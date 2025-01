Maksājums Vakatobi

Wakatobi apmeklētāji bieži atzinīgi vērtē koraļļu rifu senatnīgo stāvokli un ārkārtējo jūras dzīves daudzveidību, kas atrodama kūrorta privātajā jūras rezervātā.

Skaists cietu un mīkstu koraļļu pušķis Vakatobi mājas rifa nolaišanās malā.

Dažiem dedzīgiem nirējiem un snorkelētājiem Wakatobi ir ne tikai zemūdens pieredzes kvalitāte, bet arī kvantitāte. Viņi ir iemācījušies, ka ar pareizu plānošanu ir iespējams droši un ērti pavadīt lielāko dienas daļu kūrortā un zem ūdens.

Gardeguna vanags, kas smuki sēž mīkstos koraļļos.

Kā to apraksta viesis Pols Molikens: “Mans grafiks Vakatobi vienai pārsteidzošai dienai ir šāds: piecelties, snorkelēt pa jūras zāli, paēst brokastis, noķert niršanas laivu, uzkodas, atrodoties uz laivas virszemes intervāla laikā, nirt vēlreiz, ēst pusdienas, snorkelēt uz Mājas rifs, iegremdējiet trešo laivu, paēdiet vakariņas, snorkelējiet uz mola pēc tumsas iestāšanās, guliet.

Lai gan Pāvila grafiks ūdenī dažiem var šķist ambiciozs, tas izceļ niršanas un snorkelēšanas iespējas, ko rada Wakatobi unikālā zemūdens topogrāfijas un kūrorta pakalpojumu kombinācija. Konkrētāk, runa ir par niršanas vietām, kas ir ideāli piemērotas vairāku līmeņu profiliem, grafikiem, kas nodrošina pagarinātus dibena laikus, un pilnīgu piekļuvi mājas rifam, kas vēl vairāk paplašina iespējas ūdenī.

Daudzās niršanas vietās Vakatobi privātajā jūras rezervātā rifu veidojumi sākas dažu pēdu attālumā no virsmas un strauji nokrīt dziļumā pa stāvām nogāzēm vai sienām.

Izmantojot daudzlīmeņu profilus, ko nodrošina šī topogrāfija, ir iespējams ievērojami pagarināt apakšas laiku, neiedziļinoties pakāpeniskā dekompresijā. Šos dāsnos grunts laikus nodrošina arī kūrorta laivu niršanas grafiks, kas ļauj viesiem izbaudīt divas nesteidzīgas niršanas pirms pusdienām un pēcpusdienas niršanu.

Pāvils saka, ka galvenais, lai Wakatobi būtu ilgāks un patīkamāks dibena laiks, ir noturēt lielāko daļu niršanas vidējā diapazona dziļumā. "Daži ūdenslīdēji vēlas nokrist līdz pat 100 pēdām," viņš saka, "taču realitāte ir tāda, ka krāsas tur lejā ir mazāk dinamiskas, un pats galvenais - dibena laiks ir daudz īsāks. Patiešām nav nepieciešams iedziļināties un beigties ar 20 līdz 30 minūšu niršanu, kad lieliska darbība ir augstāka par 70 pēdām, kas ļauj veikt 70 minūšu niršanu.

"Wakatobi saņem daudz uzslavu no saviem viesiem," saka Pols, "taču viens no atvaļinājuma pieredzes aspektiem, kas šķiet nepietiekami novērtēts, ir tas, cik jauki ir trīs 70 minūšu ilgas niršanas dienā. Tas ir tik nesteidzīgs un patīkams, un jums nav jāuztraucas par gaisa izlietošanu vai atspiešanu.

Otrais Pola maksimālā ūdens laika stratēģijas elements atrodas tieši kūrorta priekšā Mājas rifa formā. "Ja izvēlaties Wakatobi niršanas paketi, jums ir arī neierobežoti izmantot neticami divu futbola laukumu garumu House Reef," viņš saka, kas pastāvīgi tiek dēvēts par vienu no labākajiem pasaulē. "Tas noteikti ir veselīgāks, krāsaināks, vairāk piepildīts ar zivīm un satriecošāks nekā jebkurš cits, ko esmu redzējis Lembehā vai Karību jūras reģionā."

Papildus tam, ka kūrorta mols darbojas kā iekāpšanas punkts Vakatobi niršanas laivu flotei, tas ir galvenais piekļuves punkts niršanai House Reef, kas stiepjas simtiem pēdu abos virzienos.

“Jūs un jūsu draugs varat nirt Vakatobi krāšņajā mājas rifā tik reižu, cik jūs dators ļaus,” Pāvils saka. “Un pat tad, ja jūs to neizmantojat niršanai, snorkelēšana Mājas rifā nekad nesagādās vilšanos. Jūs varat sākt tieši no krasta vai ieslīdēt no mola, kad vien vēlaties. Un ir arī kūrorta taksometru laivas, kas ir pieejamas katru dienu. Vienkārši ieejiet iekšā, dodieties īsu braucienu uz savu iecienītāko rifa daļu un pēc tam dreifējiet atpakaļ savā brīvajā laikā.

Labākais laiks mīksto koraļļu saldumu krabju atrašanai starp mīksto koraļļu zariem ir pēc tam, kad saule ir norietējusi, un tas papildina daudzos neaizmirstamos atradumus, ko varat veikt Wakatobi nakts niršanas laikā.

Pols saka, ka viņam patīk arī snorkelēšanas iespējas pēc tumsas, kas atrodas ap Vakatobi garo molu. “Savu vakara snorkelēšanas braucienu laikā esmu redzējis sarakstu ar pirmajiem personīgajiem gadījumiem, tostarp pārošanos astoņkājis, zušu kāpurs un simtiem pirosomu.

“Esmu bijis Vakatobi vairākas reizes, kopš tā man pirmo reizi zvanīja 2015. gadā, un es varu apliecināt daudzus pārsteidzošus kūrorta aspektus: ēdienu, greznību, draudzīgumu un daudz ko citu,” saka Pols. "Tie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc es atgriezīšos decembrī un nevaru sagaidīt!"

