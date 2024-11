Floresa, vārti uz Komodo

Pūķi, manta stari, retie dzīvnieki un Hobitu mirstīgās atliekas gaida nirēju, kas apmeklē Komodo nacionālo parku, kas ir maģisks rezervāts, taču tajā ir arī jāpārvar izaicinājumi. PIERRE CONSTANT sniedz savu pārskatu vārdos un attēlos

Indonēzijas arhipelāgs atrodas trīs galveno tektonisko plātņu krustcelēs: IndoAustrālijas, Eirāzijas un Klusā okeāna. Mazās Sundas salas ir daļa no Rietumu Bandas loka, kas atrodas starp Java un Bandas salām, kuru izcelsme ir terciārā vulkāna.

Flores sala ir daļa no šī jauno vulkānisko salu iekšējā loka, kas no rietumiem uz austrumiem sastāv no Bali, Lombokas, Sumbavas, Komodo un Rinkas, pēc tam turpinās uz Soloru, Pantaru, Aloru, Kambingu un Vetaru.

Sākotnējais vulkānisms, kas veidoja Floresu, bija zemūdene. Miocēna vidū smilšakmens un kaļķakmens tika nogulsnēti zem ūdens baseinos, kas ieskauj Floresas vulkānisko mugurkaulu.

Uz salas ir atklātas sešpadsmit fosiliju vietas, kurās redzami milzu bruņurupuči un 900,000 XNUMX gadu vecais pigmejzilonis. Stegodon sondaari. Mugurkaulnieku fosilijas ietver Komodo pūķi (Varanus komodoensis), krokodils un zilonis Stegodon floresensis. Šo ļoti endēmisko faunu iznīcināja liels izvirdums.

2003. gadā Teodors Verhovens atklāja akmens artefaktus un Flo, 25 gadus vecas sievietes, kuras garums bija nedaudz vairāk par 1 m, kaulus pirms 18,000 XNUMX gadiem. Viņa pārstāvēja jaunu sugu, Homo floresensis, kas pazīstama kā Hobits, viņas laipnā domāja, ka viņa 100,000 XNUMX gadu dzīvoja alā, kurā viņa tika atrasta.

Flo galvaskauss, oriģinālā “Hobita sieviete”

Vietnē tika atrastas arī 47 atsevišķu stegodonu fosilijas. Sugas mazuļi būtu bijuši galvenais barības avots Homo floresensis.

2014. gadā Floresā tika atklātas citas, daudz vecākas cilvēku mirstīgās atliekas, kas ir tuvākas mūsu senču mirstīgajām atliekām. Homo erectus un ieradās no Āfrikas apmēram pirms miljona gadu. Laika gaitā evolūcijas process bija novedis pie salu pundurisma.

Sarkanā laiva

Itālijā dzimusī elektronikas inženiere Cinzia Mariolini kļuva par īpašu nirēju 1990. gadā. Viņa bija niršanas instruktore Austrālijā un Maldīvu salās un beidzot sāka vadīt niršanas darbības, iegādājoties 75% Flores niršanas centrs jo 2015.

Cinzia piedāvā vienas dienas braucienus no Labuan Bajo, Floresas rietumu gala, uz Komodo nacionālā parka salām uz tradicionālā Indonēzijas koka. kapal kayu.

nosaukts Mutiara Permata or Spīdošā pērle “Sarkanā laiva”, kā zināms, ir 21 m gara, 3.6 m plata un tai ir sešu cilindru 180 ZS Mitsubishi dīzeļdzinējs. Tajā ir septiņu cilvēku apkalpe un 13 ūdenslīdēju ietilpība.

Sarkanās laivas priekšgals

Labuan Bajo osta saullēktā

Komodo nacionālais parks aizņem 2,200 kvadrātkilometrus, ietverot Floresas rietumu piekrastes daļu, trīs lielākās Komodo, Rincas un Padaras salas, kā arī 26 mazākas salas un apkārtējos Sapes šauruma ūdeņus.

Sākotnēji tas tika izveidots 1980. gadā, lai aizsargātu pasaulē lielāko ķirzaku - Komodo pūķi (Varanus komodoensis), un UNESCO to pasludināja par Pasaules mantojuma vietu, pēc tam par cilvēka un biosfēras rezervātu.

