Koraļļu rifu skaistums ir to izdzīvošanas atslēga

"Tāpēc mēs izdomājām veidu, kā izmērīt šo skaistumu," skaidro Tims Lamonts no Lankasteras Universitātes un Gita Alisa un Triesa Blendīna Razaka, abi no IPB Universitātes Indonēzijā.

Kāpēc cilvēki rūpējas par koraļļu rifiem? Kāpēc to nodarītais kaitējums rada tik lielus... bažas un sašutumuKas mudina cilvēkus doties uz lieli garumi uz aizsargāt un atjaunot viņiem?

Protams, daļēji tas ir viņu dēļ ekoloģiskā nozīme un ekonomiskā vērtība – bet tas ir arī tāpēc, ka tie ir skaisti. Veselīgi koraļļu rifi ir vienas no vizuāli iespaidīgākajām ekosistēmām uz planētas, un šis skaistums nebūt nav virspusējs.

Tas stiprina kultūras mantojuma vērtību, atbalsta tūrisma nozares, veicina okeāna pārvaldību un padziļina cilvēku emocionālo saikni ar jūru.

Bet kā šādu skaistumu var izmērīt? Un, kad tas tiek iznīcināts, vai to var atjaunot?

Tradicionāli daudzas koraļļu rifu uzraudzības un atjaunošanas programmas ignorē to skaistumu, uzskatot to par pārāk subjektīvu, lai to izmērītu. Un kā zinātnieku komanda tas mūs neapmierināja. Mēs zinājām, ka, lai visefektīvāk izmantotu šo galveno koraļļu aizsardzības motivatoru, mums ir jāspēj izmērīt skaistumu.

Savā ziņā tas ir neiespējams uzdevums. Bet mūsu jaunais pētījums cīnās ar šo izaicinājumu, piedāvājot veidu, kā kvantitatīvi noteikt koraļļu rifa estētisko vērtību, kā arī izmērīt tā atjaunošanos, kad tiek atjaunoti iepriekš bojāti rifi.

Veselīgi koraļļu rifi, kas pilni ar dažādām krāsām, formām un tekstūrām, tiek uzskatīti par vienām no vizuāli iespaidīgākajām ekosistēmām uz Zemes (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Marsa programma

Mūsu starptautiskā jūras zinātnieku komanda ir strādājusi pie Marsa koraļļu atjaunošanas programma (lielākais šāda veida projekts) Indonēzijas centrālajā daļā. Šeit vietējās kopienas un starptautiskie uzņēmumi ir sadarbojušies vairāk nekā desmit gadus, atjaunojot rifus, kurus savulaik iznīcināja dinamīta zveja.

Šī nelegālā zvejas metode izmanto sprāgstvielas, lai apdullinātu un nogalinātu zivis, lai tās būtu vieglāk savākt, vienlaikus sagraujot koraļļu rifus drupās un dažu sekunžu laikā iznīcinot veselas rifu kopienas.

Šis Indonēzijas projekts jau ir veiksmīgi atauguši koraļļu rifiTaču mēs vēlējāmies izpētīt, vai šī programma ir spējusi atjaunot dabiskas rifu ekosistēmas vizuālo pievilcību.

Nirēji strādā kopā, lai atjaunotu rifu pasaulē lielākajā koraļļu atjaunošanas projektā. Metāla rāmji balsta atsevišķus koraļļu fragmentus, kas laika gaitā pāraug atjaunotā koraļļu rifā (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Mēs uzņēmām standartizētus jūras gultnes fotoattēlus, izmantojot iestatījumus, kas automātiski pielāgo baltā balansu un krāsu, lai kompensētu zemūdens apgaismojuma apstākļus. Tas ļāva mums uzņemt precīzas krāsas vienmērīgos seklā ūdens apstākļos veselīgās, degradētās un atjaunotās rifu vietās.

