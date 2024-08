Dārgumu kuģis: Kolumbija runā par naglu, nevis zeltu

Kolumbijas valdība nākusi klajā ar jaunu paziņojumu par ļoti gaidīto 600 m un vairāk dziļuma dziļuma izpēti San JoséSpānijas dārgumu kuģis, domājams, pārvadāja visvērtīgāko kravu, kas jebkad nosūtīta no Jaunās pasaules uz veco pasauli.

Tajā teikts, ka nesenā ekspedīcija ir "atklājusi vēl neredzētu arheoloģisko liecību karti, ievērojami paplašinot līdz šim zināmo", lai gan šķiet, ka tās paziņojums paver ceļu, kas varētu būt ilgstoša darbība.

Nemaz nerunājot par pazudušo zeltu un smaragdiem, kuru dēļ kuģa avārija ir bijusi gadsimtiem ilgušu spekulāciju objekts, paziņojumā galvenā uzmanība pievērsta arheoloģiskajiem izaicinājumiem, lai noskaidrotu, kā kuģis nogrima.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana San José bija Spānijas Tierra Firme flotes flagmanis, kas 8. gada 1708. jūnijā Barú kaujā pie Kolumbijas Karību jūras krastiem sadūrās ar angļu eskadronu. Tajā laikā tika uzskatīts, ka tajā bija aptuveni 11 miljoni zelta monētu, 116 sudraba lādes, pilnas ar smaragdiem, septiņi miljoni peso un juvelierizstrādājumi.

Britu privātpersona Expedition iesaistās ar San José, gleznojis Samuels Skots (Nacionālais jūras muzejs)

Kuģa nogrimšana sagrāva komodora Čārlza Vagera cerības sagūstīt galeonu un tās bagātības. Mājās angļu komandieri tika tiesāti par tās zaudēšanu, savukārt kaujā izdzīvojušos spāņus tikpat rūpīgi iztaujāja par to, kā tik vērtīga krava pazuda.

Lielbritānijā un Spānijā arhivētajos dokumentos angļi uzstāja, ka San José nogrima pēc iekšēja sprādziena, kas atbrīvos viņus no vainas tā zaudēšanā, savukārt mazāk skaidras spāņu liecības liecina, ka angļu artilērijas apšaude, visticamāk, nogremdējusi flagmani.

Pēc gadu starptautiskās tiesiskās ķildas par īpašumtiesībām, par to ziņots iepriekš Divernet, un pat baumas, ka Kolumbijas valdība ir nomaldījusi vraka koordinātes, zinātniskā ekspedīcija ar nosaukumu “Towards the Heart of the San José Tiek ziņots, ka Galleon” ir sācies nedēļas laikā maija beigās.

Aptauju vadīja Kultūras ministrija (Minculturas), Kolumbijas Antropoloģijas un vēstures institūts (ICANH), Kolumbijas flote un Ģenerāljūras direktorāts (DIMAR).

Tas aptvēra 461,300 40 kvadrātmetru platību ap galjona korpusa galveno daļu, kas atbilst vairāk nekā XNUMX profesionāliem futbola laukumiem. Sīkāka informācija par izmantoto zemūdens transportlīdzekļu veidu netika sniegta.

"Lai gan 2022. gadā kuģa vraka teritorijā tika konstatētas arheoloģisko atlieku koncentrācijas, nesenā izpēte ļāva detalizētāk raksturot šos uzkrājumus un atklāt jaunus izolētus elementus," ziņoja jūrlietu ģenerāldirektors viceadmirālis Džons. Fabio Žiraldo Gallo.

Starp atradumiem viņš min enkuru, kuģa konstrukcijas sastāvdaļas, tostarp gredzenus un iespējamo naglu, kā arī ikdienas priekšmetus, piemēram, krūzes, stikla pudeles un baseinu.

Zelta monētas Sanhosē vraka vietā no iepriekšējās ekspedīcijas (Minculturas)

"Jaunu arheoloģisko materiālu koncentrāciju atklāšana vrakā San José Galleon atklāj šī vēsturiskā notikuma analīzes sarežģītību kopš tā nogrimšanas, ”sacīja Gallo. “Tiek pētīti visi kuģa elementi, sākot no pakaļgala un beidzot ar mazākajām detaļām.

"Katrs jaunais atklājums paver pētniecības scenārijus, kas ļauj formulēt precīzākas hipotēzes par tā nogrimšanu."

Dzīve uz kuģa

"Mēs uzskatām, ka pastāv iespēja atrast jaunas mirstīgās atliekas, kas paplašina mūsu līdz šim iegūto informāciju 2022. gadā," sacīja ICANH direktore Alhena Caicedo.

"Tas būtu ļoti svarīgi, lai identificētu svarīgus aspektus, kas atradās galeonā, un atklātu būtiskus aspektus par dzīvi uz kuģa, veidu, kā apkalpe tika iekārtota, uz kuģa izmantoto artefaktu veidu un to, kā preces tika izņemtas no vienas vietas. uz citu.

"Informācija var būt ļoti dažāda, un jebkurš no šiem atklājumiem sniegs mums nenovērtējamas zināšanas par tehniku, arhitektūru un objektu izmantošanu, kas pašlaik atrodas jūras dzelmē."

Papildus arheoloģiskajam progresam ekspedīcija atklāja arī "dinamisku ekosistēmu", kas izveidota ap vraku, kas piesaistīja sugas, tostarp haizivi bez muguras spuras un dziļūdens zobenzivi.

"Pamatojoties uz jaunajiem novērojumiem šogad, mēs pieņemsim lēmumus par to, kā turpināt misiju 2025. un 2026. gadā," sacīja kultūras ministrs Huans Deivids Korrea. “Oktobrī mēs paziņosim par nākamajiem soļiem 2025. gadā šajā ceļojumā uz pilsētas centru San José galeons.”