Šī Koraļļu trijstūra daļa satur vienu no bagātākajām jūras bioloģiskajām daudzveidībām uz Zemes, kurā ir 1,000 zivju sugas, 385 cietie koraļļi, 70 sūkļi, 10 delfīni, septiņi vaļi, kā arī manta stari, bruņurupuči un dugongi.

Parkā ir identificēta 1,200 iedzīvotāju rifu manta. Manta zveja Indonēzijā tika oficiāli aizliegta 2014. gadā.

Kreisējošais mantaray pie Katla

Niršanas diena sākas agri. Ūdenslīdēji tiekas Flores niršanas centrā pulksten 7:XNUMX. Piecu minūšu gājiena attālumā pa rosīgo galveno Labuan Bajo ielu ved uz Pelabuhan, pilsētas ostu, kas izskatās kā ļoti aktīva zvejas un tūristu laivu jahtu osta. Sausajā sezonā Labuan Bajo ir putekļaina, trokšņaina vieta, kur dienas laikā temperatūra strauji paaugstinās.

Jūras vēsmas sniedz viesmīlīgu atvieglojumu 90 minūšu kruīza laikā uz salām, kas pārsvarā ir neauglīgas, dzeltenas un pelēkas, ar zālaugu savannu, kas izdegusi un izbalējusi zem svelmes saules. Diez vai pārsteidzoši, kur temperatūra dienā sasniedz vidēji 40°C.

Ļoti detalizētu instruktāžu uz klāja sniedz 30 gadus vecais indonēziešu niršanas ceļvedis Darmins par mūsu pirmo vietu Siaba Besar parka ziemeļu daļā virs Rincas un Komodo.

Darmins, niršanas meistars Flores niršanas centrā

Siaba Besar sala

Ūdenī ir daļiņas, bet koraļļu dārzs ir iespaidīgs un tajā ir daudz zivju. Mēs redzam svītrainu fuzilieru skolas, lielas acis sarkanā vai sudraba krāsā atkarībā no viņu garastāvokļa, diagonālās saldās lūpas (Plectothinchus lineatus), dzeltena maskēta eņģeļu zivs (Pomacanthus ksantometopons), sešu joslu eņģeļi un Anthias mākoņi.

Lielacu un ūdenslīdēju skola

Pieradināt zaļos bruņurupučus

Ar sajūsmu pamanu pieradinātu, zaļo bruņurupuču labdarību, kas laiski atpūšas uz galda koraļļiem. Neparasti vienam no viņiem nebija iebildumu pret manu pietuvināšanu tuvplānam un portretam. Jūras gultnē snauda vēl viens liels indivīds, kura garums sasniedza 1.5 m.

Pēc dabas kautrīgs, kuprīšu vienradžu skola (Naso bachicentrons) radīja patīkamu satikšanos. Akmens cēlājsNovacullichthys taeniourous) strādāja pie koraļļu drupām.

Lielisks Indijas niršanas gids Navneets, instruktors Andamanu salās, sniedza instruktāžu Mawan vietnei. Tā tika reklamēta kā Mantas tīrīšanas stacija, kas mūs mudināja, bet starus nevarēja redzēt. "Pagājušajā sestdienā mēs tikāmies ar vaļu haizivi!" staroja vācu viesis. Tev paveicās.

Straume kaitinoši gāja šurpu turpu. Nekas daudz nenotika, izņemot burvīgo tomātu anemonefish (Amfiprions frenatus) lidinās virs tās anemones.

Tomātu anemonefish

Pusdienu kastīte uz sauļošanās terases zem audekla ēna bija norma. Pēcpusdienas niršanai mēs devāmies uz Loh Buaya Rinca ziemeļrietumu krastā, Komodo nacionālā parka mežsargu stacijas atrašanās vietu. Tas dotu iespēju cieši satikties ar Komodo pūķi.

Mēs izkāpām uz koka pontona un cementēts celiņš veda uz parka staciju, kur mūs sagaidīja mežsargs, kurš mūs vadīs apkārt. Agrā pēcpusdienā karstums bija stiprs. Seši laba auguma Komodo pūķi mierīgi snauda kazarmu paēnā, pasīvi gaidot savus apmeklētājus ar vēsu skatienu.

