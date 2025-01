Noronha: Atlantijas okeāna niršanas karstais punkts

Pjērs KONSTANT ir apmeklējis Fernando de Noronha salu Brazīlijas austrumos, lai izbaudītu tās unikālo atmosfēru un, jo īpaši, niršanu ar akvalangu.



Ja jūs būtu Dienvidamerikas jūras putns, jūs varētu lidot 525 km attālumā no Resifes vai 350 km attālumā no Natalas ziemeļaustrumu krastā un izkāpt uz dažiem sīkiem zemes gabaliņiem. Fernando de Noronha Brazīlijai ir tas pats, kas Galapagu salas ir Ekvadorai kontinenta otrā pusē.

Sarkankājains bubulis

Abi arhipelāgi savā ziņā ir ļoti līdzīgi. Atrodas nedaudz uz dienvidiem no ekvatora, abi ir vulkāniski karstie punkti, kas radušies no lūzumu zonām okeānā, un ražīgs patvērums jūras putniem. Un abās niršana ar akvalangu ir viena no populārākajām aktivitātēm.

21 Noronha sala ir daudz vecāka par Galapagu salām. Tie atrodas uz Dienvidamerikas plātnes, un uz rietumiem stiepjas virkne vulkānu, tostarp Rokas atols.

Arhipelāgu 24. gada 1503. jūlijā atklāja portugāļu pētnieks Gonsalo Koelju, ko finansēja Fernao de Noronja, bet, kā stāsta stāsts, par to piederēja Amerikas Vespuči, ekspedīcijas loceklis itālis, kurš pirmais aprakstīja salas.

Ūdenslīdēji dreifē kanālā

Vēlāk to ieņēma holandieši, pirms nonāca franču rokās, un 1737. gadā to beidzot pārņēma portugāļi. Viņi uzcēla vairākus nocietinājumus, tostarp Nossa Senhora dos Remedios cietoksni, un Fernando de Noronha kļuva bēdīgi slavens kā politisko ieslodzīto galamērķis.

Čārlzs Darvins iesaistījās HMS Bīgls 1832. gadā un 1900. gadu sākumā tika izveidotas Itālijas un Francijas apmetnes tirdzniecībai un zemūdens kabeļu ieguldīšanai. Aeropostale komerciālie lidojumi savienoja Dienvidameriku ar Eiropu un Āfriku, un Otrā pasaules kara laikā Noronha kļuva par ASV gaisa spēku bāzi.

Nacionālais jūras parks

Brazīlijas militārpersonas pārvaldīja salas no 1942. līdz 1988. gadam, kad salas tika pasludinātas par nacionālo jūras parku, un mūsdienās tūrisms veicina ekonomiku. Noronha ir kļuvusi par sapņu brīvdienu salu bagātajiem brazīliešiem.

Nacionālā jūras parka ieeja

Fernando de Noronha 2001. gadā tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, un to pārvalda Čiko Mendesa Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas institūts (ICMBio), kas ir pievienots Vides departamentam. Rocas tiek pārvaldītas atsevišķi kā apmeklētājiem aizliegts bioloģiskais rezervāts.

Ar vietējo iedzīvotāju palīdzību tika izstrādāts jūras parka ilgtspējīgas attīstības plāns. Tūrisma vietas un infrastruktūra tiek stingri kontrolēta.

Ūdenslīdējs ar sviesta dzēliena staru kanālā

GOL lidojums no Resifes ilgst stundu. Ierodoties jūs maksājat TPA (Permanency Tax), kas tiek iekasēta 76 reālu apmērā (apmēram £10) par nakti, bet palielinās, jo ilgāk uzturaties. Jūras parka birojs iekasē ieejas maksu no ārpus Brazīlijas 222 R$ (30 £), kas ir derīga 10 dienas.

Lielākā daļa naktsmītņu atrodas krodziņi vai viesu mājas. Dzīve un pārtika uz salas ir dārgi.

Trīs niršanas centri darbojas no Porto ziemeļaustrumu krastā, un niršanas veikali atrodas arī koloniālajā Portugāles pilsētā Vila dos Remedios ar tās vēsturiskajām ēkām, piemēram, Palacio Sao Miguel un Nossa Senhora dos Remedios baznīcu. .

