Varoņi, nelietis un kuģa avārijas meklējumu brīnums

SELCUK KOLAY nevarēja kļūt par kuģu vraku mednieku dūzi bez neatlaidības un veiksmes, un viņš gūst labumu no abiem, meklējot 19. gadsimta Egejas jūras tvaikoni, kuru nogremdējis cits sava uzņēmuma kuģis.

Man bija doma uzrakstīt grāmatu par kuģu vrakiem Turcijas ūdeņos Egejas jūrā, tāpēc centos ievākt informāciju no dažādiem avotiem par pagātnes kuģu zaudējumiem – izņemot tos vrakus, kurus jau biju atradis un dokumentējis.

Vraki no Tvaika laikmeta ir mana galvenā interešu joma, tāpēc es strādāju arhīvos, galvenokārt koncentrējoties uz pazaudētiem tvaikoņiem.

Pēc dažām nedēļām es pārlūkoju dažus vecus vietējos laikrakstus, kas tika izdoti Stambulā un Izmirā (Smirnā), kad uzgāju interesantu kontu. Tas attiecās uz sadursmi netālu no Izmiras, kurā viens no iesaistītajiem kuģiem 1868. gada beigās bija iekritis zem ūdens un gāja bojā.

Tas bija laiks, kad kuģi veica pāreju no burām uz tvaiku, saglabājot buras, bet kā galveno piedziņas avotu izmantojot tvaika dzinējus, kas dzen lāpstiņas vai skrūves.

Turpmākie pētījumi ārvalstu laikrakstu arhīvos, kas publicēti aptuveni tajā pašā datumā, atklāja vēl vairāk informācijas par negadījumu un nogrimšanu, pamatojoties uz izdzīvojušo stāstiem.

Nāvējoša sastapšanās

Nolemtais tvaikonis Kalioub

1,125 tonnu smagais Kalioub 1864. gadā uzbūvēja Pile Spence & Co no Hartlpūles. Lai gan šis dzelzs kuģis nebija viens no lielākajiem, tas bija viens no labākajiem Ēģiptes Azizieh Company kuģiem, kas tajā laikā bija Osmaņu valdīšanas valsts.

Kuģis kursēja starp Aleksandriju un Stambulu. Viņa bija atstājusi bijušo ostu Djezairli Mohammad vadībā ar 80 cilvēku apkalpi un 85 pasažieriem 15. gada 1868. decembra pēcpusdienā.

Labvēlīgi laikapstākļi viņa strauji apskrēja Sīrijas krastu un īsi pēc 17. decembra pusnakts — dažas stundas pirms ierastā laika — sasniedza Česmes (Tschesme) kanālu starp Hijas salu un Turcijas cietzemi.

Nakts bija ļoti skaidra, ar vieglu vēju un bez jūras. Apmēram pulksten 1:XNUMX Kalioub bija atbrīvojis eju un riņķoja ap Karaburuna ragu, kad cita tvaikoņa sarkanā ostas gaisma bija redzama krietni pirms ostas priekšgala.

KalioubTobrīd spoži dega navigācijas gaismas, un tuvojošais kuģis noteikti redzēja arī viņas sānu sarkano gaismu. Tā kā pēdējais atradās zināmā attālumā, Kalioub nospiests.

Pēc neilga brīža abi kuģi strauji tuvojās, un svešinieks, kurš līdz tam laikam bija atpazīts kā cits Azizieh Company tvaikonis, Šarkijs – pēkšņi nostūrēja uz sānu un ar kāju ieskrēja Kalioub pirms viņa varēja izvairīties no sadursmes.

Izdzīvojušais kliedz

Šarkijs pārsteidza Kalioub nedaudz uz priekšu no kuģu vidus, kas atrodas ostas pusē, ietriecoties ogļu bunkurā un ietriecoties priekšējā katlā. Viņas bugsprits arī apgāza priekšējo piltuvi. KalioubSadursmes priekšmasts bija tā satricināts, ka pēc īsa brīža tas pārgāja.

Tur bija pasažieri Kalioub's priekšklājs, un vairāki noteikti tika nogalināti uz vietas, kamēr izdzīvojušo kliedzieni pacēlās augstu pāri izplūstošā tvaika troksnim un abu kuģu virsnieku un apkalpju pretrunīgajiem saucieniem.

