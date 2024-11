Vraka detektīvi atklāj torpēdētu Pirmā pasaules kara bruņotu tvaikoni

Pētnieki ir atraduši, viņuprāt, HMS vraku Stīvens Fērness1. gadā Īrijas jūrā nogremdēts 1917. pasaules kara bruņots iekāpšanas tvaikonis.

Atklājums ir daļa no UKRI Mākslas un humanitāro zinātņu pētniecības padomes (AHRC) projekta “Ceļā uz nacionālo kolekciju”, kas ir iniciatīva, kuras mērķis ir apvienot atsevišķas kolekcijas Apvienotās Karalistes muzejos, galerijās, bibliotēkās un arhīvos pastāvīgā tīklā.

Izsekošana Stīvens Fērness iekļauts vienā no pieciem apakšprojektiem: trīs gadu, 2.9 miljonus mārciņu Unpathed Waters 25 Apvienotās Karalistes organizāciju sadarbība Vēsturiskās Anglijas (HE) vadībā.

Foto pastkarte Gibsons rāda Stīvenu Fērnessu

88 m garais tvaikonis tika uzbūvēts Vesthārtlpūlā kā pasažieru kuģis uzņēmumam Tyne Tees Steam Shipping Co, kas nosaukts tā priekšsēdētāja vārdā un palaists ūdenī 1910. gadā, lai pārvadātu līdz 370 pasažieriem starp Ņūkāslu un Londonu.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Stīvens Fērness gadā kļuva par Karaliskā flotes bruņotu iekāpšanas tvaikoni, kad sākās Pirmais pasaules karš, un dienēja ceļā uz Murmansku Krievijā. Šādu kuģu uzdevums bija īstenot blokādes, pārtverot un uzkāpjot uz ārvalstu kuģiem.

Viņa devās no Lervikas uz Liverpūli, lai veiktu remontu 13. gada 1917. decembrī, kad viņu pamanīja vācu zemūdene. UB-64 Ziemeļu kanālā, 16 km uz austrumiem no Strangford Loch ieejas un uz rietumiem no Menas salas.

Viena torpēda viņu ieķēra starp tiltu un piltuvi, kā rezultātā notika katla eksplozija. Kuģis nogrima tikai trīs minūtēs, pirms tās glābšanas laivas varēja nolaist ūdenī, izraisot 95 apkalpes un sešu virsnieku nāvi. Tikai 12 vīrieši izdzīvoja.

90m dziļumā

Daudzstaru hidrolokatoru skenēšanas dati, kas savākti ar Bangoras universitātes pētniecības kuģi Princis Madogs tika izmantota, lai analizētu vairāku vraku vietu izmērus reģionā, un šī informācija tika apvienota ar arhīvu resursiem, piemēram, vācu U-laivu kara žurnāliem.

35 m pētniecības kuģis Prince Madog (Bangoras universitāte)

Komanda arī pētīja vēja un paisuma apstākļu simulācijas nogrimšanas laikā, lai izsekotu kuģa pēdējiem brīžiem, pamatojoties uz četru līķu izkliedi, kas tika atrasti tālu gar Ziemeļvelsas krastu.

Rezultāti liecināja, ka meteoroloģiskos ierakstus un aizmugures modeļus varētu izmantot biežāk, lai palīdzētu noteikt trūkstošos kuģus, ja cita pozicionālā informācija bija ierobežota.

Vraks atrodas 90 m dziļumā, un iepriekš tika uzskatīts, ka tas ir Zviedrijas kravas kuģa vraks Maja, torpedēts ar deviņu cilvēku dzīvībām mēnesi pirms kara beigām. Pētnieki tagad uzskata, ka viņi ir atraduši Maja's paliek dažas jūdzes tālāk uz dienvidiem.

“Iespējamā HMS identifikācija Stīvens Fērness ir izcils un aizkustinošs piemērs Apvienotās Karalistes jūrniecības mantojuma datu potenciālam un liecība par Unpath'd Waters komandas sadarbību un lielisko detektīvu darbu,” komentēja HE Bārnijs Slouns, Unpath'd Waters galvenais pētnieks.

“Apvienotās Karalistes jūrniecības mantojums ir neticami bagāts, un mūsu projekta mērķis bija izpētīt, kā mēs varam piekļūt šim mantojumam, saistīt un meklēt to jaunos veidos, lai radītu jaunas zināšanas un stāstus. Šis rezultāts ir izcils piemērs tam, cik svarīgi būs šādi centieni.

Karte, kurā parādīta vraka atrašanās vieta, reģistrētā zemūdens laivas atrašanās vieta uzbrukuma laikā un vieta, kur tika uzņemti izdzīvojušie jūrnieki (Bangoras universitāte)

Izšķīdušas barjeras

“This remarkable discovery demonstrates what can be achieved when cultural heritage organisations come together to push forwards the development of an inclusive, unified, accessible, inter-operable and sustainable UK digitālais collection,” said Ceļā uz nacionālo kolekcijuprogrammas direktore Rebeka Beilija.

“Ceļā uz nacionālo kolekciju ir saistīta ar savienošanu un piekļuves atvēršanu Apvienotās Karalistes mantojumam — ikvienam, ne tikai akadēmiskajiem pētniekiem. Mēs vēlamies likvidēt barjeras starp cilvēkiem, kolekcijām un pētniecību – lieliem un maziem, zinātnes un kultūras, nacionālajiem un reģionālajiem.

"Četri jūrnieki, kas izskaloti Ziemeļvelsas krastā, sniedza iespēju izmantot novatorisku zinātnisku analīzi, lai informētu mūsu teoriju par vraku. Tomēr šeit ir svarīgi aplūkot plašāku ainu; vienalga kur HMS vraks Stīvens Fērness beidzās, tie bija četri vīrieši no vairāk nekā simts, kas zaudēja dzīvību, kuģim nogrimstot.

"Ir viegli ietīties aizrautībā, meklējot pazudušu kuģa vraku, taču ir arī svarīgi atcerēties cilvēcisko traģēdiju, kas ir nesaraujami saistīta."

Vēl viens modelēts vraka skats (Bangoras universitāte)

