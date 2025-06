Kāpēc man nekad nenogurst Maldīvija

Ar kameru gatavībā, RIČARDS ASPINALS atpūšas Ziemeļu Males atolā, kur košās krāsas zem ūdenslīnijas garantēti atstās paliekošu iespaidu. Jebkurā gadījumā, kas gan slikts ir spēlēties ar zivīm?

Dzīvē ir maz kas jaukāks par pamošanos ar skatu uz okeānu, kas maigi skalojas pret balto smilšu pludmali dažu metru attālumā, un debeszilajām debesīm stiepjoties līdz horizontam. Sulīgi tropiskie zaļumi un palmas virs galvas met patīkamu ēnu, šūpojoties maigā vējā.

Cik neizsakāms prieks ir vērot saullēktu, zinot, ka darbs ir tālu prom un viss, kas jums jādara, ir baudīt gardas brokastis un atrast niršanas centru. Laipni lūdzam Maldīvijā!

Šī brīnumainā salu valsts, kas atrodas Indijas okeāna grēdas virsotnē, jau izsenis ir dēvēta par “tropisko greznību”. Ņemot vērā, ka tajā ir vienas no labākajām niršanas vietām pasaulē, tās krāšņā atolu josla, kas ganās gar ekvatoru, padara to par galamērķi, kuru varat apmeklēt atkal un atkal, īpaši, ja jūtat, ka esat pelnījuši relaksējošu niršanu un nelielu palutināšanu.

Kad radās iespēja apmesties OBLU NATURE kūrortā Helengeli salā, es nekavējoties izmantoju šo iespēju. Pirms aptuveni gada biju braucis ar Maldīvijas kuģīti, un, lai gan esmu...

vienmēr sajūsmināts par enerģiskajām, bieži vien ar lielu straumi notiekošajām niršanas reizēm vienā no “Best Of” maršrutiem,

Doma par luksusa villu uz salas izklausījās perfekta.

Tas nozīmēja arī to, ka līdzi varēja nākt arī mans partneris, kurš nenodarbojas ar niršanu. Iespēja pabūt kopā un izbaudīt niršanu: labākais no abām pasaulēm.

Krāsaina rifu aina

Ceļojums mūs veda no Ņūkāslas caur Dubaiju uz Mali, Maldīvijas galvaspilsētu. Mēs pavadījām nakti viesnīcā netālu no lidostas, lai izgulētos pēc ceļojuma, pirms devāmies ātrajā ātrlaivas braucienā uz ziemeļiem uz Helengeli. Sala ir plāna koraļļu smilšu un tropu zaļumu josla, kas veido nelielu daļu no Ziemeļu Males atola (Kaafu) ziemeļaustrumu malas.

Tuvojoties OBLU NATURE, jūs vispirms redzēsiet virs ūdens esošās villas un nelielo piestātni, kur atrodas tradicionālie Indijas okeāna koka darba zirgi, dhonies, atpūtieties starp niršanas reizēm un saulrieta laivu braucieniem.

Personāla ātrā sagaidīšana un ieteikums instalēt kūrorta lietotni savos tālruņos tika ātri izpildīts, un mūs aizveda uz izmitināšanas vietu. Es biju lūdzis pludmales villu, lai varētu baudīt palmu ēnu. Kā rudmatei, kas dzīvo Skotijā, man ir jāizvairās no saules.

Virs ūdens esošās villas var baudīt saullēktu vai saulrietu atkarībā no virziena, kurā tās ir vērstas, un atrodas nedaudz tālāk no kūrorta centrālā restorāna, bāra, konsjerža un niršanas centra, lai gan pārvietošanās kājām ir ļoti vienkārša, un darbojas golfa ratiņu tipa autobuss.

Dhoni ir Maldivu salu darba zirgi (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Kūrorts (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Niršanas centrs

Pēc ātras kameras aprīkojuma pārbaudes un vakuuma spiediena testa veikšanas uz korpusa (cik gan man patīk tā “mirgojošā zaļā laimes gaisma”), es pastaigājos pa palmu ieskauto centrālo taku un atradu TGI Helengeli.

Centrs ir labi noēnots – ideāli piemērots niršanas aprīkojuma pielaikošanai – un tikai īsas pastaigas attālumā no piestātnes un dhoniesPersonālam mani gaidīja 15 litru balons ar 30% uzpildījumu.

Pēc ierastās dokumentācijas man izsniedza manu komplektu – standarta niršanas centra biļeti no pazīstamiem piegādātājiem – un devos ceļā uz savu pirmo niršanu šajā ceļojumā.

