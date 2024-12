Jaunās kartes parāda augsta riska zonas vaļu kuģu sadursmēm

Kuģu ātruma ierobežojumi un maršruta maiņa var samazināt vaļu nodevas, saka ANNA NISI no Vašingtonas universitātes

Iedomājieties, ka esat zilais valis, kas peld Kalifornijas piekrastē, kā jūs to darāt katru pavasari. Jūs meklējat krilu Santa Barbaras kanāls, zona, kurā ir daudz zivju, brūnaļģu mežu, jūraszāļu dobes un citas zemūdens dzīvības, kā arī vibrē ar troksni no kuģu satiksmes. Pēkšņi troksnis kļūst skaļāks.

Jūs sākat veikt lēnu, seklu nirt, bet bez īpašas steidzamības – galu galā jūsu suga ir attīstījusies miljoniem gadu bez šī noslēpumainā trokšņa, kāpēc gan jūs zināt, kā rīkoties, kad to dzirdat? Pēc minūtes jūs nāvējoši notrieca konteinerkuģis.

Jūsu ķermenis lēnām nogrimst okeāna dibenā, kur tas nokļūst baro dziļjūras radības gadu desmitiem bet būs nekad neredzēt atkal no cilvēkiem. Patiešām, tava nāve paliek nepamanīts; kuģis tik tikko reģistrē triecienu, ko rada lielākās dzīvnieku sugas pārstāvim uz Zemes.

Sadursmes ar kuģiem ir kritisks drauds daudzām lielām vaļu sugām. Lai gan šos notikumus ir grūti izpētīt, zinātnieki to lēš katru gadu kuģi nogalina tūkstošiem vaļu. Dažos reģionos vaļi mirst no kuģu triecieniem tik bieži pārsniedz to, kas tiek uzskatīts par ilgtspējīgu pēc gadu desmitiem ilgas vaļu medības. Dažus apdraud sadursmes ar kuģiem kritiski apdraudētas sugas.

Pētījumi un pieredze liecina vienkārši pasākumi var samazināt šīs sadursmes – piemēram, mainīt kuģošanas ceļus, lai izvairītos no vaļiem svarīgām zonām, vai samazināt kuģu ātrumu. Taču, lai īstenotu šos pasākumus, zinātniekiem un politikas veidotājiem ir jāzina, kur vaļi ir visvairāk apdraudēti. Sadursme ar kruīzu un konteinerkuģiem ir viens no nopietnākajiem apdraudējumiem apdraudētajām vaļu sugām.

Vaļu riska kartēšana

Nesen publicētā pētījumā Zinātne, kolēģi un es kartēts globālais kuģu trieciena risks četrām Zemes lielāko vaļu sugām: zilajam, spurainajam, kuprītajam un spermai. Katras sugas diapazonā mēs noskaidrojām, ka kuģi katru gadu nobrauca tūkstošiem reižu attālumu līdz Mēnesim un atpakaļ.

Mūsu kartes atklāj plaši izplatītu kuģu sadursmju risku apgabalos, tostarp ASV rietumu piekrastē, Vidusjūrā un Indijas okeāna ziemeļu daļā. Šīs zonas jau ir dokumentējuši augstu kuģu triecienu līmeni.

Mēs atradām arī daudzus citus reģionus ar līdzīgu riska līmeni, kas ir mazāk pētīti un atzīti. Tie ietver vairākus posmus gar Dienvidamerikas un Dienvidāfrikas piekrasti, kā arī teritoriju ap Azoru salām pie Portugāles krastiem.

Paredzētie vaļu kuģu sadursmju modeļi. Purpursarkanās krāsas apgabali ir vietas ar lielāku kuģu trieciena risku, ar augstu kuģu satiksmes līmeni un augstu biotopu piemērotību katrai sugai. Kuģu trieciena risks tika prognozēts katrai sugai visā tās areāla kartē (kā definējusi IUCN), kas attiecībā uz pleznu vaļiem neietver tropus (Anna Nisi, CC BY-ND)

Lielākā daļa augsta riska zonu ir neaizsargātas

Visā pasaulē vaļi lielākoties ir neaizsargāti no kuģu sadursmēm. Mēs identificējām sadursmju riska karstos punktus — apgabalus, kas ir 1% lielākajā prognozētā riska pasaulē, kas ir katras sugas riskantākās vietas.

Mēs atklājām, ka mazāk nekā 7% sadursmju riska karsto punktu ir ieviesuši pasākumus sadursmju samazināšanai, piemēram, ierobežojot kuģu ātrumu vai pieprasot kuģiem izvairīties no noteiktām vietām. Izņēmumi ir Ziemeļamerikas rietumu un austrumu krasti, kā arī Vidusjūra, kur ir augstāks kuģu triecienu vadības līmenis.

Ja šādi pasākumi pastāv, tie bieži ir brīvprātīgi. Obligātie ātruma ierobežojumi attiecas tikai uz 0.54% no sadursmju riska karstajiem punktiem zilajiem vaļiem, 0.27% uz kuprvaļiem un nevienu no karstajiem punktiem spurvaļiem vai kašalotiem.

