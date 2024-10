Rezervēšana tūlīt: jāapsver vēl 6 niršanas braucieni

“Ultimate” solo sieviešu atpūta

Kandima Maldives ar saviem 270 numuriem ir viens no lielākajiem salu kūrortiem Maldivu salās, “aktīva dzīvesveida” vieta, kurā tiek piedāvātas dažādas atrakcijas, tostarp niršana ar akvalangu, taču tās apgalvojumi ir, ka tā ir “galīgā solo sala atpūta ceļotājām sievietēm”.

Kandimas kūrorts Maldivu salās

Kad jūs nenirjat, Kandima sola atpūtu, holistiskas spa procedūras, jogas nodarbības, snorkelēšanu, paraseilingu, ūdensmotociklu, makšķerēšanu, koraļļu saglabāšanu, mākslas nodarbības un saulrieta kruīzus, kā arī enerģiskākas izklaides iespējas, piemēram, vindsērfingu, smaiļošanu, tenisu un volejbolu. pieminēt "10 unikālas ēdināšanas iespējas".

"Solo ceļotājiem, īpaši sievietēm, drošība ir galvenā prioritāte," teikts tajā. Akvalangā viesi atradīs ne tikai Aquaholics niršanas centru, bet arī īpašu niršanas drošības speciālistu un uz vietas esošo dekompresijas kameru.

Rifa izpēte

Septiņas naktis novembrī vienai izmitināšanai pludmales villā ar skatu uz lagūnu un tiešu piekļuvi pludmalei maksā sākot no USD 575 (£440) par nakti pilna pansija, ieskaitot 100 USD kūrorta kredītu. Ūdens sporta inventāra izmantošana reizi dienā, 20% atlaide plkst la carte Tiek iemesti arī restorāni, trīs ēdienu vakariņas restorānā Flames Grill un 30 minūšu ilga fotosesija.

Ir arī daži vairāku niršanas piedāvājumi: katra niršana no 6 līdz 11 ir 60 USD un 12 vai vairāk USD 55, lai gan jums ir jāpieskaita laivas nomas maksa USD 15 par vienu un USD 25 par diviem — visas Aquaholics cenas ir atrodamas. šeit.

Kandimas Maldīvija ir arī pēdējā brīža rezervācijas piedāvājums ar līdz 40% atlaidi uzturēšanās laikā līdz 23. decembrim, ja rezervācija tiek veikta pirms oktobra beigām.

Brauciet, nirstiet un ietaupiet 400 £ Bonairā

Franču eņģeļu zivs

Ja vēlaties apmesties labi zināmajā Buddy Dive Resort Bonaire šī gada novembrī, Nirst visā pasaulē piedāvā ietaupījumus £400 par pāri nedēļā.

Paketē ir iekļauts niršanas stils "brauc un nirst", kas padarīja Bonairu slavenu ar automašīnu nomu un tvertnēm, kas nodrošina neierobežotu niršanu krastā augšup un lejup salas rietumu krastā, ar izvēli līdz 60 atzīmētiem. niršanas vietas. Iekļautas arī sešas niršanas ar laivām.

Visa piekrastes līnija ir noteikts jūras parks, un tajā ir reģistrētas vairāk nekā 470 zivju sugas, kā arī bruņurupuči, milzu vardezivis, plankumainais ērglis un jūras zirgi.

Apmales rifs atrodas tikai 10 m no krasta, ūdens temperatūra ir vidēji ap 29°C, redzamība bieži pārsniedz 30 m, un netālu no Dienvidamerikas cietzemes Bonēra atrodas krietni uz dienvidiem no viesuļvētras joslas.

Niršana krastā Bonairā

Kūrortā, kas piedāvā neformālas un mierīgas dzīvokļu stila naktsmītnes, ir arī savs mājas rifs. Papildus uz vietas esošajam PADI 5* Buddy Dive centram ir peldbaseins, Buddy Rangers bērnu klubs un dažādi restorāni.

Īpašā piedāvājuma cenā, sākot no £ 2,595, ir iekļauti lidojumi turp un atpakaļ no Apvienotās Karalistes, transfēri, septiņu nakšu izmitināšana (divas koplietošanas), automašīnu noma, sešas niršanas ar laivām un dabas aizsardzības fonda ieguldījums.

Lielāks brauciens Mexico Liveaboards

Meksikas Liveaboards iegūst jaunu kuģi, Kvino Del Mars, kas aizstās Kvino Del Guardian kad tā tiks uzsākta nākamā gada jūlijā. Operators jau pieņem rezervācijas ceļojumiem uz Sokorro un Kortesas jūru.

Tērauda korpuss Kvino Del Mars ir lielāka nekā tā priekšgājēja 36 m ar 8 m staru, kā arī lielāka par citu flotes laivu, Rocio del Mar, operatoram solot vairāk vietas, stabilitātes un komforta garos Klusā okeāna krustojumos.

Joprojām tiek būvēts: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Tam ir 10 dubultā vannas istaba kajītes, divas apakšējā un astoņas augšējā klāja līmenī. Galvenajā klājā ir liels salons, datoru stacija, ēdamistaba un virtuve, savukārt niršanas klājā ir pilnībā aprīkots kameras galds; ir arī ēnots sauļošanās klājs. Visā ir gaisa kondicionētājs, un niršana ir no diviem 8 m piepūšamiem Ahileja pangasijas.

10 dienu ceļojuma cena uz Socorro ir no 4,195 USD (3,200 £); astoņas dienas uz Midrifa salām Kortesas jūrā no 3,095 USD (2,360 GBP); 13 dienas, lai izpētītu Baja California, sākot no 4,895 USD (3,730 £) un astoņu dienu safari Kortesas jūrā no 2,500 USD (1,900 £).

