Ieniršana Biakas slēptajā alu pasaulē

Kā jau viņš bieži mēdz darīt, nirējs-pētnieks Pjērs Konstants meklē alu vietas Rietumpapua salā, kur Otrā pasaules kara laikā japāņu spēki ierakās pazemes tīklos.
Biakas arhipelāga galvenā sala atrodas Senderavasihas līcī, netālu no Indonēzijas Rietumpapua provinces ziemeļu krasta. Lai gan 90% Papua kontinentālās daļas iedzīvotāju ir kristieši, 50% Biakas iedzīvotāju ir musulmaņi, lai gan sākotnēji tā bija animisma piekritēja, jo Biakas Numforas kultūra ir melanēziešu kultūra.
Salu pirmo reizi pamanīja portugāļu navigators Horhe de Meneses 1526. gadā, un spāņu navigators Alvaro de Saavedra kuģoja garām divus gadus vēlāk.
Otrā pasaules kara laikā Biaka bija Japānas imperatora armijas cietoksnis. Kara beigās 11,000 95 Japānas armijas karavīru slēpās tās džungļu alās ar bagātīgu munīciju un deviņiem XNUMX. tipa HaGo vieglajiem tankiem, gaidot ģenerāļa Makartūra ASV spēkus.
Gua Jepang (Japāņu ala), kas atrodas 5 km attālumā no Biakas pilsētas, bija daļa no sistēmas, kas stiepās 3 km garumā Parai pludmales virzienā un nodrošināja patvērumu 3,000 japāņu karavīriem. Tomēr pēc tam, kad no turienes ar raķeti notrieca ASV lidmašīnu, amerikāņi sāka bombardēt šo vietu, nogalinot tajā esošos cilvēkus.
Līdz Biakas kaujas beigām, kas ilga no ASV izsēšanās 27. maijā līdz 17. augustam 1944. gadā, ASV bija cietuši 3,000 kritušos un 474 kritušos, savukārt Japānas spēkiem bija 6,100 kritušo un 450 sagūstīto. Viņu komandieris pulkvedis Kizume Naojuki izdarīja hara kiri.
Japāņu līcis
Pēc divu dienu ceļojuma no Francijas caur Džakartu mana lidmašīna nolaižas Biakā plkst. 5.30. Esmu noguris no laika joslu maiņas, un atveseļošanās prasīs divas dienas.
Es dodos uz Gua Jepang (Japāņu līci) ar motocikla aizmuguri, kas pieder Džeikam, Asana Biak viesnīcareģistratūras darbiniece. Ar zaļām sūnām klāta, iebetonēta taka ved uz kāpnēm, kas zigzaga veidā pazūd pazemē.
Diezgan mitrā, arkas ieeja atgādina katedrāles ieeju, no griestiem pilinot ūdenim. Milzīgajā telpā labajā pusē ir viena izeja, bet kreisajā pusē – vēl viena gigantiska izeja. Visapkārt mētājas salauztas pudeles.
Alas dibenā atklāju iestrēgušu zeltaini brūnu kaulu. Kreisajā pusē gar sienu stiepjas iespaidīgs vīteņu un sakņu aizkars, kas atveras lielā iegruvumā. Šī vieta ir atmosfēriska.
Iegrimes vidū stāvi slejas slaidi pandāna koki ar garu, dzeloņainu lapu vainagiem, piešķirot šai baisajai videi Juras laikmeta parka pieskārienu. Pie karājošos vīteņaugu pakājes var atrast vecas, sarūsējušas japāņu mucas.
Taka vijas cilpā ap bedres iekšpusi, lēnām kāpjot augšup līdz pacēlumam, no kura paveras skats uz bedres centru. Pēkšņi Džeiks norāda uz vara brūnu čūsku, apmēram 1 m garu, kas nekustīgi atpūšas tieši man priekšā.Mangabasio!“, viņš brīdina, sperdams soli atpakaļ. “Indīgs!”
Es uzņemu dažus kadrus, pirms čūska ar pārsteidzošu veiklību uzrodas augšup pa klinti. Brīvdabas muzejā ir apskatāmi ložmetēji, mīnmetēji, lādiņi, bumbas, raķetes, japāņu lādiņu kolekcija, ķiveres, pudeles un pat veci apvidus auto un propelleris.
Bosnikā, ASV desanta izsēšanās vietā 27. maijā, ir tirgus diena. Stendos pārdod tipiskus Papuasas ēdienus, piemēram, arekas riekstus, manioku, saldos kartupeļus un sago kūkas, kā arī kūpinātus astoņkājis un kūpinātu gliemežvāku, svaigu zivju, papaijas lapu, pupiņu un banānu krelles.