Katrai sugai mēs atklājām, ka kuģu trieciena risks bija augstāks ekskluzīvas ekonomiskās zonas (EEZ) – teritorijas līdz 200 jūras jūdzēm no krasta līnijām, kurās katrai valstij ir ekskluzīva jurisdikcija pār jūras resursiem – nekā atklātā jūrā. Tas var atvieglot saglabāšanas un pārvaldības pasākumu īstenošanu šajās teritorijās.

EEZ ietvaros atsevišķas valstis var pieņemt brīvprātīgus kuģu pasākumus vai ierosināt obligātas izmaiņas, izmantojot Starptautiskā jūrniecības organizācija, kas regulē starptautisko kuģošanu. Valstīm ir daudz iespēju aizsargāt vaļus savos ūdeņos.

Tomēr, tā kā vaļiem politiskās robežas neko nenozīmē, visefektīvākā pieeja būtu kaimiņvalstīm koordinēt centienus samazināt kuģu trieciena risku. pāri vaļu migrācijas ceļiem. Tālāk esošajā videoklipā ir parādīts, kā vaļi izmanto telpu okeānā, iekrāsots no zilas (mazāk izmantojamas zonas) līdz baltai (bieži izmantotas zonas), un uz tā ir pārklāta globālā kuģu satiksme, kas iekrāsota atkarībā no kuģa ātruma.

Mēs arī konstatējām augstu kuģu trieciena riska līmeni esošajos aizsargājamās jūras teritorijas (MPA) – zonas, kurās valstis ir pieņēmušas dažādus pasākumus jūras dzīvības saglabāšanai un pārvaldībai.

Lielākā daļa no šiem MPA tika izveidotas, lai aizsargātu jūras dzīvi no zvejas, taču tikai daži no tiem nosaka kuģošanas ierobežojumus vai noteikumus. Ja MPA ir augsts kuģu trieciena riska līmenis, valdības varētu pievienot šādus pasākumus aizsargājamo teritoriju uzdevumiem.

Vaļu aizsardzības priekšrocības

Vaļu aizsardzība no kuģiem dotu labumu arī citām sugām. Kuģi var streikot daudzas jūras sugas, tostarp roņi, jūras bruņurupuči, haizivis, zivis, pingvīni un delfīni.

Jūras kuģniecība ir galvenais avots zemūdens troksnis, Kas ir liels apdraudējums jūras dzīvībai. Zemūdens troksnis var traucēt barošanu, traucēt saziņu un radīt stresu daudzām sugām. Kuģi skrien klusāk ar lēnāku ātrumu, tāpēc ātruma samazināšanas pasākumi var samazināt trokšņa piesārņojumu, kā arī sadursmes risku.

Cilvēki var gūt labumu arī no kuģu palēnināšanas un maršruta maiņas. Kad kuģi pārvietojas lēnāk, to degvielas efektivitāte palielinās, samazinot to siltumnīcefekta gāzu emisijas. Jūras kuģniecības nozare pašlaik rada oglekļa emisijas salīdzināmi ar aviācijas nozarēm.

Kuģu palēnināšana samazina arī emisijas kaitīgie gaisa piesārņotāji kas apdraud cilvēku veselību piekrastes zonās un tiek lēsts, ka tas veicina simtiem tūkstošu priekšlaicīgas nāves gadījumu katru gadu.

Piemēram, 2023. gadā kuģi, kas sadarbojas ar a brīvprātīga palēnināšana Kalifornijā samazināja siltumnīcefekta gāzu emisijas par 45,000 1,250 tonnām un slāpekļa oksīdu emisijas par XNUMX tonnām, un tās samazināja risku vaļiem vairāk nekā uz pusi.

Mainot kuģu maršrutus, ūdeņus var padarīt drošākus vietējiem zvejniekiem. Piemēram, Šrilankā intensīva kuģu satiksme aptver piekrasti, pārklājoties ar vietējiem zvejniekiem, kā arī ar zilajiem vaļiem, kas meklē barību. Ir notikušas sadursmes ar kravas kuģiem nogalināja vairākus zvejniekus tur pēdējos gados.

Atbildot uz to, daži kuģniecības uzņēmumi ir brīvprātīgi mainot braukšanas joslas tālāk jūrā, lai samazinātu sadursmes ar cilvēkiem un vaļiem risku.

Mūsu savstarpēji saistītajā pasaulē 90% patēriņa preču ceļot ar kuģi pirms tie nonāk tirgū. Lielākā daļa preču, ko patērētāji turīgās valstīs pērk ikdienas dzīvē, kādā brīdī ir ceļojuši pāri okeānam.

Mūsu pētījums liecina, ka kuģu trieciena risks ir plaši izplatīts, taču, mūsuprāt, vaļu aizsardzība no šīm sadursmēm ir atrisināms jautājums. Un, aizsargājot vaļus, cilvēki var pasargāt arī sevi.

ANNA NĪSI ir pēcdoktorantūras pētnieks bioloģijā Vašingtonas Universitāte. Šis raksts ir pārpublicēts no Saruna saskaņā ar Creative Commons licenci. Lasīt sākotnējo rakstu.

