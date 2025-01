Niršana ar sārņiem Pemuterānā

ARNE HODALIKS ir ļoti pieredzējis ūdenslīdējs, taču makroprieki, ko sniedz niršana ar būtnēm Bali ziemeļrietumos Indonēzijā, viņam bija kaut kas jauns. Tas viss ir saistīts ar kolekcionēšanas prieku, saka šis jaunais konvertētājs, kurš uzņēma fotogrāfijas

Tas sākās kā vairums sliktu ideju: pie kafijas un ikdienišķas sarunas. Pēc gadiem ilgas koraļļu rifu izpētes visā pasaulē es domāju, ka esmu to visu redzējis.

“Tas nav par žilbinošām krāsām vai plašām rifu ainavām; patiesībā tas ir diezgan satraucoši,” stāstīja mani jaunie paziņas. Es biju ieintriģēts.

Pemuterāns Bali ziemeļrietumos

Pārtīt mēnesi uz priekšu, un es biju ceļā uz Bali ziemeļrietumiem ar pārpakotu kameras piederumu čemodānu, gatavs redzēt, par ko ir satraukums.

No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka niršana no niršanas atņem tradicionālo niršanas vietu šarms un aizstāj to ar skatuvi savdabīgajiem. Iedomājieties jūras dibenu ar tumšām vulkāniskām smiltīm, dubļainiem dūņām un, jā, reizēm sarūsējušu kannu vai divas. Ne gluži pastkartēs. Tomēr šis neparastais fons ir mājvieta dažām no okeāna aizraujošākajām radībām.

No attāluma: vispirms ir jāizvēlas daudzsološa vieta

Terminu “niršana ar niršanu” 1980. gados ieviesa ūdenslīdējs Bobs Halsteds, un kopš tā laika Dienvidaustrumāzija ir kļuvusi par tās centru. Fotogrāfiem tas ir kā senlietu tirgus izpēte – katrs niršana sola retus, neparastus atradumus.

Šī degradētā vide ļauj vieglāk pamanīt radības, kuras vai nu nedzīvo koraļļu rifos, vai arī ir daudz grūtāk tur atrodamas. Bez plašām koraļļu struktūrām, kas paredzētas aizsegā, tās ir labāk redzamas, un viņu ikdienas dzīvi kļūst vieglāk novērot un fotografēt.

Izgāztu transportlīdzekli ir vērts izpētīt, lai redzētu, kas uz tā dzīvo

Lai gan no pirmā acu uzmetiena niršana ar niršanu var nepatikt visiem, tai ir uzticīgi sekotāji nirēju un zemūdens fotogrāfu vidū, kuri vēlas atpūsties no parastajiem aizdomās turamajiem. Šī ir iespēja ienirt pasaulē, kas ir pilnīgi atšķirīga – un piepildīta ar patiesi īpašiem būtnēm.

Tuvojoties manas pirmās niršanas brīdim, niršana izklausījās kā kāda aizmirstā pagalmā sāka šķist šausmīga ideja. Kad es pirmo reizi nokāpu uz duļķainās dibena, es nebiju pārsteigts. Jūras dibens izskatījās neauglīgs – šur tur tikai dūņas, smiltis un plastmasas glāze.

Tā nav īsti platleņķa teritorija – vajag pietuvoties

Bet tad, kad es turēju un gaidīju, aina sāka mainīties. Sīka kustība šeit, krāsu uzplaiksnījums tur, un pēkšņi "junkyard" bija dzīvs.

Ar mana ceļveža Rafi palīdzību, kuram, šķiet, ir sestā maņa neredzamā pamanīšanai, tas notika: vardezivs, kas sastingusi kā kašķīgs kaimiņš, kas sajaucas fonā, spoku pīpe, kas atdarina dreifējošu lapu, astoņkājis neparasti viegli pazūd dūņās.

Vardezivs

Šī ir viņu sfēra, un būt viesim tajā ir gan pazemojoši, gan uzmundrinoši. Tas nav košs, bet tas ir aizraujošs savā veidā.

Un, tā kā niršana ar duļķi parasti tiek veikta seklos, siltos ūdeņos, jūs nesacentāties ar dekompresijas ierobežojumiem vai gaisa patēriņu. Šīs niršanas iespējas sniedz iespēju pilnībā koncentrēties uz novērošanu un fotogrāfiju uzņemšanu.

Pacietība ir jūsu lielākā vērtība. Jo ilgāk jūs kavējaties, jo vairāk jūras dibens atdzīvojas. Nudizari ložņā kā mazi krāsu dārgakmeņi. Krabji un garneles cītīgi skraida, ceļ mājas un meklē pārtiku.

Un tad ir virsrakstu akti: bobitu tārpi ar citplanētiešiem līdzīgajiem žokļiem un zilgredzeni astoņkāji, kuru skaistums slēpj nāvējošu noslēpumu.

Tīklveida goniobranchus nudibranch

Porcelāna krabis

Koraļļu joslas garneles

Sezonas apmeklētāji palielina aizraušanos. Pūķu jūras kodes dreifē pa smiltīm kā folkloras radības. Mīmiskie astoņkāji izrāda priekšnesumus, pārtopot par citiem dzīvniekiem ar gandrīz komisku laiku. Un lidojoši gurnāri ar savējiem spārns-Patīk spuras eleganti slīd, it kā uzdrīkstētos neskatīties. Tie nav tikai foto-iespējas; tie ir stāsti, kurus nēsājat sev līdzi ilgi pēc niršanas.

