Mājā – Vakatobi mājas rifs

Kas tieši padara Vakatobi mājas rifu tā daudzo atzinību cienīgu?

Tā ir faktoru kombinācija, kas ietver vieglu piekļuvi, biotopu veselību, ekosistēmu daudzveidību, unikālu jūras dzīvnieku pārpilnību un teritorijas milzīgo izmēru.

Uz Wakatobi's House rifa jūs atradīsiet dažāda veida vientuļnieka karti. Tā vietā, lai izmantotu izmestu gliemežvāku, tā vietā dzīvo koraļļu vientuļnieki (Paguritta ģints), bet viņi dzīvo nelielā koraļļa bedrē. Lai tos pamanītu, ir nepieciešama asa acs, jo tie reti ir lielāki par saulespuķu sēkliņām.

Ir zināms, ka viesi veselas dienas naktī velta niršanai krastā kūrorta priekšā, un daudzi atgriežas gadu no gada, lai atkārtotu pieredzi.

Sekla ūdens rotaļu laukums

Starp pludmali un dziļūdeni ir plašs seklu posms, kas piepildīts ar zāles gultnēm, smilšu līdzenumiem, krāsainiem mīkstu koraļļu audzēm un izkaisītiem cieto koraļļu veidojumiem, kas visi ir ārkārtīgi veselīgi un vietām diezgan blīvi. Tas ir kaut kas tāds, ko nevarētu sagaidīt tik tuvu kūrortam. Daudz vairāk nekā peldēšana starp krastu un rifu, šī teritorija ir lieliska vieta jūras dzīvības pārpilnības pārpilnībai, kurā ietilpst vardes zivis, akmeņzivs, greznas, robustas un Halimedas spoku zivis, murēnas, zilraibi dzeloņrajas, dažādi galvkāji (astoņkājis, kalmāri, sēpijas), žokļa zivju, garneļu un gobiju pāri, milzums pliku zaru, sēpiju, ērgļu stari, kas paceļas noteiktos gada laikos, un citi.

Snorkelēšana Mājas rifa seklumā.

Šīs Mājas rifa apgabala seklais dziļums ļauj pietiekami daudz saules gaismas appludināt jūras gultni, atklājot spilgtas krāsas, kas tiktu zaudētas lielākā dziļumā. Šis bagātīgais apkārtējās gaismas piedāvājums apvienojas ar objektu pārpilnību, nodrošinot fotogrāfiem ideālu zemūdens studiju. Seklums ir īpaši pievilcīgs arī snorkelētājiem, kuri var tuvplānā aplūkot jūras gultni, nedodoties tālu no krasta.

Niršana uz malas

Wakatobi mols sniedzas līdz pat House Reef nolaišanās malai.

Apmēram 70 metru (80 jardu) attālumā no pludmales House Reef kontūras veido pēkšņu pāreju no sekla ūdens. Uz ziemeļiem un dienvidiem no Vakatobi mola gala virzās satriecoša siena. Šeit rifu cekuls sākas tikai divus metrus no virsmas un iegrimst vairāk nekā 70 metru dziļumā. Šī dramatiskā topogrāfija rada izcilu iespēju daudzlīmeņu niršanas profiliem. Šis zemūdens valnis ir caurstrāvots ar pārkarēm un plaisām. Plaukstošs sūkļu, cieto un mīkstu koraļļu klāsts nodrošina patvērumu daudzveidīgai bezmugurkaulnieku un zivju populācijai, un sugu sajaukums mainās, palielinoties dziļumam.

Vietā, kur sekls satiekas Vakatobi mājas rifā.

Ūdens dzidrums vairāk nekā 30 metru diapazonā ļauj daudz apkārtējās gaismas filtrēt dziļumā, papildinot sienu un zemo nogāžu vizuālo drāmu. Šī daudzveidīgā ainava sniedz bezgalīgas iespējas būtņu medībām starp koraļļiem un ēnu slēptajiem patvērumiem, kas šķeļ nogāzes. Ūdenslīdēji var sekot savām interesēm līdz izvēlētajam dziļumam, pēc tam lēnām virzīties atpakaļ uz virsmu, veidojot profilus, kas pieļauj stundu plus grunts laiku un beidzas ar drošības pieturām starp dzīvīgiem koraļļu veidojumiem. Zaļie un Hawksbill bruņurupuči parasti tiek novēroti kuģojam pa ūdens malu vai snaužam zem sienas pārkarēm.

Netālu no mola

Jūras dzīvība zem Wakatobi mājas rifa mola.

Wakatobi mols sniedzas līdz Mājas rifa ārmalai, nodrošinot nirējiem, kuri nevēlas peldēt no krasta, ērtu piekļuvi izkāpšanas vietai. Mols ir arī ievērības cienīgs niršana pats par sevi. Mola atbalsta pāļi rada pajumti un ēnu, kas satur lielus zivju barus. Paskatoties tuvāk, atklājas daudz makro priekšmetu. Mola lielajās betona kolonnas un sijas ir mājvieta dažādām garnelēm, krabjiem un krokodilu zivīm, un apkārtne ir ievērojama ar daudzām anemonu kolonijām un to pavadošajām klaunzivīm un dāmām. Vairāk nekā pusducis šo fotogēno zivtiņu sugu var atrast starp to saimnieka taustekļiem, sniedzot vieglas iespējas vienam no ikoniskākajiem zemūdens attēliem.

