7 IEMESLI, KĀPĒC WAKATOBI IR FANIJU IEVĒLĪTE

Wakatobi kūrorts ir viens no pasaulē slavenākajiem niršanas un snorkelēšanas galamērķiem. Viesi no visas pasaules plāno apmeklēt šo attālo paradīzes salu, un tagad kūrorta darbinieki ir gatavi viņu ierašanās brīdim.

Gadu gaitā daudzi apmeklētāji Vakatobi ir nosaukuši par “sapņu galamērķi”, bet kas tieši ir tas, kas tur kūrortu tik daudzu nirēju iecienītāko saraksta augšgalā? Šeit ir tikai daži no iemesliem.

TĀLVĀLĀ, BET PIEEJAMS

7 IEMESLI, KĀPĒC WAKATOBI IR FANIJU IEVĒLĪTE 9

Wakatobi sits on a small island in a remote corner of Indonesia in Southeast Sulawesi. But unlike many out-of-the-way destinations, getting to the resort won't require a string of puddle jumpers, inter-island ferries and taxi rides. Instead, arriving guests are met by the concierge staff at the Bali Airport, and from that moment they take care of everything, from the heavy lifting to coordinating transfers and scheduling overnight layovers. This allows guests to rest and refresh prior to boarding a direct mid-morning charter flight to Wakatobi's private airstrip. On arrival, you can relax over lunch and plan an afternoon dive, knowing that your bags have been delivered to your bungalow or villa, and your scuba gear moved to the dive center and made ready for use.

KRASTS AR VAIRĀK

Vakatobi mājas rifs ir izpelnījies reputāciju kā viens no pasaulē labākajiem krasta nirējiem. Nirēji un snorkelētāji var izpētīt šo plašo un daudzveidīgo vietu dienām ilgi, katru reizi iegremdējoties veicot jaunus atklājumus. No pludmales plašā zāles dobju un koraļļu galviņu zona glabā daudzus mazus dārgumus, kas gaida atklājumus. Astoņdesmit metrus no krasta sekls, koraļļiem klāts šelfs pāriet stāvā nogāzē un sienā, kas nokrīt ārpus akvalangu diapazona. Mājas rifa siena gar kūrorta mola ziemeļiem un dienvidiem ir klāta ar blīvu cietu un mīkstu koraļļu, jūras vēdekļu, sūkļu un tunikātu kārtu ar pārkarēm, kas rada atpūtas vietas bruņurupučiem, omāriem un citiem vēžveidīgajiem, kā arī daudzām šķirnēm. no zivju sugas peld tuvumā un ārā uz zilo.

Divers defending the wall below the end of the resort's Jetty.

Ieeja Mājas rifā ir vienkārša, jo nirēji un snorkelētāji var veikt īsu peldi no krasta vai nokāpt pa kāpnēm pie mola. Mola pāļi piesaista sēkošās zivis, un tuvumā ir sagrupētas desmitiem anemonu, kas apdzīvotas ar ikoniskām klaunu zivīm. Turklāt vietne ir pieejama nirējiem un snorkelētājiem dienu un nakti, un pēc pieprasījuma Wakatobi "taksometru laivas" aizvedīs viesus uz attālākām Mājas rifa daļām, lai viņi varētu nesteidzīgi doties atpakaļ uz molu.

Zemūdens zoodārzs

Giant Star pufferfish (Arothron Stellatus) can grow to 1m in length. Wakatobi, SE Sulawesi, Indonesia

