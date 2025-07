Niršana Bermudu (Trijstūra) kuģu vrakos

Daži uzskata, ka tā sauktā Atlantijas okeāna vraku galvaspilsēta ir radusies NLO un/vai pazudušās Atlantīdas pilsētas klātbūtnes rezultātā, taču MAIKLS SALVAREZZA un KRISTOFERS P. VĪVERS zina labāk. Viņiem svarīgāks jautājums ir: kāds ir visu šo cieto koraļļu noslēpums?

Kapteinis Jānis Valiks palūkojās pāri Atlantijas okeāna vidusdaļas melnajai tumsai un neko neredzēja. Bija 16. gada 1940. janvāris, mierīga, bet auksta ziemas nakts. Tomēr, neskatoties uz relatīvo klusumu atklātajā okeānā, jau vairāk nekā gadu spēcīgi pūta kara vēji, un šis nebija īstais laiks, lai atbrīvotos no modrības.

Valikoss iepriekš daudzas reizes bija kuģojis garām Bermudu salām un atradās savā pēdējā ceļojumā pirms aiziešanas pensijā. Šajā ceļojumā viņš bija kuģa kapteinis. Pelina, 117 m garš kravas tvaikonis, kas bija piekrauts ar dzelzs un mangāna rūdas kravu. Tas bija atstājis Rietumāfriku dažas dienas iepriekš un devās uz drošo Baltimoras ostu.

The Pelina avarēja netālu no šiem applūdušajiem rifiem

The Pelina tika uzcelta 1907. gadā Port Glāzgovā un sākotnēji tika nosaukta par HilglenaPēc tam, kad tās īpašnieks nomainījās uz Grieķijas kuģniecības sabiedrību, tā tika pārdēvēta par Pelina 1939. gadā. Varbūt šovakar viņu piemeklēs neveiksme, kas parasti saistīta ar kuģa pārdēvēšanu.

Pelina nebija paredzēts apstāties Bermudu salās pa ceļam uz Ameriku, bet degvielas trūkuma dēļ kapteinis Valikoss nolēma apstāties.

Savukārt Bermudu salas vakara stundās bija aptumšotas, lai briti neļautu vāciešiem izspiegot salu. Pat ievērojamā Svētā Dāvida bāka, kas kopš 1879. gada sargāja salas ziemeļaustrumu pusi, šajā naktī bija nodzēsta. Patiesībā visa bija melna.

Svētā Dāvida bāka bija tumša naktī, kad Pelinaion avarēja.

Domādams, ka atrodas 12 jūdžu attālumā no Bermudu salām, kapteinis pavēlēja kuģim turpināt braukt tumsā. Viņš kļūdījās. Bermudu sala patiesībā atradās tikai dažu metru attālumā.

Pretīga metāla plēšanas skaņa, ko ar akmeņaina koraļļu rifa ilkņiem pāršķeļ kuģi, atbalsojās visā tā garumā. Nodrebēdama, kad kuģis tika plīsts, Pelina drīz vien tika pazaudēts.

Visas rokas tika izglābtas, kad viņa nogrima sauszemes redzeslokā, bet kādreiz pienākuma apzinīgais Pelina tagad bija vēl viens kluss Otrā pasaules kara postījumu upuris.

The Pelina guļ salauzts apakšā

Mēs saģērbāmies niršanai Pelina Gaišā vasaras rītā, netālu no Svētā Dāvida bākas, joprojām dežūrējot un mirgojot ar gaismu nebeidzamā ritmā. Ūdens temperatūrai tuvojoties 27°C un redzamībai 25m, mūsu redzeslokā nekavējoties parādījās kravas kuģa atlūzas.

Mēs devāmies lejā, vienmēr sajūsmināti par iespēju izpētīt kuģa vraku, vienlaikus apzinoties arī kara upuru traģisko vēsturi.

Ribas Pelina

The Pelina Šī vieta ir sadrupinātu metāla gabalu juceklis, kas izmētāts pa lielu okeāna dibena platību. Astoņas desmitgades viesuļvētras, ziemas vētras un citas aktivitātes ir iznīcinājušas lielu daļu no atpazīstamās kuģa daļas.

