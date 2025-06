Dodos nirt Vitu salās

at

at 8: 44 am

PJĒRS KONSTANS apmeklē vulkānisku salu ķēdi Papua-Jaungvinejā ar sen iedibināto niršanas kuģi FeBrina, lai baudītu ārkārtīgi neskartas niršanas iespējas. Viņš uzņēma fotogrāfijas.

Es pirmo reizi satiku Alanu pirms 35 gadiem Kaviengas viesnīcas eksotiskajā bārā Kaviengā, Ņūīrijā, un mēs dzīvīgi aprunājāmies, iedzerot pāris dzērienus.

Šodien es kāpju uz kuģa, kura īpašnieks un kapteinis ir viņš. FeBrinaViņam ir gandrīz 68 gadi, un savā krāsainajā marlīna kreklā viņa apkārtmērs šķita divkāršojies! Viņš mani atceras kā francūzi, kurš Manusā, nomaļajās Admiralitātes salās, valsts tālajos ziemeļrietumos, izveidoja niršanas centru. Tas bija pirms ceturtdaļgadsimta.

FeBrina pie Walindi

Deviņu dienu niršanas kruīzs, kas sākas Valindi Kimbes līcī, Rietumu Jaunbritānijas provincē, dodas uz Vitu (aka Vitu) salas Bismarka jūrā. Pasažieri ir kosmopolītisks sajaukums – četri austrālieši, trīs amerikāņi, bijušais Nīderlandes jūras kājnieks un es.

Apkalpē no Papua-Jaungvinejas ir inženieris Frānsiss, galvenā pavāre un niršanas instruktore Džosija ar saviem trim asistentiem, niršanas gidi Lūkass, Maikls un Fredijs, kā arī klāja strādnieks Vincents, kurš visu dienu rūpīgi mazgā klāju ar ūdens strūklu!

Ražots Austrālijā 1973. gadā, FeBrina ir 25 m garš un tajā ir septiņas kajītes, kurās var izmitināt līdz 10 pasažieriem. Austrāliešu kapteinis Alans Rābe to iegādājās 1990. gadā.

Kapteinis Alans Rābe

Niršanas stacija

Klāja atpūtas telpa

Plānotas septiņas niršanas dienas ar 4–5 niršanas reizēm dienā – trīs niršanas no rīta, viena pēcpusdienā un viena nakts niršana. Pasažieri ierodas no Portmorsbijas ar Air Niugini, kuras lidojumu grafiks pēdējo mēnešu laikā ir mainījies vismaz trīs reizes.

Pirmā nakts tiek pavadīta pietauvojusies Valindi piestātnē. Dzinējs ieslēdzas pulksten 5:6.30, un es izlecu no gultas pirmajai niršanai pulksten XNUMX:XNUMX. Nitrox ir pieejams kā komplekts visām niršanas reizēm.

Vulkāniskās Vitu salas, kas agrāk tika sauktas par Franču salām, aizņem 96 kvadrātkilometrus, atrodas Kimbes līča ziemeļrietumos. Četras lielākās salas ir Garove (Lielā Vitu), Unea, Mundua (Ningau) un Nareoa (Naragé).

Pēdējā sala ir ap 1892. gadu notikušā izvirduma paliekas, kas radīja 100 m augstu cunami vilni, kas iznīcināja visus, izņemot divus, tuvējās Ningau iedzīvotājus.

No visām Papua-Jaungvinejas salām Ņūbritenas sala ir vulkāniski visaktīvākā. Ar savu 520 km garumu un 146 km platumu tā ir lielākā sala Bismarka arhipelāgā. Tās garumā stiepjas 27 vulkānu ķēdes, bet galvenokārt gar ziemeļu krastu (ap Rabaulu) austrumos un gar Vilaumesas pussalu (ap Kimbi) rietumos.

Jaunbritānijas pamatiedzīvotāji iedalās divās galvenajās grupās: papuāņi, kas tur dzīvo jau desmitiem tūkstošu gadu, un austronieši, kas ieradās pirms 3,000 gadiem. Salā tiek runātas vismaz 50 dažādas valodas.

Inglisa rifs

Inženieris Francis

Pirmā niršana ir pie jūras kalna Kimbes līcī. Redzamība ir lieliska, un zivju dzīve ir pieņemama, taču koraļļu balināšana ir ļoti acīmredzama, jo ūdens temperatūra pārsniedz 31°C. Rifa virsotne 11 m dziļumā nolaižas līdz 28 m un vairāk.

