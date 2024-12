20 minūtes kopā ar pasaulē lielāko brīvo nirēju

Viņš jau sen ir baudījis šo statusu, taču tikai tagad ALEKSEJS MOLČANOVS sasniedz plašāku globālu auditoriju, izmantojot jauno 90 min dokumentālo filmu. Freedivers. Viņa projekts 2023. gadā pārspēt visus piecus šī sporta veida dziļuma rekordus radīja pārliecinošu sižeta āķi, taču vai viņš ar visiem saviem pienākumiem sāk spēlēt drošāk? Viņš to apspriež ar Stīvu Veinmanu, kā arī iespēju šiem pasaules rekordiem pievienot vēl 10 m dziļumu.

Vai jums patika skatīties Freediver?

"Man ļoti patika filma. Manuprāt, tas ļoti, ļoti labi parāda atmosfēru, parāda sporta skaistumu, dažas sporta briesmas, lai cilvēki saprastu, ko viņi var darīt, ja kļūst par frīdiveru – viņi var piedzīvot piedzīvojumus, iemācīties saglabāt mieru. un labāk atpūsties, taču tas arī parāda, ka pastāv zināmas briesmas un kāpēc tas ir komandas sporta veids – vienmēr ir jābūt kādam, kas nodrošina drošību, kad esi zem ūdens.

"Manuprāt, tā ir patiešām labi izveidota filma - man tā patika."

Vai tas precīzi atspoguļo jūsu dzīvi?

"Es teiktu, jā, tas ir precīzs manas dzīves atspoguļojums. Protams, tā ir tikai daļa no manas dzīves, vienā filmā nav pietiekami daudz laika, lai atspoguļotu visu dzīvi, bet konkursi ir liela daļa no manas dzīves. Tas neiedziļinās manā darba jomā — viss, ko es daru, lai paplašinātu frīdivinga kopienu, ko es daru ārpus sporta.

“Sports ir liela daļa no manas dzīves, ceļojot un sacenšoties, taču tajā pašā laikā, balstoties uz manas mammas [Natālijas Molčanovas] mantojumu, viņas izglītības sistēmu, viņas izglītības metodi, es lielu uzmanību pievēršu frīdaivinga kopienas izaugsmei, kustība.

“Šī ir mazliet ārpus filmas, bet tā ir mana uzmanība, mana aizraušanās. Man patīk pārliecināties, ka visā pasaulē ir arvien vairāk profesionālu skolu, kas spēj iemācīt cilvēkiem droši brīvi nirt.

Vai jūs jau skatījāties filmu kopā ar ģimeni [sievu Elēnu un dēlu Maksu]?

“Vēl ne. Es to noskatījos Losandželosā, un tā bija frīniršanas grupa – mums bija 200 cilvēku, kas bija jānāk un jānoskatās filmas slēgtais seanss, un tā bija tikai frīdivers un draugi no visas ASV. Daži cilvēki ieradās no Ņujorkas, daži cilvēki nāca no Maiami un mana māsa, kas tagad atrodas Londonā. Jā, tas ir plaši izplatīts visā pasaulē, un es visu laiku ceļoju — tagad esmu Dubaijā, kur mums ir vietējā freediveru kopiena, kas to ir redzējusi.

"Tā kā tā tagad tiek izlaista štatos un tiesības nav visā pasaulē, daudzi kopienas locekļi joprojām gaida, kad šī filma tiks izlaista Eiropas vai Āzijas daļās utt.."

Es domāju, ko tavs dēls par to padomās?

Molčanovs un viņa dēls Makss (Paramount Pictures)

“Maksim, mans dēls, viņam patīk ūdens, un pēc mēneša viņam būs četri gadi. Kopā peldam un kopā nirtam. Reizēm viņš skatās sacensību ierakstus un teiks: "Niršu ar tēti, man arī ir maska" – viņam ir maska ​​un pleznas, un es gaidu, kad viņš kļūs mazliet vecāks, lai mēs varētu nirt. tālāk kopā, un esmu pārliecināts, ka viņam tas patiks.

Vai jūs vēlētos redzēt viņam tādu pašu karjeru, kāda ir bijusi jums?

"Nē, es nedomāju, ka es viņu mudinātu uz tādu pašu karjeru kā es, vispār ne. Viss, ko es varu darīt, ir vienkārši parādīt viņam šo sporta veidu un iemācīt viņam, lai viņam būtu prasmes. Ar to es varu ļoti labi dalīties un pārliecināties, ka viņš no tā vienkārši mācās, un tā var būt mācība, ko viņš var izmantot jebkurā citā savas dzīves jomā nākotnē.

