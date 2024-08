600 gadus vecie koraļļi atklāj Klusā okeāna pārmaiņas kopš 1370. gada

Milzu šūnveida koraļļi Fidži bija sekojuši līdzi klimatam, ziņo JUAN PABLO D'OLIVO no Universidad Nacional Autónoma de Mexico, ARIAAN PURICH no Monašas universitātes un JENS ZINKE no Lesteras universitātes.

Viens Fidži koraļlis, kas ir vairāk nekā 600 gadus vecs, ir fiksējis, kā Klusā okeāna temperatūra ir mainījusies tā ilgā mūža laikā.

Zinātnieki zina, ka Klusajā okeānā gadsimtu gaitā parasti ir kļuvis siltāks, jo jūras karstuma viļņi un plaši izplatīta koraļļu balināšana pēdējos gados antropogēno klimata pārmaiņu dēļ. Taču tiek uzskatīts, ka šajā ceļā ir bijuši vēsāki un siltāki gadi un pat gadu desmiti.

Protams, ir grūti daudz zināt par šo mainīgumu, jo ir ļoti maz nepārtrauktu ierakstu, kas sniedzas simtiem gadu senā pagātnē.

Mūsu pētījums, kas tagad publicēts Zinātne Avansa, palīdz aizpildīt šīs nepilnības. Mēs izmantojām paraugu no viena, milzīga Diploastrea heliopora koraļļi, dažreiz pazīstami kā šūnveida koraļļi. Šis neparasti vecais eksemplārs tika atklāts 1998. gadā, un zinātnieki savāca no tā paraugu, to ieurbjot. Tagad mēs esam analizējuši šo paraugu, izmantojot mūsdienu zinātniskās metodes.

Mēs apvienojām šo garo koraļļu rekordu ar citiem koraļļiem Fidži arhipelāgā, lai izveidotu galveno temperatūras hronoloģiju Fidži ūdeņos. Par laika posmu kopš 1990. gadiem mums ir daudz datu no laikapstākļu bojām, satelītiem un citiem instrumentiem, ko ar to apvienot.

Tas nozīmē, ka koraļļu rekords tehniski ilgst 627 gadus, un tas var mums pastāstīt, kāda bija jūras temperatūra ap Fidži laika posmā no 1370. gada līdz 1997. gadam. Tas ir garākais nepārtrauktais šāda veida temperatūras rekords no jebkuras vietas tropiskajā okeānā.

Šis koraļlis satur sešus gadsimtus ilgu vides vēsturi (Joel Orempuller / IRD)

Koraļļi var būt logs pagātnē

Masīvie koraļļi var dzīvot daudzus gadus, nepārtraukti veidojot kalcija karbonāta skeletu, kas slāņos uzkrājas virs vecā skeleta. Koraļļu dzīvā daļa aizņem tikai dažus augšējos milimetrus. Kad tiek pievienoti jauni slāņi, koraļļi atbrīvo veco skeletu, atstājot pagātnes apstākļu ierakstu.

Jo īpaši mēs meklējām divu koraļļu skeletā atrodamo elementu attiecību: stroncijs un kalcijs, kas darbojas kā jūras ūdens temperatūras aizstājējs.

Ja koraļļu skeletos ir mazāk stroncija salīdzinājumā ar kalciju, tas nozīmē, ka ūdens bija silts, kad koraļļi bija dzīvi, un pretēji. Mēs analizējām šos elementus, izmantojot masas spektrometrijas iekārtas, kas kvantitatīvi nosaka materiālu elementu sastāvu pat ļoti zemās koncentrācijās.

Pagātnes temperatūras dati no koraļļiem parāda, kā klimata modeļi, piemēram, starpdesmitgadnieku Klusā okeāna svārstības ir attīstījušies gadsimtu gaitā, piedāvājot būtisku kontekstu, lai izprastu pašreizējās un nākotnes klimata tendences.