Viena no vraka vietas daļām, kas ir vērts pieminēt, ir joprojām neskartais A-veida rāmis, kas savukārt ved uz garo dzenskrūves vārpstu. Sekojot šai vārpstai dziļākos ūdeņos, nirēji nonāks pie pašas dzenskrūves.

Atrodoties aptuveni 18 m dziļumā, propelleris stāsta par liktenīgo nakti, iztēlojoties tā piepūli, lai turpinātu griezties un virzītu kuģi uz priekšu pēc sadursmes ar rifu.

The Pelinapropelleris

Bermudu trīsstūris

The Pelina, autentisks kuģa vraks ar skumju stāstu, ir tikai viens no vismaz 300 dokumentētiem kuģu avārijām Bermudu salas apkārtējos ūdeņos.

Agrākais atklātais un identificētais vraks ar noteiktu datumu ir San Pedro no 1594. gada. Tomēr vēsturiski ieraksti un ziņojumi par kuģu avārijām Bermudu rifos datējami jau ar 1543. gadu. Daži nirēji Bermudu salas ir nodēvējuši par "Atlantijas okeāna vraku galvaspilsētu".

Atrodoties "Bermudu trijstūra" ziemeļu galā, taču, neskatoties uz iedomātajiem apgalvojumiem par NLO, citplanētiešiem vai pazudušo Atlantīdas pilsētu, kuģu vraku pārpilnības iemeslu šajos ūdeņos var viegli izskaidrot: rifs.

Bermudu salu norobežojošie rifi bieži vien strauji paceļas no relatīvi dziļa ūdens līdz dažu centimetru dziļumam no virsmas. Šie rifi stiepjas tālu Atlantijas okeānā un ir izraisījuši daudzu kuģu priekšlaicīgu bojāeju.

Nirējs pēta Bermudu akmeņainos rifus

Citi faktori ir okeāna straumju saplūšana, proti, spēcīgā Golfa straume, kas ne tikai nomoka kuģu kapteiņus, bet arī rada neparedzamus laika apstākļus. Viesuļvētras, kas rada spēcīgu vēju un viļņus, bieži vien izmanto stūrējošo ūdens un gaisa straumju spēkus, lai virzītos uz salas tuvumu.

Bermudu salās kuģi nogremdēšanai nav vajadzīgs NLO!

Rita Zovetta

Mēs turpinājām nelielo Bermudu vraku apskati, izpētot kuģu paliekas. Rita ZovettaViņa tika uzbūvēta 1919. gadā Skotijas kuģu būvētavā Glāzgovā un bija kravas tvaikonis, kas sākotnēji bija pazīstams kā Kara gaskoņuVēlāk pārveidota sauskravu pārvadāšanai, tā tika pārdēvēta par Rita Zovetta no viņas jaunajiem īpašniekiem Itālijā.

Rita Zovetta salauza muguru uz klintīm

1924. gadā, kuģojot no Poti ostas Džordžijas štatā Melnās jūras krastā uz Baltimoru, Merilendas štatā, Rita Zovetta uzskrēja uz sēkļa stiprās ziemas jūrās Bermudu salu ziemeļaustrumu pusē, netālu no Sentdeivida bākas.

Par laimi, kuģa grimšanas laikā neviens negāja bojā, un lielākā daļa mangāna rūdas kravas tika izkrauta, pirms kuģis pilnībā nogrima 13. februārī. Pēc Otrā pasaules kara vraki tika rūpīgi pārstrādājami metāllūžņos.

The Rita Zovetta atrodas 6–20 m dziļumā netālu no Pelina Vraks. Kuģis ir ļoti bojāts, ar plašu atlūzu lauku, bet pakaļgals un dzenskrūves vārpsta ir neskartas. Dzinējs, vinčas, ķēdes un katli - visi atrodami starp atlūzām.

Rita Zovetta garā dzenskrūves vārpsta

Ritas Zovettas neskartais A-veida rāmis

Izpētot vraku, mēs uzdūrāmies nedaudzām invazīvām lauvzivīm, kā arī daudzām papagaiļzivīm un seržantzivīm, kas drosmīgi aizsargāja savas olu masas.

