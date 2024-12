Pievienojieties programmai Scuba Scene 2025. gada sākumā un ietaupiet £££s

Majestātiskā All Star Scuba Scene neapšaubāmi ir viens no labākajiem dzīvajiem bortiem, kas pašlaik darbojas Ēģiptes Sarkanajā jūrā ar izcilu jūras kuģa sajaukumu, apkalpes apkalpošanu, gardas maltītes no četriem šefpavāriem, kā arī niršanas komandu, kuru vadīs Elke Bojanowski un Ahmeds Fadels.

Tagad All Star Liveaboards piedāvā dažus satriecošus sezonas sākuma piedāvājumus, lai jūs pats izbaudītu tērauda korpusu, 48.5 metrus akvalangu, ar milzīgu 35 procentu atlaidi braucieniem 2025. gada martā un aprīlī. Tā ir neticama cena par tik lielisku braucienu. laiva.

Salons ar gaisa kondicionētāju ir milzīgs, un tajā ir milzīgs ekrāns instruktāžām un prezentācijām

Piedāvātie ceļojumi ar šo fantastisko 35 procentu atlaidi ir:

3.–10. marts – ziemeļi – 1,187 ASV dolāri

10.–17. marts – North & Brothers – 1,232 ASV dolāri

17.–24. marts – North & Brothers (TECH Week) – 1,232 ASV dolāri

24.–31. marts – North & Brothers – 1,232 ASV dolāri

31. marts–7. aprīlis – ziemeļi – 1,187 ASV dolāri

7.–14. aprīlis – Ziemeļi un Tirāna – 1,187 ASV dolāri

14.–21. aprīlis – ziemeļi – 1,187 ASV dolāri

Jā, Scuba Scene ir baseins… labi, tāpēc jūs tur nebrauksit apļus, taču niršanas dienas beigās jūs nevarat pārspēt šeit atpūsties ar vēsu dzērienu…

Pievienojieties All-Star Scuba Scene filmai The Ultimate Red Sea

Ir arī atlikušas dažas brīvas vietas episkajam divu nedēļu piedzīvojumam uz kuģa klāja All Star Scuba Scene 2025. gada jūlijā, kas aptver VISAS labākās niršanas vietas Ēģiptē.

Šis ir ļoti unikāls maršruts, ko Zvaigžņu komanda ir izveidojusi īpaši akvalangistu redaktora direktoram Markam Evansam, un tagad jums ir iespēja pievienoties piedzīvojumam. Izbraucot no Port Ghalib, mēs dosimies un apskatīsim Abū Dababu un Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tirānas rifus, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas un Umm Gamar. , pirms beidzot atgriezos Hurgadā.

Kajītes, kas visas atrodas uz galvenā klāja vai baseina klāja augšpusē, ir plašas un labi iekārtotas

Marks to nodēvēja par “Galveno Sarkano jūru”, jo tā sasniedz visas galvenās vietas. Tas solās būt izcils ceļojums – kāpēc izvēlēties ziemeļu, dziļu dienvidu vai piekrastes jūras parku, ja to visu var paveikt vienās mega divās nedēļās?

Ceļojums ilgst no 14. gada 28. līdz 2025. jūlijam, tāpēc Ras Mohammed būs pilnā vairošanās sezonā (Marka absolūtais iecienītākais laiks niršanai šajā lieliskajā vietā). Cena vienai personai ir 4,200 USD (tātad aptuveni 3,300 GBP).

Lai iegūtu papildinformāciju par sezonas sākuma braucieniem ar atlaidēm vai episko divu nedēļu jūlija odiseju (ir palikušas tikai dažas kajītes, un, kad tās vairs nav, tās vairs nav), sazinieties ar All Star Liveaboards: info@allstarliveaboards.com