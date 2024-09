Elles zvani un citi Jukatanas alu īpašie piedāvājumi

PĒRRS KONSTANTS ir bijis Meksikā un vienmēr vēlas tajā iedziļināties cenotes – īpaši laikā, kad vismaz daži no tiem varētu tikt apdraudēti. Viņš uzrakstīja ziņojumu un uzņēma visus attēlus…

Jukatāna ir aizraujoša zeme ne tikai ar savu kultūru, unikālo dabu un savvaļas dzīvniekiem vai senajām maiju arheoloģiskajām vietām, bet arī tāpēc, ka tā ir alu nirēju paradīze.

Tā bija mana piektā vizīte pēdējo piecu gadu laikā. Vēl 2017. gadā es piedalījos TDI sidemount alas kursos Plaja del Karmenā. 2018. gadā es nirēju cenotes ap Meridu un atgriezās nākamajā gadā, lai iegūtu vairāk.

2020. gadā mana ala-treniņš tika virzīts soli tālāk ar skatuves kursu Playa un DPV treniņš Tulumā. Tas bija aizraujošāk, bet izaicinošāk – šajā līmenī jūs nevarat izmantot zemūdens kameru, jo jums ir vajadzīgas abas rokas, lai tiktu galā ar aprīkojumu.

Elliots dziļumā Regīnas sālsūdens Aleksisa pasāžā

Diez vai pēc viena brauciena jūs varat izlikties, ka esat paveicis Jukatānu. An Open Water Ūdenslīdējs a cenote ir atļauts veikt tikai niršanu alās, vienmēr redzot dienas gaismu. Visam, kas atrodas virs galvas, ir nepieciešama īpaša ala treniņš kam seko uzlabota ala treniņš, tas viss ir labi pirms pilna alas sānu līmeņa sasniegšanas un tā tālāk.

Lielākā daļa nirēju piedzīvo cenotes pirmo reizi baudītu tikai ierobežotu piekļuvi un iepazītu klasiskās vietas, kuras niruši lielākā daļa tūristu. Ar tūkstošiem cenotes no kuriem izvēlēties, būtu vajadzīgs mūžs, lai to visu izpētītu.

Visnoderīgākie, stingrākie, pastāvīgie alu nirēji turpinās atklāt jaunumus cenotes ik pa brīdim vai spiediet tālāk esošo alu sistēmu nezināmajos virzienos.

Eliots starp pīlāriem Tortugā

Gondvāna

Pirms senās Gondvānas sabrukšanas, kas ietvēra Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas un Āfrikas kontinentus, Jukatana uz laiku bija saistīta ar to, kas kādu dienu kļūs par Venecuēlu. Kad protoatlantiskais okeāns un Meksikas līcis sāka veidoties pirms 140 miljoniem gadu, tas atdalījās un kļuva par izolētu plāksni.

Rotējot pretēji pulksteņrādītāja virzienam un dreifējot uz rietumiem nākamos 50 miljonus gadu, Jukatāna sadūrās ar Meksiku. Pussalas austrumos izveidojās lūzumu zona un izveidojās Jukatanas baseins.

Jukatanas plakankalne tika veidota no krīta kaļķakmens, bez virszemes upēm, bet ar zemi, caur kuru ūdens sūcas. Meteorīta trieciens, kas Jukatānā atstāja milzīgu krāteri un izraisīja otro masveida izzušanu pasaulē, arī radīja plašu lūzumu tīklu pazemē, un miljoniem gadu lietus kaļķakmeni izšķīdināja tālāk, veidojot pazemes ūdens straumes un iegrimes.

Pasaulē garākās pazemes upes, kas klasificētas kā “sistēmas”, atrodas Kvintana Roo piekrastes reģionā uz austrumiem no Jukatanas.

Makss apgaismo Xulo pīlāru kolekciju

Ledus laikmeti pussalu skāra pirms 150,000 20,000 līdz 65 XNUMX gadu. Pēdējā redzēja cilvēku ierašanos no Āzijas, izmantojot sauszemes tiltu pāri Beringa šaurumam. Ārkārtīgi aukstajos apstākļos viņi tika piesaistīti dzīvei pazemē. Jūras līmenis bija par XNUMX m zemāks nekā šodien.

