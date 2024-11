Vraku ūdenslīdēji godina Otrā pasaules kara lidotājus katrā Kanādas pusē

Divus Otrā pasaules kara bumbvedēju vrakus Kanādā ir pieminējušas niršanas komandas. Abas lidmašīnas avarēja un nogrima 1943. gadā, tika atklātas no jauna 2022. gadā – un katrā gadījumā no to četru cilvēku apkalpes ir atrasts tikai viens ķermenis.

Kanādas rietumu krastā ūdenslīdēji no Britu Kolumbijas zemūdens arheoloģijas biedrība (UASBC) 90. novembrī uzlika 9 kg smagu betona plāksni, lai atzīmētu RAF mācību lidmašīnas 26 m dziļumu, kas ietriecās Klusajā okeānā netālu no Vankūveras salas. Viņi arī izguva navigatora kompasu, kas gulēja jūras gultnē, lai saglabātu.

Navigatora kompass (UASBC)

Handley Page Hampden P5433 vidējais bumbvedējs no RAF operatīvās apmācības vienības 32 pacēlās no RCAF lidlauka Patrīcijas līcī (kas tagad ir Viktorijas starptautiskā lidosta) 14. gada 1943. marta vēlā pēcpusdienā.

Lidmašīnas apkalpē bija divi austrālieši, pilots P/O Allans Hants un navigators P/O Reginalds Mantans, kā arī kanādiešu bezvadu operatori / ložmetēji P/O Grant Hall un Sgt Hovards Pīrsijs.

Handley Page Hampden bumbvedējs (RAF)

Viņu regulārais mācību lidojums bija paredzēts, lai ļautu praktizēt lidošanu zemu virs Klusā okeāna un vēlāk lidot naktī, taču ap pulksten 5.30 tika novērots, ka lidaparāts 450 m augstumā iegrimst un vertikāli ienirst Sānas ietekā. Visi četri lidotāji tika nogalināti, lai gan tika atrasts tikai P/O Hanta ķermenis.

Plaši izkaisītās mirstīgās atliekas 2022. gadā atklāja ūdenslīdējs Lails Bērziņš, kamēr viņš filmēja astoņkājus. Kad UASBC ūdenslīdēji turpināja izmeklēšanu, viņi atrada propellerus, dzinēju, šasiju, kompasu un zābaku zoles.

Nosēšanās ritenis (UASBC)

Propellers (UASBC)

Komandai bija jāveic ievērojams pētījums, lai sašaurinātu konkrēto Handley-Page Hampden no 104, kas Otrā pasaules kara laikā bija izvietoti Patrīcijas līcī, jo ne mazāk kā 2 no tiem bija avarējuši.

UASBC niršanas komanda (UASBC)

Bija teikts, ka Hampden divu dzinēju vidējais bumbvedējs ir ieguvis reputāciju dzinēja kļūmju dēļ. Tas bija kalpojis kara sākumposmā Eiropā, darbojās galvenokārt naktīs, bet 1942. gada beigās to atvaļināja RAF bumbvedēju pavēlniecība, jo reidos priekšroka tika dota četru dzinēju smagajiem bumbvedējiem. Skatiet a 3D modelis daļa no vraka vietas.

Bombardier kaste

Lidmašīnas vraks valsts austrumu pusē, Kanādas Karalisko gaisa spēku B-24 Liberator, atrodas 40 m dziļumā 56 km garajā Ganderas ezerā, Ņūfaundlendas salas centrā. Nesen tika izņemta "bombardiera kaste", lai to izstādītu aviācijas muzejā Ganderas pilsētā.

Bumbvedējs B-24 ar identisku marķējumu (Library & Archives Canada)

Bumbvedējs, kas apzīmēts ar numuru 589 D, avarēja neilgi pēc pacelšanās 4. gada 1943. septembrī, arī dzinēja atteices rezultātā, un gāja bojā visi četri apkalpes locekļi: pilots spārna komandieris Dž.M. Jangs, eskadras vadītājs Džons Grants Makenzijs, lidojošais virsnieks Viktors Bils un Leading. Lidmašīnas vadītājs Gordons Vords. Avārijas brīdī nirēji no apgrieztā vraka varēja izvilkt tikai Makenzija ķermeni.

2022. gadā lidmašīna tika atrasta, izmantojot sonāru skenēšanu un ROV, kam sekoja izpēte ar akvalangu. Ņūfaundlendas un Labradoras kuģu vraku saglabāšanas biedrība (SPSNL) nirēji dokumentālās filmas grupas pavadībā. Varēja atrasties tikai spārni, priekšējā fizelāža un šasijas, vēlāk arī viens propelleris.

Nīls Bērdžess, biedrības prezidents, piedalījās gan sākotnējā, gan nesenajā niršanā, ko viņš CBC raksturoja kā “spokiestāko niršanu, ko jebkad esmu veicis” lidmašīnas mēroga un īpaši zemās redzamības dēļ.

Bumbas izlaišanas intervāla vadības lodziņš, kas atrodas atvērtajā degunā (Maxwel Hohn / SPSNL)

Bombardiera kaste, citādi pazīstama kā bumbas izlaišanas intervāla kontroles kārba, tika piestiprināta pie lidmašīnas deguna tikai ar vadiem. Tas nokrita, kad Bērdžess to izgrieza, vēl vairāk samazinot redzamību, jo viņš bija spiests taustīties pa dūņām, lai to atrastu – ko viņš galu galā arī izdarīja.

Taču viņš uzsvēra, ka pret vraku izturējās ar “vislielāko cieņu”, un neviens cits mēģinājums to traucēt.

Ņūfaundlendas Memoriālās universitātes arheoloģijas nodaļa tīrīja un konservēja kasti, lai to izstādītu Gandera muzejā. Ziemeļatlantijas aviācijas muzejs.