Visi visu dienu košļā arekas riekstus un sveicina mani ar spilgtu, sarkanu smaidu, kad es pastaigājos garām kā svešinieks svešā zemē: “Sveiks, mister!” Bosnika ir atiešanas vieta sabiedriskajām laivām uz tuvējām Padaido salām, kas pazīstamas ar pievilcīgām niršanas vietām.
Džungļu klāta, 40 m augsta kaļķakmens grēda kā mugurkauls stiepjas gar dienvidu krastu līdz pat Tanjung Barari, Biakas austrumu zemesragam. Tas ir vecs, norobežojošs rifs, kas ir attīstījies par karsta vidi ar alām un pazemes upēm. Es plānoju to izpētīt nākamo dažu dienu laikā.
Opiaref ala
Joprojām noguris no laika joslu noguruma, es ceļos pulksten 3:XNUMX. Niršanas meistars Juliuss vēlāk ierodas ar savu motociklu, saraucot pieri, ieraugot manu kaudzi. somasMēs dodamies uz Opiarefas ciematu aiz Bosnikas. Esmu dzirdējis par lielu alu ar ūdens baseiniem, rotaļu laukumu skolēniem un plānoju niršanu alās, lai gan Jūlijs nav alu nirējs.
Lai būtu politiski korekti, mēs apmeklējam "lielo vīru", kuram nav nekādu iebildumu pret manu vizīti. Viņš ļoti vēlas zināt, vai es kaut ko atklāšu.
Aiz pamatskolas taka ved uz milzīgu atveri kaļķakmens klintī, kurā varētu izbūvēt metro tuneli. Gua Serumi (Opiaref ala) izskatās pēc pazemes upes. Aiz akmeņu kaudzes pie ieejas ūdens baseini ir satriecoši dzidri. Šī ir ciemata saldūdens rezervuāra.
Uzvelkot ekipējumu uz slidena akmens, kas klāts ar sikspārņu guano, es ielecu ūdenī.
Pirmais baseins ir 2–3 m dziļš, bet es zem klints atrodu eju labajā pusē, kas ieiet šaurā tunelī. Man pretī nāk dažas zivis – tās ir šīfera pelēkas ar dubultu muguras daļu. spura, necaurspīdīgas kobalta zilas acis un izvirzīts apakšžoklis. Lielas, zinātkāras garneles ar garām zilām knaiblēm pievilina lāpas stars.
Es dodos uz otro baseinu. Viegli sasniedzams 10 m augsts galvenais tunelis beidzas ar klinšu sienu, apmēram 60 m attālumā no ieejas. Kāpjot pāri klintīm alas vidū, es pamanu, ka otrā pusē dziļums palielinās. Labajā pusē paveras vēl viena eja, šaurāka un līkumota.
Ar klinšu sienu joprojām priekšā es ievēroju kraso kontrastu starp balto kaļķakmeni un dažiem uzkrītoši tumši brūniem nogulumiežiem. Man kreisajā pusē paveras vertikāls ovālas formas šaurs koridors, kas ved uz sānu kameru, iegarenu un paralēlu galvenajam tunelim.
Apakšu klāj ļoti gaistoši, smalki dūņas, kas spura-sitiens var traucēt sekundē. Lieliska redzamība ir priekšrocība. Gua Serumi ir mazs un tā maksimālais dziļums ir nedaudz mazāks par 9 m.
Jūlijs mani iepazīstina ar Salmonu, bārdainu, dzīvespriecīgu papuasiešu zemnieku. Viņš arī ir nirējs un zina par saldūdens ezeru netālu no Samares pludmales ziemeļu krastā: “Aiziet!”
Ceļš kādu brīdi līkumo, tad pārvēršas zemes celiņā, ko lietus izgrauzis ar gravām. Tas ir kalnains apgabals ar bieziem džungļiem un lieliem kokiem.
Atstājot automašīnu, mēs dodamies kājām kalnā augšup, tad nākamās 45 minūtes stāvi lejup. Briesmīgā motorzāģu skaņa apstiprina, ka šajā apgabalā notiek mežizstrāde, un apklusina sērcekulaino kakadu, eklektus papagaiļu un melngalvaino loriju priecīgos kliedzienus.
Pantai Samares ir pamesta Klusā okeāna pludmale. Taka ved augšup džungļos starp lieliem kokiem ar balsta saknēm un nipa palmām. Opsnundi (Lēcošā cilvēka) ezers parādās izcirtumā, maģisks, tirkīzzils ūdens baseins. Tajā ir iekrituši lieli baļķi, bet ūdens ir dzidrs kā džins, un tas ir vizuāli burvīgs.