Klusais okeāns ir galvenais klimata mainīguma virzītājspēks visā pasaulē. Visslavenākais ir tas, ka Klusais okeāns ik pēc dažiem gadiem pāriet no El Niño uz La Niña stāvokli, kad temperatūras izmaiņas okeānā izraisa lielas nokrišņu izmaiņas un ciklonu attīstību.

Tomēr pat šis cikls ir paturēja pārbaudē starpdesmitgadnieku svārstības, kas ietver temperatūras maiņu starp Klusā okeāna ziemeļu, dienvidu un tropisko daļu ik pēc 15 līdz 30 gadiem.

Mūsdienu sasilšana kontekstā

Milzu laukakmeņu koraļļi var glabāt gadsimtiem senus stāstus par to augšanas vēsturi vai to skeletu ķīmisko sastāvu. Piemēram, koraļļi norāda, ka no 1370. gada līdz 1553. gadam bija ievērojams silts periods, kad jūra ap Fidži bija gandrīz tikpat karsta kā šodien. Tas uzsver, kā Klusā okeāna klimata sistēma mainās dabiski.

Tomēr mēs varam apvienot savus koraļļus ar citiem paleoceanogrāfiskiem ierakstiem no visa Klusā okeāna, lai iegūtu lielāku priekšstatu. Kad mēs to darām, mēs atklājam, ka Klusā okeāna sasilšana pēdējā gadsimta laikā lielā mērā tiek attiecināta uz cilvēku izraisītu globālo sasilšanu, iezīmē būtisku atkāpi no dabisko mainīgumu, kas reģistrēti iepriekšējos gadsimtos.

Fidži saulriets — šķiet, ka visi Zemes lielākā okeāna reģioni kļūst karstāki (Alekss Kehrs)

Lai gan dažās Klusā okeāna daļās kādreiz bija siltāks, savukārt citās desmitgades vai divas bija vēsākas, un pretēji, šīs attiecības izjūk. Sasilšana ir kļuvusi arvien vairāk sinhronizēta visā tropiskajā un subtropiskajā Klusajā okeānā.

Tas savukārt nozīmē lielas izmaiņas nokrišņu daudzums un sausuma un plūdu cikli, jo lietus bieži rodas ūdens tvaiku iztvaikošanas rezultātā virs siltākām jūrām.

Taču šī sasilšana, ko raksturo salīdzinoši neliela okeāna temperatūras atšķirība Klusajā okeānā, nav raksturīga pēdējiem sešiem gadsimtiem. Tas liek domāt, ka Klusā okeāna sasilšana kopš 20. gadsimta sākuma var izraisīt bezprecedenta izmaiņas starpdesmitgadnieku svārstībās.

Ietekme uz nākotnes klimatu

Lai prognozētu turpmākās klimata izmaiņas, ir ļoti svarīgi izprast Klusā okeāna starpgadījumu svārstību ilgtermiņa uzvedību.

Nesen, citu pētījumu Koraļļi Austrālijas Lielajā Barjerrifā un Koraļļu jūrā, kas to ieskauj, parādīja, ka rifu temperatūra piecu neseno koraļļu balināšanas notikumu laikā bija augstākā pēdējo 407 gadu laikā. Pasaules lielākais rifs ir nopietni apdraudēts.

Mūsu pašu darbs liecina, ka okeāns ap Fidži ir karstākais, kāds tas ir bijis vismaz pēdējos 653 gados. Šīs izmaiņas var izraisīt ekstremālākus laikapstākļus, piemēram, ilgstošus sausumus vai intensīvākus tropiskos ciklonus, kas būtiski ietekmēs miljoniem cilvēku, kas dzīvo šajā reģionā.

Mūsu pētījums parāda, kāpēc ilgi dzīvojošie masīvie koraļļi ir tik svarīgi kā pagātnes klimata pārmaiņu arhīvi, tomēr to nākotni apdraud okeāna sasilšana. Šo milzu koraļļu saglabāšana ir ļoti svarīga.