Bruņojies ar garu koka nūju, gids pārliecinājās, ka mēs nepiekļūstam pārāk tuvu ķirzakām. Pēc tam sekoja pārgājiens uz kalna virsotni, no kura paveras panorāmas skats uz līci un apkārtējiem pakalniem, un 45 minūšu pastaiga atpakaļ, kurā mēs nesastapām nevienu pūķi. Ideāls slazds tūristiem.

Pūķis tuvojas ūdens caurumam Loh Liangā, Komodo salā

Vēl 2005. gadā es biju izbaudījis autentisku tikšanos Rincas dienvidos. Laiva bija noenkurojusies no tuksneša Horseshoe Bay pludmales, un zeltainā vēlā pēcpusdienas gaisma bija pasakaina. Tas bija ideāls laiks jahtas fotogrāfijām, tāpēc biju lūdzis kapteinim atļauju doties uz sauszemi.

"Drošības labad ne bez apkalpes locekļa," viņš brīdināja. Nav problēmu. Es nebiju bijis pludmalē piecas minūtes, kad apmēram 2.5 metru attālumā no krūmiem iznira 40 m garš Komodo pūķis.

Zemu galvu, tas kustējās ar kaķim līdzīgu gaitu, divkāršajam mēlei turoties iekšā un ārā no purna, lai sajustu pienācīgu manis smaržu, tā tuvojās, šūpodama savas spēcīgās rokas uz priekšu no kreisās uz labo pusi. Tas bija aizraujošs, bet biedējošs skats.

Pēkšņi tas apstājās 20 m no manis, kad es kadrēju to ar savu telefoto objektīvu, vienu ceļgalu uz zemes. Ar sarkanu velnišķīgu aci tas kādu laiku skatījās uz mani, galvu uz sāniem. Pasaule stāvēja uz vietas. Tad, it kā ziņkāre būtu apmierināta, tā atkal bija iegājusi krūmos.

Ziemeļu Komodo vietas

Daudzas niršanas vietas ir vislabāk piemērotas iesācējiem ar mierīgu ūdeņu un mazu zivju darbību. Niršana Komodo izšķir “krītošu paisumu”, kad Klusā okeāna ūdeņi ieplūst uz dienvidiem Indijas okeānā, un “augšupplūdumu”, kad Indijas okeāna ūdeņi ieplūst uz ziemeļiem Klusajā okeānā.

Dienvidu tranšejas uzplūdes dēļ ūdens temperatūra strauji pazeminās par 2-3°, salīdzinot ar ierastajiem 28°C. Jūs varētu iztikt bez hidrotērpa, taču lielākā daļa cilvēku jebkurā gadījumā valkā 3 mm, un daži pat iedomājas 5 mm!

Tā kā viņi katru dienu tiek pakļauti šai temperatūrai, niršanas meistari vienmēr valkā hidrotērpu ar kapuci. Lai nirtu Komodo un Rinca dienvidu krastos, obligāts 5 mm hidrotērps.

Mantas, ikoniskā Komodo izcilākā vieta, ir redzamas Mawan, Manta Point un Cauldron Komodo salas austrumos un ziemeļos. Trešajā dienā bija plānots nirt Komodo ziemeļu vietās: "Tas ir labākais, kas Komodo ir zivju darbības ziņā," apstiprināja Cinzia. Es nebūtu vīlies.

Mawan salā

Milzu saldumi, Mavan

Whitetip haizivis, kas slēpjas zem koraļļiem, Pengah Kecil

Pilsroka, kas nirta uz krītoša paisuma, ir akmeņains atsegums, kas izceļas no jūras. Straume plūst no rietumiem uz austrumiem, un mēs redzējām, ka dzeltenspuru ķirurgs (Acanthurus xanthopterus), milzu un lielacu domkrats, baltgalvas un pelēkās rifu haizivis, teiras sikspārnis, sarkanais sikspārnis un ļoti pieradinātais Napoleons. Niršanas beigās pilnā kadrā izvērsās liels ērgļa stars.