Manas taustes rāda caurumu vidū, bet es to droši nezināšu, kamēr neiedziļināšos zem virsmas.
Gaisa Biru ala
Anggraidi ciematā mēs apskatām Air Biru alu. Lielā atvere izskatās pēc gigantiskas mutes ar ilkņiem – izspiedušiem, noapaļotiem stalaktītiem. Tas ir dzidrūdens baseins. Mana 15 minūšu niršanas laikā mani vēro liela zivs, bet man neizdodas atrast nevienu pavadu.
Skatoties no zem ūdens, lielie stalaktīti rosina radošumu fotografēšanaEs atrodu tumši pelēko zivi ar tās dzelteno apmali spuras stūrī – tā ir tā pati suga, kas Opiarefā, lai gan šī ir 25 cm gara. Zutis iznirst no tumsas gaismā, lai tikai acumirklī pazustu.
Snermusa un Snermasa ezeri
Biakas pilsētu ar Koremu ziemeļu krastā savieno asfalta ceļš. Trīs saldūdens ezeri rada ilūziju par iegruvumiem, taču to ābolzaļā krāsa atņem jebkādu cerību.
Snermusa un Snermasa ezeri nodrošina pienācīgus peldbaseinus vietējiem bērniem ar viņu peldošajiem plostiem un baļķiem, taču zem ūdens redzamība ir knapi 50 cm, un maksimālais dziļums līdz dūņām ir 12 m. Sarūgtinoši.
Koremas pludmale, kas atrodas U veida līcī, bija postošas vētras vieta cunami 1996. gadā. Tanjung Saruri, kas atrodas ziemeļu krastā, ir zemesrags ar paceltām koraļļu terasēm. Tas ir ļoti fotogēnisks šelfs ar ūdens peļķēm bēguma laikā.
Tālāk uz rietumiem atrodas Varsas ciems, un aiz tā atrodas tilts, kas nodrošina vārtus uz Supiori salu, kura ir kalnaināka nekā Biaka. Tur ceļš sadalās ziemeļu un dienvidu pusēs, vedot līdz pat Korido.
Apmēram 45 minūtes uz dienvidiem no tilta atrodas interesantā Mankruro ala, kuru izmantoja arī japāņu karavīri.
Opsnundi ezers
Ar drosmes uzplūdu es atgriežos Opsnundi ar visu savu aprīkojumu. Laši brīvprātīgi piedāvājas nest akvāriju: “Nav problēmu, papuāņi ir spēcīgi vīri!” Man ir pietiekami daudz, ko nest līdzi mugursoma, zobrats sazobē soma un kamera rokas stiepiena attālumā.
Lai gan saules trūkums neizraisa, niršana izrādās aizraujoša pieredze. Zilajā ūdenī es apbrīnoju sūnās un aļģēs ieaugušo baļķu jucekli, kā arī zivis, kas nekad iepriekš nav redzējušas nirēju.
Ar maksimālo dziļumu 13 m es atrodu arī nelielu kaļķakmens alu, bet, kad pabeidzu 52 minūšu niršanu, es drebu.
Simpsona ala
Interesanta vieta atrodas Ruar ciematā, kur no alas klints nogāzē iztek strauts. Es iebāzu degunu iekšā un, nogājis 10 metrus pazemes tunelī, atklāju, ka ūdens izplūst dziļā vertikālā bedrē ar asu kaļķakmeni visapkārt.
Es ienirstu ar lukturīti un stingru auklu, kas piestiprināta pie klints virs bedres. 3.5 m dziļumā koridors ir līdzens, bet es saskaros ar strupceļu, kur man nav kur izspraukties.
Simpsons, tas “lielais vīrs”, domā, ka es ļoti vēlēšos apskatīt dažas japāņu alas džungļos aiz Ruaras ciema. Viņš ar šaubām skatās uz manām iešļūcenēm, bet mierinoši saka: “Tas ir tikai 200 m attālumā!”
Izrādās, ka tas ir stāvs pārgājiens kalnā, slidens ceļš cauri džungļiem un stunda turp un atpakaļ. Mēs sasniedzam alas plašo žokli, stāvas laukakmeņu kopas pakājē, bet tur iekšā ar iešļūcenēm nav iespējams iekļūt.
