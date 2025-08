Atlantijas ekspedīcijā gājis bojā vrakku nirējs Mazraani

Pazīstamais ASV tehniskais nirējs Džo Mazraani gājis bojā pēc niršanas Atlantijas okeāna vrakā vairāk nekā 300 km attālumā no ASV ziemeļaustrumu krastiem.

48 gadus vecais Mazraani no Ņūdžersijas nira kopā ar nirēju grupu no savas laivas. Izturīgs 29. jūlijā, kad, kā ziņots, viņam radās medicīniska ārkārtas situācija. Citi nirēji palīdzēja viņam atgriezties laivā un mēģināja veikt dzīvības glābšanas pasākumus, taču viņiem neizdevās viņu atdzīvināt.

Laiva ieradās Ņūbedfordā, Masačūsetsas štatā, agri nākamajā rītā, un štata un vietējā policija, kā arī ASV krasta apsardze veica izmeklēšanu.

"Lai gan mēs izvēlamies saglabāt informāciju privātu, mums pašlaik nav pamata aizdomām par nirēja kļūdu vai aprīkojuma bojājumu," sacīja Mazraani partnere Dženifera Seliti viņu Ņūdžersijā bāzētā uzņēmuma Atlantic Wreck Salvage vārdā. Izturīgs"Visas norādes liecina par medicīnisku ārkārtas situāciju."

Grupa nira Džordža sēkļa austrumu malā, kas ir labi pazīstams ASV tehnisko nirēju vidū, izpētot neidentificētu kuģa vraku, ko viņi dēvēja par "Lielo dzinēju tvaikoni".

Vraku ekspedīcijas

Mazraani bija pazīstams kā jūrniecības vēsturnieks, kā arī tehniskās niršanas pētnieks. Dzimis Libānā, viņš 15 gadu vecumā emigrēja uz ASV un kļuva par kriminālās aizstāvības advokātu. Kopš 1990. gs. deviņdesmito gadu vidus viņš bija arī niris ar akvalangu, pie katras izdevības nirot pie vrakiem Ņujorkas, Ņūdžersijas un Masačūsetsas piekrastē.

Viņš bija atvērtā cikla trimiksa un atkārtotas elpošanas nirējs, kā arī licencēts laivas kapteinis un bija aprīkojis 14 m Izturīgs dziļai vraku izpētei.

Viņš vadīja niršanas ekspedīcijas U-550, pēdējais niršanai derīgais vācu zemūdenes vraks Ziemeļatlantijā un Andrea Dorija kā arī piedaloties citos braucienos uz tādiem ikoniskiem dziļajiem vrakiem kā Lusitania un Britannic, kurā viņam tika piedēvēta zvana atrašana 2019. gadā.

Tikai dažas nedēļas pirms Mazraani nāves Izturīgs komanda bija veikusi nozīmīgu atklājumu 70 m dziļumā. Andrea Dorija, itāļu laineris, kas nogrima 1956. gadā, gatavojas no tilta zonas izcelt 1.5 m augstu žirokompasa atkārtotāju.

Mazraani bija atradis iesprūdušo priekšmetu 11.–14. jūlija ekspedīcijas pirmajā niršanā, un viņam un viņa kolēģim Krisam Ogdenam bija nepieciešami četri niršanas cikli, strādājot slēgtā telpā, lai to atbrīvotu un paceltu.

“Šī artefakta izcelšana virszemē nebūtu bijusi iespējama bez Maza un Krisa komandas darba un neatlaidības,” paziņoja Atlantijas vraku glābšanaCeļojuma laikā nirēji bija atraduši arī iluminatoru — vieglu un labi saglabājušos keramikas priekšmetu.

"Lielāks par dzīvi"

Izturīgs vraku ekspedīcijas ir aprakstītas grāmatās Kur nirēji uzdrošinās: Pēdējās zemūdenes medības Rendala Pefera un Bīstamas seklības, meklējot Keipkodas spoku kuģus Pefers un Ēriks Takakdžjans.

Džo Mazraani ar Dženiferu Seliti (Ņūdžersijas Sabiedriskā aizstāvja birojs)

“Džo Mazraani bija lielāks par dzīvi,” sacīja Selitti. “Viņš bija laipns, līdzjūtīgs un dāsns. Mentors un students, draugs, brālis, dēls un partneris.”

"Neatkarīgi no tā, vai braucat ar automašīnu D/V Izturīgs, ienirstot dziļā un bīstamā ūdenī vai aizstāvot savus klientus tiesā, Džo pieprasīja no visiem apkārtējiem to labāko. Dažreiz viņš to pieprasīja īgni, bet vienmēr ar piemēru.”

“Viņš dzīvoja katru mirkli pilnvērtīgi, bez kompromisiem. Viņš negribēja mirt, darot to, ko mīlēja – neviens no mums to nevēlas. Viņš gribēja to pārdzīvot, novecot, to darot. Bet, kad dzīvo uz robežas, dažreiz robeža atgrūž.”