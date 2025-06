Nirēja zvērests: Kā tev sokas pēc 1 miljona dolāru?

at

at 7: 00 am

“Tas tiešām ir desmitgades labākais niršanas stāsts,” ar lepnumu saka Kriss Goldblats, Zivju rifa projekta dibinātājs un izpilddirektors. “Visur, kur vien eju, cilvēki jautā: “Kāpēc es par to neesmu dzirdējis?” Nu, es cenšos no visas sirds!”

"Rifi ir nedaudz nomaļi, nedaudz grūti atrodami, bet, ja arvien vairāk nirēju sāks to redzēt savām acīm, es domāju, ka tas mainīsies."

Kriss jūtas kā mājās Santabarbarā, Zoom fonā redzami milzu jūras aļģes un garibaldifiši. Viņš tikko atgriezies no ceļojuma uz San Klementi Kalifornijas Normandijas salās, lai novērtētu tās jūras ausu populāciju: "Esmu to vērojis pēdējo 40 gadu laikā, un tā tur ir diezgan labi atjaunojusies," viņš saka.

Zivju rifa projekts sāk šķist jautrāks! (FRP)

Zivju rifa projektam ir tāds nosaukums, kas varētu liecināt par vēl vienu maza mēroga jūras dzīvības dzīvotņu projektu.

Tad jūs atklājat tā ambīciju mērogu – tostarp Klusā okeāna austrumu daļas kādreiz krāšņo brūnaļģu mežu krasā zuduma novēršanu, un faktu, ka Kriss jau ir ieguldījis, viņaprāt, miljonu dolāru savas naudas, lai projekts sasniegtu pašreizējo iespaidīgo līmeni.

Tas viss ir balstīts uz bruņurupuča formas betona jūras dzīvības magnētu, ko sauc par Jūras alu, un dotu solījumu ārkārtas situācijās.

“2003. gadā es iekļuvu briesmīgā laivošanas negadījumā,” skaidro Kriss. “Es un pieci draugi tikām ietriekti degvielas cisternā, un mēs nogrimām Lamanša vidū.”

“Tā kā es tur atrodos ārā, asiņojot līdz nāvei, nakts vidū minot ūdeni 20 jūdžu attālumā bokseršortos – nu, šādā situācijā tu noslēdz daudz darījumu ar savu radītāju.”

“Mans mērķis bija tāds, ka, ja es varētu izdzīvot, es atlikušo mūžu pavadītu, ienesot okeānā vairāk dzīvības, nekā no tā būtu izņēmis – un es biju izņēmis daudz. Esmu cītīgi zvejojis savā dzīvē, un man par to nav kauns gan kā zemūdens makšķerniekam, gan tad, kad 90. gados kā jūras velšu tirgotājs biju ilgtspējīgas jūras velšu kustības pionieris.”

Niršanas vasaras nometne

Šis no malumednieka kļuvis mednieks bija uzaudzis Malibu: “Tajos laikos tā bija pieticīga kopiena, un, ja gribēji kaut ko labu apēst, tev tas bija jānoķer.”

Viņš nodarbojās ar brīvo niršanu astoņu gadu vecumā, un, kad viņam bija 13 gadi, māte viņu nosūtīja uz vasaras niršanas nometni Katalīnā, kas varēja sertificēt kādu viņa vecumā.

Aptuveni tajā pašā laikā viņš iegādājās savu pirmo laivu “un sāka nirt kā traks vienīgajā vietā, kur varēju piekļūt, proti, Santamonikas līcī – visi dubļi un smiltis, ko izraibināja daži akmeņi un dažas cilvēka veidotas konstrukcijas.”

“Tas man tiešām iespiedās galvā, kas notiek, ja izdodas uzlabot šo ierobežoto dzīvotni — no tuksneša pārvēršas oāzē.”

Jūras ala (FRP)

Un tieši to tagad dara Krisa Zivju rifu projekts. Tam ir spēks pārveidot jūras gultnes tuksnešus par plaukstošām biogēnām jūras ekosistēmām, kas spēj uzturēt brūnaļģes, koraļļus, jūras zīdītājus, zivis, vēžveidīgos un jūras putnus, samazinot zvejas spiedienu uz esošajiem dabiskajiem rifiem un radot pievilcīgas vietas nirējiem ar akvalangu.