“Mana mamma man rādīja daudz dažādu aktivitāšu, kuras es varu pārbaudīt, un ļāva man izvēlēties, ko es vēlētos.

“Kādā brīdī, kad man bija 11 vai 12 gadi, es peldēju kopš trīs gadu vecuma un spēlēju vijoli kopš četru gadu vecuma, un man abas gāja ļoti labi. Tāpēc mana mamma teica, skaties, ko tu gribi turpināt? Tagad ir pienācis laiks izvēlēties, vai tas būs ūdens sports vai mūzika.

“Tad es izvēlējos ūdens sportu, pareizi, bet man ir šāds piemērs manai mammai, ka viņa mani veda uz visām šīm nodarbībām – un tās bija arī šaha nodarbības, galda teniss un teniss utt., un dažas cīņas mākslas. Tātad jūs varat ļaut saviem bērniem darīt visas šīs lietas un izvēlēties atrast savu aizraušanos.

“Tāpēc es atklāju savu aizraušanos ar brīvo niršanu, bet es nezinu, ko darīs mans dēls. Es viņam parādīšu daudzas lietas un ļaušu viņam izlemt.

Vai filma kaut kādā veidā lika domāt par sevi savādāk?

“Jā, es domāju, ka skatīšanās uz sevi no malas vienmēr ir saprotama. Man ir ļoti dabiski pārkāpt robežas un riskēt, un, cenšoties labot vairāk pasaules rekordu, dažreiz es spiežu mazliet par tālu.

“Un, spēju to redzēt no malas un klausīties stāstu pēc režisora ​​skatījuma un kā viņš to izskaidro, es domāju, ka tas vienmēr ir saprotami. It kā es redzu, kā tas izskatās, kad tas ir dramatiski salikts, šo attēlu un pēc tam kadrus no maniem aptumšošanas pārtraukumiem. Tāpat kā vienkāršs ieraksts no konkursa, tas nav tik dramatisks, it kā tas būtu izdarīts vismaz komentāros, kas padara to daudz dramatiskāku.

“Tas liek man vēlreiz padomāt, vai es vēlos tik daudz spiest? Varbūt es centīšos būt drošāks un neradīt savus draugus un ģimeni ar šiem neveiksmīgajiem niršanas gadījumiem! Tāpēc tas liek man par to domāt, bet es nezinu, vai tas mani patiešām mainīs. Lai sasniegtu pasaules rekordus, kas man ir jāuzspiež, man ir jāizpēta savas robežas, jāmācās no tām un attiecīgi jāpielāgojas, atrodot šos trūkumus.

"Tātad, jā, tas ir interesanti, un es domāju, ka tas liek man aizdomāties par šīm lietām."

No filmas es noteikti saņēmu vēstījumu, ka jūs sākat domāt par savas pieejas mīkstināšanu, paturot prātā ģimeni, lai, iespējams, būtu vairāk drošības nekā agrāk. Vai tas ir godīgi?

Aleksejs Molčanovs savā īpašajā zelta uzvalkā (Paramount Pictures)

"Tas ir godīgi, jā. Arī mana dēla dēļ. Iepriekš nirstot, es tik daudz nedomāju par drošības daļu. Es, protams, vienmēr biju uzmanīgs un riskētu tikai tad, ja man būtu lieliska atbalsta komanda – mediķi, drošības ūdenslīdēji utt., bet, ja tev ir bērni, tā ir papildu doma: labi, vai es gribu spiest tikpat smagi, vai esmu pārliecināts, ka es to daru. vai izdzīvos šo niršanu un droši atgriezīsies atpakaļ?

"Tāpēc noteikti pēdējos gados es sāku domāt par niršanu savādāk, un tas ir grūti. Man ir daži draugi, kuri pārtrauca piedalīties sacensībās un nespēja strādāt ar domu, ka tad, kad viņiem būs bērni, kā viņi turpina riskēt ar savu dzīvību?

"Un brīvajā niršanā, ja jūs nirjat līdz robežai, tas ir drošs, tas ir drošs sporta veids ar atbilstošu drošības komandu, bet, kad tiekties pēc pasaules rekordiem, tas ir nedaudz riskantāk. Tātad kopumā es teiktu, ka jā, šobrīd esmu uzmanīgāks, bet es neteiktu, ka tas liek man baidīties censties sasniegt pasaules rekordus – es joprojām jūtu šo vēlmi manī darīt to.

Vai tas joprojām ir CNF [Constant Weight No Fins] rekords, kas patiešām ir pārliecinošs — jums ir jāpārspēj Viljama Trubridža rekords 102 m?