TGI Maldives niršanas centrs (OBLU NATURE Helengeli no SENTIDO)

TGI izmanto diezgan standarta sistēmu, kas ietver divas rīta niršanas, pēcpusdienas niršanu un nakts niršanu pēc pieprasījuma. Apmēram 30 regulāri apmeklētās vietas ir daļa no mazo salu un rifu ārējās ķēdes, kas nosaka Ziemeļu Males atola ziemeļaustrumus.

Šīm vietām ir brīnišķīgi nosaukumi, piemēram, Kagi Kuda Kangu un Boda Gaa Faru. Ja jūs joprojām reģistrējat savus niršanas laikus, šie ir vārdi, kurus ir prieks pierakstīt.

Jauns vanaga bruņurupucis vēro Ričardu Aspinalu

Pēcpusdienas niršanas bieži tiek veiktas tuvāk kūrortam, aizsargātākās vietās. Straumes pēcpusdienā var būt spēcīgākas, lai gan gadalaiks un paisums apgrūtina prognozēšanu. Pirms katras niršanas gids pārbauda straumi, kas nosaka, kā tiks piebraukta vietai. Par laimi, niršana pa straumi ir norma.

Mūsu pirmais niršanas brīdis bija siena, kas veidoja vienu kanāla pusi vai kanduKanāli var būt ļoti jautri ar straujām straumēm, taču fotogrāfiem tie bieži vien ir slikti, ja tie ir atrauti no fotografējamajiem objektiem!

Par laimi, straume tajā dienā bija neliela, un dažu minūšu laikā es pamanīju savu pirmo bruņurupuci un iegrimu laimīgajā niršanas ritmā.

Pirms seklāk ieniru, lai pēdējo pusstundu no 60 minūšu niršanas es pamēģināju dažus koraļļu šļakatu barus, lai baudītu fusilierzivju, zilās auklas lutjānzivju un apkaklīšu tauriņzivju barus.

Manuprāt, seklumi ir vieta, kur Maldīvijas rifi patiesi izceļas. Smilšainais dibens, kas grimst dziļumā, maz interesē, lai gan vienmēr ir vērts uzmanīties, jo mēs varētu redzēt vairākas melnspuru un baltspuru rifu haizivis, kas peld zem mums.

Kandus ir vienas no tipiskajām niršanas vietām Maldīvijā. Pat mērenā straumē tās var būt ļoti relaksējošas: turiet rifu vienā pusē no sevis, sekojiet gidam un palieciet kopā ar savu biedru.

Jā, jums jāievēro visi parastie noteikumi, taču tā ir viegla niršana. Man ienāca prātā, ka, ja šis bija jūsu pirmais niršanas brauciens pēc kvalifikācijas iegūšanas vai arī brauciens, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes, šī niršana bija gandrīz perfekta.

Kakla tauriņzivs

Pat pilnā tropu saules gaismā mākslīgais apgaismojums (šeit ko nodrošina Ričarda stroboskopiskās gaismas) izceļ rifa iespaidīgās krāsas.

Tajā naktī es labi gulēju, pateicoties dažiem Mojitobārā, un mana sieva ziņoja lieliskas lietas par spa.

Maha Tila

Nākamās dienas spilgtākais notikums būs Maha Thila — niršana ar lielisku vietējo melnkāju klaunzivju un plašāk izplatīto Klārka klaunzivju skaitu. Pēdējās ir daudz dzīvespriecīgākas un, saritinājušās burbuļveida anemonā — šajā gadījumā krāšņā sarkanā eksemplārā, ir viegli noķeramas.

Melnkāju klaunzivs

Straumei nedaudz pieņemoties spēkā, tā paceļ šīs anemones svārkus.

Tīlair rifu veids, ko vislabāk var raksturot kā zemūdens virsotnes, un tas atšķiras no giri jo tie neizlaužas virspusē. Abas ir lieliskas niršanas vietas, mazākās ir ideāli piemērotas niršanas apskatei pirms drošības apstāšanās seklumā, kur bieži var redzēt atpūšamies bruņurupučus.

Starp kanāliem, stūriem un sienu ieplakām kandussEs ļoti vēlējos izvilkt savu makro objektīvu. Pirmais niršanas mēģinājums “radījumu vērošanai” mājas rifa stūrī beidzās ar vidējas straumes dreifēšanu starp lutjānzivju baros – skaisti, bet ne tas, ko es vēlējos.

Man bija jāgaida līdz nākamajai dienai, pirms varēju izpētīt vietējo vietu ar nosaukumu Trix Caves. Patiesībā tās nebija alas, drīzāk dziļas pārkares, kur koraļļi met pastāvīgu ēnu uz kaut ko, kas izskatās pēc lieliem izciļņiem, kas izrauti no rifa malas.

Šīs ēnainās "alas" bija klātas dzīvībai, un starp pātagas koraļļiem atradās hidrozoāni un gorgoniji. Man bija lieliski pavadīts laiks, medījot sīkus grunduļus un plikpaurziežus.

