Rezervē tūlīt: 10 idejas tavam nākamajam niršanas braucienam

at

at 9: 39 am

Kūrorts “Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru” ir publicējis sarakstu ar karstajiem datumiem episkām manta raju pulcēšanās reizēm Baa atola UNESCO biosfēras rezervātā, un tas varētu palīdzēt nirējiem un snorkelētājiem plānot un rezervēt savas brīvdienas.

Maldīvu mantu aizsardzības programma, kas ir Apvienotajā Karalistē bāzētās labdarības organizācijas Manta Trust dibinātājprojekts, kuras pamatā ir tā pati sala, divus gadu desmitus ir pētījusi pasaulē lielāko dokumentēto raju populāciju.

Pagājušā gada sezonā (no maija līdz novembrim) eksperti un kūrorta viesi novēroja 4,477 manta rajas, kā arī 26 vaļu haizivis un deviņas velna rajas.

Maldīvu manta (Tchami)

Eksperti pavadīja 469 stundas snorkelējot un nirstot brīvajā niršanā, lai veiktu 1,168 mantu apsekojumus, un viņu prognozes šim gadam balstās uz Mēness fāžu, paisuma zināšanu un planktona prognožu sajaukumu.

Atlikušie karstie datumi 2025. gadā, kā tiek ziņots, ir 9.–13. un 23.–27. jūnijs, 8.–12. un 22.–26. jūlijs, 7.–11. un 21.–25. augusts, 5.–9. un 19.–23. septembris, 5.–9. un 19.–23. oktobris, kā arī 3.–7. un 18. novembris (atkarībā no tādiem mainīgiem lielumiem kā laika apstākļi un mantu noskaņojums).

Pārbaudiet kūrortu Manta vērošana piedāvājumi, kas ir pieejami diviem cilvēkiem, uzturoties četras vai vairāk naktis, un ietver Manta-on-Call (personisku tālruņa brīdinājumu, kad tiek pamanītas mantas), ātrlaivu safari un delfīnu kruīzu.

Jauni DW ceļojumi uz Meksiku un Maldīviju

Tūroperators Dive Worldwide, kura piedāvājumā jau ir vairāk nekā 200 galamērķu, šajā, 25. gadadienas, gadā ievieš jaunus ceļojumus uz Meksiku un Maldīviju salām.

Magdalēnas līcis starp Meksikas Magdalēnas un Santa Margaritas salām sniedz iespēju nirējiem ar akvalangu un snorkelētājiem vērot sardīņu ķeršanu, jo ēsmas bumbiņas no oktobra līdz decembrim pievilina jūras putnus, Kalifornijas jūras lauvas, svītrainās marlīnas, pelēkos un Braida vaļus un citus plēsējus.

Svītrainā marlīna Magdalēnas līcī (Dive Worldwide)

Šī nedēļu ilgā dzīvošanas brauciena cena sākas no 4,095 mārciņām no personas (divām personām daloties) un ietver septiņas naktis uz kuģa un vienu nakti viesnīcā, sešas niršanas nodarbības, kā arī snorkelēšanu, transfērus un lidojumus no Apvienotās Karalistes.

Maldīvu salās Dive Worldwide piedāvā gan jaunus kūrortus, gan dzīvokļus ar dzīvošanu uz klāja. Makunudu kūrorts piedāvā 36 bungalowus ar salmu jumtiem, spa, restorānu, mājas rifu un Dive Ocean PADI 5* niršanas centru. Septiņas naktis pilna pansija pludmales bungalowā ar deviņām niršanas reizēm gida pavadībā, starptautiskiem lidojumiem turp un atpakaļ un ātrlaivas transfēru maksā 4,195 GBP no personas (divu cilvēku dalīšana), un rezervācijām, kas veiktas līdz 30. jūnijam ceļojumiem šajā septembrī, tiek piemērota 30 % atlaide (2,936 GBP no personas).