Privātajā jūras rezervātā, ko izveidojis un atbalsta Wakatobi Resort, atrodas daži no neskartākajiem un bioloģiski daudzveidīgākajiem koraļļu rifiem uz zemes. Katra no vairāk nekā 40 vietām, ko apmeklē kūrorta niršanas laivas, ir iespaidīga savā veidā, taču dažas no tām īpaši patīk gan personāls, gan ūdenslīdēji. Starp tiem ir Zoodārzs. Šī vieta, kas atrodas tikai ātra laivas brauciena attālumā no kūrorta, ir viena no zivīgākajām vietām Indonēzijas centrālajā daļā. Netālu no krasta smilšu dibena līcī ierīkots rifs, kas sniedz patvērumu daudzām interesantajām jūras dzīvībām. Nesteidzīgs skatiens starp koraļļiem ļaus atklātā redzeslokā paslēpties vardezivs, spoku skorpionzivis un lapu skorpionzivis. Rūpīgāk pārbaudot, var tikt atklātas mazākas balvas, piemēram, matains tupuss omārs, savukārt, izpētot dibenu, tiks iegūti dīvaini urbēji, piemēram, zvaigžņu vērotājs un citplanētiešiem līdzīgās garneles. Apkārt vijas lielas kazu zivju bari, sīpoliņu un fūzieru bari. Zooloģiskajā dārzā sastopamās sēņu anemones ir mājvieta to vārdam sēņu zivtiņai, kas ir maza, balta pīpes zivs ar trīsstūrveida galvu, kas piešķir tai maza zemūdens pitona izskatu. Zooloģiskais dārzs galvenokārt ir cieto koraļļu vieta, taču no rifa aptuveni 20 m augstumā stiepjas neliela grēda ar dažiem satriecošiem, lieliem rožu koraļļiem, krāsainiem mīkstajiem koraļļiem un stāvu kritumu dziļā ūdenī.

Twin spot lionfish will come out of their hiding place to hunt for food when the sun goes down.

Zooloģiskais dārzs ir iecienīta vieta arī nakts niršanai. Krēslas laikā no koraļļiem un gruvešiem izplūst daudzas krāsainas zivis. Pilnīgas tumsas aizsegā rifu pēta jauns nakts dzīvnieku klāsts, piemēram, sēpiju medības, krāsainie plakanie tārpi un daudzas lauvu zivju sugas, tostarp nenotveramā Twinspot lauvu zivs. Šeit ir sastopami bobteila kalmāri un astoņkāji, un niršanas gaismas atklās tūkstošiem mirdzošu acu no dažādām garnelēm un krabjiem, kas atrodas gandrīz katrā plaisā un spraugā.

CEĻOJUMS UZ MALA

A scuba diver swims next to the Ridgeline shape coral reef at a site called Blade, Wakatobi, Indonesia.

Unikālo vietu, kas pazīstama kā Blade, veido plānu, paralēlu jūras kalnu rinda, kas paceļas no dziļākas grēdas līdz divu metru attālumā no virsmas. Skatoties profilā, viss veidojums atgādina milzu naža zobainos zobus, kas novietoti uz malas, tāpēc arī tā nosaukums. Atsevišķās galotnes ir garas, bet diezgan šauras. Ūdenslīdēji, kas dreifē tuvu virsmai, faktiski var aplūkot abas veidojumu puses vienlaikus no augšas. Blade ir tikpat gleznains, cik vien tas var būt, ar krāsainiem milzu sūkļiem un jūras vēdekļiem, kas dažkārt var izaugt līdz 2–3 m.

Red whip corals grow thick on the steep sides of each pinnacle, providing fantastic photo opportunities. Multi-hued crinoids can often be seen perched on the tips of gorgonians, extending their tentacles to catch passing morsels of food. Mild currents allow divers to drift from peak to peak, evoking a sensation of weightless flight. All in all, Blade is an experience not soon forgotten.

PŪĻU PATĪKOJOŠA DAŽĀDĪBA

Wakatobi piedāvā kaut ko ikvienam. Nirēji var pavadīt relaksējošas stundas seklos rifos un izpētīt aizsargātus līčus vai nolaisties uz koraļļiem klātām virsotnēm, kas piesaista lielus zivju barus. Rifi, kas sākas ļoti tuvu virsmai, nokrīt vairāk nekā 100 metru dziļumā, radot iespējas gariem daudzlīmeņu profiliem un sniedzot jaunas iespējas paplašināta diapazona nirējiem.

