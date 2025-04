Kažokādas roņi? Nekā tāda nav!

PĒRRU KONSTANTU aizrauj cilvēki, kuri pastāvīgi uzskata, ka kažokādas jebkurā nozīmē ir roņi. Lūdzu, ļaujiet viņam labot rekordu, izmantojot savas fotogrāfijas

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s treniņš in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

Pēc akadēmiskā kursa ar zinātniskās autoritātes vadītajām nodarbībām un pašmācības stundām zinātniskajā bibliotēkā tika noteikts četru stundu gala pārbaudījums, lai pārbaudītu mūsu iegūtās zināšanas.

Nokārtošana nozīmēja pieprasītās dabaszinātnieka gida licences saņemšanu, kas ļāva mums oficiāli strādāt pie kruīza un buru laivām parkā, kas ir Pasaules mantojuma sarakstā kopš 1978. gada.

Atkarībā no tā, kur jūs devāties arhipelāgā un kuras salas un vietas apmeklējāt, vienmēr bija burvīgi redzēt endēmisko Galapagu jūras lauvu kolonijas (Zalophus wollebaeki) laiski gozēties saulē balto, zaļo, sarkano vai melno smilšu pludmalēs.

Galapagu jūras lauvas (Zalophus wollebaeki) pludmalē, Espanola Is

Galapagu jūras lauvas, tuvplāns, Isabela

Dažās vietās uz rietumiem no Santjago vai Isabelas salas un pakļauti aukstajai Kromvela straumei, jūs varētu sastapt arī citu sugu: Galapagu kažokādu jūras lauvu (Arctocephalus galapagoensis). Tās sencis Arctocephalus australis bija migrējis no Antarktīdas gar Čīles un Peru krastu pa labi zināmo Humbolta straumi.

Galapagu kažokādas jūras lauvas (Arctocephalus galapagoensis), Santjago sala

Galapagu kažokādas jūras lauvas kucēns, Santjago sala

Katru reizi, kad dzirdēju, ka cilvēki šos zīdītājus dēvē par “roņiem” vai pat “kažokādiem roņiem”, es labākajā gadījumā jutos satraukta un sliktākajā gadījumā aizkaitināta. Es apņēmos apmeklētājiem sistemātiski izskaidrot atšķirības starp roni un jūras lauvu.

Daži cietsirdīgi tūristi, pārliecinājušies, ka zina labāk, atteicās to dabūt vai arī nolēma, ka dzīvniekiem jābūt roņiem, jo ​​"viņus vienmēr tā sauca".

Roņveidīgo ģimene

Gan roņi, gan jūras lauvas ir roņveidīgie — daudzveidīga daļēji ūdenī dzīvojošu jūras zīdītāju grupa, kas kādreiz bija pazīstama kā bezausu (vai īstie) roņi un kažokādas roņi.

Patiesie zīmogi pieder pie Phocidae ģimene, savukārt jūras lauvas pieder pie Otariidae ģimene, kurai ir divas atšķirīgas apakšdzimtas: Arctocephalinae, ar savām divām ģintīm un Otarinae, kurā ir pieci. Arktikas valzirgus joprojām pieder citai ģimenei Odobenidae.

Valzirgs (Odobenus rosmarus), Svalbāra

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the Kalifornija sea-lion (Zalophus californianus), Galapagu jūras lauvas un Stellera jūras lauvas priekštecis (Eumetopias jubatus) Arktikas.

No otras puses, roņi pārsvarā ir no ziemeļu puslodes, izņemot dienvidu ziloņu roni (Mirounga Leonina), krabja zīmogs (Lobodon karcinofāga), Vedela zīmogs (Leptonychotes weddellii) un leoparda ronis (Hidrurga leptonija), slavens Antarktīdā un mežonīgs pingvīnu plēsējs.

Divas Jaunzēlandes jūras lauvas (Phocarctos hookeri), Otago pussala

Galvenās atšķirības starp roņiem un jūras lauvām? Roņiem ir apaļas acis un smails deguns, nav redzamu ausu, un tie rāpo uz vēdera, lai pārvietotos.

Jūras lauvām ir mandeļu formas acis, kvadrātveida purns, ārējās (cauruļveida) ausis un tās var kustēties uz priekšu uz priekšējām pleznām. Šīs pleznas palīdz viņiem arī stāvēt taisni no vēdera uz augšu, it kā izmantojot kruķus.

Tāpēc tas, ko cilvēki parasti sauc par kažokādu roni, ir kļūdains, jo patiesībā tie ir “kažokādu jūras lauvas”. Viņiem ir tā sauktā biezā dubultā kažokāda, bet arī visas jūras lauvas īpašības, lai gan tie ir mazāki un tiem ir uzkrītoši smailāks deguns.

Jūras lauvas kažokādas

The Otariidae jūras lauvas Arctocephalinae apakšdzimta sastāv no divām ģintīm: Arktocefālija, vai dienvidu kažokādas jūras lauva (ir astoņas sugas) un Callorhinus, ziemeļu kažokādas jūras lauva. Pēdējā viena suga, Callorhinus ursinus, ir sastopams Ziemeļu Ledus okeānā.

Visas astoņas Arktocefālija sugas radās Antarktikā, kad dzīves apstākļi bija mazāk ekstrēmi un polāri nekā tagad.

Tas ir izraisījis spekulācijas par to, kad dažādas sākotnējo Dienvidamerikas kažokādu jūras lauvu grupas (Arctocephalus australis) migrēja uz ziemeļiem, meklējot labāku vidi.

Viņi izmantoja uz ziemeļiem plūstošas ​​jūras straumes: Humboltu Huanam Fernandesam (Arctocephalus philippi) un Galapagu kažokādas jūras lauvas vai Benguella, lai iegūtu Cape kažokādas jūras lauvas (Arctocephalus pusillus).

Kažokādas jūras lauvas (Arctocephalus pusillus), Keipkrosa kolonija Namībijā

Jūras lauvas no zemesraga Namībijas pludmalē.

Austrālijas (Arctocephalus pusillus doriferus) un Jaunzēlandes kažokādas jūras lauvas (Arctocephalus forsteri) devās pa līdzīgiem maršrutiem, lai sasniegtu galamērķus, kas norādīti viņu nosaukumos.

Jaunzēlandes kažokādu jūras lauvu kolonija, Kaikoura, Dienvidu sala

Tāpēc nākamreiz, kad dzirdat kādu runājam par kažokādu roņiem, noteikti informējiet viņu par pareizo nosaukumu, jo vecais ir novecojis un maldinošs. Tu padarīsi manu dienu!

Pjērs Konstants ir uzrakstījis trīs Galapagu atsauces grāmatas: Galapagu salas — dabas vēstures ceļvedis (2010, 9. izdevums, Airphoto International, Honkonga) Galapagu jūras dzīve — ceļvedis nirējam zivīm, vaļiem, delfīniem un jūras bezmugurkaulniekiem (2007, 3. izdevums, Calao Life, Parīze) Galapagu arhipels (1994, 3. izdevums, Parīze) franču valodā. Apmeklējiet viņa vietni vai pasūtiet pa e-pastu no calaolife@yahoo.com vai .