Makunudu kūrorts (niršana visā pasaulē)

Dzīvošanas klāja iespēja ir uz četriem klājiem Maldīvu gars, ar braucieniem nomaļos ūdeņos, no Addu atola laikā no janvāra līdz aprīlim līdz mazāk apmeklētajiem ziemeļu atoliem, kur, iespējams, var redzēt mantas un haizivju barus. Nirst visā pasaulē piedāvā septiņu nakšu kruīzu ar pilnu pansiju, līdz pat 17 niršanas reizēm, starptautiskiem lidojumiem turp un atpakaļ un transfēriem par 2,875 mārciņām no personas.

Nirstiet bez maksas Galapagu salās

Niršanas aprīkojuma ražotāja Mares tikko uzsāktajā loterijā var laimēt 7,300 ASV dolāru vērtu Galapagos Aggressor tiešraides pieredzi. Agresoru piedzīvojumi.

“Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes” piedāvā jebkuram ASV vai Kanādas nirējam, kurš iegādājas jaunu Mares Quad Ci nirt-dators iespēja iepazīt zemūdens pasauli bezmaksas no Galapagu agresors III dzīvot uz borta.

ja dators tiek iegūts no pilnvarota Mares mazumtirgotāja laikā no šī brīža līdz 2025. gada beigām, īpašniekam tikai jālejupielādē Mares vai SSI lietotne, jāizveido profils un jāreģistrē pirkums sadaļā “Aprīkojums”. Viņa vārds loterijā tiek iekļauts automātiski, un uzvarētājs tiek izlozēts 15. janvārī.

Balva ir nedēļas ilgs ceļojums vienai personai koplietojamā luksusa kajītē — aviobiļetes, transfēri un nitrox nav iekļauti cenā.

Uz Infiniti un tālāk ar Adventurer

Infiniti kuģītis ir pievienots Atlantis Philippines.

Atlantis Philippines iegādājās labi pazīstamo uzņēmumu Infiniti liveaboard pagājušā gada beigās un plāno veikt modernizāciju jūlijā, pirms atsākt darbību divos maršrutos — Visayas North un Visayas South — ar 30 % atlaidi standarta cenām atsevišķiem vasaras reisiem.

Visajas ziemeļi aptver Malapasku, Dienvidleitas salu un Boholu, savukārt dienvidu maršruts ved cauri Sebu, Boholai un Negrosai.

Uzņēmuma esošais dzīvojamais dēlis Atlantis Azoru salas ir pārdēvēta Atlantīdas piedzīvojumu meklētājs lai atspoguļotu izzinošāku pieeju, iekļaujot “attālus, mazāk apmeklētus galamērķus”. Viens no šādiem maršrutiem, kas sākas jūnijā, ir uz Kamigīnu pa Andas maršrutu, kas ietver arī Boholu, Silinogu, Aligveju un Sikihoru.

Atgriežoties kūrortā, Atlantis turpina savas nedēļas “Bērni ēd, guļ un nirst bez maksas”, kuru mērķis ir katru gadu ārstēt 500 bērnus un “palīdzēt audzēt mūsu nirēju kopienas jaunāko segmentu”. Pārbaudiet jaunākās cenas Atlantīdas vietā.

Saules gaismas pieplūdums Zanzibārā

Numurs ar baseinu pludmalē (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, jauna butika stila viesnīca Zanzibāras Matemves pludmalē, ir jaunākais papildinājums Sunshine Group Tanzānijas portfelim.

