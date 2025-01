Vienkārši iesaiņojiet snorkeli šiem tiešraides braucieniem

Tūrisma operators Dive Worldwide ir saistīts ar akvalangistu izbraucieniem uz klāja un kūrorta braucieniem, taču dažreiz snorkelēšana ir viss, kas nepieciešams — nirējiem, kuri vēlas cieši satikties ar lieliem dzīvniekiem, bet viņiem nav atļauts ar tiem sazināties, piemēram, akvalangā, vai vienkārši nirējiem. nirēji, kas alkst ilgāku laiku jūrā.

Nirst visā pasaulē, kurā ir vairāk nekā 200 galamērķu visā pasaulē, ziņo par "pieaugošu tendenci klientu vidū" attiecībā uz snorkelēšanai raksturīgiem maršrutiem, jo ​​2025. gadā tiek ieviestas divas šādas brīvdienas Indonēzijā un Maldīvu salās.

“Sākot no tādiem ikoniskiem dzīvniekiem kā vaļu haizivis un mantarajas līdz dinamiskiem koraļļu rifiem, liela daļa mūsu okeānu burvības notiek seklumos, un šī brīnišķīgā pieredze tagad ir tikpat pieejama gan snorkelētājiem, gan nirējiem,” saka operatora zīmola vadītājs Fils Norts.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Koraļļu trīsstūra snorkelēšanas piedzīvojums ir nedēļas garumā Indonēzijas Koraļļu jūrā 27 m augstumā Bagijs – kurā guļ tikai astoņi viesi, un tai ir astoņas ekipāžas.

2022. gadā uzbūvētā koka laiva tika izstrādāta tā, lai tā radītu minimālu ietekmi uz vidi, uz kuģa neizmantojot vienreiz lietojamu plastmasu, un tā darbojas ar sintētisku degvielu, kas izgatavota no plastmasas atkritumiem.

No maija līdz septembrim tas apmeklē Komodo un no novembra līdz marta beigām pāriet uz bioloģiskās daudzveidības epicentru Raja Ampat. Snorkelēšanas braucieni sākas martā un maksā no £ 3,495 par septiņām naktīm un vienu nakti Džakartā (visas divas koplietošanas), transfērus un lidojumus atpakaļ no Apvienotās Karalistes.

Manta staru skatienu var baudīt snorkelējot

Maldivu snorkelēšanas saglabāšanas kruīzi ir veltīti tikšanās reizēm ar mantarajiem vai vaļhaizivīm un tiek vadīti sadarbībā ar Manta Trust un Maldīvu vaļu haizivju programmu, nodrošinot iespēju iesaistīties pilsoņu zinātnes projektos un pieredzēt vietējo kultūru.

Septiņas naktis uz kuģa (divas koplietošanas kajītē), ieskaitot aktivitātes un gidu, transfērus un lidojumus turp un atpakaļ no Apvienotās Karalistes, maksā no £2,545 par personu. Izbraukšana ir 2. februārī, 2. martā, 23. martā, 18. augustā, 4. oktobrī un 21. decembrī.