Balinātā anemone, Inglis Shoal

Mēs redzam nelielu baltspuru haizivi, gludu vienradžu zivju barus (Naso heksakants), Vlaming vienradži (Naso vlamingii), ķirurģzivs, koraļļu grupētājs un melnā lutjānzivs (Macolor Niger), ar lieliem, auss formas oranžiem sūkļiem, kas ainavai piešķir košu krāsu pieskārienu. Baltās anemones ar rozā skunksa anemonezivīm (Amfipriona perideraions) ir apburoši.

Džoellas rifs, kas nosaukts Alana meitas vārdā, ir vēl viens jūras kalns ar dzidru ūdeni un bez straumes.

Vlaming vienradzis, Joelle's Reef

Neliela lielacu džungļu bara (Caranx sexfasciatus) lidināties virs rifa. Baramundi grupētājs (Cromileptes altivelis), dzeltenās maskas ķirurģzivs (Acanthurius dussumieri), dažas Teiras sikspārņzivis (Platax teira), piramīdas tauriņzivju mākonis (Hemitaurichthys polylepis) un vairākas liela izmēra augstspuru koraļļu grupēšanas zivis (Plectropomus oligacanthus) ir šodienas spilgtākie notikumi.

Liels oranžs sūklis un nirējs, Annas Sofijas rifs

Varavīksnes skrējēji Annas Sofijas rifā

Pēc trešās niršanas Annas Sofijas rifā pēcpusdienā mēs dodamies ceļā uz Vitu salām. Paredzams, ka šķērsošana atklātā jūrā ilgs septiņas stundas.

Vangoras vulkāna perfektais konuss siltajā saules gaismā paceļas 1,155 m augstumā pa labi. Tiklīdz mēs divreiz šķērsojam Holmana ragu, Vilaumesas pussalas ziemeļu galu, jūra kļūst nemierīga. Vakariņas ir satrauktas, un daži viesi ātri pazūd savās kajītēs.

1.155 m augstais Vangoras kalns

FeBrina noenkurojas aizsargātā līcī uz dienvidiem no Garove salas, un visi beidzot bauda saldu miegu. Garove jeb Lielā Vitu ir lielākā no Vitu salām un ievērojama ar savu iekšējo kalderu. Tā ir pārrauta dienvidu pusē, ļaujot jūras ūdenim appludināt krāteri, kas, iespējams, ir 3 km plats.

Pēc tam, kad pirms Pirmā pasaules kara Vitu salas bija okupējušas vācieši, tās plantāciju ierīkošanai iegādājās tirdzniecības grupa Burns Philp. Otrā pasaules kara laikā tās bija okupējuši japāņi. 1. gadā Vitu lielajā kalderā tika izveidota katoļu misija.

Dodoties niršanai

Agri no rīta debesis ir apmākušās un nedaudz līst. Mūsu pirmās divas niršanas ir Vitu rifā, pie Garoves rietumu krasta. Diezgan tumšajā niršanas vietā ir redzamas tikai dažas zivis, izņemot zilu un dzeltenu fusiliāru baru (Cēzio teres) šaujot taisni uz augšu gar sienu.

Agrā rīta niršana piestātnē, Vitu rifā

Korallimorfārs, Vitu rifs

Zilo un dzelteno fuzilieru skola, Vitu rifs

Es sastopu dažus apelsīnus-spura anemonezis ar baltām astēm (Amfipriona krizopteris). Peldot apkārt ragam, atdzīvojas pusnakts lutjānu bars (Makolors macularis), zilspuru tunzivs, sarkanais lutjānzivs, kāds milzu tunzivs (Caranx ignobilis) un piramīdas tauriņzivju mākonis (Hemitaurichthys polylepis).

Beidzot uzspīd saule, kad laiva virzās austrumu virzienā uz Vitu ostu, lai noenkurotos. Pēcpusdienā ir plānota niršana vulkāniskajās melnajās smiltīs.

Vairijas līcis

Niršana dubļos, Vairijas līcī

Niršana dubļos ļauj man redzēt imperatora garneli (Periklimena imperators) darbā ar smilšu zivtiņu jūras gurķi (Holotūrija scabra). No sava cauruma izspraucās ziņkārīgs zils lentīšu zutis (Rhinomuraena quaesita) izskatās pašapmierināts par šī fotogrāfa makro nodomiem.