Šie rifi ne tikai piesaista jūras dzīvību, bet arī augt to radot tik daudz, ka tas pārplūst apkārtējās teritorijās, saka Kriss – tieši tā, kā mums ir solīts, tas var notikt jūras aizsargājamās teritorijās (AJT), kad tās faktiski tiek īstenotas.

Jūras alas anatomija

“Es jutu nepieciešamību izveidot organizāciju, kas radītu ne tikai mākslīgus rifus, bet kaut ko tādu, ko mēs varētu saukt par biogēnu rifu, kas pilda dabiska rifa funkciju, bet, kad tas ir aizaudzis, cilvēka acij izskatās dabiski,” saka Kriss. Viņam nav paredzētas nekādas nolietotas laivas vai vecas riepas.

Uzsākot projektu 2010. gadā, viņš sākotnēji pievērsās pazīstamajam “rifa bumbas” dizainam, taču, neskaitot jaunas pieejas izvēli “intelektuālā īpašuma apsvērumu dēļ”, kļuva skaidrs, ka rifa bumbas ir daudz piemērotākas koraļļu pavairošanai nekā brūnaļģēm.

Risinājums bija izveidot jūras alas. Tās ir veidotas no jūras betona, izmantojot cementa maisījumu, kas atbilst betona pH vērtībai jūras ūdens pH vērtībai un neizdala gāzes. Tiek uzskatīts, ka jūras dzīvnieki, kas apdzīvo šīs alas, absorbē vairāk oglekļa, nekā tiek atbrīvots betona ražošanas procesā.

Jūras alas (FRP) sajaukšana

Basu izkliede no nesen applūdušām jūras alām (FRP)

Kriss stāsta, ka vienības, kuru svars ir 1,280 kg un virsmas platība ir 8 kvadrātmetri, ir veidotas tā, lai tās neiegrimtu smiltīs un nekustētos pat viesuļvētras spēka apstākļos. To plakanās virsmas veicina lielu jūras aļģu satvērienu, savukārt dobumi vilina vairojošās zivis un citas radības pārvietoties.

Katras vienības izvietošana maksimālai priekšrocībai ir kļuvusi par sava veida mākslu, taču jūras alas parasti tiek uzstādītas 6–20 m dziļumā, kur jūra ir dzidra un nepiesārņota.

Jauna jūras ala tiek ierakta (FRP)

To konstrukcija rada apvelinga efektu, novirzot vēsāku, barības vielām bagātu ūdeni no jūras gultnes augšup ūdens slānī. Tos var pielāgot konkrētām mērķa sugām, kas dod priekšroku noteiktam dziļumam un videi, un to apgalvotais dzīves ilgums ir 500 gadi.

Tiek uzskatīts, ka jūras alas veido blīvāku brūnaļģu lapotni, kas ir spējīga izturēt vētru uzplūdus. Svarīgi ir tas, ka tās var arī ražot masveidā, nepasliktinoties kvalitātei, saka Kriss. Kamēr konkurējošu sistēmu izgatavošana varētu aizņemt no divām stundām līdz divām nedēļām, "mēs izgudrojām sistēmu, ko var izgatavot vienas minūtes laikā!"

“Kad ražo brūnaļģes, tās jāiegūst tādā izmērā un apjomā, lai tās varētu sevi aizstāvēt,” viņš saka. “Tātad tam jābūt lielam brūnaļģu mežam, un, ja vēlaties eksportēt jūras dzīvību, nevis kļūt par pievilcīgu rifu, tas viss nozīmē mērogu. Jums ir nepieciešama augstas efektivitātes iekārta, ko var pilnībā iznīcināt.”