Invazīvās lauvzivis veido mājas Bermudu salās

Lielacu kardinālzivis var atrast akmeņainajos rifos.

Dažās no vraka tumšākajām iedobēm mēs atradām dažas vāverzivis un lielacu kardinālzivi. Vraks ir kļuvis par mājvietu šīm sugām, un cietās virsmas nodrošina arī stabilu substrātu koraļļu augšanai.

Šeit, tāpat kā uz visiem mūsu izpētītajiem vrakiem, šķiet, ka dominējošā suga ir smadzeņu koraļļi, lai gan arī citi koraļļi zeļ un zeļ.

The Taunton

Vēl viens vraks ar atklājamu stāstu ir TauntonKuģis, kas tika uzbūvēts Kopenhāgenā 1902. gadā, veda ogļu kravu no Norfolkas, Virdžīnijas štatā, uz Sentdžordžu, Bermudu salās, kad 24. gada 1920. novembrī, tuvojoties salai, uzdūrās miglas kupenai.

Neskatoties uz kapteiņa labākajiem centieniem, viņa ietriecās ziemeļu rifā un nogrima bez cilvēku upuriem.

Tā kā kuģis atrodas seklā ūdenī ar vidējo dziļumu tikai 6 m, mēs to izpētījām kā otro dienas niršanas reizi. Priekšgals ir ļoti labi redzams neskarts, un mēs arī izbaudījām peldēšanu pāri tvaika dzinējiem un katliem, kas stingri stāvēja okeāna dibenā.

Taunton sasvēries uz sāniem uz rifa

Tauntonas priekšgala daļa

Kuģa zvanu izglāba jūras arheologs Tedijs Takers, un vēlāk to izmantoja kā rekvizītu populārajā filmā. DziļumsTagad tā ir apskatāma Gibsa Hila bākas muzejā.

Nirstot pa vraku, mēs uzdūrāmies tumšu smilšu un ogļu piku kabatām, kas joprojām atradās savās vietās vairāk nekā gadsimtu pēc nogrimšanas! Šīs kravas paliekas nodod kuģa stāstu jaunai pētnieku paaudzei – nirējiem ar akvalangu, kas apmeklē Bermudu salu kuģu vrakus.

Taunton atrodas seklā ūdenī

Kristobals Kolons

Iespējams, ka nirēju iecienītākais vraks Bermudu salās ir Kristobals Kolons, 150 m gara luksusa lainera, kas 1936. gadā avarēja Nortrokas rifu sistēmā. Kapteinis bija sajaucis sakaru torni Nortrokā ar Gibsa Hila bāku un apjukuma rezultātā ietriecies rifā.

Tobrīd uz klāja atradās tikai 160 apkalpes locekļi, jo kuģis nesen bija pabeidzis ceļojumu no Meksikas uz Spāniju ar 344 pasažieriem uz klāja un tagad devās atpakaļ uz Meksiku.

Kādreiz greznais okeāna laineris vēl daudzus mēnešus pēc tam palika vertikāli un lielākoties ārpus ūdens. Bojāts neatgriezeniski, tas kļuva par laupītāju mērķi, kuri no kuģa izlaupīja neskaitāmus priekšmetus.

Kristobala kolona soliņa paliekas

Līdz pat šai dienai artefakti no Kristobals Kolons var atrast mājās un iestādēs visā salā. Priekšmetu izņemšana no kuģa bija nelikumīga, un vairāki bermudieši tika arestēti un tiesāti. Saskaņā ar vienu no ziņojumiem, viens no apsūdzētajiem tiesā aizstāvējās šādi: "Kāpēc gan man zagt spāņu radio, ja neprotu runāt spāņu valodā?"

Katls no Kristobala Kolona

The Kristobals Kolons Otrā pasaules kara laikā britu un ASV spēki to izmantoja šaušanas treniņiem, un galu galā tas nogrima. Laika gaitā un šaušanas treniņu rezultātā vraks ir ļoti sadalīts un izpleties 2 kvadrātmetru jūras gultnes platībā. Tas atrodas 9,300 līdz 5 m dziļumā.

