Maltas delfīnu parks: vai tas ir zooloģiskais dārzs vai cirks? 

Nepilnība Maltas 10 gadus vecajos dzīvnieku labturības tiesību aktos izskaidro, kāpēc vienīgajā delfinārijā populārajā Vidusjūras niršanas galamērķī joprojām ir atļauts iekasēt maksu no apmeklētājiem, lai redzētu, kā viņiem uzstājās nebrīvē turēti delfīni.

Pats fakts, ka Mediterraneo Marine Park ir reģistrēts kā zooloģiskais dārzs, ir ļāvis tam turpināt savu darbību, saskaroties ar nepārtrauktiem dzīvnieku labturības kampaņas dalībnieku protestiem, un, iespējams, izskaidro, kāpēc varas iestādes ir šauras, kad šie kampaņas dalībnieki vēršas pie komentāriem. un Divernet.

Pudeļdeguna delfīni Mediterraneo, kas ir Marineland Ltd tirdzniecības nosaukums Maltas ziemeļaustrumu krastā, ir bijuši tur vairāk nekā 20 gadus, lai uzstātos un sazinātos ar sabiedrību.

Delfīns uzstājas Maltas jūras parkā (Marine Connection)

Pirms diviem gadiem parka trīs delfīnu sieviešu nāvi atklāja sadarbības organizācijas Marine Connection, Animal Liberation Malta un Delfīnu projekts.

Mediterraneo vainoja nāves gadījumu ar akvalangu niršanas darbuzņēmēju, kurš delfīnu baseinā atstāja ar svinu pildītu svaru maisiņu, kā rezultātā mēneša laikā viņi tika zaudēti. nāves gadījumi saindēšanās rezultātā, kā ziņots Divernet.

Pieci parka delfīnu tēviņi pēc aptuveni trīs mēnešu ārstēšanas bija izdzīvojuši. Vecākais Sols tika noķerts pie Kubas 2000. gadā, bet pārējie bija dzimuši parkā – abi Sola dēli Rohans (5) un Luka (4), kā arī Ninu (14) un Ča (13).

"Pārcēlies uz Spāniju"

Kampaņas dalībnieki toreiz sacīja, ka delfinārijs nav informējis sabiedrību par nāves gadījumiem un paskaidrojumus par svina svariem sniedza tikai gadu vēlāk, kad darbinieki bija pastāstījuši interesējošam apmeklētājam, ka mātītes ir pārvietotas uz Spāniju. apgalvojums atklāts kā nepatiess.

Šovasar bažījoties par to, ka atlikušie pieci delfīnu tēviņi varētu ciest no dzīvošanas baseinos, kuru stāvoklis ir “nopietni pasliktinājies” pēc aļģu pārņemšanas, Apvienotajā Karalistē bāzētā organizācija Marine Connection sazinājās ar Maltas dzīvnieku labturības komisāri Alisoni Bezzinu.

Jūras savienojums Liza Sandeman un Margaux Dodds izveidoja pirms vairāk nekā 30 gadiem pēc viņu panākumiem kampaņā par Apvienotās Karalistes pēdējo atlikušo delfināriju slēgšanu. Viņi aicināja Bezziņu steidzami rosināt Maltas Veterinārās regulas departamenta (VRD) regulāras neatkarīgas ūdens pārbaudes baseinos.

Dzīves apstākļi delfīnu baseinos ir pasliktinājušies (virs un zem), saka kampaņas dalībnieki (Marine Connection)

"Mēs arī uzskatām, ka, tā kā Mediterraneo pašlaik darbojas saskaņā ar zoodārza licenci, tas ir jāpārskata un saskaņā ar apstākļiem jāatsauc," Bezzina sacīja Dods.

“Šie delfīni tiek izmantoti šovos un publiskās mijiedarbības sesijās; Šis fakts pats par sevi ir pretrunā zooloģiskā dārza mērķim, tie netiek izmantoti nekādiem saglabāšanas pasākumiem, un tādēļ licences derīgums ir apšaubāms.

Cirka definīcija

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the treniņš thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Šie tiesību akti cirku definē kā “jebkuru izstādi, ko izstādes dalībnieki rīko peļņas nolūkos un ko sabiedrība skatās izklaides nolūkos, kas piedāvā izklaidi un izstādi, un kurā dzīvniekiem liek veikt trikus vai manevrus, kas neatspoguļo to dabisko uzvedību vai neatspoguļo piedāvāt jebkādu izglītojošu vērtību”.

Tomēr izņēmumā (31E) teikts, ka termini “neattiecas uz zooloģiskajiem dārziem, kas licencēti saskaņā ar šo likumu, pamatojoties uz to, ka atbrīvojums neapdraud šā likuma noteikumu mērķus”.

Jūnijā Bezzina pastāstīja Marine Connection, ka sadarbojas ar VRD, lai precizētu informāciju par tās pārbaudēm Mediterraneo, taču organizācija norāda, ka, neskatoties uz nepārtrauktiem lūgumiem sniegt atsauksmes, komisāre kopš tā laika nav sniegusi sīkāku informāciju.

Divernet ir arī sazinājusies ar Bezzinu, lai noskaidrotu situāciju, taču viņa atbildēja tikai, ka par licencēšanu un regulēšanu tādām struktūrām kā Mediterraneo ir atbildīgs VRD, nododot izmeklēšanu direktorāta veterinārajam darbiniekam Dr Dankanam Četkuti Ganado. Viņš nav atbildējis uz jautājumiem.

"Analīzi, ja tas ir nepieciešams"

Mediterraneo jūras parkstomēr ir bijis vairāk gaidāms. "Mūsu tvertnes katru dienu tiek analizētas pēc fizikālajiem un ķīmiskajiem parametriem," sacīja vadītājs Pjetro Pečioni Divernet.

“Reizi mēnesī tiek veikta mikrobioloģiskā analīze no ārējās (trešās) laboratorijas. Visi parametri atbilst standartiem un vadlīnijām. Valdība sazinās ar mums, lai veiktu turpmāku pārbaudi un analīzi, ja tā ir nepieciešama.

Jautāts par dzīvnieku labturības likuma ievērošanu, Pečioni atbildēja: “Aicināšu jūs uzmanīgi izlasīt šo pašu likumu. Mūsu iestāde ir akreditēts zoodārzs.

Parks jau iepriekš ir paziņojis, ka baseinu tīrīšanai un aļģu augšanas pārvaldībai tiek izmantota ūdenslīdēju komanda, un, lai gan augšana var šķist neglīta, tiek teikts, ka tas nekaitē delfīniem.

Delfīni baseinā Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

"Acīmredzot ir veiktas ūdens pārbaudes, bet parks regulē pats sevi, jo to veic darbinieki," saka Sandemans. "Kāpēc viņi nepublicēs šo testu rezultātus vai neatļaus neatkarīgu objekta un to delfīnu pārbaudi?"

"Mūsu misija ir aizstāvēt jūras dzīvības saglabāšanu un sniegt sabiedrībai vērtīgas zināšanas par mūsu okeānu un tajos mītošo lielisko radījumu saglabāšanas kritisko nozīmi," apgalvo Mediterraneo Marine Park.

Savukārt Marine Connection savā tīmekļa vietnē norāda: "Fakts, ka Mediterraneo Marine Park turpina darboties, liecina, ka varas iestādes piever acis uz šiem dzīvnieku labturības jautājumiem, kurus mēs nevaram pieļaut."