Ļoti laba redzamība ļauj Ričardam mēģināt iemūžināt plašāku rifu ainavu.

Šādās vietās lukturīši ir neaizstājami; pretējā gadījumā tie ir blāvi, neinteresanti, pazūdot ēnu drūmumā. Pat neliela lukturīte atklāj sarkano, rozā un violeto toņu bagātību un pārsteidzošu detalizācijas līmeni ēnainajās sugās, kas klāj klinti.

Pātagu koraļļu grundulis

Ziemassvētku eglīšu tārpi

Tāpat kā visās Maldīvijas niršanas reizēs, var notikt jebkas, un aptuveni 20 m dziļumā un niršanas vidū mēs atradām pāris haizivju auklītes, kas atpūtās kopā. Šīs tolerantās zivis var būt pieejamas, taču pēc vienas... foto Es atstāju viņus vienus, lai tie snauž.

Medmāsas haizivs

Doris alas

Līdzīga niršana Dorisas alās kādu pēcpusdienu atklāja vēl vairāk makrodzīvības, lai gan es nolādēju savu arvien pasliktināto redzi. Es izvēlējos uzņemt dažus zivju portretus un pieņēmu izaicinājumu nofotografēt ļoti bailīgās sarkanās ugunsgrunduļus, kas dzīvo alās koraļļu smiltīs.

Sarkano ugunsgrānu pāris

Vanagzivis, tāpat kā grunduļi, ir labi portretu objekti.

Nejauši aptvēru, ka jau biju pusceļā, un man vajadzēja apmeklēt spa. Es neesmu...

esmu dabisks spa apmeklētājs, bet sāku novērtēt spa/niršanas sinerģiju un, tā kā man sāp mugura

mani dauzīja un grūstīja sīka sieviete ar pārcilvēcisku spēku, es pārdomāju

kādus kūrortus, piemēram, OBLU NATURE, piedāvāja šajā brīnišķīgajā Helengeli salā.

Ir pieejamas dažādas procedūras, tostarp karsto akmeņu masāža un baliešu masāža. Es rezervēju vēl vienu procedūru, izmantojot lietotni, mūsu izlidošanas rītā, lai atvieglotu lidojumu mājup. Tā bija lieliska!

Spa (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Šī bija relaksēta, maiga niršana bez stresa un ideāli piemērota gan pieredzējušiem nirējiem, kas meklē nelielu vieglu greznību, gan iesācējiem, kas vēlas paplašināt savas zināšanas un iegūt pārliecību, iespējams, apmetoties pie ģimenes locekļiem vai mīļotā cilvēka (vai es teicu, ka tur bija medusmēneša villa?) un veicot vairākas niršanas, kā arī pavadot kvalitatīvu laiku kopā.

Runājot par to, man jāpiemin restorāni. Restorāns "The Grill", kā to sauc, atrodas blakus pludmalei, bauda vislabāko vakara vēsmu un piedāvā ēdienus visām diētām. Ja ēdat zivis, šī ir ideāla vieta jums.

Mans mīļākais no trim restorāniem ir Raga Route. Savā ziņā tas ir mazliet līdzīgs Maldīvu salām kopumā – ietekmēts no Indijas kultūras un virtuves, bet ar savu pieskaņu. Ēdiens bija grezns, ar smalkām garšvielām un bagātīgs. Noteikti jāapmeklē.

Arī kūrorta lielākais bufetes tipa restorāns bija lielisks, ar dažādām "stacijām", kas piedāvāja pasaules virtuves ēdienus. Par laimi, kūrorta sporta zāle zināmā mērā palīdzēs tikt galā ar jauniegūtajām kalorijām!

Mājas rifs

Daudziem viesiem mājas rifs varētu būt pirmā iepazīšanās ar zemūdens pasauli. Viesi var aizņemties bezmaksas snorkelēšanas komplektu un, ja vien viņi uzturas atzīmētajās zonās, visu dienu pavadīt, vērojot zemūdens pasauli.

Pats rifs būtībā ir salas zemūdens daļas turpinājums, garš un tievs, atrodas starp divām lielākām rifu struktūrām. Es sagaidu, ka daudzi viesi izmēģinās snorkelēšanu, pirms nolems par niršanas izmēģinājuma sesiju ar TGI. Pamata sertifikāta iegūšana šeit daudziem noteikti pārspētu aukstā Apvienotās Karalistes karjerā, lai gan es apzinos, ka daži cilvēki tam nepiekristu.

Morjas zuši

Spiny omārs

Mājas rifs ir ideāli piemērots nakts niršanai un tālākai radījumu vērošanai, un es labprāt būtu pavadījis tur daudz ilgāk nekā standarta 45 minūtes nakts niršanai.