Tajā ir 16 numuri, divi baseini, restorāns, “bezgalīgā balto pludmale” un, pats galvenais, niršanas centrs Dive Point Zanzibar, kas arī ir daļa no Sunshine Group. Dive Point ir PADI 5* zvaigžņu kūrorts, un tā atrašanās vieta salas ziemeļaustrumu piekrastē ir iepretim Mnemba atolam, kas, kā apgalvo uzņēmums, piedāvā vienas no labākajām niršanas vietām Zanzibārā. Saulains debeszils

Mēdiešu pieredze

Les Illes niršanas laiva

Viesnīca un niršanas viesnīca Les Illes Spānijas dienvidu pilsētā L'Estartit piedāvā nirējiem piekļuvi Medes salu jūras parkam, solot patīkamu temperatūru gan ūdenī, gan ārpus tā, kā arī daudz ko redzēt labā zemūdens redzamībā šovasar.

Astoņu dienu uzturēšanās un niršanas pakete ietver septiņas naktis ar pilnu pansiju un 12 niršanas braucieniem ar laivu no 923 eiro (780 mārciņām) laikā no 2. augusta līdz 6. septembrim. Viesnīca un niršana Les Illes

Niršana ar milžiem no Camp Dominica

Kašalota satikšanās Dominikā (EYOS Expditions)

Dominika ir viena no nedaudzajām vietām, kur mīt kašaloti, un “Niršana ar milžiem” piedāvā viesiem reto iespēju snorkelēt kopā ar tiem Karību jūras reģionā. EYOS Expeditions un Camp Dominica katru gadu organizē braucienus no novembra līdz aprīlim, kad migrējošie buļļi pievienojas vietējiem vaļu bariem, lai vairotos.

Ekspedīcijas vada brīvā nirēja un fotogrāfs Adams Slama un dabas aizsardzības speciālists Džeksons Mohinnijs kopā ar vietējo "vaļu čukstētāju" Vendelu Etjēnu, un cenā ir iekļauts ieguldījums notiekošajos vaļu valodas pētījumos.

Viesi uzturas klinšu virsotnēs iekārtotās villās 6 zvaigžņu Green Globe sertificētā kūrortā Secret Bay, iziet jogas un elpošanas vingrinājumu nodarbības un vēro vaļus, ērti uz burukuģa Lagoon 55.

Nepieciešama tikai snorkelēšana, taču ir pieejami arī papildu izbraucieni nirējiem ar akvalangu un brīvā nirēja cienītājiem. Dominikas nometne ir pieejama privātām grupām, un cenas sākas no 180,000 133,500 ASV dolāru (XNUMX XNUMX GBP) sešiem viesiem, lai gan ir iespējama arī pielāgošana.

2025./26. gada sezonā ir pieejami arī divi plānoti reisi, kuros privātpersonas var pieteikties par 25,000 18,750 ASV dolāriem no personas (XNUMX XNUMX GBP). Sīkāka informācija pieejama vietnē Eyos ekspedīcijas.

Mīlestības mantas uz Jiņ un Jaņ

Yin un Yang

Manta Expeditions, kas rīko pilsoniskās zinātnes braucienus, jau trešo gadu Maldīvu salu partnerībā ar ScubaSpa īsteno tā saukto “Mīlestības mantu nedēļu”, kuras ietvaros notiek niršana gan slavenās mantu vietās, gan mazāk zināmās tīrīšanas stacijās.

Iekļautas arī Manta Trust zinātnieka ikdienas sarunas un semināri, kuros paskaidrots, kā vislabāk palīdzēt aizsargāt apdraudētās sugas.

ScubaSpa jahtas ir Yang (19.–26. jūlijs) un Iņ (18.–25. oktobris), un cenas par nedēļu uz kuģa sākas no 2,950 ASV dolāriem par personu (aptuveni 2,330 mārciņām) par divu cilvēku uzturēšanos.

Nākamā gada rezervācija ir "The 500 Miles" — 14 nakšu ceļojums uz... Conte Max Kuģis, kas ved viesus no Fuvahmulas Maldīvu salu dienvidos līdz pat Malei. Karjerā ir sastopamas rifu un okeāna mantas, kā arī vairāk nekā 10 haizivju sugas, tostarp tīģeri un āmurgalvas.