Alās dzīvoja aizvēsturiski dzīvnieki, piemēram, lāči, milzu sliņķi un zobenzobu tīģeri, savukārt virs zemes klaiņoja mamuti, mastodonti un gliptodonti kopā ar lamām, kamieļiem un zirgiem.

Pēdējā ledus laikmeta beigās, apmēram pirms 8,000 gadiem, jūras līmenis paaugstinājās un lielāko daļu alu appludināja jūras ūdens. Saldūdens no lietus pacēlās augšpusē kā atšķirīgs slānis, veidojot izplūdušu haloklīnu, kur sāls un saldūdens sajaucas starp tiem.

Maksimāli pret stalaktītiem un pīlāriem Ksulā

Daudz vēlāk alām bija nozīmīga loma maiju kultūrā. Vārds cenote cēlies no maiju dzonot, kas nozīmē bezdibeni vai ar ūdeni piepildītu alu, kas simbolizē ieeju Ksibalbā, mirušo pazemē, bet arī auglīgo vietu, kur rodas dzīvība – simbolisku ceļu starp Zemi un infrapasauli.

Gran Akropole, Jaksilāna

Izlietnēs ir atrasti keramikas izstrādājumi, kā arī upurēšanas upuru atliekas, piemēram, jaunas meitenes. Cenotes dažkārt nodrošināja apbedījumus gados vecākiem cilvēkiem vai augstiem cilvēkiem. Mūsdienās Mayas uzskata, ka cenotes ar cieņu, kā vieta alu gariem.

Mans atsvaidzinājums

Air France reiss Kankunā nolaidās naktī. Es sakārtoju nomas automašīnu un, līstot uz šosejas, stundu vēlāk sasniedzu viesnīcu Plaja del Karmenā, lai gulētu krietni pēc pusnakts.

Pārejas diena bija obligāta, lai sagatavotu savu niršanas ekipējumu un zemūdens kameru. Nākamajā dienā man bija jāsatiekas ar savu niršanas gidu alā. Mēs bijām tikušies četrus gadus iepriekš Meridas ceļojumā.

Alu nirējs Maks

Ļoti profesionāli Makss sāka ar rūpīgu mana aprīkojuma pārskatīšanu, sūdzoties par dažiem aspektiem, piemēram, par to, ka manam otrajam nav garas šļūtenes. regulators, auklu griezējs un spoles.

Divus gadus nebiju nodarbojies ar niršanu alā, tāpēc bija nepieciešama atsvaidzināšana. Es jutu nelielu spriedzi, domājot par iespēju atkal atrasties virs galvas, un zināju, ka man pilnībā jākoncentrējas. Ja nepraktizējat regulāri, lietas var aizmirst, un ar šo darbību nav vietas kļūdām.

Es biju izdarījis 25 cenotes / alas līdz šim un meklēja ko jaunu, aizraujošu un, ja iespējams, 'īpašu'.

Sākotnējais brauciens mūs aizveda uz ziemeļiem uz Puerto Morelos, no kurienes mēs pagriezāmies uz rietumiem uz Ruta de los Cenotes. Jukatanas džungļi ir diezgan sausi, koku maksimālais augstums ir 15 m, un tajos mīt pārsteidzoši putni un aizraujoši dzīvnieki, piemēram, jaguāri un pumas, kurus Maksam patīk fotografēt, izmantojot infrasarkanās kameras, kas novietotas attālās vietās.

Zapote: koks un zvani

Izkārtne Zapotē cenote

Sapodilla cenote saules gaismā

Mēs plānojām ienirt Zapotē, smilšu pulksteņa formā, kas, atrodoties zem ūdens, izrādījās diezgan tumša ar indīgu sērūdeņraža slāni 30-35 m dziļumā. No tā kā spoks iznira 4,500 gadus veca zapotes koka stumbrs, kas izauga no 54m dziļās dobes.

