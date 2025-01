Lielā attēla iegūšana Wakatobi

Iemūžiniet Vakatobi rifu patieso vērienu, izmantojot platleņķa attēlus

There's no denying the appeal of photographing the elusive marine life that hide in the recesses of a reef. Yet too often, photographers that come to Wakatobi run the risk of getting so caught up in documenting the small details that we end up missing the big picture. It is those panoramic reef scenes that showcase the true scope and quality of a destination, and the best way to create them is by adding wide and super-wide panoramic shooting techniques to the imaging mix.

Pāris nirēji brauc pa Vakatobi nolaišanās malu. Lai uzņemtu attēlu, es paliku virs tiem 3.6 m/12 pēdu dziļumā. Kameras iestatījumi: ISO 200, slēdža ātrums 1/125 sek., Tokina 10–17 mm objektīvs, kas iestatīts uz 10 mm, diafragmas atvērums F/5.6, divējāda Sea & Sea YS-250, kas iestatīta starp pusi un ceturtdaļu.

Veicis vairākus braucienus uz Indonēziju Wakatobi Dive Resort, es varu apliecināt, ka fotogrāfs varētu pavadīt nedēļas šeit, piepildot atmiņas karti pēc atmiņas kartes ar iespaidīgiem jūras dzīves portretiem un makrouzņēmumiem, nekad nepietrūkstot unikālajam materiālam. Bet tā ir tikai puse no stāsta. Lai iemūžinātu visu šī galamērķa skaistumu, jums būs jākoncentrējas uz kopējo attēlu.

Ideāls attēla iestatījums

Wakatobi kūrortu ieskauj daži no neskartākajiem koraļļu rifiem pasaulē, un tas nav nejaušība. Kūrorta ievērojamā jūras saglabāšanas programma finansē privātu jūras rezervātu, kas aizsargā aptuveni 20 kilometrus rifu. Pierādījumi par viņu aktīviem saglabāšanas centieniem ir skaidri redzami rifu vitalitātē.

Tādi kadri, kā, piemēram, šis nirējs, kas šķērso milzīgu galda koraļļu (9.1 m/30 pēdu augstumā), parāda, cik lieliska vieta ir būt skatītāju vidū. Lai uzņemtu attēlu, kameras iestatījumos ir iekļauti: ISO 200, slēdža ātrums 1/160 sek., ar manu Tokina 10–17 mm zivs acs objektīvu, kas iestatīts uz 12 mm, diafragmas atvērums F/7.1 Lai apgaismojums izskatītos dabisks, tika izmantoti gan Sea, gan Sea YS-250 stroboskopi. iestatīts uz pusi jaudas.

Papildus tam, ka Wakatobi zemūdens reljefs ir gandrīz neskartā stāvoklī, tas ietver arī dramatisku topogrāfiju. Ir stāvas rifu nogāzes un vertikālas sienas, kas paceļas dažu pēdu rādiusā no virsmas, iegremdētas grēdas un jūras kalni, kas velvē no dziļuma ar virsotnēm, kas slejas saules izraibinātajos seklumos. Pievienojiet izcilu ūdens dzidrumu un apkārtējās gaismas pārpilnību, un jums būs ideāli apstākļi platleņķa fotografēšanai, lai parādītu šos skatus dinamiskā detaļā.

Rozes iedegšana

Wakatobi niršanas vietā Roma ir milzu koraļļu veidojums ar iesauku "roze" tā acīmredzamās formas dēļ, skatoties no augšas. Man šķita, ka labākais risinājums ir izvēlēties zivs acs objektīvu un fotografēt, izmantojot tikai apkārtējo gaismu, jo to bija daudz. Stroboskopu izmantošana kalpotu tikai tam, lai izgaismotu nelielu daļiņu daudzumu ūdens kolonnā starp koraļļiem un mani.