Spānijā turpinās vasara

Les Illes niršanas laiva

Vēl nepadodieties vasarai Eiropā – līdz novembra beigām ūdens temperatūra ir ideāla, lai izpētītu Kosta del Montgri, Mēdu salu dabas parku, jūras gultni. Viesnīca un niršana Les Illes Estartitā, Spānijas Vidusjūras piekrastē.

Les Illes niršanas centrs tika dibināts 1985. gadā, un tā niršanas laiva aizņem tikai 10 minūtes, lai sasniegtu aizsargājamo jūras rezervātu, kur var nirt posidonijas pļavās un apskatīt daudzas iespaidīgas zivju sugas, sēdošo dzīvi un vēžveidīgos.

Astoņas dienas, septiņas naktis ar pilnu pansiju ar 12 niršanas reizēm ar laivu maksā no 774 eiro (650 GBP), un ir pieejami budžeta lidojumi uz Žironu no Apvienotās Karalistes.

Infiniti tiešraides dēlis ir saistīts ar Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, kas pārvalda kūrortus Dumaguetē un Puerto Galerā un jau sen izmanto savu dzīvojamo kuģa 32 m. Atlantis Azoru salas, tagad ir izveidojusi partnerību ar to, ko tā raksturo kā vēl vienu “īstu zilūdens jahtu”, Infiniti dzīvot uz borta.

Tas saka, ka pēc gadiem ilgas apsvēršanas Infiniti izrādījās viens no nedaudzajiem kuģiem, kas atbilst stingrajiem pakalpojumu kvalitātes un viesu vērtības standartiem. "Tas nav tipisks glābšanas kuģis vai koka piekrastes kuģis, ko Filipīnās parasti pārdod kā niršanas laivas," ir tās bargais spriedums.

Infiniti 2013. gadā Taizemē uzbūvēja “nirēji nirējiem”, un tā ir 39 m gara tērauda laiva ar četriem klājiem un 11 kajītēm. Tam ir arī divi 5 m RIB. Pārcelšanās ir vairāk nekā divas reizes palielinājusi Atlantis kapacitāti, ziņo operācija, un jums, iespējams, būs ātri jāiesaistās, jo tiek ziņots, ka tā jau ir labi rezervēta arī 2026. gadā.

Atlantis arī atkal piedāvā nirēju ģimenēm savas “Kids Dive Free” nedēļas, kurās pieaugušie var nirt kopā ar savām atvasēm, kas jaunākas par 18 gadiem, bez papildu maksas – tas ir: viens maksā, otrs iet bez maksas, lai bērni varētu palikt, ēst un nirt. bezmaksas šajās īpašajās nedēļās.

Tas iet tālāk, jo vecāki ģimenes locekļi vecumā no 18 līdz 30 gadiem var pretendēt uz puscenu nirējiem vai citiem, un pēdējie piedāvāja bezmaksas Try Scuba. Ģimenes ar vairāk nekā diviem bērniem saņem arī 50% atlaidi niršanai. Ņemiet vērā, ka Atlantis nesniedz bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

Nākamās KDF nedēļas Puerto Galerā ir no 21. decembra līdz 11. janvārim un Dumaguetē no 30. novembra līdz 8. decembrim un 14. decembrī līdz 11. janvārim. Nākamgad abos kūrortos īpašās nedēļas būs no 1. līdz 12. jūlijam un no 23. augusta līdz 6. septembrim.

Starp milzu mantām

Manta ekspedīcijas nākamgad pieņem rezervācijas Ekvadoras niršanas braucienam uz sauszemes. Dienvidamerikas valstī ir pasaulē lielākā reģistrētā okeāna mantaraja (Mobula birostris) populācija un atrodas kuprīšu migrācijas ceļā, un aptuveni ekspedīcijas laikā 400–2,000 vaļu ierodas dzemdēt un pāroties.

Bāze ir Isla de la Plata pie Manabi, kas ir daļa no Mahalillas nacionālā parka, un deviņu nakšu ceļojums ilgst no 15. gada 24. līdz 2025. augustam. Šobrīd okeāna mantas apmeklē tik daudz, ka vienā laikā var reģistrēt 30-40 īpatņus. dienas niršana. Lieli ir ne tikai skaitļi, bet arī atsevišķie stari.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Niršanas vietās ir arī liela zaļo bruņurupuču, rifu zivju, murēņu, neparasti lielo dzeloņu un dažkārt arī sauleszivju populācija.

Viesiem tiek apsolīta iespēja pieredzēt un piedalīties progresīvās dabas aizsardzības pētījumos, lai aizsargātu starus, strādājot kopā ar Apvienotajā Karalistē bāzēto labdarības organizāciju. Manta Trusts un filiāles Projecto Mantas Ekvadoras zinātnieki. Viņi izvietos tagus, savāks biopsijas paraugus un fotografēs identifikācijas attēlus.

Nakšņošana ir Victor Hugo viesnīcā un niršana Exploramar 5* PADI niršanas centrā. Cenā USD 2,750 (£2,100) ir iekļauta nakšņošana pansijā (divas koplietošanas), transfērs starp Gvajakilas lidostu un Puerto Lopesu, seši pilnas dienas privāti braucieni ar laivu uz Isla de la Plata ar pusdienām, divas niršanas gida pavadībā dienā, pašvaldības nodoklis, ekskursija pa salu gida pavadībā un ekskursija pa džungļiem gida pavadībā. Maksimālais viesu skaits ir astoņi. Nosūtiet Niv e-pastu uz info@mantaexpeditions.com