Makss un apgrieztie sēņu stalaktīti Zapotē

Zapoti unikālu padara “elles zvani” jeb apgriezti sēņu formas stalaktīti, kas karājas pie sienām. Šie veidojumi veidojas ūdenī, izmantojot bioģeoķīmisko mehānismu, lai gan zvaniņus rada sērūdeņraža slānī iesprostotas baktērijas.

Šīs baktērijas, kas pazīstamas kā “ekstremofilas”, plaukst ekstremālos apstākļos, apstrādājot sēru un paaugstinot ūdens pH, veidojot unikālus veidojumus virs haloklīna. Tātad zvani ir dzīvi ārpusē, un ar sēru darbināmi organismi veicina kalcija uzkrāšanos.

Elles zvani tuvplānā

Nirējs starp sēņu stalaktītiem

Zvaniem ir nepieciešama vāja apgaismojuma vide, un tie veidojas tikai slāņa tuvumā līdz 35 m. 2020. gadā kāds pētnieks izvirzīja teoriju, ka tie šādi veidojušies oglekļa dioksīda burbuļu dēļ, kas paceļas no dziļumiem un iesprūst pret gandrīz horizontālajiem griestiem.

Dažu zvanu radiometriskā datēšana liecina, ka tie auguši vidējā un vēlā holocēna periodā. Daži no šiem smieklīgajiem CO 2 -Patērējošās sēnes var sasniegt 1–2 m garas un 80 cm platas, un blakus esošajās iegrimēs ir līdzīgas struktūras. Pašā zapotes kokā redzami “mazuļu zvaniņi”.

Zapotes koka stumbrs ar ūdenslīdēju nolaišanos

Max drošības pieturā Zapotē

Maravillas kupols

Netālu atradās Cenote Maravilla – saimnieka daļēji uzspridzināta apaļa iegrime, kurā lejā kāpj stāvas koka kāpnes. Nokļūstot ūdenī, pamanāmā kupola forma kļuva acīmredzama.

Nebija neviena pieminēšanas vērta veidojuma, taču bija lieliska redzamība un lieliska agras pēcpusdienas gaismas vārpsta, kas iedūrās dziļumā.

Vietne piedāvā atmosfēru zemūdens fotogrāfija kā arī būt a treniņš vieta brīvajiem nirējiem. Ūdens temperatūra bija 25°C.

Freedivers apmācība Maravilla

Gliemenes fosilija uz sienas, Maravilla

Nākamās pāris dienas mēs devāmies uz dienvidiem, netālu no Dos Ojos un Sac Actun sistēmas. Šis bija izveidota 2018 kā pasaulē visilgākā zināmā zemūdens alu sistēma, kas savieno 187 cenotes un satriecoši 365 km garš.

2008. gada martā trīs Proyecto Espeleogico de Tulum dalībnieki izpētīja Hoyo Negro bedri un 60 m augstumā atrada mastodona paliekas. 43 m dziļumā pusaugu maiju sievietes, paleoamerikānietes, ko tagad dēvē par Naiju, galvaskauss un kauli bija datēti ar 12-13,000 XNUMX gadiem.

Platforma uz Tak Be Ha cenote

Slepenais ūdens

Cenote Tak Be Ha (Slepenais ūdens) mūsu tvertnes tika nogādātas pa virvi caur skursteņa caurumu griestos līdz ūdens līmenim. Stāvas akmens kāpnes ļāva ieiet lielā, plašā kamerā ar daudzām dekorācijām un mākslīgo apgaismojumu.

Līkojums cauri stalagmītiem pie Tak Be Ha

Kolonnas pie Tak Be Ha

Brīdinājuma izkārtne, Tak Be Ha

Zem stalaktītu un heliktītu griestiem atrodas Tak Be Ha

Tālāk 8 km bedrains zemes ceļš veda cauri mežam uz Končas vietu, pussabrukušu iegrimi ar milzīgu Alamo koku, kas izstiepj savas saknes kā rāpojoša taustekļi. astoņkājis. Džungļu sajūta bija nepārspējama.