Teiras sikspārņu skološana, Castle Rock

Grūtniece baltspuru haizivs Castle Rock

Dzeltenspuru ķirurgu skola

Zili plankumains dzēliena stars uz koraļļu šķembām, Crystal Rock

Katls ir dzidra ūdens kanāls starp Gili Lawa Laut un Gili Lawa Darat, kurā ir tikai neliela straume. Viesis Katrīna no Anglijas, kas strādā pie pētniecības projekta Jūras megafaunas fonds, ieradās uz klāja, lai pirms niršanas nedaudz parunātu par mantu.

Organizācija, kas savu darbību uzsāka 2008. gadā Mozambikā ar doktoriem Saimonu Pīrsu un Andreju Māršalu, 2011. gadā atvēra bāzi Nusa Lebongan, Bali, un vēlāk tika izveidota Labuanbajo, kur Katrīna piedāvāja iknedēļas sarunas par jaunākajiem pētījumiem.

Katrīnas instruktāža par mantu

Niršanas laikā nepilngadīga melnbaltā rifu manta, kas bija zinātkāra par ūdenslīdējiem, izrādījās kooperatīva modele, kas pāris reizes riņķoja mums pa balto smilšaino dibenu.

Iedzīvotājs manta ar skatu ūdenslīdējiem, Katls

Red snapper (Lutjanus bohar) skola ar lielas acs domkratu augšā, Katls

Katls sašaurinās līdz piltuvei un kanālam, ko sauc par bisi, kur uztvēra strāva. Pie ieejas pulcējas sarkano un melno snapperu un lielacu džeku skolas. Drošības apstāšanās tika veikta Shotgun otrā pusē, kur smilšaino dibenu klāja dārza zušu kolonija.

Mantas ir 5 miljonus gadu vecas, bet tām ir elastīgs zaru sencis, kas sniedzas 415 miljonus gadu senā pagātnē. Šie apakšējie padevēji ir arī filtru padevēji ar piecām žaunām, un rombveida forma ir paredzēta ātrumam.

ID marķējumi un remoras zem rifa manta pie Katla

Zilraibās kārbas ar ūdenslīdējiem, Manta Point

Vairāk nav Manta ģints tagad – tas ir aizstāts ar Mobula, un ir atpazītas divas atšķirīgas sugas: pelaģiskā milzu manta (Mobula birostris) un pastāvīgā rifa manta (Mobula alfredi). Melanistiskās mantas nav atsevišķa suga, bet Karību jūras reģionā ir iespējama trešā suga.

Pārošanās sezonā vienmēr parādās mātītes, kam seko mazākie tēviņi. Tēviņš izmanto zobus, lai noturētos pie mātītes krūšu spuras. Vēršoties viens pret otru ventrāli, kopulācija ilgst no 30 sekundēm līdz divām minūtēm.

Pēc 12 mēnešu grūtniecības mātītes iekšā pirms piedzimšanas tiek ietīts mantas mazulis kā kukurūzas vālīte. Piedzimstot tas izvēršas, atklājot 2 m spārnu platumu.

Mantām ir lielākās smadzenes no visām zivīm, un paredzamais dzīves ilgums ir 40–70 gadi. Viņi ēd planktonu, varbūt plastmasu, mucas ruļļus un var ienirt 1,400 m dziļumā, lai pabarotos. Mantu migrācija ir novērota no Komodo uz Bali.

Mantas ir iekļautas IUCN Sarkanajā sarakstā kā neaizsargātas pret izzušanu, un to iedzīvotāju skaits pasaulē samazinās, taču tagad tie ir aizsargāti Indonēzijā, kur tiek lēsts, ka viņi katru gadu ienes 15 miljonus tūristu dolāru.

Hole in the Rock

Batu Bolong, "caurums klintī"

Vēl viena vērtīga niršanas vieta ir Batu Bolong jeb "Hole in the Rock". Šis izolētais klints, kas atrodas uz ziemeļiem no Manta Point uz ziemeļrietumiem no Komodo salas, parādās tik tikko un horizontāli, un augšpusē ir pamanāma arka.

Zem ūdens tā ir milzīga nolaišanās. Krītošā paisuma laikā straume mežonīgi steidzas no ziemeļiem uz dienvidiem abās klints pusēs, un ūdenslīdējiem aizsargājamajā teritorijā nākas zigzagot no vienas puses uz otru.