“Protams, CNF ieraksts ir pieejams, un kopš dokumentālās filmas pabeigšanas es vienmēr strādāju pie tehnikas. Esmu pārliecināts, ka šo ierakstu varēšu izdarīt nākamo, teiksim, sešu mēnešu laikā. Esmu gatavs un, tiklīdz nākamgad sāksies jaunā sezona, nākamā gada martā/aprīlī, es ķeršos pie šī rekorda.

Tātad jūs joprojām cerētu, ka kādreiz varēsiet turēt visus piecus dziļuma rekordus vienlaikus?

"Manuprāt, filmas galvenais mērķis, noturēt visus piecus rekordus viena gada laikā, galvenokārt bija tāpēc, ka 2022. gadā man neļāva piedalīties sacensībās [kā Krievijas pilsonim, jo ​​valsts iebruka Ukrainā], un tad es atgriezos sacensībās 2023. gadā, un mērķis bija atgūt pasaules rekordus, kurus biju zaudējis, jo nepiedalījos. Tāpēc radās doma visus ierakstus iegūt vienlaikus

"Kopumā es domāju, ka nākamajās sezonās mani tik ļoti neinteresē visi pieci rekordi vienlaikus – tas būtu jauki, un es arī mēģināšu to izdarīt, bet es domāju, ka tikai iegūt atsevišķus rekordus, piemēram, iegūt to Nē. Spuras rekords vienā sezonā un varbūt vēl kāds rekords citā disciplīnā – pietiek ar vienu vai diviem pasaules rekordiem sezonā. Pieci pasaules rekordi gada laikā, tas bija ļoti intensīvi.

“Šī dokumentālā filma bija tik daudz ceļošanas, tik daudz sacensību. Es domāju, ka, lai justos līdzsvarotu savus centienus starp sporta veidiem, bet arī augtu sabiedrībā, man patīk sasniegt mazāk pasaules rekordu. Šie pieci rekordi bija diezgan lielas pūles, un domāju, ka nākamajā sezonā tam pieiešu daudz sabalansētāk un mēģināšu paveikt tikai dažus.

Bet tas bija ļoti glīts leņķis filmas mērķiem. Runājot par to, ka nevarēšu piedalīties 2022. gadā, man radās jautājums, kāda bija sajūta, ja 2023. gadā bija jāsacenšas zem neitrāla karoga? Vai tas tevi kaut kādā veidā traucēja?

“Frīlivings ir ļoti individuāls sporta veids, tas ir mazāk par komandu un vairāk par individuāliem, tāpēc tas bija labi, jo mēs visi startējām individuāli, un sabiedrība ir lieliska un atbalstoša. Tas nebija kaut kas patiešām grūts vai pārāk negatīvs, tāpēc es domāju, ka ar kopienas atbalstu tas bija labi.

Kādam, kurš skatās Freediver un kurš, iespējams, nav pazīstams ar šo sporta veidu, varētu šķist, ka, lai gan jūs ieskauj cilvēki, tā varētu būt diezgan vientuļa vai izolēta dzīve. Vai jūs domājat, ka tas ir godīgi?

"Es teiktu, ka tad, kad jūs veicat šos ierakstus, tā ir maza kopiena. Ir milzīga freediveru kopiena, kas to izbauda kā sportu, kā dzīvesveida aktivitāti piedzīvojumiem, lai baudītu ūdeni, taču, lai gan ir tikai ļoti maza cilvēku grupa, kas vēlas iegūt rekordus, tā joprojām ir ļoti draudzīga kopiena, un es jūtos daudz atbalsta.

"Es neteiktu, ka jūtos vientuļš vai vientuļš – es teiktu, ka sacensībās ar visiem saviem kolēģiem frīdiveriem jūtos kā ģimene."

Vai jūs labi sapratāt ar filmas Freediver režisoru Maiklu Džonu Vorenu?

"Jā, man ar viņu bija lieliskas sarunas, un es domāju, ka jau no paša sākuma tā bija laba ķīmija, un mēs varējām atklāti apspriest jebko par filmu. Es varēju sniegt savas idejas, un, manuprāt, tas bija ļoti jauks un sadarbības process. Tāpēc mums filmas laikā bija labas attiecības, un tagad pēc filmas mēs sazināmies, tā jā!

Kura ir jūsu personīgā iecienītākā brīvā niršanas filma – vai varbūt tā ir šī?

“Līdz šim galvenā brīvniršanas filma joprojām ir saglabājusies Lielais zilais Luc Besson, un tas ir no 1988. gada, bet tas ir izdarīts ļoti labi, tas ir skaisti, un kinematogrāfija ir pārsteidzoša. Pat tagad, ja jūs to skatāties, tas sniedz jums šo ieskatu brīvajā niršanā.