Zilraibais dzeloņraja

Avid ūdenslīdēji ir gandarīti, uzzinot, ka Wakatobi ir vienlīdz patīkami gan partneriem, kas nav niruši, gan bērniem mājās, jo kūrorts ir ģimenei draudzīgs un piedāvā dažādas ūdens, pludmales un sauszemes aktivitātes. Bungalo var iekārtot, lai izmitinātu ģimenes, un ir vienas un divu guļamistabu villas krastmalā, kas piedāvā daudz vairāk vietas. Aukles programma atbrīvo jaunos vecākus, un Bubblemaker un junioru niršanas programmas ļauj jauniešiem droši izjust zemūdens pasauli. Tie paši pirmie rifi, kas ir nirēji, ir vienlīdz aicinoši snorkelētājiem, kuriem tiek veltīta vienlīdzīga cieņa kā ūdenslīdējiem un kuri tiek laipni gaidīti uz laivām, kas dodas uz daudzajām vietām ar seklu sastāvdaļu. Tas rada unikālas iespējas ģimenes locekļiem, kas nav niruši, pievienoties jautrībai.

NIRŠANA, LAI IZMAINĀTU

7 IEMESLI, KĀPĒC WAKATOBI IR FANIJU IEVĒLĪTE 10

Laikmetā, kad zaļa rīcība ir pareiza rīcība, Wakatobi joprojām ir reģionālais līderis saglabāšanas un vides aizsardzībā. Kūrorta godalgotā Collaborative Reef Conservation Programme bija viena no pirmajām šāda veida programmām, radot jaunu ilgtspējīga tūrisma paradigmu. Kūrortā darbojas otrreizējās pārstrādes un notekūdeņu mazināšanas stacijas, sponsorē iknedēļas talkas, kurās piedalās līdz 100 vietējiem iedzīvotājiem, un cieši sadarbojas ar vietējām kopienām un valdībām atkritumu apsaimniekošanas jautājumos. Kūrorta īpašnieki ir palīdzējuši reģionā ievest tīru saules enerģiju.

MILTI SVEICINĀJUMI UN SĀRĪGI VIRSMAS INTERVĀLI

Vērojot saulrietu no Vakatobi mola.

Wakatobi komanda lepojas ar īpašu viesmīlības sajaukumu, kas apvieno piecu zvaigžņu apkalpošanas ētiku ar ģimenes drauga siltumu. Smaidi ir visur, un neviens pieprasījums nav triviāls vai aizmirsts. Īpašs Wakatobi pieredzes akcents ir maltītes laiks. Izsmalcinātas ēdināšanas vietas un attālas vietas ne vienmēr iet kopā, taču Wakatobi nodrošina iespaidīgu un garšīgu izņēmumu šim noteikumam. Tiešie čarterlidojumi, kas nodrošina viesus uz Vakatobi, nodrošina arī kūrorta virtuvēm vienmērīgu svaigāko pārtikas un produktu piegādi no Bali un visas pasaules.

Kūrorta restorāna lieliskā atrašanās vieta pie pludmales rada izcilu maltīšu pieredzi relaksējošā, bet elegantā gaisotnē ar ēdienkarti, kurā ir iekļauts plašs starptautisko ēdienu klāsts, kā arī intriģējoši Indonēzijas virtuves ēdieni, ko svaigi pagatavojusi ekspertu kulinārijas komanda. Pavāri ar prieku izveido viesu iecienītākos ēdienus pēc pieprasījuma, kā arī var izpildīt dažādas īpašās diētas prasības.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Wakatobi kūrortu vai, iespējams, ieplānot savu apmeklējumu viņu mazajā paradīzes daļā? Apmeklējums wakatobi.com kur var pabeigt a ātra ceļojuma aptauja vai nosūtiet savai komandai e-pastu uz office@wakatobi.com.