Imperatorgarnele uz smilšu zivtiņas jūras gurķa, Vairijas līcī

Zilā lentīšu zutis, Vairijas līcis

Spinecheek anemonefish, Vairijas līcis

Skaisti vāzes koraļļi (Turbinaria peltata) mitinās mazuļu zilacaino lutjānzivju (Lutjānus Kašmirsa). Vertikāli mucveida sūkļi ir iespaidīgi, un koraļļmorfāriji pievērst manu uzmanību. Agresīvi meklējot barību smiltīs, liela dzeloņraja paceļ pelēku dūņu mākoni un, man tuvojoties, sāk neprātīgu lidojumu.

Nirējs pamet ūdeni, Vitu osta

Vairijas līča piekraste

Nakts niršana Vairijas līcī nav nekas īpašs, taču es atrodu daudz vientuļnieku krabju, kautrīgu zilraibuma raja un garraga govszivi (Lactoria cornuta) pievilka mana lukturīša gaisma makrouzņēmumam. Vomeras gliemežvāks (Strombus vomer) slīd dubļos zem laivas, komiski vērojot mani ar savām kustīgajām acīm.

Nakts niršanas laikā Vairijas līcī redzētas jaunas vasarraibumu kazzivis

Garraga govzivs, Vairijas līcis

Vomer gliemežvāks, Vairijas līcis

Ningau sala ir daļa no Mundua salām, kas atrodas ziemeļrietumos. Alans plāno nirt Goru arkās, izolētā piekrastes rifā, taču salu iedzīvotāji atklāti pieprasa samaksu miljona apmērā. kino (261,000 XNUMX mārciņu) par vietnes izmantošanu! Neprāts.

Beidzot Džosija mūs informē, ka mums jānirp Dikija kalnā uz rietumiem no Vitu rifa. Zivis tur ir ražīgas: okeāna sprūdzivju bars (Canthidermis maculata), fuzilieru bari, zilspuru un milzu žagatu bari, melnais žagats (Caranx lugubris) reizēm, un suņzobu tunzivs (Gymnosarda vienkrāsains).

Zilie un dzeltenie fuzilieri pie Dicky's Knob

Milzu džeks

Zilspuru jack

Ap jūras kalnu mani pārsteidz varavīksnes stīgu bars. Gorgoniji un sarkanie pātagas koraļļi izskatās labi, un kupolu klāj anemones ar dažiem sfēriskiem, dzeloņainiem sūkļiem (Okeānapija (Oceanapia sp.)).

Agri no rīta Ningau rifs ir niršana pa sienu kanālā, kur spēcīga straume nāk no ziemeļiem. Pēkšņi 28 m dziļumā es uzdūros četrām lieliskām buru lutjānzivīm (Symphorichthys spilurus), viena no manām mīļākajām sugām.

Buru svilpējputniņš, Ningau rifs

Kad es pagriežos pret straumi, man pēkšņi, gluži kā zils debesis, tuvojas pelēka rifu haizivs. Man izdodas to pareizi iemūžināt kadrā, kas ir par laimi, jo tā būs vienīgā mana saskarsme ar haizivi kruīza laikā.

Pelēkā rifu haizivs 25 m attālumā, Ningau rifs

FeBrina Pusdienu laikā mēs iebraucam 200 m dziļajā Garove kalderas kanālā un noenkurojamies aiz mazās Pīlas salas. Veģetācija ir sulīga un zaļa, ar pandāniem un kokosriekstu palmām.

Mākoņu veidošanās blakus Garoves salai

Vērpjošie delfīni saullēktā, Garove salā

Katoļu baznīca pusdienas saulē mirdz balti uz pussalas, kas izvirzās uz rietumiem. Dažas jaunas meitenes un bērni ierodas savās autārglaivās apmainīties ar augļiem un dārzeņiem, kā ziedojumus nesot arī rozā frangipānijas ziedus.

Bērni ierodas Garove Islā, lai tirgotos ar augļiem un dārzeņiem savā kanoe laivā.

Kanoe no apakšas

Pīla sala

Pēcpusdienas niršana dubļos vulkāniskā dūņainā dibenā ir vidēji 15 m dziļa, un tajā ir veci koku celmi, kas nokrituši krasta tuvumā, un daudz mucas formas sūkļu, kas ir vai nu apaļi, vai augsti un vārpstveida.