Šis balto lapu skorpionzivs pāris tika atrasts tieši Wakatobi mola pamatnē.

Zem mola un ap to slēpjas arī eksotiskāki radījumi, tostarp lapu skorpionzivis, spoku zivis, sēpijas, bieži pa pāriem, kā arī tiem, kam ir liela acs Pegasus Seamoth. Peldoties seklumā, var arī sastapties ar dažiem jūras kratiem, kuri ir iecienījuši šo vietu medībām.

Taksi laivas un drifti

Ūdenslīdējs, kas kruīzējot pa sienu, uzkāpj uz liela ķiršu ziedu koraļa uz Mājas rifa

Mols ir tikai House Reef centrālais punkts, kas stiepjas citās nosauktajās niršanas vietās uz ziemeļiem un dienvidiem no kūrorta. Šis milzīgais rifu un seklu plašums sniedz gandrīz neierobežotas iespējas izpētīt. Lai palīdzētu nirējiem sasniegt attālākus rifa posmus, Wakatobi uztur taksometru laivu parku, lai nobrauktu no mola. Atkarībā no tā, kādā virzienā virzās ūdens, taksometru laivas nolaidīs ūdenslīdējus krietni uz ziemeļiem vai dienvidiem no kūrorta, lai veiktu ilgstošu niršanu, kas beidzas pie mola kāpnēm. Šīs 5 līdz 7 metrus garās palaišanas iekārtas ir aprīkotas ar elektrisko piedziņu, lai panāktu minimālu ietekmi uz vidi, un tās var ērti nogādāt piecus ūdenslīdējus vai snorkelētājus uz izvēlētu vietu. Taksometri katru dienu kursē no rītausmas līdz krēslai, un viesi var rezervēt braucienu vai vienkārši pajautāt niršanas centrā un gaidīt nākamo pieejamo laivu. Tas rada satriecošu pārvietošanos gar rifu atpakaļ uz molu. Sazinieties ar niršanas centru par plūdmaiņu izmaiņām.

Wakatobi mājas rifs var radīt dažus ļoti retus atradumus, piemēram, balto cepurīti (Lotilia graciliosa) ar Alpheus garneļu (Alpheus rubromaculatus) istabas biedru.

Lai veiktu dreifēšanu, kas ilgst 90 minūtes ilgāk, ūdenslīdēji var pieprasīt liela apjoma tvertnes no niršanas centra, lai nodrošinātu pietiekamu gāzes padevi. Šos dreifus iecienījuši arī rebreather ūdenslīdēji, kuri spēj paplašināt niršanu vairāku stundu ekskursijās. Pašreizējais rebreather drifta niršanas rekords Mājas rifā ir vairāk nekā sešas stundas!

Mājas tumšā puse

Mājas rifs ir pieejams Wakatobi viesiem dienu un nakti. Dažiem, saulriets ir labākais apmeklējuma laiks. Gaismai pazūdot, dienas laikā aktīvie radījumi sāk meklēt pajumti, bet citi iznāk no savām ligzdām, lai barotos tumsā. Viltīgie galvkāji, kas maina krāsu, piemēram, sēpijas un kalmāri, var iegūt dažādas spilgti rozā, purpursarkanas un dzeltenas nokrāsas, kā arī rakstus, ko var izmantot maskēšanai, saziņai vai pat potenciālā laupījuma hipnotizēšanai.

Aizsargājošā kokonā ietīta papagaiļu zivs tiek izgulēta uz nakti.

Niršanas gaismas atklāj zušus, kas slīd pa koraļļiem, bruņurupuči snauž ar galvām, kas iebāztas sienas pārkarēs. Vērīgi nirēji var atrast ķirurgu zivis un citus dienas maiņas dalībniekus, kas atrodas dziļi rifa padziļinājumos un plaisās. Tā kā zivīm nav plakstiņu, ko aizvērt, tās var nebūt aizmigušas, taču patiesībā tās izbauda savu nakts atpūtas versiju. Dažas zivis dara vairāk nekā tikai uz nakti. Papagailis veic vienu no pazīstamākajiem gulēšanas rituāliem uz rifiem, izdalot želejveida gļotādas burbuli, kas aptver visu ķermeni.

Pušķota skorpionzivs (Scorpaenopsis oxycephala) fluorescē interesantu zaļās un oranžās krāsas kombināciju Fluo apgaismojumā nakts niršanas laikā Mājas rifā.

Nakts niršana sniedz arī unikālu iespēju būt lieciniekiem jūras fluorescences fenomenam ar kūrorta Fluo-dive programmu. Parasto niršanas gaismu vietā fluo-nirējiem un snorkelētājiem tiek piešķirtas īpašas zilas gaismas, kā arī dzelteni filtri, kas ir piemēroti virs ūdens. niršanas maska. Kad šo gaismu stari tiek izvilkti gar rifu, daži koraļļi un dzīvnieki iedegas šausmīgi kvēlojošās krāsās, pārvēršot nakti par dīvainu gaismas šovu.