Izpētot šo vraku, mēs varējām redzēt kuģa dzinējus, tvaika turbīnas un tā dubulto propellervārpstu. Šis ir ideāls vraks visu līmeņu nirējiem, kuri ne tikai pamanīs papagaiļzivis, barakudas, lutjānzivis un damselfish, bet arī peldēs pāri un starp nozīmīgu Bermudu jūrniecības vēstures daļu.

Pelēkā lutjānzivs slēpjas zem dzegām

Kristobala resnās zarnas kauli

Citi kuģu vraki

Šajos ūdeņos ir simtiem vraku, ko izpētīt, un vēl daudzi citi vēl nav atklāti.

Daži no nirēju visbiežāk apmeklētajiem objektiem ir L'Herminie, britu karakuģis no 1824. gada; Marija-Celestija, Konfederācijas blokādes kuģis, kas nogrima 1864. gadā; un Niobes korintiešuŠis peldošais kazino bija pārveidots no naftas ieguves kuģa un 2017. gadā tika nogremdēts kā mākslīgs rifs pēc tam, kad valdība pārņēma pamesto kuģi ar tā raibo vēsturi.

Izpētot Bermudu salu vrakus un rifus, prātā ienāca viens jautājums. Ņemot vērā, ka ziemas tur ir vēsas (gaisa temperatūra janvārī un februārī pazeminās līdz vidēji 16 °C, bet ūdens temperatūra noslīd līdz 14–17 °C, kas daudzus ziemas nirējus mudina izmantot sausos un biezākus 7 mm tērpus), kā izdzīvo cietie koraļļi?

Mēs zinām, ka koraļļi pastāv šaurā temperatūru diapazonā, un, lai gan daudzi cīnās, lai izdzīvotu ūdeņos, ko silda pieaugoši klimata apstākļi, mēs domājām par to temperatūras tolerances apakšējo robežu.

Bermudu salās mēs atklājām, ka cieto koraļļu rifi ir diezgan veseli. Atšķirībā no daudzām citām vietām tuvējā apkārtnē Caribbean un Floridā šie koraļļi zeļ un zeļ.

Smadzeņu koraļļi plaukst Bermudu ūdeņos

BIOS koraļļu zonde

Apspriežoties ar niršanas operatoriem un vietējiem Bermudas iedzīvotājiem, mēs uzzinājām, ka Bermudu Okeāna zinātņu institūts (BIOS) veic pētījumus par salas koraļļu ģenētiku, meklējot pavedienus par to dabisko izturību un, iespējams, atrodot veidus, kā apdzīvot rifus visā pasaulē ar sugām, kas labāk panes lielas temperatūras svārstības. Mēs ar nepacietību gaidām atklājumus, ko varētu izdarīt BIOS.

Bermudu salas ir valdzinoša sala ar bagātīgu jūras dārgumu krātuvi, kurā ir nogrimuši kuģi, kas gaida nirējus, lai tos izpētītu. Un, lai gan Bermudu trijstūra leģendas varētu būt uzjautrinošas un intriģējošas, tieši šīs salas dabas uzbūve ir veicinājusi šo mantojumu.

Slavenās Bermudu rozā smilšu pludmales

Tomēr jautājumi, noslēpumi un neatrisinātas traģēdijas joprojām pastāv. Mēs nedaudz iedziļinājāmies šajā Bermudu leģendāro ūdeņu aspektā, nokārtojot PADI Bermudu trijstūra nirēja specialitātes sertifikātu.

Sākumā mēs gaidījām, ka tas ir triks, bet, iepazīstoties ar piedāvāto kursu Niršana Bermudu salās Mēs uzzinājām patieso Bermudu kuģu vraku iemeslu, iepazināmies ar dažām joprojām neatklātām mistērijām un ieguvām daudz labāku izpratni par salas rifiem, vrakiem un arheoloģiju.

Mēs tikko esam ieskrāpējuši virsmu.