Freediver (Paramount Pictures)

“Manuprāt, viens no labākajiem mirkļiem filmā ir tas, kad galvenais varonis Žaks Meiols [ko atveido Žans Marks Bars] iet, lai veiktu niršanu, un kamera filmē kustas atpakaļgaitā. Jūs varat redzēt, kā šis freedivers tuvojas platformai, kur viņš veiks niršanu, un kā viņš jau atrodas šajā meditatīvajā zonā. Tātad šis kadrs ir unikāls, es domāju, ka neviens cits nespēja parādīt frīdivera iekšējo stāvokli, kas tuvojas niršanai.

"Tas bija vienkārši pārsteidzošs kadrs. Es to nesen noskatījos pirms dažiem mēnešiem - Lielais zilais noteikti ir tā, un es domāju, ka drīzumā ir pienācis laiks uzņemt vēl vienu pilnmetrāžas filmu!

Vai jūs vēlētos tajā iesaistīties?

"Es noteikti labprāt piedalītos nākamajā spēlfilmā, jā."

Kādu jūs redzat savu nākotni ārpus konkurences – kā instruktors?

“Jau tagad paralēli daru vairākas lietas. Konkurences brīvā niršana šobrīd ir liela daļa no manas uzmanības, taču arī darba ziņā es koncentrējos uz kopienas palielināšanu ar savu uzņēmumu Molčanovs, pamatojoties uz manas mammas metodoloģiju un filozofiju, kā arī apmācības rīkiem, lai apmācītu freedivers. Mēs apmācām profesionāļus, lai visā pasaulē būtu vairāk instruktoru un vairāk skolu.

“Tāpēc kopienas veidošana man ir ļoti jēgpilna, un es vēlos pārliecināties, ka visā pasaulē ir vairāk vietu, kur var droši apgūt brīvo niršanu. Tas ir mans pašreizējais fokuss. Esmu pārliecināts, ka mēs to darīsim daudzus, daudzus gadus un sniegsim ieguldījumu sportā vairākos līmeņos, kā arī organizēsim pasākumus, tāpēc es domāju, ka satura veidošana, varbūt pievienošanās komentāros un dažu projektu veikšana šajā freedivinga jomā ir tas, ko es gribu mani interesē.

“Nākotnes dokumentālās filmas varētu būt par sacensību sportu, taču tās var arī aptvert sporta vides aspektu – kā freedivers var palīdzēt risināt vides problēmas, palīdzēt sakopšanā, dzīvnieku novērojumos utt. Brīvajā niršanā ir daudz darāmā, un es domāju, ka tas ir nākotnē producenta lomā, tas mani interesē.

Visbeidzot, vai, jūsuprāt, ir iespējams fizioloģisks izrāviens, kas nākotnē ļaus brīvajiem nirējiem iedziļināties?

“Es redzu, ka es varētu ienirt dziļāk – teiksim, es saprotu, kā ienirt 10 m dziļāk. Man būtu jāsagatavojas, pat piemēram, vēl pāris mēnešus jāgatavojas rekordiem, un varbūt vienkārši jāpaliek kaut kur, kur dziļums ir labāk pieejams. Tas nav viegli, man paies daži gadi, varbūt daži gadi, varbūt pieci gadi, bet es redzu tos 10 m.

"Un tad katru reizi, kad mēs pārvaram robežu, man ir tāda sajūta: vai es varu virzīt mazliet vairāk vai nē? Šis No Fins rekords pastāvēja septiņus vai astoņus gadus, un tas netika uzlabots, tāpēc tas parāda, ka, labi, bez spurām tas ir patiešām grūti - mēs varētu uzlabot par 2 m, par 3 m, bet 10 m izklausās traki.

"Bet ar monospurām, ar divspurām es to redzu - un es zinu, ka mēs iesim dziļāk."

Alekseja Molčanova pašreizējie AIDA pasaules dziļuma rekordi: Mainīgais svars (VWT) 156 m (28. gada 2024. marts) Pastāvīgais svars (CWT) 136 m (29. gada 2023. septembris) Konstanta svara divspuras (CWTB) 125 m (10. gada 2024. septembrī) Nelaiķei Natālijai Molčanovai pēdējos 9 gados ir bijis statiskās apnojas pasaules rekords 2 min 11 sek. Aleksejs Molčanovs ir uzstādījis 33 AIDA un CMAS un 1 Ginesa pasaules rekordu, kā arī izcīnījis 34 apvienotās zelta, sudraba un bronzas medaļas individuālās un komandas pasaules čempionātā.

Arī pakalpojumā Divernet: Freediver: Deeper Into Molchanov's world (filmas apskats). Freedivers tagad ir pieejams vietnē Prime Video vai var iegādāties vai nomāt digitālajā formātā.