Bija skaidrs, ka Kalioub grasījās lejā, tāpēc viņas kapteinis lūdza Šarkijskomandierim neatkāpties – tomēr viņš apgrieza dzinējus un devās tālāk, aizbraucot Kalioub viņas liktenim.

Īpaši kapteinis Muhameds un vairums viņa virsnieku uzvedās apbrīnojami, taču šķita, ka apkalpe ir piedzīvojusi vispārējo paniku, un tika zaudēts daudz laika, nolaižot laivas ūdenī.

Piecas no sešām kuģī pārvadātajām laivām izdevās nolaist, taču atkal cīņa, lai tajās iekļūtu, izraisīja vairāku cilvēku dzīvības.

Tagad bojātais priekšmasts nokrita, sasitot un sasitot laivu, kas bija piepildīta ar jauktu apkalpes un pasažieru grupu, tostarp britu inženieri.

Kamēr viņi cīnījās ūdenī – gandrīz 45 minūtes pēc sadursmes – tvaikonis apgāzās un nogāzās, kopā ar viņu sūcot laivas fragmentus un lielāko daļu tajā esošo. Kādai citai laivai, kas atradās tikai dažu metru attālumā, izdevās izzvejot piecas no tām, neskaitot šo britu inženieri.

Tiek uzskatīts, ka no atlikušajiem cilvēkiem, kas nogāja ar kuģi, neviens netika izglābts. Kapteinis Muhameds un otrais virsnieks bija starp 50+ zaudētajiem cilvēkiem.

Četras laivas ar izdzīvojušajiem agrā stundā ar vietējo turku palīdzību nolaidās netālu no Karaburunas ciema un tika nogādātas Urlā (Vourla), pirms tika nogādātas Izmirā.

Lloyds List izdeva prātīgāku paziņojumu nekā NY Reizes

Komandiera gļēvums

Varonība Kalioub's kapteinis kontrastēja ar komandiera gļēvulību Šarkijs kurš, ja viņš būtu palicis pie grimstošā kuģa, būtu izglābis ikvienu dvēseli uz klāja.

Tā vietā viņš dažās stundās pēc negadījuma devās uz dienvidiem līdz Česmei un skrēja uz krastu, apgalvojot, ka ir sadūries ar akmeņiem. Pēc neliela remonta kuģis tika no jauna uzpeldēts un aizbrauca uz Aleksandriju.

Man šķita, ka stāsts bija pietiekami interesants, lai to varētu pabeigt, atrodot vraku Kalioub, vairāk nekā 150 gadus pēc viņas nogrimšanas.

Šī meklēšana bija sarežģīta, jo nebija norādīts laika grafiks. Saskaņā ar laikrakstu ierakstiem Kalioub 1:20 bija atbrīvojis Cesme pāreju un riņķoja ap Karaburunas ragu, kas patiesībā ir milzīga XNUMX jūdžu gara pussala, kas vērsta uz ziemeļiem un iet paralēli Hiosai, un jūra ir sadalīta starp Turcijas un Grieķijas ūdeņiem.

Mana vienīgā cerība bija atrast vraku Turcijas ūdeņos, ja tas tur vispār bija, un tas nozīmēja skenēt aptuveni 130 kvadrātkilometrus!

Sonāra attēlā redzami sadursmes bojājumi porta pusē starp piltuvēm (Selcuk Kolay)

Tuvāks skats uz sadursmes punktu (Selcuk Kolay)

Sadursmes bojājumi (Selcuk Kolay)

Tilta zona starp piltuvēm (ROV kadrus rediģējis Selcuk Kolay)

Pagāja apmēram seši mēneši, līdz es savā sānu skenēšanas hidrolokācijas ekrānā ieraudzīju vraka formu. Tas gulēja apmēram 80 m dziļumā. Šķita, ka izmēri atbilda specifikācijām, kuras biju ieguvis no arhīva, taču nebija pieejami kuģa attēli vai plāni.

