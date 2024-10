Apvienotajā Karalistē tiek pārdoti tūkstošiem kuģu vraku priekšmetu

Bažas par to, ka tiks pārdota vēsturiskā daudzu tūkstošu jūras piemiņlietu kolekcija no Čārlstaunas kuģu vraku dārgumu muzeja Kornvolā, tiks realizētas nākamā mēneša sākumā, jo tās nonāks zem āmura Penzansā.

Divernet augustā ziņoja iespējama muzeja slēgšana St Austell un tā satura izkliedēšana, ja īpašumu nevarētu pārdot kā pastāvīgu uzņēmumu.

Muzeja satura pārdošana ir liela iespēja artefaktu kolekcionāriem – vēl jo vairāk tāpēc, ka tā tiek apvienota ar “Richard Larn OBE kuģu vraku arhīvu”.

Larns, kuram tagad ir 93 gadi, ir viens no Apvienotās Karalistes lielākajiem vraku nirējiem un 20. gadsimta autoriem, un kā muzeja līdzdibinātājs un direktors bija atbildīgs par tā sākotnējās kolekcijas apkopošanu 1960. un 70. gados.

Britu salu kuģu avāriju autoritāte Ričards Larns

Larn izpārdošana ietver viņa personīgo arhīvu ar 1,630 grāmatām, plašus pētījumu failus no viņa monumentālā 10 gadu projekta. Britu salu kuģu avāriju indekss, diagrammas un simtiem fotogrāfiju, kas izmantotas viņa grāmatās. Iekļauts arī vraku artefaktu izlase, ko izglābis pats Larns.

Lay's Auctioneers of Penzance apraksta notikumus kā "iespējams, divas no aizraujošākajām izpārdošanām, kuras mums jebkad ir lūgtas rīkot", un viņi tos vadīs četras dienas pēc kārtas, un skatīšanās sāksies 1. novembrī.

Vienas dienas Larn izpārdošanai 5. novembrī sekos Čārlstaunas kuģu vraku dārgumu muzeja izpārdošana 6., 7. un 8. novembrī.

Reti un vērtīgi

Muzejs satur aptuveni 7,000 priekšmetu no kuģu vrakiem, tostarp Mērija Roza, Titāniks, Lusitānija un Karaļa harta, un visi tika piedāvāti kā daļa no 1.95 miljonu sterliņu mārciņu pieprasītās cenas, kad viss īpašums nonāca tirgū — šī cena, šķiet, nav sasniegta.

Pašreizējais īpašnieks sers Tims Smits, Eden Project līdzdibinātājs un Heliganas pazudušo dārzu īpašnieks, bija izstrādājis ārkārtas plānus eksponātu izsolīšanai gadījumā, ja izrādītos neiespējami pārdot muzeju un tā saturu kā pastāvīgu uzņēmumu.

Kokmateriālu pakaļgala daļa no HMS Eagle, sagrauta pie Scilijas salām 1707. gadā (Lay's Auctioneers)

Lejs apraksta artefaktus kā "vienu no fenomenālākajām jūras arheoloģijas kolekcijām visā pasaulē" un saka, ka daži ir "ļoti reti un vērtīgi".

Plašās muzeja kolekcijas kataloģizēšana, kas šobrīd sadalīta 1,200 partijās “un vēl arvien turpina pieaugt”, ir izrādījusies gan aizraujoša, gan izaicinoša, norādīja izsoļu nams. "Mēs pastāvīgi atklājām, ka, tiklīdz sākām rūpīgi aplūkot un uzzināt vēsturisko fonu, mūs sajūsmina monēta vai ierocis, vai kāda tā relikvija, kas bija ietverta jūras betonā, ko turējām rokās."

"Mēs esam uzzinājuši par katra kuģa vēsturi, par to, kā tas tika sagrauts, par dzīvībām, kas tika zaudētas, un par šo cilvēku pieredzi viņu pēdējās šausminošajās minūtēs. Tā ir bijusi vienlīdz izglītojoša un pazemojoša pieredze. ”

Misiņa artefakti no 1667. gada 'Mullion Pin vraka' kravas, Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Galvenais resurss

Ričards Larns 1947. gadā iemācījās nirt Temzā, izmantojot vācu Drēgera U-laivas evakuācijas komplektu. Pēc dienesta tirdzniecības flotē 1950. gadā viņš pievienojās Karaliskajai flotei, kur palika 22 gadus.

Viņš bija daļa no pirmās akvalangistu komandas, kas darbojās no Dragonfly helikopteriem, atgūstot šaujamieročus pie Maltas. Viņš pievienojās Britu Sub-Aqua Club 1957. gadā un vadīja Karaliskā flotes Sub-Aqua Club, vadot daudzas starptautiskas niršanas ekspedīcijas.

Kuģa misiņa zvans no ss Grip, nogrimis 1897. gadā Church Cove, Kornvolā (Lay's Auctioneers)

Pēc 1707. gada Scilly jūras katastrofas izpētes viņš atklāja un izmeklēja vairākus vēsturiskus vrakus pie salām, tostarp HMS. Asociācija. Viņš nodibināja komerciālo nirēju treniņš Prodive centrā, kā arī toreizējais Čārlstaunas kuģu vraku un mantojuma centrs, kuru viņš un viņa sieva Bridžita vadīja līdz 1998. gadam.

Pāris uzrakstīja vairāk nekā 65 grāmatas un sešus sējumus Britu salu kuģu avāriju indekss joprojām ir galvenais resurss vraku ūdenslīdējiem, jūrniecības vēsturniekiem un arheologiem. Larna 2009. gada OBE un citi apbalvojumi atzina viņa pakalpojumus jūras mantojuma jomā.

Ādas apavi un koka pēda no HMS asociācijas, ko nirstīja un atklāja Ričards Larns 1967. gadā (Lay's Auctioneers)

Apskates laiki Penzansā Larn izpārdošanai ir: 1. un 4. novembrī no 9:5 līdz 2:9, 1. novembrī no 2:3 līdz 4:5 un Charlestown Shipwreck Treasure Museum pārdošanai muzejā 9., 4., XNUMX. un XNUMX. novembrī no XNUMX:XNUMX līdz XNUMX:XNUMX.

Gan pārdošana, kas veikta Penzansā un online, sākums pulksten 10:XNUMX. Atrast pilna informācija partijām un pasākumiem Lay's Auctioneers vietnē.

