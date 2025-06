Sidnejas nirēji nolaižas 160 metru dziļumā uz Nemesis kuģa vraka

Austrālijas tehniskie nirēji ir veikuši īpaši dziļu nolaišanos līdz 160 m, lai apsekotu Lielbritānijā būvētā tvaikoņa vraku. Nemesis, kas atrodas 26 km attālumā no Volongongas, Jaundienvidvelsā.

1904. gadā kuģis, pilnībā piekrauts ar oglēm, devās uz dienvidiem no Ņūkāslas uz Melburnu, kad tas piedzīvoja spēcīgu ziemas vētru un pazuda. Trīsdesmit divi cilvēki gāja bojā, un nākamajās dienās Kronullas pludmalē krastā tika izskaloti ķermeņi un vraka gabali, taču tas, kas tagad tiek uzskatīts par vraku, tika atrasts tikai 2022. gadā.

Nemesis (NSW Heritage)

Četriem atkārtotas elpošanas nirējiem — Samiram Alhafitam, Deivam Aperlijam, Rusam Pņevskim un Džonam Vudenam — bija nepieciešamas deviņas minūtes, lai sasniegtu kuģa vraku. Viņi niršanas laikā bija daļa no... Sidnejas projekts (Volongonga atrodas uz dienvidiem no Sidnejas) un ir aprakstījuši vraku kā "vienu no pēdējām mistērijām Jaunās Dienvidvelsas ūdeņos".

Sākotnēji niršana bija paredzēta 7. jūnijā, taču apstākļi, kas “līdzīgi kā nogrimšanas naktī”, nozīmēja, ka mēģinājums bija jāatceļ.

Komanda atkal sanāca kopā 18. jūnijā, atstājot Volongongas ostu pirms saullēkta ar nomātu laivu. Aquila 90 minūšu braucienam uz vraku vietu.

Jūra kļuva nemierīga, un, kad straume no vraka atrauj šrata auklu, notika kritums, izraisot aizkavēšanos, kamēr to izvilka virspusē otrreizējai nomešanai, kas, par laimi, stingri noturējās.

Šāviena līnijas izvietošana (Sidnejas projekts)

Nirēji nolaižas 112 m dziļumā (Sidnejas projekts)

Aprīkoti ar dīķa fotoiekārtām (DPV), kamerām un gaismām, nirēji devās lejup pa līniju un, labi redzami dziļumā, no 73 m attāluma varēja saskatīt kādreiz 30 m gara kuģa vrakus.

Niršanas komanda bija atvēlējusi deviņas minūtes, lai veiktu apskati. Viņi piezemējās priekšgalā, kas bija saspiests triecienā pret jūras gultni, un pārvietojās uz kuģa vidusdaļu un atpakaļ.

Deriks (Sidnejas projekts)

Izkaisītās ogles (Sidnejas projekts)

Vinča (Sidnejas projekts)

Tilts (Sidnejas projekts)

Tas viņiem deva laiku apskatīt vietu, kur kādreiz atradās tilts, un uzņemt videoierakstu ar piltuvi, ēzeļa katliem, torņu celtni, klāja paliekām un izkaisīto ogļu kravu.

Nirēji vēl sešas stundas pavadīja, kāpelējot un karājoties savā dekompresijas stacijā, pirms ap pulksten 6:XNUMX iznira virspusē ziemas tumsā.

Sidnejas projekta nirējs Russ Pņevskis ar DPV (Sidnejas projekts)

Tvaika drošības vārsti (Sidnejas projekts)

Piltuve (Sidnejas projekts)

Sēkšņa atlēciena virs klāja (Sidnejas projekts)

Glābšanas laivas šūpulis (Sidnejas projekts)

Gandrīz identisks

Dzelzs korpuss Nemesis tika uzbūvēta Vitbijā 1881. gadā un 1890. gadu zelta drudža laikā kursēja uz Rietumaustrāliju, pārvadājot kravas un pasažierus, lai gan pēdējos gados to izmantoja tikai ogļu un koksa pārvadāšanai.

Vertikālais vraks tika atrasts nejauši, meklējot pazudušus konteinerus ar jūras gultnes hidrolokatoru, un sākotnējie ROV kameras ieraksti atklāja bojājumus kuģa vidusdaļā un priekšgalā, taču neapstiprināja vraka identitāti.

Nemesis vraka skenēšana (NSW Heritage)

Vēlākā Heritage NSW veiktā aptauja, ziņots on Divernet pagājušajā gadā norādīja, ka ir “ļoti iespējams”, ka kuģa vraks piederēja NemesisIdentifikāciju sarežģīja fakts, ka tik daudzi kuģi, kas bija būvēti tās pirmā īpašnieka, Huddart Parker Line, lietošanai, bija gandrīz identiski pēc konstrukcijas.

Nirēji cerēja kādā brīdī atrast pārliecinošu nosaukuma plāksnīti vai pat kuģa zvanu – ņemot vērā īso dīkstāves laiku, tas būtu ievērojams izaicinājums.

Uz Aquila (Sidnejas projekts)

“Mēs vēlētos atgriezties vēlreiz, pirms ziema beidzas un straumes pastiprinās,” pastāstīja Sidnejas projekta nirēji. Divernet“Tas ir dārgs pasākums, un mēs plānojam veikt vraka fotogrammetriju, taču mēs centīsimies iegūt finansējumu no valdības vai uzņēmumiem.”

Nirēji plāno uzņemt īsu dokumentālo filmu, lai palīdzētu īstenot šo mērķi. "Tas būs pirmais nirēju mēģinājums veikt fotogrammetriju šādā dziļumā, bet mēs to varam izdarīt – mums tikai jāveic niršanas," sacīja pārliecinātā komanda.