Ar sonāra attēlu vien nepietiktu, lai pārbaudītu vraka identitāti, tāpēc man un manai komandai būtu jāveic daži niršanas gadījumi. Tomēr vispirms mums vajadzēja iegūt kuģa attēlu, lai salīdzinātu ar to, ko mēs redzētu vraka vietā.

Brīnums

Pagāja vēl daži mēneši, kamēr es mēģināju atrast attēlu vai plānu Kalioub. Tad notika brīnums. Es biju ciemos pie sava drauga izsolītāja Stambulā, kad pēkšņi uz sienas pamanīju četras ierāmētas kompānijai Azizieh piederošo tvaikoņu litogrāfijas. Viens no tiem bija Kalioub – elegants tvaikonis ar bugspritu, trim mastiem un divām piltuvēm!

Selcuk Kolay komplekts (Ahmets Tasci)

Pirmo reizi ienirām kopā ar savu draugu Kaju Jaru (Kaya Yarar) atklātā ķēdē, kā apakšējo maisījumu izmantojot hēlija trimix 18/45. Redzamība bija lieliska – vraku varējām redzēt jau 50m dziļumā!

Šāvienu līnija bija piezemējusies tieši pie bugsprita, un mēs sākām savu tūri gar ostas pusi pakaļgala virzienā, paliekot apmēram 3 m virs kuģa vraka.

Loks (Selcuk Kolay)

Es biju pārsteigts par tā stāvokli. Es biju gaidījis pārsvarā sagruvušu vraku, taču tas sēdēja taisni un norādīja uz ziemeļaustrumiem, un tā priekšgals bija tik labā stāvoklī, ka kuģis izskatījās tā, it kā tas būtu nogāzies tikai pirms dažiem gadiem!

Mans mērķis bija redzēt sadursmes bojājumus un piltuves kā citus pārliecinošus kuģa identitātes pierādījumus. Un jā, tuvojoties kuģa vidusdaļai, mēs skaidri redzējām milzīgos sadursmes bojājumus un nokritušo priekšpiltuvi, kas joprojām bija atspiedusies pret tiltu.

Kaja Jarara virs priekšklāja (Selcuk Kolay)

Klāja vidusdaļa sadursmes punktā ar nokritušo priekšpiltuvi (ROV materiālu rediģējis Selcuk Kolay)

Iluminators ēdamistabas zonā uz labā borta vidusdaļu (Ali Hakans Egilmezs)

Šķīvji un pudeles ēdamistabas zonā (Ali Hakan Egilmez)

Virs katlu telpas (Ali Hakans Egilmezs)

Ali Ethem Keskin pārbauda pakaļgala kravas tilpni (Ali Hakan Egilmez)

Šķīvji un burkas kravas nodalījumā (Ali Hakans Egilmezs)

Likās, ka laiks būtu sastindzis. Es varēju iztēloties mirkļus pēc sadursmes un prātoju, kā kuģim pēc šīs šausmīgās avārijas izdevies noturēties virs ūdens trīs ceturtdaļas stundas, guvis tik lielus bojājumus.

Pārpeldot tālāk atpakaļ pāri mašīntelpas lūkai un pakaļgala lūkām, mēs sasniedzām stūres mehānisma paliekas tieši pakaļgalā un pabeidzām savu apskati pa vraku. Es biju redzējis visu, ko gribēju redzēt šajā vienīgajā niršanas reizē…

Stūres mehānisma paliekas uz pakaļgala klāja (ROV kadrus rediģējis Selcuk Kolay)

Rebreather niršana

Turpmākos niršanas darbus veica manas komandas biedri Ali Ethem Keskin un Ali Hakan Egilmez filmēšanas un mērīšanas nolūkos, lai pabeigtu vraka identitātes pārbaudi. Kā šķīdinātāju viņi izmantoja rEvo slēgtās ķēdes rebriatorus ar hēlija trimiksu 18/45 un kā deko maisījumus EAN 50/50.

Turcijas ūdeņos bija atrasts un dokumentēts vēl viens pazudis un sen aizmirsts kuģis – kuģis ar īsu mūža nomu, kuram pienāca traģiskas beigas. Kuģis, kas reiz nāca no Hārtlpūles un nokļuva Egejas jūras dzīlēs.

Selcuks Kolajs (Ahmets Tači)