Tad mēs rīkojāmies online aptaujas, kurās piedalījās vairāk nekā 3,000 dalībnieku, lūdzot viņiem salīdzināt fotoattēlu pārus un izvēlēties to, kuru viņi uzskata par skaistāku, tādējādi ļaujot mums iegūt vērtējumu katrai fotogrāfijai. Mūsu rezultāti parādīja, ka cilvēki no ļoti dažādas vides vienmēr dalījās līdzīgos viedokļos par to, kuri rifi ir skaisti.

Neatkarīgi no tā, vai respondenti bija jauni vai veci, no valstīm ar koraļļu rifiem vai bez tiem, vai arī ar dažādu izglītības līmeni un zināšanām par okeānu, viņi parasti deva priekšroku attēliem ar lielu koraļļu segumu, košām krāsām un sarežģītām koraļļu struktūrām. Tas liecina, ka pastāv kopīga cilvēku atzinība par plaukstošu rifu skaistumu.

Mēs arī izmantojām šos vērtējumus, lai apmācītu mašīnmācīšanās algoritmu, kura pamatā ir mākslīgais intelekts, lai droši prognozētu cilvēku vizuālās preferences dažādu koraļļu dzīvotņu fotogrāfijām.

Veselīgs koraļļu rifs Sulavesi salā, Indonēzijas centrālajā daļā (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Cilvēku aptaujas atbilžu un mašīnmācīšanās algoritma rezultāti bija vienādi. Atjaunoto rifu attēli konsekventi tika novērtēti tikpat skaisti kā veselīgu rifu attēli un daudz estētiski pievilcīgāki nekā degradēto rifu attēli.

Tas ir iepriecinoši un svarīgi. Tas parāda, ka centieni atjaunot šīs harizmātiskās ekosistēmas var atjaunot skaistumu, kas tās padara tik augstu novērtētas.

Atgūšanas izsekošana

Mēs atklājām, ka skaistums ir cieši saistīts ar attēlā esošo krāsu skaitu, dzīvo koraļļu aizņemto attēla daļu un koraļļu formu sarežģītību. Tikmēr attēli, kuros redzami pelēki gruvešu lauki ar mirušiem koraļļiem, kuros ir maz dzīvības, vienmēr tika novērtēti viszemāk.

Mūsu rezultāti liecina, ka dažādu koraļļu krāsu un formu klāsta popularizēšana ne tikai palīdzēs jūras dzīvībai, bet arī atjaunos plaukstošo koraļļu rifu vizuālo, kultūras un tūrisma vērtību.

Rifu atjaunošanas eksperti to var panākt, izvēloties donorkoraļļus – veselīgus koraļļus, kas pārstādīti degradētās vietās, lai veicinātu atveseļošanos –, lai piešķirtu krāsu un daudzveidību rifiem, ko tie stādītu.

Tas nozīmē arī to, ka koraļļu rifu atjaunošanos var izsekot, izmantojot vienkāršus fotouzraudzība, piemēram, tāda, kas tika izmantota mūsu pētījumā.

Koraļļu rifiem nepieciešama ilgstoša aprūpe, lai tie izdzīvotu, attīstītos un saglabātu savu skaistumu un ekoloģisko funkciju. Lai nodrošinātu, ka sākotnējie atjaunošanas ieguvumi netiek ātri zaudēti, šādi centieni jāapvieno ar pastāvīgu uzraudzību un uzturēšanu.

Jebkura tūrisma attīstība ap atjaunotajiem rifiem ir jāpārvalda arī rūpīgi un ilgtspējīgi.

Atjaunošana un ilgtspējīga tūrisma prakse var palīdzēt aizsargāt un saglabāt skaistu, veselīgu rifu ekoloģiskos un sociālos ieguvumus. Galu galā skaistu rifu atjaunošana būs izšķiroša kopienām, kas ir atkarīgas no jūras tūrisma, un lai iedvesmotu cilvēkus rūpēties par okeānu.