Pīlāri un stalaktīti pie Concha

Zem končas helikopteriem

Makss dodas Concha tunelī

Alu nirēji, kas nāk no niršanas Concha cenote

Piekļuve ūdenim bija ļoti sekla virs baltām smiltīm. Ārpus alas bija augsti lapu koki, un garām lidoja skaisti dvēseliski putni. Ložņājot pa šauru ieeju kaļķakmenī, mēs nekavējoties nokritām līdz 14 m dziļumam atlikušajā niršanas laikā. Redzamība bija skaidra.

Pirmajā T veida krustojumā mēs sekojām līnijai pa kreisi, līkumot cauri dažādām kamerām, kurās kā šautriņas no jumta karājās kolonnas, stalagmīti, stalaktīti un heliktiti.

Pēc 30 minūtēm, kad mani mērinstrumenti rādīja 140 bārus, Makss norādīja uz pārkari virs alas grīdas. Man par pārsteigumu es redzēju milzu zemes sliņķa pilnu skeletu, Ksibalba oviceps, kas atradās vietā, kur nomira pirms vairāk nekā 10,000 XNUMX gadu pēdējā ledus laikmeta laikā.

Milzu zemes sliņķa skelets pie Concha

Milzu zemes sliņķis (Museo de la Prehistoria)

Atceļā Makss mani ievilka malā nelielā kambarī. Neliela izkārtne ar numuru “285” iezīmēja maza gomfotēra kaulus, Cuvieronus tropicus, iespaidīgs mastodons ar taisniem uz priekšu vērstiem ilkņiem.

Sekojot pa šauro džungļu taku atpakaļ uz mašīnu ar tvertni uz pleca, es ar bijību pamanīju mazu čūsku, kas glīti bija saritinājusies uz akmens, un steidzos atpakaļ, lai nofotografētu.

“Esiet ļoti uzmanīgs, tas ir a nauyaca!” brīdināja garām ejošs meksikāņu alu nirējs. Galīgā bedres odze Abirops asper ir ļoti indīga čūska, kas pazīstama arī kā fer-de-lance kas spēj izspļaut indi līdz 2m attālumā. "Mans draugs tika sakosts un četras dienas palika intensīvajā aprūpē...".

Izcila odze, kas balstās uz klints pie Concha

Kad uzņēmu šāvienu, es atrados ne vairāk kā 50 cm attālumā. Drīz pēc tam Makss sastapa matainu Jukatekas tarantulu, Brachypelma epicureanum, meža stāvā. Melns ar sarkanīgu vēderu, tas ātri paslēpās savā caurumā.

Tanīns iespaidīgs

Manā ceturtajā niršanas alā dienā Makss mani aizveda uz vienu no savām iecienītākajām vietām, 20 km no Tulumas un 8 km iekšzemē. Cits tarantulis mūs sagaidīja autostāvvietā, kad sagatavojām aprīkojumu un tvertnes un 50 m pastaigā uz Koi. cenote 60 cm Dienvidjukatānas mainīgā koraļļu čūska, Micrurus apiatus, slīdēja pa meža zemi.

Matainais tarantuls nāk klāt, lai apskatītu Koi

Tumši sarkans ar melnām joslām, kas iezīmētas ar šaurām dzeltenām joslām, tas bija krāšņs radījums, diezgan kautrīgs, bet indīgs.

Sarūsējušas dzelzs kāpnes spirālveidīgi nonāca iekšā cenote's mazā atvere, tieši uz ūdens galda. Cementa bloki palīdzēja, novietojot tvertnes seklā ūdenī. Bija plats kupols, zemi griesti ar stalaktītiem un dažiem sikspārņiem – grīda bija no melna, gaistoša sikspārņu gvano, bet sienas – balts kaļķakmens.

Dubultā gaismas refrakcija koi cenote

10-14m dziļumā Makss mani veda zem ūdens uz Xuxi cenote. "Es jums parādīšu kaut ko īpašu," viņš teica, un tagad es brīnījos par šo skatu.

Max tuvu tanīnam Xuxi cenote

Lietus sezonā augsnes un lapu klātbūtne rada daudz tanīna, kas nokļūst ūdens apakšā. Tas izpaužas kā elpu aizraujoši sarkani, oranži, dzelteni un zaļi toņi ūdens kolonnā – apokaliptiskā vīzija. Mēs spiedāmies tālāk dažādās kamerās.