Milzu koraļļu veidojums ar iesauku “roze” Vakatobi romu niršanas vietā atrodas 18.3 m/60 pēdu dziļumā. Lai iegūtu ekspozīciju, kameras iestatījumi tika iestatīti šādi: ISO 200, aizvara ātrums 1/125 sek. Objektīvs, Tokina 10–17 mm zivs acs, kas iestatīts uz 10 mm, diafragmas atvērums F/5.6, paļaujoties tikai uz pieejamo gaismu, bez stroboskopiem.

Tā kā uz rifa nav taisnu līniju, zivju acs optikas radītie stobrveida kropļojumi reti ir problēma. Faktiski ir otrādi, jo kropļojumi var piešķirt objektam nedaudz papildu dramaturģijas. Lai sniegtu mēroga izjūtu, mans modelis liku trīs pēdas virs koraļļiem.

Ienesiet fonu

Gandrīz visi, ko es pazīstu, izmanto divu stroboskopu iestatījumu. Lai gan ir svarīgi, lai objekts vienmērīgi izgaismotu priekšplānā, fotografējot platleņķī, daudzi aizmirst padomāt par fonu. Runājot par tropiem, nekas nav labāks par apkārtējās gaismas līdzsvarošanu ar savu apgaismojumu, lai piešķirtu tai aicinoši skaisto zilo pievilcību.

Es stingri ticu manuālai šaušanai, tostarp stroboskopiem. Uzņēmumā Wakatobi mana stroboskopa jauda reti tika iestatīta virs 3/4 jaudas, biežāk iestatījumi mainījās no ceturtdaļas līdz pusei jaudas.

12.2 m/40 ft dziļumā. Lai iemūžinātu šo krāsaino sūkļu un mīksto koraļļu kolekciju, es izvēlos šādus kameras iestatījumus: ISO 200, slēdža ātrums 1/160 sek., Tokina 10-17 mm objektīvs, kas iestatīts uz 12 mm, Aperture F/6.3, duālais Sea & Sea YS-250 komplekts. nedaudz virs pusjaudas.

Pirms jebkura kadra iestatīšanas mana stratēģija vienmēr sākas ar zināt, kur atrodas saule, novērojot, kur dabiskā gaisma pāriet no spilgtas uz tumšu, un katrā punktā nolasīt apkārtējās gaismas rādījumus caur objektīvu. Tas ļauj man noteikt diafragmas vērtību bāzes līniju. Pēc tam varu sākt darbu, lai vislabāk notvertu ūdens zilumu fonā.

Piemēram, vietnē Lorenzo's Delight es atradu ļoti lielu, skaistu sarkanās jūras ventilatoru, kas atrodas 110 pēdu augstumā. Šajā dziļumā apkārtējais apgaismojums joprojām bija diezgan labs, ļaujot man palikt pie 200 ISO ar skaitītāja rādījumiem no f4.5 līdz f5.6. Palieliniet ISO līdz 400, un tas ir gandrīz f/8, un esi tur. Kad man bija iestatītas atbilstošas ​​diafragmas vērtības, lai notvertu ideālo ūdens zilumu, es atkal pievērsu uzmanību rifam.

33.5 m/110 pēdu dziļumā iekļauti kameras iestatījumi: ISO 200, slēdža ātrums 1/80 sek., Tokina 10–17 mm objektīvs, kas iestatīts uz 10 mm, diafragmas atvērums F/7.1, dubultā Sea & Sea YS-250 manuāli iestatīts ar labo stroboskopu starp puse un ceturtdaļa jaudas, kreisais strobe ar pusi jaudas.

Tādā dziļumā ventilators šķita vairāk tumši sarkanbrūns nekā sarkans, ko es gribēju izcelt, kā arī pievienot ainai ūdenslīdēju, lai piešķirtu tā izmēra mērogu. Lai saglabātu apkārtējo gaismu, es nedaudz samazināju aizvara ātrumu līdz 1/80 s līdz diafragmas atvēruma vērtībai f7.1 (plus mīnus puse pieturas), lai saglabātu pietiekamu lauka dziļumu gan ventilatoram, gan nirējam.