Brūnaļģes paceļas (FRP)

Kalifornija: Lielais izaicinājums

Krisam bija zivsaimniecības un biznesa grāds, un viņš bija vadījis trīs veiksmīgus uzņēmumus, tostarp jūras velšu tirdzniecību un bioloģisko uztura bagātinātāju uzņēmumu, kad viņš nolēma risināt Kalifornijas izzūdošo jūraszāļu problēmu. Taču diez vai viņš varēja izvēlēties lielāku izaicinājumu kā dibināt savu bezpeļņas organizāciju savā dzimtajā štatā.

“Ne Kalifornijā, ne Baja California nav valsts sponsorētas rifu apstrādes programmas, kā tas ir pārējā valstī un pārējā Meksikā,” viņš skaidro. “Tas ir diezgan kuriozi, ka mums ir garākā piekrastes līnija savienībā un ka ieguvumi ir izmērāmi un zināmi, taču tam ir politiski iemesli. Patiesībā tam ir paredzēta nauda, ​​taču tā netiek izmantota rifu apstrādei.”

Viņš drīz vien uzzināja, ka, lai iegūtu nepieciešamās atļaujas, viņam būs jāiziet cauri ne mazāk kā 11 štatu un federālajām aģentūrām, un šis process, kā izrādījās, viņam prasīs 10 gadus. Viņš šo uzdevumu salīdzina ar kandidēšanu uz gubernatora amatu, cīnoties par atbalstu no visiem, sākot no akadēmiskajām aprindām līdz politiskajām partijām, vides aizsardzības grupām un zvejniecības interesēm.

“Floridā ir tikai mākslīgā rifa atļauja, bet Kalifornijā būtībā ir jāiziet cauri tam pašam procesam, it kā jūs būtu Exxon, kas uzstāda naftas platformu. Nav nekādas glābšanas žēlastības, jo jūs atjaunojat brūnaļģu mežu!”

Pirmās jūras alas patiesībā parādījās Dienvidkarolīnas austrumu krastā, un Dabas resursu departaments tās iegādājās kā vienreizēju eksemplāru: “Tagad tajās visur mīt milzu lutjānzivis un asaris, omāri un dzintarzivs,” saka Kriss.

Ievietojas asnais omārs (FRP)

Pagāja seši gadi, līdz viņš izveidoja savu pirmo lielo rifu, un tas notika tālajā Papua-Jaungvinejā (PNG). Pirmā iekārta Klusā okeāna austrumu daļā atradās Meksikā, aptverot 26 hektārus jūras gultnes pie Sankvintinas, kur esošās 730 vienības drīz tiks palielinātas līdz 1,000. Krisa redzeslokā ir vēl trīs vietas Baja California.

Kalifornija bija tālo distanču kampaņa. Pilotprojektā Goletā pie Santabarbaras, kur vēsturiskais milzu brūnaļģu mežs bija aizskalots 1983. gada El Ninjo laikā, tika iesaistītas 16 jūras alas, un tas veiksmīgi nodemonstrēja dažādām licencēšanas aģentūrām to efektivitāti.

“Rezultāti ir vienkārši pārsteidzoši,” saka Kriss. “Līdz virsmai ir brūnaļģes, mazas jūras asaris un ķemmīšgliemenes, omāri un viss, ko vien var vēlēties.”

Divu hektāru liela Jūras alas rifa izveide parasti izmaksā 10 miljonus dolāru, un Zivju rifa projekts joprojām meklē finansējumu, lai pabeigtu trīs vietas, kas veido Kalifornijas biogēno rifu sistēmas mugurkaulu: Goletā, vietā pie Malibu un vēl vienā pie Sandjego. Kriss ir noskatījis arī Point Conception pie Santabarbaras.

Zivju rifa (FRP) pārbaude

Nauda un makšķerēšana

Apmēram puse no Zivju rifa projekta finansējuma ir nākusi no Krisa Goldblata iekrājumiem – "un es īsti neesmu bagāts cilvēks" – un pārējā daļa ir no ziedojumiem.

“Lai gan atrodamies vienā no pasaules bagātākajām daļām, mums joprojām nav bijis miljona dolāru ziedotāja,” viņš ar nožēlu saka. “Man ir nācies pieņemt mūka pieeju, 15 gadus dzīvojot ļoti askētisku dzīvesveidu un atsakoties no visām mantām, pie kurām biju pieradis kā uzņēmējs.”