Nākamajā svētdienas rītā, ģērbies baltā kreklā un melnā kaklasaitē, Simpsons ir gatavs doties uz baznīcu. "Es atgriezīšos pēc stundas," viņš saka. Es cieši guļu uz krēsla uz viņa balkona, kad viņš atgriežas – piecas ar pusi stundas vēlāk.
Atpakaļ uz vietas. Simpsons ātri nocērt pāris slaidus, taisnus kokus un pārvērš tos kāpnēs, kas ļaus mums tikt cauri alas ieejai.
Ala ir milzīga, ar slēptām telpām, stalaktītiem, šallēm (kalcīta kristālu veidojumiem), milzīgām kolonnām un tieviem pīlāriem.
Grīda ir nomētāta ar salauztām pudelēm, sarūsējušām bundžām un kvadrātveida cepumu kārbām. Es tik tikko varu iedomāties briesmīgos apstākļus, kādos šie japāņu karavīri dzīvoja tumsā kā žurkas. Tam noteikti bija jābūt nožēlojami un garīgi nomācoši.
Dažas gāzes paliekas maskaApaļās brilles atrodas uz zemes pie ieejas. Es šo vietu nosaucu par Simpsona alu.
Lima Kamar
Ceļa kreisajā pusē, lejup paslēpies, atrodas pieticīgs japāņu memoriāls ar vecu koka stabu, uz kura grebti kandži uzraksti. Netālu atrodas Lima Kamar — pazemes ala ar piecām telpām. “Kara laikā tā bija japāņu slimnīca,” skaidro Simpsons.
Tā ir nelielu kameru grupa, ko savieno šauras ejas, un stūrī izmētātas zāļu flakoni un tukšas pudeles. Šī žurku ala piešķir šausminošu dimensiju aizgājušās pagātnes šausmām.
Ovi sala
Kādu vakaru es satieku bupati, Jusufu Melianu Marienu, kurš vairāk nekā 10 gadus bija Biaku reģences politiskais līderis. Sirsnīgs, laipns vīrietis, viņš mani sirsnīgi sagaida ar tradicionālu keramikas šķīvi, kurā attēlots Cenderawasih paradīzes putns.
Es paskaidroju sava darba būtību, un Bupati piedāvā mani aizvest ar savu laivu uz Ovi salu. Salmons ir atklājis, ka tur ir alas ar "zilu ūdeni".
Pārbrauciens pa mierīgu jūru ilgst pusstundu. Ovi salas balto smilšu pludmali ieskauj šūpojoši kokosriekstu palmas; bērns airē savu izrakto kanoe laivu.
Katoļu baznīcā ir izkārtne ar uzrakstu Rarama mazulis: “Nav par ko.” Mēs veicam rituālu vizīti pie “lielā vīra” Pīta Demarasa, balta bārdaina vīra ar sarkanu areca riekstu sulas gredzenu ap zodu.
Mēs uzkāpjam kalnu grēdas virsotnē, un pa slidenu nogāzi paveras jauna ala. “Šī ir Funfundei, kas nozīmē ‘Labsajūta’… Kara laikā amerikāņu karavīri šeit ieradās, lai iegūtu ūdeni.” Salā kādreiz bija ASV lidlauks.
Ieslēdzot galvas lukturi, es ielavos iekšā. Man jābūt akrobātiskam šaurajās ejās ar stalaktītiem virs galvas. Es uzduros dzidram dīķim un nodomāju: šo es apskatīšu! Drīz vien es apbrīnoju divas izsmalcinātas zemūdens kameras ar stalaktītiem, stalagmitiem, šallēm un salmiņiem (cauruļveida stalaktītiem).
Es atrodu arī dažas fosilijas. Tur ir piecu pirkstu ķemmes gliemežvāks, dažas Trochus turbāna gliemežvāki un gliemežvāki. Maksimālais dziļums ir 5.5 m, un niršana ilgst tikai 20 minūtes, kas neļauj izpētīt citas ejas. Feelgood ala, kas izveidojusies virs ūdens, vēlāk tika appludināta ar lietus ūdeni, kas sūcās caur jumtu.
Pirms došanās prom no salas, Salmons domā, ka mani vajadzētu interesēt dažas lidmašīnu vraki. “Ne tuvu!” viņš sola. 25 minūšu pastaiga cauri kokosriekstu birzim Ovi salas krūmājos ved uz aizaugušu darvas šoseju – ASV lidlauku.
Es ar rokas virspusi noslauku sviedrus no pieres. “Kā ar vrakiem?” es jautāju, joprojām ilgojoties pēc īstām lietām.
"Lidmašīnas? Ak... tās jau ir prom!"