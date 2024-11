Kas notika ar Seaduction?

Ēģiptes tiešraides dēlis Seduction paņēma ūdeni un nogrima oktobra beigās Elbas rifā netālu no Sudānas robežas. DŽONS BANTINS skaidro, kāpēc Sarkanajā jūrā izmantojot kuģus ar koka korpusiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem

Nirēji un pieredzējuši okeāna jūrnieki liktu jums noticēt, ka Sarkanā jūra ir divas pilnīgi atšķirīgas vietas.

Galvenie kuģošanas ceļi, kas veido nozīmīgo maģistrāli starp Indijas okeānu un Suecas līci un Suecas kanālu, atrodas starp Arābijas pussalu un Ziemeļāfrikas tuksnešiem. Arābijas Tukšajā kvartālā kļūst ārkārtīgi karsts, un līdz ar to gaiss paceļas.

Tas ievelk gaisu no Sarkanās jūras Āfrikas puses, kā rezultātā pūš spēcīgi vēji, parasti aptuveni 8, ar sāpīgi neērtām jūrām. Tikai gada karstākajā daļā abu kontinentu tuksneši ir līdzsvarā, līdz ar to dažas nedēļas ir mierīgs ūdens.

No otras puses, tie, kas dodas niršanai ap Ēģiptes rifiem, bauda mierīgu ūdeni, kas aizsargāts, atrodoties zemes aizvējā uz tās rietumiem. Ne tie, kas dodas ārā no Džidas Saūda Arābijas pusē, kas cieš no krasta vēja.

ETA: Nekad

Deviņdesmito gadu sākumā es apkalpiju kuģi, kas devās uz dienvidiem visā Sarkanās jūras garumā. Bija vasara, un mēs cerējām uz mierīgu laiku. Tomēr mums nepaveicās ar laikapstākļiem, kas nāca uz ziemeļiem no Port Sudan.

Mūsu kuģa plānais korpuss bija 60 gadus vecs, taču izgatavots no cieta vācu tērauda un paredzēts mazāk viesmīlīgām Ziemeļeiropas jūrām, tāpēc mēs virzījāmies uz priekšu.

Lai gan mūsu nosacītais kreisēšanas ātrums bija astoņi mezgli, dažkārt nesen uzstādītais GPS rādīja “ETA: Nekad”, jo mēs negrasāmies uz priekšu.

Gadiem vēlāk es veicu to pašu braucienu Ēģiptes m/g Karaliskais imperators. Tas bija tērauda korpusa kuģis, kas tika izmantots kā niršanas kuģis. Ceļš uz ziemeļiem no Port Sudan bija tik grūts, ka mums kādu laiku vajadzēja patverties aiz rifa, kamēr apkalpe glāba ūdeni no kajītēm zem klājiem.

Sateču sūkņi nebija tikuši galā ar uzbrukumu. Vardarbība, ko izraisīja nepārtraukta viļņu sitieni ar galvu, pat izraisīja dažu gaisa kondicionēšanas ierīču nokrišanu no salona sienām.

Tātad jūs varat izbaudīt jūru, dodoties uz dienvidiem, bet ir tikai viens ceļš atpakaļ.

Drošība skaitļos

Kad Ēģiptes niršanas industrija pacēlās uzplaukumu, vairāki Ēģiptē būvēti kuģu dēļi optimistiski dotos atklātā jūrā uz Brāļu salām. Ceļojums atpakaļ uz ziemeļiem bija tik intensīvs, ka bieži vien bija upuri.

Pēc tam Ēģiptes varas iestādes noteica, ka šādām laivām ir jāpārvietojas karavānas veidā, lai starp tām varētu glābt jebkuru kuģi, kas ceļojuma laikā sabojājies.

Ēģiptieši izgatavo skaistas laivas, bet viņi tās izgatavo no koka. Ja viņi saduras ar rifu, tas parasti ir nāvējošs korpusam, bet, ja viņi paliek mierīgajos ūdeņos ap rifiem Ēģiptes krasta aizvējā, viņiem vajadzētu būt kārtībā.

Dodieties uz galvenajiem jūras ceļiem, kas ir tik bēdīgi slaveni okeāna jūrnieku vidū, un, ieduroties jūrā, dodoties uz ziemeļiem, tas bieži novedīs pie konstrukcijas kļūmes un iespējamu kuģa pazaudēšanu.

Koka korpusa kuģi, kas nav konstruēti vai paredzēti izmantošanai atklātā jūrā un mēģina veikt braucienu, cieš no operatora nezināšanas vai aizdomības.

Mums ir zināms tikai viens Ēģiptes kuģis, kas uzbūvēts un kursēts saskaņā ar SOLAS noteikumiem un ir piemērots ceļojumam atpakaļ no Elbas rifa. Tas nebija m/g Seduction. Tas ir tērauda korpusa m/g Karaliskā evolūcija.

Džons Bantins ir vecākais redaktors Apakšstraume

