Vraku mednieki atrisina vēl vienu Lielo ezeru noslēpumu

Kopš 1980. gadiem daudzi nirēji ir pieņēmuši izaicinājumu atrast kuģa vraku Džons Evensons Mičiganas ezerā viens niršanas klubs pat publicēja 500 $ atlīdzību, taču tikai tagad 1895. gadā pazaudētais tvaika velkonis tika atklāts tikai 13 m dziļumā ūdenī.

Jūrniecības vēsturnieki Brendons Beilods un Roberts Džeks, kuri jau bija pazīstami ar divu vēsturisku Lielo ezeru vraku atrašanu pēdējo divu gadu laikā, cieši sadarbojās ar Viskonsinas Vēsturiskā biedrība un sašaurināja meklēšanas apgabalu, izmantojot mūsdienu laikrakstu un paša kapteiņa kontus, pirms uzdevumam izmantoja viņu augstas izšķirtspējas sānu skenēšanas hidrolokatoru.

Viņi medībām bija atvēlējuši trīs dienas no 13. septembra, taču viņu pētījumi bija tik precīzi, ka atzīmes atrašana prasīja tikai piecas minūtes četras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Algomas netālu no Grīnbejas.

Vraku mednieki Baillods un Džeks blakus bijušā laivai (Brendon Baillod)

Vraku mednieki Baillods un Džeks blakus bijušā laivai (Brendon Baillod)

DeepVision Little Eye sonāra ekrānā bija redzams liels apkures katls, un, kad pāris izvietoja savu ROV, tas atklāja arī korpusa pamatni ar milzīgu dzenskrūvi, tvaika dzinēju un dažādām citām mehānismiem.

Masīvais tvaika katls (Tamara Tomsena / Viskonsinas vēstures biedrība)

Viskonsinas štata zemūdens arheoloģe Tamāra Tomsena ieradās nākamajā dienā kopā ar nirēju Zaku Vitroku, lai izpētītu, dokumentētu un apstiprinātu Bailloda un Džeka ziņotā vraka identitāti. No 2,000+ augstas izšķirtspējas attēliem, ko uzņēma ūdenslīdēji, Vitroks izveidoja 3D fotogrammetrijas modeli.

Fotogrammetrijas modeļa nekustīgs attēls Džons Evensons (Zaks Vitroks)

Nosaukts celtnieka vārdā

16 m garais tvaika velkonis tika uzbūvēts Džons Evensons Milvoki 1884. gadā un nosaukts viņa vārdā. To galvenokārt izmantoja kuģu vilkšanai Sturgeon Bay kuģu kanālā un caur to, kā arī kuģu vraku glābšanai, vēlākajos gados tas vilka akmens liellaivas no Lorijas brāļu karjera Stērdženas līcī uz Viskonsinas ezeru ostām.

Džons Evensons ap 1890. gadu (Brendons Bailods ar Harolda Dž.Benaša ģimenes pieklājību)

5. gada 1895. jūnijā Džons Evensons tikko tika veikts katla remonts, kad tā kapteinis Džons Lorijs nolēma atbildēt uz lūgumu un izvilkt pa kanālu ievērojami lielāku kuģi - tvaika baržu. Es Vatsons Stīvensons un tās divas meitas šoner-baržas. Spēcīga vēja apstākļos ezers bija nelīdzens.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Es Vatsons Stīvensons, kas apgāzās Džons Evensons (C Patrick Labadie kolekcija)

Mēģinot ieņemt līniju, Džons Evensons šķērsoja ātri kustīgās liellaivas priekšgalu, kas to satvēra pakaļgalā. The Džons Evensons tika pārmests pāri otra kuģa priekšgalam un apgāzās, trīs minūšu laikā nogrimstot.

Kapteinis Lorijs un četri apkalpes locekļi tika iemesti ūdenī un vēlāk tika izglābti, taču ugunsdzēsēju Mārtinu 'Baldiju' Bosvelu, kurš gulēja zem klājiem, nevarēja glābt.

Padomājis labāk

1897. gadā brāļi Lori nolēma izglābt velkoni un nolīga laivu, lai veiktu šo uzdevumu, taču, tā kā viņi jau bija saņēmuši apdrošināšanas atlīdzību, viņi saskārās ar iespējamu strīdu ar apdrošinātāju, un galu galā atstāja vraku, kur tas atradās. tā tehnika neskarta.

Propellers (Tamara Tomsena / Viskonsinas vēstures biedrība)

Tolaik tika plaši ziņots par nogrimšanu, taču šķiet, ka informācija par ūdens dziļumu ir bijusi ļoti atšķirīga - no 15 līdz 90 metriem, kas gadu gaitā mulsināja meklētājus.

Tagad plāns ir vraku izvirzīt ASV Valsts vēsturisko vietu reģistrs un ir pieejami sporta nirējiem.

Baillod un Jaeck ir Viskonsinas zemūdens arheoloģijas asociācijas biedri, kas veicina kuģu vraku atklājumu apmaiņu ar sabiedrību.

Par to bija atbildīgi vraku mednieki atrast neskartas mirstīgās atliekas šonera Trinidada Mičiganas ezerā 2023. gada jūnijā, kā ziņots Divernet, kā arī šoneris Mārgareta A Muira gadu vēlāk.

Izpētīt fotogrammetrijas modelis no Džons Evensons.

