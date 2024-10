Ustika: Sicīlijas niršanas dārgakmens

FAKTUFAILS

Cenas plkst Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Divemaster and equipment rental are available.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Sogni Nel Blu Viesnīca piedāvā numurus no 2-30 naktīm – divu nakšu uzturēšanās maksā no 160 eiro par numuru (divas koplietošanas), ieskaitot transfēru uz un no ostas.

Lidojumi uz Palermo ir pieejami no vairuma Londonas lidostu un aizņem mazāk nekā trīs stundas, sākot no £56 turp un atpakaļ (Ryanair). Brīvības līnijas vada zemūdens laivu no Palermo ostas uz Ustiku no 24-37 eiro par šķērsojumu.