Jahtu osta Porto

Pico do Meio pludmale, skatoties no Nossa Senhora dos Remedios forta

Iespaidīgais Nossa Senhora dos Remedios forts, kas atrodas uz kraujas ar skatu uz pilsētu, piedāvā labus skatus uz Porto, Praia do Meio (vidējo pludmali) un ikonisko īkšķa formas akmeni Pico de Meio, kas ir pievilcība saulrieta laikā.

Salas ir pakļautas austrumu-rietumu dienvidu ekvatoriālās straumes un dienvidaustrumu tirdzniecības vējiem. “Iekšējā jūra” ziemeļu piekrastē ir mierīga no aprīļa līdz novembrim, bet citos gadalaikos pārņem ziemeļaustrumu pasātu vēji.

"Ārējā jūra" dienvidu piekrastē parasti ir nelīdzena, bet redzamība ir skaidrāka, tāpēc niršanas operācijas izvēlas vietas atbilstoši gada laikam.

Ūdens temperatūra ir 28°C visu gadu, redzamība svārstās no 25-40m. Ar savām 25 niršanas vietām Noronhas niršana tiek uzskatīta par labāko Brazīlijā.

Zemūdens ainava, kas galvenokārt sastāv no melniem vulkāniskajiem bazaltiem, ir diezgan blāva ar laukakmeņiem, grēdām, dažreiz kanjoniem, peldvietām un alām. Vietās, kur kanālos plūst straumes, sūkļi pārklāj akmeņus, kas kļūst ļoti krāsaini, bieži vien spilgti sarkani. Citādi zaļo aļģu un jūras vīnogu dobes ir norma.

Sūkļi nodrošina nekustīgu krāsu

Niršanas dienas

Kravas automašīnas savāc ūdenslīdējus savās vietās krogs 7.15:10, un gidi sniedz instruktāžu par laivu iespējām un niršanas vietām. Daži runā angļu vai spāņu valodā, lai gan Brazīlijas valoda ir norma. Niršanas vietas atrodas 30-XNUMX minūšu attālumā.

Manas uzturēšanās laikā decembrī lielākā daļa niršanas notika Iekšējā jūrā starp Noronhas ziemeļu krasta austrumu un rietumu punktiem.

Cordilhieras, netālu no ziemeļaustrumu gala, ir iegremdēta grēda ar daudzām aļģēm. Parasts skats ir maza zili un zeltīta svītrainu grunduļu skola (Haemulon chrysargyreum). Brazīlijas papagailis (Sparisoma amplum) ir zaļas uz muguras un sarkanas uz vēdera mātītēm, savukārt pieaugušie tēviņi kļūst gaiši zili ar sarkanu pusmēnesi uz astes.

Dzeltensvītrains ņurdēšana alā

Brazīlijas papagaiļu zivju mazuļi

Pelēks Bermudu jūras šubulis (Kyphosus sectatrix) pārvietoties mazos iepakojumos, tāpat kā melnās margetas (Anisotremus surinamensis), augsts ķermenis ar stāvu galvu un sudrabains ar melnu plankumu aiz žaunām.

Bermudu jūras čupiņa

Melnie margeiti

Es sastopos ar vanagu bruņurupuci (Eretmochelys imbricata) neievērojot ūdenslīdējus un zilu tang (Acanthurus coeruleus), viena no retākajām ķirurgu zivju sugām.

Ganās bruņurupucis

Ilha do Meio (Vidussala) atrodas starp Ilha da Rata (Žurku salu) un Porto. Ideja būtībā ir izpētīt alas un izpeldēt seklā ūdenī, ložņājot un izkāpjot aiz niršanas ceļveža, kamēr uzņēmuma All Angle zemūdens fotogrāfs jūs gaida otrā pusē. Fotogrāfijas ir pieejamas niršanas veikalā vakarā par USD 30 gabalā (apmēram 4 £).

Alas ir dzīvas ar vara slaucītājiem (Pempheris schomburgki), mazs čiekurveidīgs sēklis ar ziliem plankumiem un dzelteniem vēderiem (Cephalopholis fulva), franču eņģeļu zivju pāri (Pomacanthus paru) un zilās tangs. Atpakaļ virspusē laimīgi lido melni spārni un dzeltenastes tropu putni.