Pīlas sala, Garoves salas krāterī

Koku celmi zilajā debesīs, Pīlas salā

Tryon's risbecia nudibranchs, Peel Island

Mēs sastopam pāris Trajona risbecijas plikpaurziežu dzimtas augus (Risbecia tryoni), krēmkrāsas ar tumši ziliem plankumiem un baltu auru un zilu jostu. Ir arī Phyllidia coelestis un pustuloza, melna ar baltām pumpām un margrietiņu koraļļu puduriem (Alveopora gigas) veidojot ievērojamus uzkalniņus tuvu krastam.

Zigzaga austeres un Porites koraļļi, Pīla sala

Margrietiņu koraļļi

Dzeltenas sūkļi krāterī

Zem nelielas klints slejas dzeltenoranžu sūkļu aizkari, kas ir piemērota vieta apkārtējās vides kadriem, caur kuriem iespīd saules stari.

Iegarenas mucas formas sūklis

Nākamajā niršanas reizē es atklāju vecas zvejas laivas sarūsējušu vraku, noapaļotu, smadzenēm līdzīgu kaudzi Euphyllia parancora koraļļi un rets baltais jūras gurķis ar sīkiem dzelkšņiem un melniem plankumiem, ko apvija balts oreols, kādu nekad agrāk nebiju redzējis.

Zvejas laivas vraks

Ziedu koraļļu pilskalns, Pīlas sala

Garoves salas austrumu pusē atrodas, manuprāt, labākie rifi Vitu salās, un tie, iespējams, ir Alana vislabāk glabātie noslēpumi. Pēc tam viņš mani viltīgi novērtē un jautā: “Kā tu juties par to niršanu?”

Lama Shoal

Aiz Vatuvabunas raga un no krasta līnijas no tāda paša nosaukuma enkurvietas šajā rifā gandrīz nav straumes. Ir tieši pēc saullēkta, un mēs izmantojam lukturīšus, lai izpētītu sienu.

Man ir problēmas ar manu zemūdens kameru. Tālummaiņas objektīvs un pat slēdzis bez brīdinājuma sastingst, un es nezinu, kā novērst problēmu. Atgriežoties salonā, kamera, šķiet, darbojas, bet tad tas atkal notiek.

Es apsveru iespēju izsmidzināt WD40 korpusa pogas lodziņā un, maģiski, izdot ir atrisināts. Nākamajā niršanas reizē – ar Teiras sikspārņzivju baru ( – es atsāku šaušanu bez starpgadījumiem).Platax teira), gludie vienradži, varavīksnes skrējēji, melno lutjānzivju bars, okeāna sprūdzivju mākoņi, lielacu lutjānzivs, airastes lutjānzivs (Lutjāna gibbus) un augstspuru koraļļu grupētājs.

Teiras sikspārņzivs Lama Shoal

Koraļļu grupējums

Lielacainais džeks

Ir pat liels melnspuru barakudu bars (Sphyraena qenie) virpuļojot zilajā gaismā – tā ir fotogrāfa paradīze.

Melnspuru barakuda, Lama Shoal

Melnā lutjānzivs

Dzeltenspuru imperators

Kartes pūšļdegviela

Bārnija rifs

Dendronephthya koraļļi, Bārnija rifs

Nākamajā rītā scenārijs ir identisks – pāris niršanas šajā kvadrātveida rifā tālāk uz ziemeļiem no Lama Shoal, ar sienām no visām pusēm, līdz 45 m dziļumam uz smiltīm.

Lielacu tunzivju un sarkano lutjānzivju bari (Lutjanus bohar), melnā un pusnakts lutjānzivs sajaucas kopā, un garspuru bundzinieku bars (Kyphosus vaigensis) ir redzami kritiena malā.

Sarkanais snapper

Garspuru bundzinieku skola

Liels oranžs sūklis uz sienas Bārnija rifā

Rifa virsotnē diagonāla saldlūpu josla (Plectorhinchus lineatus) uzmanīgi mani vēro, kamēr es slepus tuvojos. Apburošs Kunie hromodors (Chromodoris kuniei) un orangutans krabis (Oncinopus sp.) burbuļkoraļļos pabeidziet manu foto sesija izcila – patiesi lieliska niršana!