Man arī ļoti labi veicās ar benzīnu, un es varēju atteikties no 15 litru balona, ​​ko biju pieprasījis, taču ir labi zināt, ka tādi ir pieejami. Nedēļas niršanas profili nozīmēja, ka stundu ilgas niršanas ar spiedienu virspusē krietni virs 50 bāriem bija norma.

Ko es nebiju gaidījis nakts niršanas laikā, bija īsa, bet brīnišķīga satikšanās ar baltspuru rifu haizivi. Parasti kautrīga, šī konkrētā zivs, medījot tumsā, piepeldēja pie manis un īsi paskatījās uz manu kameru, pirms steidzīgi aizbrauca.

Baltspuru rifu haizivis ir izplatītas Maldīvijā, taču reti kad tās var redzēt tik tuvu.

Arī niršana mājas rifā dienas laikā sagādā prieku, un spēcīgajā tropiskajā apgaismojumā un lieliskajā redzamībā es vairākas reizes veiksmīgi niru zilo lutjānzivju baros, kas ap mani pašķīrās un atkal izveidojās, pilnībā neuzticoties šim neveiklajam iebrucējam.

Raksturīgais zilo lutjānu bars

Austrumu saldlūpas

Maldīvu salu krāsas

Snaperi bieži dzīvo dziļākos ūdeņos, tāpēc seklā ūdenī satikšanās ir ļoti patīkama, jo to skaits var sasniegt tūkstošus. Tie un austrumu saldlūpu zivtiņi ir tipiskas Indijas okeāna zivis, to spilgti dzeltenās krāsas uz zilā fona ir tikpat spēcīga kombinācija kā tirkīza okeāns uz balto koraļļu smilšu fona, raugoties no virsmas.

Anemonefish

Papildus personāla draudzīgumam, lieliskajam ēdienam, brīnišķīgajam spa un pat augļu sikspārņiem, kas lido starp salām, meklējot labu barību, manuprāt, Maldīvu salās ir pārpilnībā krāsu.

Okeāna krāsas, smiltis, koku zaļums pret debesīm ir izcilas, taču pazūdi zem ūdens virsmas un izpēti rifus. Krāsas ir visur.

Klaunzivs

Ķirurgzivs

No zivju dzeltenajiem un sudrabainajiem toņiem līdz sūkļu sarkanajiem un koraļļu rozā toņiem, dziļā okeāna zilajā krāsā – krāsas ir visur.

Gandrīz pirms divām desmitgadēm es niršanas klubā pateicu kādam puisim, ka došos uz Maldīviju. Viņš, būdams rūdīts vraks amatieris, noraidīja to kā “tikai rotaļāšanos ar zivīm”.

Lieta tāda, ka viņam bija taisnība, tā ir rotaļāšanās ar zivīm. Tūkstošiem to, visu izmēru, krāsu un formu, ar krāšņu tropisko greznību virs jūras līmeņa. Ja vēl neesat bijuši Maldīvu salās, noteikti izdariet to. Tas ir pasakaini!

Luksusa pludmales villa ar baseinu (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FAKTUFAILS NOKĻŪŠANA: Ričards lidoja ar Emirates no Ņūkāslas uz Mali caur Dubaiju. Bezmaksas ātrlaivas transfērs uz Helengeli ilgst aptuveni 50 minūtes. NAKTSMĪTNES: OBLU NATURE Helengeli no SENTIDO (Maldīvu salu kūrorti ar visu iekļautu). NIRŠANA: TGI MaldīvijaVienas niršanas cenas sākas no 114 ASV dolāriem (85 mārciņām). Ir pieejams aprīkojuma noma, kā arī 15 litru baloni un nitroksa gāzes balons. Pieejami arī ūdensmotocikli, kajaki un citas ūdenssporta aktivitātes. ELEKTROENERĢIJA: Visā dzīvoklī tiek izmantoti Lielbritānijas stila kontaktdakšas. VALŪTA: Mazas Maldīvijas rufijas vai ASV dolāru banknotes varētu būt noderīgas, lai gan lielākā daļa apmeklētāju visiem pirkumiem izmanto maksājumus ar karti. CENAS: Visi viesi uzturas OBLU salas plānā, kas ietver izmitināšanu, ērtības, ēdināšanu un neierobežotus dzērienus, aktivitātes un ekskursijas. Ričards apmetās Sunrise Water villā ar baseinu, kuras cenas pašlaik sākas no 630 USD (470 GBP) par nakti. Paredzams, ka par luksusa pludmales villu būs jāmaksā no 525 USD (390 GBP) līdz 1,335 USD (1,000 GBP) par pludmales apartamentu ar baseinu (visi divi koplieto). Ūdens villas saulrietā (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

