Vraku meklētāji meklē vienu tvaikoni, atrod citu

Foksa upē pie Oškošas, Viskonsīnā, ir atklāts 19. gadsimta vraks — nevis laiva, ko skenēšanas komanda bija gaidījusi atrast, bet gan tāda, kas būvēta tajās pašās kuģu būvētavās.

Locekļi Viskonsinas Zemūdens arheoloģijas asociācija (WUAA)) veica piecu stundu ilgu augstas izšķirtspējas sonāra apsekojumu Viskonsinas Vēstures biedrības ietvaros. Jūras saglabāšanas programma.

Iepriekšējās apsekošanas bija nelielas un lokalizētas, tāpēc komanda centās kartēt visas iespējamās vraku vietas 4 km garajā upes posmā, kas ietek Vinnebago ezerā.

Viņu DeepVision sonārs ļautu aptvert visu 150 m upes platumu vienā reisā un uzņemt interesējošos objektus ārkārtīgi augstā izšķirtspējā.

LW Crane starp citiem tvaikoņiem Misisipi upē ap 1872. gadu (Mērfija bibliotēkas speciālās kolekcijas)

Izmeklētāji cerēja atrast pazudušu tvaikoni ar nosaukumu Berlīnes pilsēta, kas celts 1856. gadā un no vēsturiskiem ierakstiem zināms, ka nogrimis šajā upes posmā. Kuģis tika izmantots pasažieru un kravu pārvadāšanai starp Berlīni un Oškošu, un tā garums bija 30 m, bet platums — 5.5 m.

1870. gada novembrī tas bija noenkurots netālu no Oškošas kuģu būvētavas ziemas remontam, kad uz klāja izcēlās ugunsgrēks. Enkura ķēde bija jāpārgriež, atstājot Berlīnes pilsēta dreifēt lejup pa upi, jo tas sadega līdz ūdenslīnijai, pirms nogrimst.

Ārpus plānotās meklēšanas zonas komanda atrada daļēji apraktu korpusu, bet tas bija aptuveni 27 m garš un 7 m plats, ar priekšgalu, kas, kā teikts, atgādināja Lielo ezeru skuva šoneri – kuģi ar plakanu dibenu un priekšgala un pakaļgala takelāžu ar vismaz diviem mastiem.

Viņi uzskata, ka tā ir LW celtnis, vēl viens kokmateriālu tvaikonis, kas būvēts tajā pašā Berlīnes kuģu būvētavā, kur Berlīnes pilsēta bet 1865. gadā. Arī tas ir zināms, ka 1880. gadā nodega līdz ūdenslīnijai un nogrima Svētā Pāvila dzelzceļa slipā Oškošā.

Iespējamā LW Crane vraka

Slīdceliņš tika atrasts gandrīz tieši pāri upei no vraka atrašanās vietas, savukārt akmens kesoni no Sentpola dzelzceļa tilta atradās tikai aptuveni 100 m attālumā no tā.

Komanda cer nirt šajā vietā, lai gan viņi saka, ka redzamība ir tik slikta, ka detalizētāku informāciju un mērogu, iespējams, var iegūt no augstas izšķirtspējas sonāra apsekojumiem.

Upe satur lielu daudzumu dabisku atlūzu, piemēram, kokus, baļķus un lielus akmeņus, kā arī laivu piestātņu daļas, kesonus un mazas zvejas laivas. Vēl viens apsekojuma laikā atrasts objekts varētu būt daļa no veca tilta vai agrīna airu tvaikoņa priekšgala daļa. Menasha, pamesta 1861. gadā.

Komanda arī izpētīja seklu vraka vietu, kas tika atrasta 2016. gadā, un nosauca to par Kevina vraku viena no atradējiem, Kevina Kalena, vārdā. Vēl vairāk erodējot, tas joprojām nav identificēts, taču netiek uzskatīts, ka tas bija... Berlīnes pilsēta jo bija zināms, ka šis tvaikonis bija aizpeldējis lejup pa straumi.

Šī gada maijā Divernet ziņoja par to, kā WUAA bija nirusi un identificējusi o Dž. S. Eimss, viens no jaudīgākajiem velkoņiem, kas jebkad strādājis Lielajos ezeros, Mičiganas ezerā.