Konijs

Franču eņģeļu zivs kanālā

Dzeltenastes tropu putns

Salas rietumu galā Ponta da Sapata ir sarkankājaino bubulīšu ligzdošanas vieta. Caverna da Sapata, zemūdens arka ar smilšainu dibenu, nodrošina patvērumu dienvidu dzeloņainajiem stariem (Dasyatis Americana), ar piparu krāsas tapas uz muguras. Ūdenslīdēju netraucēti viņi saglabā dzena attieksmi.

Ūdenslīdēji alā

"Daži bruņurupuči pazūd nomaļos alas stūros un kļūst par skeletiem...", apstiprina Hulio, ar prieku smaidot blakus galvaskausam. Laba redzamība veicina labus attēlus. Neliela siena ārpusē atklāj trīs uzzīmētas vīles (Aluterus scriptus) un baltraibās apelsīnu filejas (Cantherhines macrocerus).

Trīs uzzīmētas vīlītes…

…un balti plankumainās oranžās vīlītes

Kagarasa, Noronhas austrumu pusē, uz rietumiem no Žurku salas, ir maskētu bubulīšu ligzdošanas vieta. Dziļāka niršana 32 m zonā, tā ir vieta arī Kaboverdes omāriem (Panulirus charlestoni), melnais domkrats (Caranx lugubris), franču eņģeļu zivs un pamanāmā Brazīlijas papagaiļa zivs.

Kaboverdes omārs

Kanālā

20 m dziļais Buraco das Cabras ir produktīvāks fotogrāfiem. Klīstoša medmāsas haizivs (Gringostoma cirratum) rada ažiotāžu, galu galā tuvojoties man bez bailēm. Garām iet lieli smiltīs klāti stari, skatās ūdenslīdēji.

Izmisīgs Brazīlijas “youpie” ūdenslīdēju skats parāda pārpilnību ar atplestām rokām aiz bruņurupuča un oficiālā fotogrāfa priekšā. Pacietīgi gaidu savu kārtu pietuvoties starp akmeņiem ganāmajai būtnei.

Okeāna sprūda (Canthidermis sufflamen) aizpeld garām un mazos mākoņos izsprāgst Bermudu jūras čupa. Niršanas beigās kanāla iekšienē, starp Žurku un Vidējo salām, manu aci satver liels vecs portugāļu enkurs, kas iekalts sarkanos sūkļos. Dreifējot straumē, es lidoju pāri burvīgai pāva plekstei (Bothus lunatus) noapaļota akmens paklāju.

Vecs enkurs, kas inkrustēts ar sūkļiem

Cabritos ziemeļaustrumu galā sākas Ārjūras dzidrajos ūdeņos, lai iekļūtu kanālā. Sekla, krāsaina vieta, kurā ir daudz sēņu formas akmeņu, kas pārklāti ar sūkļiem.

Melnais džeks un jūras zivju bars (Acanthurus chirurgus), domkrats ar zirga acīm (Caranx latus) ar dakšveida dzeltenajām astēm un dzelteno joslu kazu zivīm (Mulloidichthys martinicus) pabeidz izrādi. Otrs vecais enkurs, vēl lielāks, atstāj man muti vaļā.

Melnais džeks peldēšanā

Manu vēlēšanos pēdējā niršanas dienā izpildīs Leo un Hulio. Salas rietumu galā zemūdens virsotne Cabeço da Sapata parasti ir pakļauta spēcīgām straumēm un ūdens kustībām, taču mēs piedzīvojam tikai vieglu pietūkumu.

Liela māsu haizivs kā ēna pāriet pāri balto smilšaino dibenu. Blakus virpuļo maza zirga acu džeka skola. suņu snapper (Lujanus jocu), sudraba ar restēm aizmugurē, dreifē kā mierīgi Cepelīni.

Medmāsas haizivs

Dzeltenā hroma mākoņi (Chromis multilineata) šūpojas ar straumi pār virsotni , kamēr melno sprūdazivju bari (Melichthys niger) virziet kursoru zilā krāsā.

