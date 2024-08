Rezervēt tūlīt: 6 niršanas veidi

Mafijas piedāvājums

Nirējiem tiek piedāvāts ietaupīt £200 par galvu nedēļā kūrortā Mafijā, Tanzānijas salā, kas ir labi pazīstama ar savām niršanas iespējām. Pole Pole Lodge ir "boutique" īpašums ar 10 vannas istaba bungalo, kas pacelti uz pāļiem virs pludmales, kā arī ēdamistabas bārs un spa.

Niršana notiek no māsas īpašuma Mafia Island Lodge, PADI 5* niršanas centra, kas katru dienu piedāvā niršanu ar laivu no tradicionālās dhows, niršana krastā un dažādi kursi.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana dhowIr teikts, ka niršana sniedzas no aizsargāta un sekla Hlojas līča ar koraļļu rifiem līdz Dindini un Huani sienām ar to haizivīm un bruņurupučiem.

Pole Pole Lodge on mafija

Guļamistaba viesnīcā Pole Pole Lodge (niršana visā pasaulē)

Īpašā piedāvājuma cenā 2,275 £, kas samazināta no 2,474 £, ir iekļauti starptautiskie un iekšzemes lidojumi, septiņas naktis B&B, transfērs uz lidostu, 10 niršanas gadījumi ar laivu, vietējie nodokļi un bezmaksas ikdienas ekskursija. Tas ir spēkā visu septembri un no šī gada 16. novembra līdz 19. decembrim, un ir pieejams līdz Nirst visā pasaulē.

Viena sala-viena kūrorts Zanzibārā

Netālu Indijas okeānā un arī Tanzānijā The Cocoon Collection nesen atklāja īpašumu "viena sala-viena kūrorts", kas tiek saukts par "lielāko Zanzibāras greznību".

Bawe sala atrodas 15 minūšu ātrlaivas brauciena attālumā no Stountaunas (vai, ja vēlaties, vienmēr varat braukt ar helikopteru), un tā sastāv no 70 villām, katrai no kurām ir privāts baseins un sulaiņa pakalpojumi.

Niršana Bawe salā (The Cocoon Collection)

Ir ne mazāk kā pieci restorāni, kas atbilst “gardēžu filozofijai”, un spa, bet Bawe arī lepojas ar “vispilnīgāko un pilnībā aprīkotu niršanas un ūdens sporta veidu visā Zanzibārā”, ar akvalangu darbību vada tās Dive Mission SSI centrs.

"Bāves rifs tiek uzskatīts par vienu no elpu aizraujošākajiem Zanzibārā, un tajā ir unikāla niršanas vieta: tā ūdeņos mīt neparasts tropu zivju un jūras dzīvības klāsts, ko ir viegli izpētīt pat iesācēju līmeņa nirējiem," saka centrs. pārāk daudz atdodot tam, ko ūdenslīdēji varētu sagaidīt.

Numuru cenas Sunrise Villa viesiem ar puspansijas pakalpojumu sākas no 1,700 ASV dolāriem par nakti (divi koplietošana) — sīkāka informācija no plkst. Kokonu kolekcija.

Rezervējiet Komodo mantas iepriekš

Uzņēmums Manta Expeditions gaida 22. gada 2026. jūliju un 10 nakšu ceļojumu uz Komodo nacionālo parku Indonēzijā, kad plāno nirt vietās, tostarp tādās slavenās mantu tīrīšanas stacijās kā Karang Makassar un Manta Alley, kur stari bieži pulcējas. liels skaits, lai socializētos un mate.

Uzņēmums sadarbojas ar Apvienotās Karalistes labdarības organizāciju Manta Trust, lai veiktu zinātniskus ceļojumus, un parkā ir viena no lielākajām rifu manta raju populācijām visa gada garumā pasaulē, tostarp melnās morfas. Zinātnieki apkopos identifikācijas fotoattēlus, un viesi tiek aicināti piedalīties jaunu mantu meklēšanā un to nosaukšanā.

Rifa manta ray žaunas (Gajs Stīvenss / Manta Trust)

Paredzams, ka citas vietas, piemēram, Batu Bolong, Crystal Rock un Shotgun, piedāvās nirēju atrakcijas, piemēram, lielas trevalliju barus, balto rifu haizivju barus un barakudu un koraļļu dārzus, kā arī daudzus dzīvniekus, piemēram, vardes zivis, spoku zivis, mīmikas astoņkājus un kailu zarus. no Pink Beach, Wainilu un Tiga Dara.

Laiva ir Indo meistars kas ir liels, 47 m, un tajā var izmitināt līdz 18 viesiem deviņos gaisa kondicionētājos, vannas istaba kajītes.

Kamēr maršruts būs saistīts ar mantu satikšanos, Komodo pūķi noteikti varēs apskatīt iekļauto tāda paša nosaukuma salu tūri.

Cenas sākas no 5,150 ASV dolāriem par personu (apmēram 3,925 GBP) par kajīti (divas koplietošanas iespējas) ar transfēru uz lidostu vai viesnīcu, līdz četriem niršanas gadījumiem dienā un Komodo tūri. Apmeklējiet Manta ekspedīcijas vai e-pastu Manta Trust ceļvedis Niv Froman uz info@mantaexpeditions.com.

Maldivu mazākais?