Vēl viens dziļuma fotografēšanas piemērs ir šis nirēja attēls (pa kreisi) aiz ļoti liela mīksta koraļļa 36.6 m/120 pēdu augstumā. lejā no sienas malas. Kameras iestatījumi: ISO 200, slēdža ātrums 1/80 sek., Tokina 10–17 mm objektīvs, kas iestatīts uz 10 mm, diafragmas atvērums F/7.1, dubultā Sea & Sea YS-250 manuāli iestatīta no puses līdz pilnai jaudai. Blakus esošajā attēlā (nirējs, kas iet garām lielam mucas sūklim 16.8 m/55 pēdu dziļumā), es varēju sasniegt līdzīgus rezultātus ar to pašu ISO 200, bet palielinot aizvara ātrumu līdz 1/125 sek. samazinot abu diafragmas atvērumu līdz F/6.3, mana Sea & Sea YS-250 jaudas jauda uz pusi.

Viss šis process var šķist pārāk metodisks, taču atcerieties, ka atšķirībā no zivīm rifs nekur nepazūd. Jums ir pietiekami daudz laika, lai pārskatītu rezultātus un veiktu izsmalcinātus pielāgojumus, kas nepieciešami, lai iestatītu apgaismojumu un kompozīciju. Tā kā LCD ekrāni ne vienmēr parāda visu, es vienmēr pārskatu atskaņoto attēlu, salīdzinot ar kameras histogrammas displeju.

Tēmas pievienošana

Jūras dzīvības objekta iekļaušana platleņķa attēliem piešķir gan mērogu, gan ietekmi. Galvenais ir atrast tēmu, kas ir gan interesanta, gan pieejama. Esmu atklājis, ka Broadclub sēpijas Vakatobi rifos var būt ļoti iecietīgas pret ūdenslīdējiem. Nodrošinot, ka jūsu kustības ir lēnas un apzinātas; tie var ļaut jums pietuvoties bildēm.

Mēs atradām šo kooperatīvo Broadclub sēpiju niršanas laikā 12.2 m/40 pēdu dziļumā. Kameras iestatījumi: ISO 200, slēdža ātrums 1/125 sek., Tokina 10–17 mm objektīvs, kas iestatīts uz 13 mm, diafragmas atvērums F/8.0, divējāda Sea & Sea YS-250 manuāli iestatīta starp pusi un pilnu jaudu.

Cilvēka objekta iekļaušana platleņķa kadrā ne tikai palielina interesi — jo cilvēki uzskata, ka citi cilvēki ir interesanti, bet arī palielina iespēju stāstīt stāstu. Tā vietā, lai vienkārši peldētu cauri kadram, lieciet modelim iesaistīties kādā ainas elementā.

Ja sadarbojaties ar citu fotogrāfu, vienkāršs triks ir nofotografēt viņu fotografējot. Un, ja viņi fotografē arī ar platleņķa iestatījumu, viņi, visticamāk, dara to pašu, ko jūs. Lietojot zivs acs objektīvus cilvēkiem, objektīva lauka kropļojumi 10–11 mm diapazonā dažkārt var izrādīties pārāk pārmērīgi. Es uzskatu, ka tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad kadrā esošie objekti ietver arī jūras dzīvnieku. Šādos brīžos es bieži nedaudz atkāpšos, dodot priekšroku 13–17 mm tālummaiņas diapazonam.

Lai nedaudz palielinātu priekšstatu, ja jūsu objekts joprojām ir sadarbīgs, varat mainīt pozīcijas un likt citam nirējam lēnām pārvietoties vietā, kuru tikko atbrīvojāt, lai izveidotu jūras mijiedarbības portretu. Ja kustības būs lēnas un apzinātas, lai izvairītos no satraukuma objektā, jums tiks dota vairāk laika un fotografēšanas iespēju, nevis mēģināt to steigties. Neliela disciplīna atmaksājas.