Napoleons un zilspuru džeks, Batu Bolongs

Galda un stagaru koraļļi Batu Bolongā

Tur pulcējas daudz zivju, sākot no gludajiem vienradžiem, Vlaminkas vienradžiem un zilspuru džekiem un beidzot ar milzīgām zīlītēm (Plectorhinchus albovittatus), ar vanagu bruņurupučiem, kas barojas ar koraļļiem. Lielie galda koraļļi seklumā mīt antiju, meiču, papagaiļu un spārnu mākoņus.

Napoleons ir izplatīts novērojums, un ik pa laikam medībās tiek pārsteigta liela jūras čūska. Paisuma un paisuma laikā, kad straume mainīsies pretējā virzienā, temperatūra pazemināsies no 28°C līdz 25°C.

Banded jūras čūska medībās pār oranžajiem koraļļiem, Batu Bolong

North Tatawa bija apsveicamas pārmaiņas. Sala bija sausa, kalnaina un brūngana ar baltām vulkāniskām klintīm un pamestām balto smilšu pludmalēm.

Zemūdens ainava bija krāsaina nogāze un koraļļu dārzs, ar akmeņiem un bumbuļiem, ko klāj oranži un balti mīksti koraļļi, Dendroneftija violets un Tubastrea zaļie koraļļi un lieli brūni cauruļu sūkļi.

Mīksti koraļļi, sešu joslu eņģeļu zivs un diagonālas saldās lūpas Ziemeļtatavas salā

Sikspārnis ar oranžām malām (Platax pinnatus) Tatavas tīrīšanas stacijā

Oranži un balti mīksti koraļļi un zila jūras zvaigzne, North Tatawa

Ar daudzām rifu zivīm, dīvainajiem vanagu zīlītēm, kas ganās uz rifa, un iespējām uzņemt platleņķa fotoattēlus pret sauli, stimulējošā vide bija burvība.

Bija un maģija

Tāpat kā Galapagu salas, Komodo vārds ir apvīts bijības un maģijas aurā. Tomēr Komodo nacionālais parks (KNP) varētu kļūt par slavas upuri, kas galu galā var izraisīt tā sabrukumu.

Tīrākas garneles uz burbuļkoraļļiem

Pēdējās niršanas laikā Castle Rock un Crystal Rock ziemeļos es biju šokēts par 15 niršanas laivu klātbūtni uz vietas, kas noveda pie ūdenslīdēju pūļa zem ūdens. Ne tas, ko jūs definētu kā autentisku, senatnīgu pieredzi.

1990. gadu beigās Komodo nacionālo parku apmeklēja 30,000 36,000 cilvēku. 2009. gadā šis rādītājs pieauga līdz 2015 95,410, 2018. gadā tas bija 176,000 XNUMX un XNUMX. gadā – XNUMX XNUMX, un turpmākajiem gadiem ir lielas prognozes.

Tradicionālais Manggarai ciems, Belaraghi

Gelakoko ciema bērni

Situācija kļuva nekontrolējama, un vairāki niršanas operatori Labuan Bajo, tostarp Flores niršanas centrs, pacēla savu noraidošo balsi. Vai, ņemot vērā augstās maksas no apmeklētājiem un ūdenslīdējiem, ĶNP vadība bija diezgan bezatbildīga?

IUCN 2017. gada Pasaules mantojuma saglabāšanas perspektīvas novērtējumā KNP bija nosodīta ļaunprātīga un nelegāla zvejas prakse un neregulēts tūristu skaita pieaugums. Nopietnus draudus radīja arī cilvēku populācija saistībā ar piesārņojumu un atkritumiem, un ĶNP iekļaušana Pasaules mantojuma sarakstā kļuva par "būtiskām bažām".

Gobijs uz hidroīda kāta

Nirēji, kas niršanas beigās atpūšas uz virsmas

Zvejnieki neievēroja aizlieguma zonas, un haizivju skaits pieauga; parku uzraugi efektīvi nepiespieda vai sodīja likumpārkāpējus, niršanas laivu braucienu skaits pieauga eksponenciāli – tas viss prasīja laivu piekļuves regulēšanu niršanas vietām.