Mazs kūrorts, bet niršanas centrs izskatās pietiekami liels (Boutique Beach)

Ja "boutique" ir vēl viens veids, kā pateikt "mazākā pusē", Dive Worldwide uzskata, ka Boutique Beach varētu būt mazākais Maldivu kūrorts. Tūrisma operators raksturo to kā ideālu atrašanās vietu, lai novērtētu Dienvidari atola sniegtās niršanas iespējas, un tās pievilcību tagad vēl vairāk uzlabo pieejamie 30% ietaupījumi.

Sešu istabu kūrorts atrodas Diguras salā atola dienvidaustrumos, un to ūdenslīdējiem projektējuši un uzbūvējuši ūdenslīdēji, teikts tajā. Ir restorāns un atpūtas telpa, taču ņemiet vērā, ka šis ir "sausais" kūrorts (bez alkohola).

Niršanas dhoni (boutique pludmale)

No niršanas centra skaidrā prātā viesi var veikt līdz pat trim niršanas reizēm dienā ar vairāk nekā 50 vietām, no kurām izvēlēties, tostarp tuvējo Kuda Rah Thila un, ja nepieciešams visas dienas safari, Manta Point.

Jūras dzīvība svārstās no kailu zariem līdz snapper bariem līdz pelēkajām rifu haizivīm un milzu trevallijām ar vaļhaizivīm, kas “vienmēr atrodas” atolā.

Ja ceļojat pirms 31. oktobra un rezervējat vairāk nekā septiņas dienas uz priekšu ar Nirst visā pasaulē, jūs varat ietaupīt šos 30% no naktsmītnes, kurā viss iekļauts. Tādējādi septiņas naktis luksusa numurā ir samazinātas līdz 2,495 £, ieskaitot lidojumus no Apvienotās Karalistes, transfēru ar ātrlaivu un līdz diviem niršanas gadījumiem dienā.

Zivju cienītājiem

Augšā un apakšā: retums Trimma cavicapum goby (Seišelu salas, zilā safari)

Retais zilsvītrainais pigmeju gobijs ir nesen identificēta zivs, kas, šķiet, ir raksturīga Seišelu salu ārējo salu Alfonsu grupai. Tas tika atrasts Svētā Fransuā atolā.

Seišelu salās dzīvo 880 zivju sugas, un sākotnēji tika uzskatīts, ka šī ir vēl viens gobijs, Trimma dalerocheila, līdz divi paraugi no dažādas krāsas un marķēti Trimma cavicapum tika atrasts un pārbaudīts.

Vietējā niršanas operācija Blue Safari Seychelles uzskata, ka "jaunais" gobijs varētu būt atrodams tikai Alfonsā un tālāk uz dienvidiem Astove, kur viens nesen tika fotografēts. Niršanas apmeklētāji tiek aicināti “piedzīvot neparasto bioloģisko daudzveidību un būt vieniem no pirmajiem, kas var redzēt jaunās pigmeju gobija sugas tās dabiskajā vidē”.

Saskaņā ar centru, atola siltie, barības vielām bagātie ūdeņi nozīmē, ka Alphonse piedāvā vienu no labākajām niršanas iespējām Indijas okeānā.

Uz salas ir PADI 5* niršanas centrs ar 24 vietām pusstundas braucienā ar laivu, un tiek apgalvots, ka tajās ir daudz eksotisku un krāsainu zivju, kā arī bruņurupuču, Napoleona wrasse un manta rays. Tiek apmeklētas arī dziļas nogāzes un seklas plakankalnes pie Sv. Fransuā.

Blue Safari Seišelu salas saka, ka tai ir aktīva loma okeāna izpētē un saglabāšanā šajā pasaules daļā. Ūdenslīdēji tiek aicināti pievienoties Alphonse ar septiņu nakšu niršanas paketi ar visām ēdienreizēm, kas maksā USD 9,710 par personu (apmēram £7,350), ieskaitot piecas niršanas ar divām tvertnēm un vienu niršanu vienā tvertnē katrā un lidostas transfēru.

Orca un Breakers Somabajā

Niršana Sarkanajā jūrā no Somabejas

Par, iespējams, pārvaldāmākām brīvdienu cenām, ar uzticamiem laikapstākļiem un lidojumiem no Apvienotās Karalistes, kas nepārsniedz piecas stundas, uzticams risinājums ir Sarkanās jūras piecu īpašumu kūrorts. Somabeja netālu no Hurgadas.

Tai ir mājas rifs, kas pieejams no tā 420 m garā mola, kā arī ērta piekļuve aptuveni 20 laivu niršanas vietām, piemēram, Salem Express vraks un iespaidīgās Tubya Arbaa koraļļu kolonnas caur Orca Dive Club.

Mājas rifos ir koraļļu dārzi, bruņurupuči, barakudas, rajas un dažkārt vaļhaizivs Volijs, un Orca var tikt galā ar visu, sākot no atklāšanas niršanas līdz atkārtotas elpošanas apmācībai.

Somabejas kompleksa stūris (Stīvs Veinmens)

Piecas viesnīcas, kas atrodas izolētā 1,000 hektāru plašā pussalā, piedāvā plašu cenu un stilu klāstu, lai gan daudzi nirēji izvēlas mierīgu īpašumu, kas atrodas vistuvāk Orkai. Breakers Diving & Surfing Lodge, kas pagājušajā gadā tika pilnībā atjaunota.

Cenas par divvietīgu numuru ar skatu uz jūru sākas no 73 £ par nakti, un jūs maksājat, sākot no 41 £ par dienas niršanu rifos, un varat to dubultot par dienas niršanu ar laivu.