Viņš izsaka emocionālu cieņu SpongeBob SquarePants veidotājam Stīvenam Hillenburgam, Kalifornijas Humbolta universitātes absolventam, kurš nodrošināja sākuma kapitālu.

“Stīvs bija mūsu pats pirmais donors 2010. gadā un atsūtīja mums čeku 10,000 XNUMX ASV dolāru apmērā. Tobrīd viņš jau mira, viņam bija vēzis, un tā bija viena no pēdējām lietām, ko viņš paveica šajā pasaulē. Tas mūs iekustināja.”

Padoms ir nosaukumā Zivs Reef Project, taču tā pamatā ir Krisa pamatpārliecība par sadarbību ar zvejnieku kopienu un nekad pret to – attieksme, kas ne vienmēr ir piemērota dabas aizsardzības speciālistiem.

“Mazapjoma zvejnieki ir jūsu labākie sabiedrotie,” viņš uzstāj. “Piemēram, Meksikā mēs sadarbojāmies ar kooperatīviem, kas ir pazīstami ar savu augsto ilgtspējību savā darbībā. Stiprinot viņu spēju pašiem sevi apgādāt ar pārtiku, mēs varam piekļūt visai Bahas pussalai.”

“Tas pats attiecas uz Āfriku un Papua-Jaungvineju, kur mēs izveidojām pašus pirmos rifus.” Zivju rifu projekts parakstīja līgumu ar Papua-Jaungvinejas cilšu vecākajiem, saskaņā ar kuru tas izveidos rifu apmaiņā pret brīvprātīgu dinamīta zvejas pārtraukšanu.

“Sešus gadus vēlāk rifā vairs nav notikusi dinamīta zveja, jo mēs viņiem atdevām šī rifa īpašumtiesības.” Meksikā līdzīgs darījums tika noslēgts par postošo zveju ar žaunu tīkliem.

Jūras alu (FRP) izvietošana

"Tagad mums ir grupas, kas mūs lobē, lai mēs nāktu un izveidotu rifu, un mēs varam piesaistīt vairāk naudas no cilvēkiem Senegālā, Kenijā vai Papua-Jaungvinejā, lai to izdarītu, nekā no cilvēkiem šeit, Santabarbarā un Malibu."

“Tas ir diezgan ironiski, bet šīs kopienas saprot makšķerēšanas, kā arī ekotūrisma un niršanas ieguvumus. Tāpēc tagad visi ir pievienojušies, un mums ir…” carte blanche darboties tā, kā to nedara citas organizācijas.”

Cietais kodols

Kā nirējs Kriss izbauda to, ka katra jūras ala galu galā ir “savs rifs” ar savu unikālo personāžu sastāvu, kas vairo niršanas iespējas. Cik daudz laika viņš pats pavada, apmeklējot šīs vietas?

“Es aizrāvos ar brīvo niršanu pirms 25 gadiem, un tagad esmu atgriezies pie niršanas ar akvalangu ne tikai mūsu darbības zinātniskās puses dēļ, bet arī zemūdens...”fotografēšana komponents. Bet, kad mēs būvējam rifus, es esmu tur lejā kā brigadnieks un saku: "Pārvietojiet to nedaudz pa kreisi!"."

Nirējs darbā, izmantojot nabassaites līniju (FRP)

Kriss paļaujas uz uzticīgajiem brīvprātīgajiem, kas viņam gadu gaitā ir bijuši blakus – pieciem valdes locekļiem, tostarp uzticīgo atbalstītāju no paša sākuma, tās sekretāru Loniju Nelsonu. Vēlāk radušās problemātiskās pieredzes ar cilvēkiem, kuri, viņaprāt, gribēja pārņemt svarīgo projektu, lika viņam nedaudz "kautrēties" no tiem, kurus viņš labi nepazīst.

Katrā projektā ir jāuzstāda daļēji pastāvīga saliekamā dzelzsbetona iekārta un jāieceļ projekta direktors, kas atbild par vietējām darbībām, tostarp nepieciešamo velkoņu un baržu organizēšanu, Krisam un valdei rotējot, lai palīdzētu pārvaldīt vietējo apmaksāto darbaspēku.