Pēc piknika tacos, mēs atgriezāmies Koi, bet šoreiz lēcām pa kreisi un tad pa labi uz neizteiktu ziloņu kaulu kaudzi, kuru sasniedzām pēc 30 minūšu peldēšanas. Mazie baltie INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) konusi tika novietoti kā zinātniskās izpētes indikatori.

Marķējumi norāda uz pārakmeņotiem ziloņa kauliem

Uz Xulo

Uz dienvidiem no Tulumas, īsi pirms Muyil, atrodas Uku Cuzam, ko sauc arī par Xulo pēc vietējā Maya īpašnieka. Sākotnēji 2013. gadā to pētīja Alvaro Roldans, bet tagad tas ir savienots ar Systema Caterpillar un atrodas lejup no tā. "Piecas zvaigznes cenote!”, iesaucās Makss.

Kāpnes lejup uz Xulo cenote

Vecāka gadagājuma vīrietis vārdā Emilio bija vietas aprūpētājs, kā arī viņa divi suņi. Samaksājuši dalības maksu 300 peso (£11.60), mēs devāmies pa kāpnēm lejup uz zemi. cenote. Ūdens līmenis bija tumsā, un man bija jāieslēdz ķiveres gaisma, lai iestatītu.

Ļoti ātri līnija noslīdēja līdz 10 m, un parādījās ļoti grezni kambari ar lieliskiem pīlāriem, stalaktītu lietusgāzēm, stalagmītiem pirkstu vai lustru formā, drapējumu un heliktītu sienām.

Burvība bija īslaicīga. Makss pēkšņi izlēca pa labi, ierobežojumu koridorā zem zemiem griestiem. Apgriezties nebija iedomājama, un man vajadzēja novietot kameru ar izstieptām stroboskopiskām svirām uz sāniem, lai dotos uz priekšu. Tas jutās diezgan neērti.

Galu galā mēs panācām galveno līniju, kas iet caur sānu tuneli. Vēl viens lēciens, un no turienes tas bija atpakaļ uz bāzi 56 minūšu niršanas laikā. Strobi pārstāja darboties pareizi, un man bija aizdomas, ka baterijas ir zemas. Es nolēmu atstāt kameru nākamajai niršanai.

Tas izrādījās gudrs lēmums, jo mans niršanas ceļvedis veica lēcienu pa kreisi pēc trešā dubulto bultu komplekta un veda mani cauri ierobežojumiem un ļoti šaurām ejām zem jumta, nepārtraukti slīdot uz sāniem. Viņš pat deva man signālu apstāties svarīgākajos brīžos, lai varētu nofilmēt mani ar savu GoPro.

Makss iznāk no alas Ksulo

Pēc 67 minūtēm, būdams apmierināts ar manu sniegumu un peldspēju, Makss pirms izkāpšanas pozitīvi paspieda man roku.

Mierīgi sēdēdams savas koka būdas priekšā, Emilio mūs gaidīja ar a caguama, 1 litra alus pudele, viņa suņi guļ uz zemes. Pāris tukānu pārlidoja virs galvas, nolaidās uz zara, lai palūkotos uz mums, un pacēlās gaisā, tiklīdz es paķēru kameru.

Emilio bauda alu savas mājas priekšā Čulo

Aleksis Passage

Nākamās trīs naktis atrados Tulumā, un mana pēdējā niršanas diena bija ar Elliotu un vietni Cenote Regina. Sākotnēji to 2004. gadā izpētīja Robijs Šmitners, tagad tas ir savienots ar Sistema Ox Bel Ha (izmantojot Mayan Blue), taču tas ir slikti pazīstams, izņemot laimīgos!

Galvenajā tunelī zem stalaktītu jumta pie Regīnas

Lielu ūdens baseinu ar koka klāju ieskauj palmas. Duļķainā ieejas caurums sākās ierobežojumā, pēc tam atvērās diezgan tumšā alā ar plašu tuneli. Plāns bija T-pa kreisi, T-pa kreisi, līdz mēs iegrimām dziļi kanjonā 25m dziļumā.