Melnā sprūda

Trinta Reisa Mar de Forā atrodas dienvidu krasta vidū starp topošām klinšu saliņām. Okeāns ir tik nemierīgs, kā gaidīts, bet zem ūdens viss ir mierīgs. Baltās smiltis ir izgrebtas ar viļņojuma pēdām plašā plašumā, lai panāktu labu fotografēšanas efektu.

Mēs izpeldējamies un ieejam kanjonā ar dienvidu stariem un melno domkratu. Izceļoties, es esmu liecinieks rifu haizivijai (Carcharhinus perezi) majestātiski klīst pa plašu balto smilšu plašumu.

Karību jūras rifu haizivs tālumā

Leo atpūšas drošības pieturā

Tā ir atmosfēras vide ar daudz gaismas, liekot aizmirst, ka Fernando de Noronha laikā no 1992. līdz 1998. gadam bija vieta plašai amatnieciskai haizivju zvejai. Diemžēl mērķauditorija bija melnā žults, rifs, zīdains, citrons, medmāsa, tīģeris un āmurgalva.

Dzīve uz zemes

Savvaļas dzīvnieki okeāna salās ir ārkārtīgi ierobežoti. Zīdītāju Noronā praktiski nav, izņemot žurkas un gļotas, kastaņu krāsas grauzējs, ko agrīnie kolonisti ieviesuši uzturam.

Moco

Teju ķirzaka

Melnbaltā Teju ķirzaka, kas galvenokārt sastopama mežā, tika ievesta no Brazīlijas ziemeļaustrumiem pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, lai rūpētos par žurkām, un tā izaug līdz aptuveni 1950 cm. Tam ir rozā dakšveida mēle, piemēram, ķirzakai, bet, tā kā tas uzbrūk vietējiem putniem, tas salā ir nevēlams plēsējs.

Kad Čārlzs Darvins 20. gada 1832. februārī nonāca krastā Noronā (trīs gadus pirms Galapagu apmeklējuma), viņš brīnījās par sulīgu tropu mežu ar magnolijām, lauru kokiem, ko rotāja smalki ziedi, un kokiem, kas nes augļus.

Meža krabis

Šie sākotnējie meži beidza pastāvēt pēc tam, kad Noronha kļuva par soda koloniju, un līdz 19. gadsimta beigām sala tika gandrīz pilnībā izcirsta, taču 1988. gadā sākās lēna atveseļošanās ar jūras nacionālā parka statusu.

Saglabāšanas projektus pārvalda ICMBio. Papildus Rocas atola bioloģiskajam rezervātam ir arī Tamar projekts, lai saglabātu piecas jūras bruņurupuču sugas, kuras, kā zināms, apmeklē salas: zaļo, vanagu, meža bruņurupuču, olīvkoku un leatherback, lai gan nirēji parasti redz tikai pirmās divas.

Otrs projekts attiecas uz vērpjošajiem delfīniem (Stenella longirostris), kuru iedzīvotāji dzīvo nošķirtajā Baia dos Golfinhos ziemeļrietumos. Apmeklētāji ierodas agri no rīta, lai vērotu delfīnu rotaļas līcī.

Baia dos Porcos

Ir pieejamas vairākas takas, lai gan dažām ir nepieciešama iepriekšēja rezervācija, jo tās noteiktos laikos vada licencēts ICMBio ceļvedis. Lielākā daļa ved uz pludmalēm vai skatu vietām, un tās var ilgt no 15 minūtēm līdz trim stundām.

Vairākas aģentūras piedāvā arī privātas ekskursijas ar savu transportu vai pat kruīzus snorkelēšanai vai delfīnu vērošanai.

Neatkarīgi ceļotāji ar zemu budžetu var nokļūt uz bezmaksas Coletivo autobusu, kas kursē turp un atpakaļ starp Porto ziemeļaustrumos un Sueste dienvidrietumos pa BR-363, nodrošinot piekļuvi visu taku sākumam un eksotiskajām pludmalēm. Fernando de Noronha ir patiesi Brazīlijas pieredze, kur ārzemnieks tiek gaidīts, taču tas noteikti ir dīvainība!

Uzturēšanās beigās es eju garām mājai ar krāsainu izkārtni uz vārtiem ar uzrakstu "Sorria voce esta na Paraiso” – „Pasmaidi, tu esi paradīzē”.