Rekordlielumi cieto koraļļu klājumā Lielbritānijā

Nirēji Austrālijas Lielajā Barjerrifā joprojām var atrast daudz pievilcīgu cieto koraļļu, salīdzinot ar daudzām pasaules daļām, taču zinātniekus satrauc tieši pamatā esošās tendences.
Saskaņā ar jaunāko Austrālijas Jūras zinātnes institūta (AIMS) ikgadējo apsekojuma ziņojumu, cieto koraļļu klājums visā Lielbritānijas dienvidrietumu reģionā ir ievērojami samazinājies, salīdzinot ar pēdējo gadu augsto līmeni, un tas ir atgriezies gandrīz ilgtermiņa vidējā līmenī, kas uzsver situācijas nestabilitāti.
Lielbritānijas grāfiste piedzīvoja lielāko koraļļu seguma ikgadējo samazināšanos divos no trim reģioniem (ziemeļu, centrālajā un dienvidu) kopš ... AIMS sāka monitoringu pirms 39 gadiem.
To galvenokārt noteica klimata pārmaiņu izraisītais karstuma stress, kas noveda pie koraļļu mirstības 2024. gada masveida balināšanas notikuma dēļ, bet arī ciklonu un ērkšķu vainaga jūras zvaigžņu uzliesmojumu ietekme.
Ziemeļu reģionā koraļļu segums gada laikā samazinājās gandrīz par 25–30 %; centrālajā reģionā kritums bija mazāks par 13.9 %, sasniedzot 28.6 %, bet dienvidu reģionā tas samazinājās par 31 %, sasniedzot 26.9 %.
No augstas bāzes
“Šī gada rekordlielie cieto koraļļu klājuma zudumi ir notikuši, pamatojoties uz augstu bāzi, pateicoties pēdējo gadu rekordaugstajam līmenim,” saka AIMS ilgtermiņa monitoringa programmas vadītājs Dr. Maiks Emslijs. “Tagad mēs novērojam pieaugošu cieto koraļļu klājuma līmeņa svārstīgumu.”
“Šī parādība parādījusies pēdējo 15 gadu laikā un norāda uz ekosistēmu, kas ir pakļauta stresam. Mēs esam novērojuši, ka koraļļu sega relatīvi īsā laikā svārstās starp rekordzemiem un rekordaugstiem līmeņiem, savukārt iepriekš šādas svārstības bija mērenas.”
"Koraļļu segums katrā reģionā tagad ir tuvu ilgtermiņa vidējam līmenim. Lai gan Lielais Barjerrifs pēc globālās masveida koraļļu balināšanas ir salīdzinoši labākā stāvoklī nekā daudzi citi koraļļu rifi pasaulē, ietekme bija nopietna."
No 124 apsekotajiem koraļļu rifiem 77 tika reģistrēts 10–30% cieto koraļļu segums, 33 rifiem — 30–50% un tikai diviem bija vairāk nekā 75%. Diviem rifiem segums bija mazāks par 10%.
Koraļļu rifi, kuros dominē Acropora Emslijs saka, ka šīs sugas bija starp tām, kuras vissmagāk skāra masveida koraļļu balināšana un divi cikloni.
“Mēs jau iepriekš esam teikuši, ka šie koraļļi aug visstraujāk un pirmie izzūd, jo tie ir uzņēmīgi pret karstuma stresu, cikloniem un ir iecienīts ērkšķu vainaga jūras zvaigžņu ēdiens, un šī gada rezultāti to ilustrē.”
"Šī ir arī pirmā reize, kad dienvidu reģionā esam novērojuši ievērojamu balināšanas ietekmi, kas noved pie lielākā ikgadējā krituma kopš monitoringa sākuma."
Līdz šim lielākais nospiedums
Pagājušā gada masveida balināšana, kas bija daļa no globāla notikuma, kurš sākās ziemeļu puslodē 2023. gadā, bija piektā šāda veida balināšana Lielbritānijas ziemeļu puslodē kopš 2016. gada un tai bija līdz šim lielākā ietekme, ar augstu līdz ekstremālu balināšanu visos trijos reģionos.
“Šogad Rietumaustrālijas rifi piedzīvoja arī vissmagāko karstuma stresu vēsturē,” komentēja AIMS izpilddirektore profesore Selīna Stīda. “Šī ir pirmā reize, kad esam novērojuši, ka viens balināšanas gadījums ietekmē gandrīz visus Austrālijas koraļļu rifus.”
Šādi notikumi kļūst intensīvāki un biežāki, viņa teica, ko apliecina 2024. un 2025. gada notikumi, kas bija otrā reize desmit gadu laikā, kad rifs divus gadus pēc kārtas piedzīvoja masveida balināšanu.
"Šie rezultāti sniedz pārliecinošus pierādījumus tam, ka okeāna sasilšana, ko izraisa klimata pārmaiņas, turpina būtiski un strauji ietekmēt rifu koraļļu kopienas."
“Pasaules koraļļu rifu nākotne ir atkarīga no ievērojamas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas, vietējo un reģionālo spiedienu pārvaldības un pieeju izstrādes, lai palīdzētu rifiem pielāgoties klimata pārmaiņu un citu spiedienu ietekmei un atgūties no tās.”
AIMS 2025 Ilgtermiņa uzraudzības programma kvantificē GBR koraļļu kopienu stāvokļa tendences un jaunākos gada kopsavilkums ziņo par rifu apsekojumu rezultātiem no 2024. gada augusta līdz 2025. gada maijam un novērtē 2024. gada masveida balināšanas notikuma ietekmi.