Lai izvairītos no enkuru bojājumiem koraļļu rifiem, bija jāievieš pietauvošanās iekārtas. Bija nepieciešams zonējums, kurā noteiktas darbības bija atļautas vai aizliegtas.

Pēc tam nāca Covid pandēmija, un līdz 2022. gadam tūrisms bija samazinājies līdz aptuveni 50,000 2023 gadā. 300,488. gadā parks uzņēma 2019 2024 apmeklētājus, kas ir būtisks pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Lai gan laikā no XNUMX. līdz XNUMX. gadam Labuan Bajo apmeklētāju skaits četrkāršojās, tiek prognozēts, ka šogad tie sasniegs miljonu.

Labuanbajo salas

Iepriekšējais pētījums norādīja, ka Komodo apmeklētāju skaits katru gadu ir jāierobežo līdz ne vairāk kā 219,000 XNUMX, jo liela pūļa ietekme uz Komodo pūķu uzvedību. Varas iestādes jau sen ir meklējušas veidus, kā ierobežot skaitu, palielinot parku maksas.

Līdz ar to parka vadība, BTNK, tagad plāno to slēgt noteiktās nedēļas dienās, lai atjaunotu ekosistēmu un novirzītu tūristus uz citiem reģiona apskates objektiem. Šo politiku paredzēts īstenot no 2025. gada. Komodo salas iedzīvotāji ir pret plānu, jo viņu ienākumi un iztika ir atkarīga no tūrisma.

Ikdienas ieejas maksa Padaras salā pašlaik ir 150,000 7.40 rūpiju (250,000 GBP) darba dienās un 12.40 2024 rūpiju (400,000 GBP) nedēļas nogalēs. Cilvēkiem, kas dodas kruīzā, dalības maksa KNP tika atjaunināta 700,000. gada aprīlī līdz 34.70 XNUMX rūpiju valstspiederīgajiem un XNUMX XNUMX rūpiju (£XNUMX) ārzemniekiem.

Panorāmas skats, Padaras sala

Niršana uz sārņiem

Neviens ceļojums uz Floresu nebūtu pilnīgs bez niršanas Maumerē, salas austrumu pusē. Maumeru dramatiski iznīcināja 1992. gadā 6.8 balles zemestrīce, kuras epicentrs atradās Floresas jūrā, kam sekoja postošs cunami, kas nogalināja 2500 cilvēkus.

Dodaties nirt Maumerē

Signalgobijas, Signigobius biocellatus

Kelimutu krātera ezeri, Moni, Floresas centrs

Koraļļu rifi tika nodarīti postījumi, un, lai gan kopš tā laika ir notikusi neliela atjaunošanās, apgabals nevar līdzināties niršanai Komodo nacionālajā parkā.

To sakot, jāņem vērā piedāvātā ļoti labā niršana. Tajā sajaucas gan koraļļu šķembas, gan vulkānisko smilšu plankumi, smalkas dūņas un pat jūraszāles gultnes, kurās cita starpā atrodas Floresas jūras zirdziņš.

Nudibranch tikšanās bija apburošas un ietvēra tādas sugas kā: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui ar ziliem cerata un oranžiem galiem, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum un vairāki Filodesmijs sugas, tostarp P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nudibranch

Satriecošais izcēlums no tiem visiem man bija gigantisks Niamira Alleni ex-Ceratosma sp nudibranch, ļoti rets novērojums un mans pirmais! Pērļu balts, tas ir klāts ar pogām, un tā mugurpusē redzams pārsteidzošs piedēkļu krusts ar pērļu sudrabainām žaunām kā ziedam vidū.

Vēl pārsteidzošāks bija zondei līdzīgais piedēkļa pagarinājums, kas pacēlās augstu no galvas augšdaļas, arī klāts ar kloķiem. Elpu aizraujoša būtne, kas lika man elsot, it kā man būtu halucinogēna redze…