Dziļums 7.62 m/25 pēdas. Kameras iestatījumi: ISO 200, slēdža ātrums 1/125 sek., Tokina 10-17mm objektīvs iestatīts uz 17mm, Aperture F/8. Ņemot vērā, ka priekšplānā esošās zivs virsma būtu ļoti atstarojoša, gan Sea un Sea YS-250 stroboskopa jauda tika samazināta līdz aptuveni ceturtdaļai.

Zivju bars piešķirs jūsu platleņķiem daudz dzīvības, taču tie var būt arī lidojumi objekti, kas prasīs, lai kadrs būtu labi jāparedz, pirms tas notiek. Šeit es iesaku izmantot to pašu stratēģiju, ko izmantoju vispārīgu jūras ainavu fotografēšanai; noņemiet skaitītāja rādījumus, tiklīdz esat dziļumā. Tas ļaus jums noteikt diafragmas atvēruma vērtību bāzes līniju, pamatojoties uz apkārtējā apgaismojuma līmeni, un pēc tam būt gatavam, kad lielās acs papagailīšu, sikspārņu, barakudas vai sikspārņu bars ienāks un nonāks diapazonā.

Koncentrējieties uz jūras dzīvi

Pēc dažu satriecošo rifu panorāmu iemūžināšanas varat pievērst uzmanību jūras dzīvībai. Niršanas laikā Romā es sastapu lielu astoņkāju pāri, kas izskatījās pēc teritoriāla strīda, jo abi ieņēma stāvu stāju divu pēdu attālumā viens no otra.

Two Day Octopus together. For this Day Octopus at a depth of 9m/30ft., Camera settings: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens set at 17mm, Aperture F/8.0, dual Sea & Sea YS-250’s manually set quarter power.

Bija pieejams dzidrs ūdens un pietiekami daudz apkārtējās gaismas, lai parādītu gan astoņkāja dzīvīgumu priekšplānā, gan skatu tālāk. Bija nepieciešams tikai neliels stroboskopiskais apgaismojums, jo darba attālums starp objektīvu un objektu bija mazāks par pēdu.

Wakatobi's House Reef ir lieliska vieta ne tikai platleņķa ainavām, bet arī visdažādākajiem lielajiem un mazajiem jūras dzīvniekiem. 24.3 m/80 pēdu dziļumā. Man bija viens no vietnes zaļajiem bruņurupučiem, kas kreisēja pa sienu. Uzņemšanai kameras iestatījumi: ISO 200, slēdža ātrums 1/125 sek., Nikonos R-UW 13mm, Aperture F/6.7, dubultā Retra Primes iestatīta manuāli uz pusi jaudas.

Papildus ēdināšanai atpūtas nirējiem ar nitroksu, Wakatobi ir labi aprīkots, lai vadītu ūdenslīdējus, izmantojot rebreathers, ieskaitot 20 cilvēku lielas grupas; kaut ko vērts apsvērt ar tik neizsmeļamu objektu, ko uzņemt.

Papildus ēdināšanai atpūtas nirējiem ar nitroksu, Wakatobi Dive Resort ir labi aprīkots, lai varētu vadīt nirējus, izmantojot reelpu, tostarp 20 lielas grupas. Tas ir kaut kas, ko vērts apsvērt, ņemot vērā tik neizsīkstošo fotografējamo priekšmetu klāstu.

Kopumā starp tik lielisku skaistu rifu, ūdenskritumu un unikālu jūras dzīves objektu sajaukumu, kā arī elastīgiem niršanas pakalpojumiem un izvēles iespējām, Wakatobi ir fotogrāfu paradīze, kurā var darīt visu, sākot ar savu prasmju uzlabošanu vai pievienojot jaunu un aizraujošu. attēlus — vai tie būtu platleņķa, makro vai abi jūsu fotoattēlu bibliotēkā.