Diagonālās saldlūpas

Kunijas hromodors

Orangutāna krabis burbuļkoraļļos, ​​Bārnija rifā

Anemones un sūkļi, Bārnija rifs

Atdarina ķirurģzivis

Niršanas nedēļa tuvojas beigām, kad pēcpusdienā kapteinis Alans nolemj atgriezties Kimbes līcī. Nākamajā dienā mums būs pēdējās niršanas. Plkst. 9. FeBrina noenkurojas aizsargātā līcī Vilaumesas pussalas ziemeļaustrumu piekrastē.

Pamostoties pulksten 5.15, es pārbaudu savu bāku un aprīkojumu niršanas stacijā. Ārā ir tumšs un līst lietus. Ap laivu lido mazu putniņu bars, kas atgādina vētrasputnus. Jautrs Lūkass man pastāsta, ka šorīt mēs nirsim japāņu lidmašīnas vrakā.

Niršanas gids Lūkass

Japāņu nulle

Nirēji uz Japānas kuģa Zero vraka

No astes gala

Skats no priekšpuses ar balstu

Norobežotā līcī Vangoras kalna pakājē uz gaistoša brūnu dūņu slāņa 2000–15 m dziļumā atrodas ikoniska lidmašīna, ko 17. gadā atklāja vietējie zvejnieki.

Japāņu iznīcinātājs "Zero", kas tika ražots 1942. gada augustā, bija daļa no 204. gaisa grupas, kas atstāja Rabaulu 27. gada 1943. decembrī, kad ASV 1. jūras kājnieku divīzija izkāpa Glosteras ragā Ņūbritenas dienvidrietumu galā.

Tehniskas problēmas dēļ pilots Tomi Haru Honda nolaidās seklā ūdenī netālu no Vilaumesas pussalas. Zero lidmašīnai nav nekādu marķējumu, taču tā ir neskarta.

Pelēki, pārklājoši sūkļi apņem fizelāžu kā apvalks. Viena no propelleru lāpstiņām, kas stāv taisni, nes uz tās pamatnes uzkrītoši sarkanus sūkļus, kuru pamatnē ir trīs burbuļkoraļļu kopas.

Zero propelleris ar sarkaniem sūkļiem un burbuļkoraļļiem

Fredijs norāda uz ložmetēju kreisajā pusē spārns

Aiz atvērtā kabīnes ir iekārtojusies pārsteidzoša balta anemone kopā ar rozā skunksa anemonezivi. Fredijs norāda uz ložmetēju kreisās puses galā. spārns kā nokrāsotas saldlūpas (Diagrammas attēls) slepus klīst apkārt, ziņkārīgs par dienas viesiem.

Secinājumi

Dekorācijas diena – Pjērs Garbunas vulkāna krāterī

Mātīte Eclectus papagailis Garbunas kalna mežā

Divi Blaita ragknābji

Globālā sasilšana un paaugstinātā ūdens temperatūra ir ietekmējusi slēgto Kimbes līci vairāk nekā Vitu salas, kas ir atvērtas Bismarka jūrai, un daži cietie koraļļi ir būtiski cietuši.

Tomēr tas neattiecas uz visām sugām, un mīkstie, pātago un sarkanie pātago koraļļi joprojām ir tikpat iespaidīgi kā vienmēr. Ja temperatūra laika gaitā pazemināsies un apstākļi atgriezīsies normālā stāvoklī, koraļļi varēs atjaunoties – ceram.

Pjērs Konstants ir 1998. gada kafijas galdiņa grāmatas autors. Manusa, Admiralitātes salas — Titānu pazaudētā pasaule (PNG) un darbojas Calao dzīves pieredzeSazinieties ar viņu pa e-pastu calaolife@yahoo.com.. Uzziniet vairāk par dzīvošanas dēli FeBrina.

Arī Pjērs Konstants vietnē Divernet: NIRŠANA KUBAS TĀLAJOS RIETUMOS, NORONHA: ATLANTIJAS NIRŠANAS VIETA, NIRŠANAS LIFOU, FOSILAIS ATOLS, FLORES, VĀRTI UZ KOMODO, ELLES ZVAŅI UN CITI JUKATANAS ALAS ĪPAŠUMI, VANUATU BEYOND THE COOLIDGE un NIRŠANAS CEĻOJUMS: MUSANDAMA UZ MASKATU