Datumi šim nolūkam Manta ekspedīcijas ceļojums ir no 22. gada 5. marta līdz 2026. aprīlim, un cenas sākas no 4,590 ASV dolāriem par personu (3,460 mārciņām).

Aurora pievienojas Shack Angiljā

Regal angelfish (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Kūrorts un golfa klubs „Aurora Anguilla Resort & Golf Club” ir sadarbojies ar „Scuba Shack”, lai piedāvātu viesiem to, ko tie sauc par luksusa niršanas pieredzi, tostarp piecas niršanas vietas pie sienas pieredzējušākiem nirējiem atklātā jūrā, septiņus mākslīgos rifus (galvenokārt tērauda korpusa kravas kuģus) un 20 niršanas vietas rifos 6 līdz 30 m dziļumā.

Angiljā ir četri aizsargājami un bioloģiski daudzveidīgi jūras parki, un, kā apgalvo kūrorts, nav lielu kruīza kuģu, kas piesārņotu vidi. Tajā ir daudz koraļļu rifu, kas mudž no zivīm, zaļajiem un vanaga bruņurupučiem, jūraszāļu audzēm, bārkstiņu, rifu un reizēm tīģerhaizivīm, dzeloņrajām, murēnām un plikpauriem.

Niršanas centrs atrodas nelielā brauciena attālumā no Aurora Angilja kūrortu vada Metjū Billingtons, kuram ir vairāk nekā 33 gadu niršanas pieredze.

Parka dzīve Krētā

Ombrosgialos, vieta jaunam niršanas parkam (Google Earth)

Vai apsverat Krētu niršanas atvaļinājumam? Grieķijā izziņoto niršanas projektu grafiki līdz šim ir bijuši elastīgi, taču valsts lielākā sala cer piesaistīt nirējus ar akvalangu, šovasar atverot niršanas parku Ombrosgialosā netālu no Hanjas ostas. Būvniecība sākās pagājušā gada oktobrī, un tika solīts, ka tā drīzumā tiks pabeigta.

Tiek ziņots, ka 60,000 37 kvadrātmetru lielā platībā (astoņu futbola laukumu lielumā) tiek būvēts mākslīgais rifs, kurā būs 8.5 speciāli izstrādātas konstrukcijas un divi nolietoti karakuģi, kas gatavi jūras dzīvības kolonizācijai. Dziļums ir noteikts no 25 līdz XNUMX m, lai tas būtu piemērots gan iesācējiem, gan pieredzējušiem nirējiem, vadoties pa trim marķētiem maršrutiem.

Tiek ziņots, ka mākslīgie rifi ir uzbūvēti un gaida uzstādīšanu. Šis zemūdens parks pirmo reizi tika apspriests ap 2018. gadu, bet valdība deva zaļo gaismu projektam tikai pagājušā gada septembrī, un līdz šim tiek ziņots, ka tas ir izmaksājis gandrīz pusmiljonu eiro. oficiālā tūrisma pārvalde vajadzētu būt jaunākajam.

Valsts Kultūras un sporta ministrija ir arī paziņojusi, ka tā izveido jaunu struktūru ar nosaukumu Dive in Greece, lai pārveidotu valsti par nozīmīgu starptautisku brīvās niršanas galamērķi. Esiet gatavi.

Arī pakalpojumā Divernet: REZERVĒJIET TAGAD: VĒL 6 NIRŠANAS BRAUCIENI, KAS JĀAPSVER, REZERVĒŠANA TAGAD: 6 NIRŠANAS VEIDI, REZERVĒJOT TAGAD: 8 NIRŠANAS BRĪVDIENU IDEJAS, REZERVĒJOT TAGAD: 6 IDEJAS NIRŠANAS CEĻOJUMĀ AR Savvaļas dzīvniekiem, NIRSTIET KĀ PROFESIONĀLS: IEPAKOJUMA APRĪKOJUMS NIRŠANAS CEĻOJUMAM