Ļoti rets Niamira alleni milzu nudibranch

Kāpēc Komodo pūķi ir tik lieli? Komodo pūķi Komodo pūķa milzīgo izmēru var izskaidrot ar to, ka tas ir lielu varanīdu ķirzaku “relikts populācija”, kas savulaik pleistocēna laikmetā dzīvoja visā Indonēzijā un Austrālijā. Austrālijā atrastās fosilijas tika datētas ar 3.8 miljoniem gadu. Pirms 900,000 XNUMX gadiem Floresas salā Komodo pūķi barojās ar pundurziloņiem (Stegodon sondaari). Mūsdienās viņu barība pārsvarā ir Timoras brieži, lai gan viņi ēd arī kaķus, bezmugurkaulniekus, putnus un pat zivis. Kādreiz tika uzskatīts, ka viņu indīgo kodumu izraisījušas spēcīgas baktērijas mutē, taču tagad izrādās, ka apakšējā žoklī ir indes dziedzeri, kas izdala vairākus toksiskus proteīnus un cita starpā antikoagulantu. Tas izraisa asinsspiediena pazemināšanos, muskuļu paralīzi un samaņas zudumu. Pūķi nogalina, izmantojot zobu zobus, lai izraisītu šoku un traumas. Pārsteidzoši, viņiem ir laba mutes higiēna. Pēc barošanas viņi pavada līdz 15 minūtēm, laizot lūpas un berzējot galvu lapās. Pārošanās notiek no maija līdz augustam, un olas tiek dētas septembrī. Tēviņi cīnās par mātītēm. Pūķi var būt monogāmi un veidot “pāru saites”, kas ir reta ķirzaku uzvedība. Sešdesmit procenti olu atrodas apelsīnu pēdu megapodes ligzdā, 20% zemes līmenī un 20% kalnainos apgabalos. Vidēji tie dēj līdz 20 olām, inkubācijas periods ir 7–8 mēneši. Tikko izšķīlušies pūķi olu salauž ar olas zobu. Piedzimstot ir neaizsargāti, tie ir 46 cm gari un dažus pirmos pastāvēšanas gadus meklē patvērumu kokos, lai izvairītos no kanibālisti noskaņotu pieaugušo plēsoņu. Pūķim ir nepieciešami 8-9 gadi, lai nobriest, un tas var dzīvot līdz 30 gadiem. Timoras brieži ir pūķu galvenais upuris Viena pārsteidzoša parādība tika novērota Česteras zoodārzā Anglijā 2005. gadā. Nebrīvē turētai mātītei vārdā Flora, kurai nebija kontakta ar tēviņu vairāk nekā divus gadus, bija 11 olas. Septiņi izšķīlās un visi bija tēviņi. Zinātnieki sākotnēji pieņēma, ka Flora varētu būt glabājusi spermu no iepriekšējās tikšanās ar vīrieti, taču izrādījās, ka tas nav pareizi. Tas bija pirmais Komodo pūķu partenoģenēzes piemērs. Otrs gadījums tika novērots Sedgvikas apgabala zoodārzā Kanzasā 2008. gadā, kad no divām neapaugļotām olām izšķīlušies tēviņi. Šī reproduktīvā adaptācija ļauj mātītei izolācijā, tas ir, salas nišā, iegūt vīriešu kārtas pēcnācējus partenoģenēzes ceļā un pāroties ar tiem, lai apdrošinātu seksuāli vairojošos gan vīriešu, gan sieviešu kārtas pēcnācējus. Laikā no 1974. līdz 2012. gadam tika ziņots par divdesmit četriem uzbrukumiem cilvēkiem. 2008. gadā piecu nirēju grupai, kas bija iesprūdusi Rinca salas pludmalē, uzbruka Komodo pūķi. Pēc divām dienām tos savāca Indonēzijas glābšanas laiva. Saulriets Komodo nacionālajā parkā, skatoties no Labuan Bajo 2009. gadā uz Rinca izvietoto nacionālā parka gidu slazds un izpostīja pūķis, kas bija paslēpies zem viņa galda. 2017. gada maijā 50 gadus vecs Singapūras tūrists, kurš viens pats pastaigājās pa Komodo salu, neskatoties uz visiem ieteikumiem, izdzīvoja uzbrukumā, taču guva smagi savainotu kāju. 2015. gadā pūķu populācijas samazināšanās tika novērtēta kā 3,014 īpatņi. Komodo pūķis bija izmiris Padaras salā 1975. gadā. Komodo pūķis, kas ir neaizsargāta suga IUCN sarakstā, ir oficiāli aizsargāts kopš 1980. gada.