Pēkšņi tas izgaismojās it kā ar burvju palīdzību Alexis Passage, pazemes upes gultnē baltā un gaiši zilā krāsā, kur rodas haloklīns, un viss bija izplūdis 30 sekundes. Tā bija burvīga vide – bet man jau bija laiks apgriezties.

Gaiši zils tunelis uz priekšu

Pīlāri un stalagmīti, Regīna

Nākamajai niršanai rīcības plāns bija T-labais, T-kreisais un T-labais. Atkal mēs iekritām dziļā sālsūdens ejā, kas pārsniedz 18 m.

Kad es skatījos uz Elliotu, kas pazūd haloklīna dūmakā, mana labā auss kļuva sāpīga zem spiediena, un es sapratu, ka es nevaru nokļūt dziļāk, neriskējot ar nopietnām nepatikšanām. Tas dažu sekunžu laikā var kļūt par murgu.

Es izmisīgi pamāju ar gaismu Eliotam, līdz viņš saprata manu signālu kā niršanas pārtraukšanu. Labāk droši nekā atvainoties.

Pjērs Konstants pēc niršanas pie Concha cenote

Maiju vilciens 2018. gada septembrī ievēlētais Meksikas prezidents Andress Manuels Lopess Obradors paziņoja par 1,525 km garo “Maiju vilciena” projektu ap Jukatanas pussalu. Tas pieder Meksikas bruņotajiem spēkiem, un tas savienotu Palenkes, Eskarčegas, Meridas, Kankunas, Tulumas un Bakalāras pilsētas. Referendums pilsētās uzrādīja 92% cilvēku pēc tam, kad viņiem tika apsolīts tūrisma attīstība un citi ieguvumi, kā arī 321 miljards peso (apmēram 16 miljardi ASV dolāru) galvenokārt no reģionālā tūrisma nodokļa. Būvniecība sākās 2020. gada jūnijā, un to plānots pabeigt šogad, Vides un pamatiedzīvotāju tiesību aktīvisti iebilda pret jaunu trašu izbūvi cauri džungļiem un paredzēja dabas katastrofu. Projektam turpinoties, viņi apgalvoja, ka džungļi tiek izcirsti bez jebkādiem vides pētījumiem. Taču 2021. gada novembrī Iekšlietu departaments atbrīvoja Maiju vilcienu un citus infrastruktūras projektus no vides pārbaudes. 2021. gada janvārī komandas izrakumu laikā atklāja vairāk nekā 8,000 senu artefaktu un konstrukciju. Alu nirēju kopiena prognozēja, ka projekts izraisīs daudzu cilvēku sabrukumu cenotes un alas, un diemžēl tas jau ir noticis vismaz 100 punktos. Quintana Roo pilsētā, kur ir notikuši protesti pret darbu, 1,800 km garas alas un pazemes upes plūst cauri tūkstošiem cenotes ko izjauks Maiju vilciens. Savvaļas dzīvnieki, piemēram, jaguāri, pumas, zirnekļa pērtiķi, oceloti, agoutis un putni dzer no cenotes bet Maya ūdens nesējslānis tagad ir pakļauts lielam piesārņojuma riskam. Sākotnējie plāni ietvēra elektriskās lokomotīves, kas vilktu vilcienus, lai gan valdība vēlāk paziņoja par pāreju uz dīzeļdegvielu, lai samazinātu izmaksas. 2020. gadā tā paziņoja, ka puse no maršruta Merida–Kankuna–Četumala joprojām būs elektrificēta. Taču šķiet, ka projekta negatīvie aspekti tika rūpīgi slēpti no sabiedrības, un Meksikas prezidents AMLO ir apņēmies pabeigt darbu pirms sava pilnvaru termiņa beigām. Pa ceļam uz dažādām cenotes Es redzēju plašās iznīcināšanas maģistrāles, kas šķērso Jukatanas džungļus, un mežu izciršanas apmēri šķiet šausminoši.