Zivju rifu projekta brīvprātīgie — centrā Kriss Goldblats (FRP)

Zivju rifu projektam ir pastāvīgā novērotāja statuss ANO Starptautiskajā jūras gultnes pārvaldē (ISA), kas pēdējā laikā visvairāk saistīts ar spiedienu sākt dziļjūras ieguvi. “Tas dod jums tādas pašas privilēģijas un piekļuvi kā valsts delegātam,” saka Kriss, “tāpēc mēs varam lūgt tikšanās visā pasaulē ar prezidentiem, premjerministriem un finanšu ministriem.”

“Mēs ļoti cienām šo privilēģiju. Es vēlējos sazināties ar augstākā līmeņa ministrijām dažādās valstīs, kas mūs uzņemtu, un tā bija laba stratēģija.”

Zivju rifa projektu PNG, Kenija un Senegāla patiešām atzinīgi novērtēja, lai gan tādās valstīs kā Gana un Bangladeša tas cieta no neveiksmīgiem startiem.

“Kad tevi uzaicina uz kādu valsti, lai satiktu visus, var notikt divējādi,” skaidro Kriss. “Dažreiz cilvēki pārprot un domā, ka mēs ierodamies ar…” soma naudas, un tad tas var novirzīties no sliedēm.

"Vai arī viņi saprot, ka viņiem ir interese par projektu un jāpiedalās līdzekļu piesaistē." Pēc tam ir jāizpēta finansēšanas mehānismi, sākot no divpusējām attiecībām līdz zilās oglekļa banku darbībai, kas var aizņemt laiku.

“Mūsu megaprojekti atrodas Senegālā un Kenijā ar to, ko mēs saucam par Lielo Āfrikas pārtikas rifu, jo tas ir veids, kā pabarot lielu daļu Āfrikas — pārveidojot zvejniecības ar augstu ietekmi un piezveju par zvejniecībām ar zemu ietekmi, piemēram, ķerot omārus nirstot, izmantojot rokas āķus, lai noķertu augstvērtīgas lutjānzivis, asarus vai omārus, un uzlabojot niršanas tūrisma nozari.”

“Arī Maldīvija ir sasniegusi savu vietu, tāpēc panākumi rada panākumus, taču katrs projekts ir daudzu gadu process.”

Izglītoti minējumi

Jūras alas vieta (FRP)

“Sākumā bija tik daudz nezināmā,” atceras Kriss. “Viss nonāca pie pamatotiem minējumiem, tostarp pašas Jūras alas inženiertehniskajiem risinājumiem.”

“Mēs ieradāmies šajās vietās, un visi domāja, ka mums ir visa pasaules nauda, ​​jo tā izskatījās ļoti dārga operācija, taču burtiski viss mūsu kapitāls bija paredzēts tikai šai vienai operācijai, bez ASV darbinieku algām vai kaut kā tamlīdzīga.”

“Esmu bijis tādā situācijā, kad esam samaksājuši depozītu par baržām, visa komanda ir gatava, un laikapstākļi ir nepastāvīgi, zinot, ka rifa vieta atrodas 90 jūdžu attālumā no iekraušanas vietas – vai visi mirs, ja es teikšu, lai braucam?”

“Pieņemt šos lēmumus un tad lidināties uz muguras un kliegt bariņam puišu, kuri nerunā angliski, par to, kur izvietoties – varat iedomāties stresa līmeni. Bet tagad es zinu, ko mēs varam darīt, mēs virzāmies – uzdrošinos teikt? – baudu pasaulē!” Uzziniet vairāk par… Zivju rifu projekts.

Arī pakalpojumā Divernet: Haizivju asās maltītes varētu būt glābiņš brūnaļģēm, KĀPĒC MĒS PIEVIENOJAM JŪRAS AĻĢU SPORAS IZMANTOTĀM ĶEMMĪŠĶĪMJU GLIEMAĻĀM, Nedziedātais rifs, NIRĒJI UZSTĀDA PIRMO “MINTER HOTEL” PIE SASEKSAS