Klauns anemonefish

Dekoratoru krabis, kas patiešām ir devies uz pilsētu

Longhorn govju zivs

Tas ir tāds niršanas veids, kas tevi maina. Tas novirza jūsu uzmanību uz mazo, smalko un dīvaino. Tā ir pacietības prakse, kur atlīdzību saņem tie, kas velta laiku, lai rūpīgi aplūkotu. Jūs atgriežaties, prātojot, cik reižu esat aizmirsis kaut ko īpašu, jo tas nebija skaļš vai acīmredzams.

Šeit lejā vislielāko iespaidu atstāj klusās lietas – ja esi gatavs pievērst uzmanību un varbūt nedaudz pašķiebt.

5 LABĀKĀS MUCK NIRĪŠANAS VIETAS ZIEMEĻBALI

1. MUCK BAY

Kuram gan nepatīk laba niršana? Muck Bay piedāvā skatu, kas atšķiras no parastajiem koraļļu rifiem, taču neļaujiet tam jūs maldināt. Tā ir pilna ar dzīvību – un kāda tā ir patiesi sveša dzīve!

DZIĻUMS: 2-12m

KOPĪGI IEDZĪVOTĀJI: Nūdizari, lidojošie garneles, garneles, krabji, zuši, jūraszirdziņi, sēpijas

ĪPAŠIE VIESI: Vardezivs, astoņkāji atdarina, grezna pīpejzivs

Izgreznotas spoku pīpes

2. SECRET BAY

Slepenā līča izpēte Gilimaņukā ir unikāla pieredze. Seklais līcis piedāvā vislabāko niršanas veidu, kas ir spilgts kontrasts ar Menjagan vai Pemuteran rifiem. Ļoti populāra krēslas niršanas vieta zemūdens fotogrāfiem un makro cienītājiem, kas slavena ar maziem citplanētiešu būtnēm un tārpu bobitu.

DZIĻUMS: 2-12m

IEDZĪVOTĀJI: Čūsku zuši, olīvu jūras čūskas, vardes zivis, nūjas, garneles, velnzivs, spoku zivis

ĪPAŠIE VIESI: Bobit tārpi, jūras čūskas, pūķi, mīmiskie astoņkāji, lidojošie gurķi

Halgerda batangas nudibranch

3. PURI JATI

Vēl viena lieliska niršanas vieta ar daudzveidīgu jūras dzīvnieku un dažādu sugu niršanu astoņkājis, lieliski piemērots makrouzņēmumiem. Apakšdaļa sastāv no melnām vulkāniskām smiltīm, padarot to par ideālu fonu kontrastējošiem tuvplāniem. Tā kā šī ir sekla niršanas vieta, mēs parasti to izmantojam pēc iespējas labāk un nirsim ilgāk.

DZIĻUMS: 2-18m

PASTĀVĪGI: Mīmiskie astoņkāji, arlekīna garneles, čūsku zuši, Ambon skorpionzivis, pūķi, zvaigžņu vērotāji

ĪPAŠIE VIESI: spalvainā varde, zilgredzeni astoņkāji, kokosriekstu astoņkāji, Šona aitas kailzari

Rifu ķirzaka

4. MATAHARI

Matahari ir jaunatklāta makro niršanas vieta Pemuteranas līcī. To atšķir tas, ka tā ir vienīgā niršanas vieta tieši pie Pemuterānas krasta, kurā atrodas brīnišķīgā mīmika astoņkājis. Ja jums ir īpaši paveicies, jūs pat varat pamanīt vienu vai divus dugongu!

DZIĻUMS: 4-20m

KOPĪGI IEDZĪVOTĀJI: Mīmiskie astoņkāji, dārza zuši, rozā skeleta garneles

ĪPAŠIE VIESI: Dugongi, zili plankumainie dzēlienu stari

Anemonu garneļu pāris

5. NUDI BEACH

Nudi pludmale ir lieliska vieta makro niršanai. Tās balto smilšu nogāze ar izkaisītiem koraļļu plankumiem ir mājvieta daudzām pliku zarām, tostarp dažiem retiem atradumiem, kas parādās gandrīz katrā niršanas reizē.

DZIĻUMS: 5-25m

PASTĀVĪGI IEDZĪVOTĀJI: nūdizaru pārpilnība!

ĪPAŠIE VIESI: Jūras zivis, spoku pīpes, dejojošās garneles, jūras zirdziņi, zili plankumainie dzeloņraji

Krokodils plakangalvis

Easy Divers Bali Easy Divers Bali ir bijis niršanas stūrakmens Bali ziemeļrietumos kopš 1998. gada. Kā PADI 5* Eco Dive-Centre un Gold Green Fins biedrs, tas apvieno ilgtspējību ar augstākās klases pakalpojumu. Niršanas grupas ir mazas, tāpēc jūs vienmēr jūtaties labi aprūpēti. Komanda pārzina savu biznesu, aprīkojums ir lieliskā stāvoklī, un viņi ir saistīti ar drošību. Varat izpētīt lieliskas netīrumu vietas vai doties uz Menjanganas salu, lai skatītu vertikālās koraļļu sienas Bali vienīgajā nacionālajā parkā. Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs niršanā, vai arī jums ir daudz niršanas, komanda saka, ka tā nodrošinās, ka jūs pavadīsit Pemuteranā pavadīto laiku pēc iespējas labāk.

