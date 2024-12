Piesārņojoši kuģu vraki ir bumba ar laika degli

Viņi slēpjas mūsu okeānu dzelmē, saka FRĀSERS STŪRTS no Sauthemptonas universitātes.

Okeānu un jūru dzelmē atrodas vairāk nekā 8,500 kuģu vraku no diviem pasaules kariem. Tiek lēsts, ka šajos vrakos ir tikpat daudz kā 6 miljardi galonu (22.7 miljardi litru) naftas, Kā arī munīcija, toksisks smagie metāli un pat ķīmiskos ieročus.

Gadu desmitiem šie vraki lielākoties ir bijuši ārpus redzesloka un prāta. Bet visu šo laiku viņu struktūras ir degradējušās, nepielūdzami palielinot iespējamību pēkšņai toksisku vielu noplūdei jūrā vide.

Dažās pasaules daļās klimata pārmaiņas pastiprina šo risku. Okeāna temperatūras paaugstināšanās, paskābināšanās un pieaugošā vētrainība paātrina šo vraku sabrukšanu.

Protams, pasaules karu vraki nebūt nav vienīgie, kas atrodami jūras dzelmē, un daudzi citi vēl vairāk pastiprina problēmu. Šīs globālās problēmas risināšanas izmaksas ir aplēstas 340 miljardi ASV dolāru (261 miljards mārciņu).

Cik daudzi no šiem vrakiem apdraud cilvēku drošību, piekrastes kopienas un vidi? Ko var darīt – un kāpēc mēs to neesam izdarījuši ātrāk?

Problēmas kartēšana

Neapstrādātie skaitļi dolāros un vraku skaits kartē pamatoti rada bažas. Tādu pētnieku darbs kā Pols Hērsinks ir apkopojušas dažādas datu kopas, lai palīdzētu vizualizēt izaicinājuma mērogu. Tomēr šie skaitļi un punktu izvietojums kartēs var arī radīt nepareizu noteiktības sajūtu.

Joprojām ir tā, ka pasaules okeāni un jūras nav tik labi kartēti, kā mēs vēlētos, jo aptuveni 23% ir aprakstīti un detalizēti kartēti. Pat šis detalizācijas līmenis bieži vien neatbilst tam, kas mums nepieciešams, lai pozitīvi identificētu vraku, nemaz nerunājot par tā radītā riska noteikšanu.

Lēnās noplūdes Pērlhārboras vraks joprojām piesaista jūras dzīvi (Jill DeVito)

Pasaules mērogā notiek nepārtraukts darbs, lai uzlabotu okeāna telpas kartēšanu, kas atrodas organizācijas aizgādībā Projekts Jūras gultne 2030, kas vēlas sasniegt universālu 100 x 100 m izšķirtspēju. Tas nozīmē, ka viens informācijas “pikselis” atbilst aptuveni diviem futbola laukumiem.

Tas pārveidos mūsu izpratni par okeāna dibenu, taču neatklās visu to lietu detaļas, kuras jūs varētu paslēpt šajos divos futbola laukumos (kurā ir daudz vraku).

Daudzi vraki, kas varētu radīt vislielākās problēmas, ir atrodami seklākos piekrastes ūdeņos, kur valdības kartēšanas iniciatīvas un nozares darbs nodrošina daudz augstāku izšķirtspēju, tomēr joprojām pastāv identifikācijas izaicinājums.

Kā ar arhīva ierakstiem? Vēsturiskie ieraksti, piemēram, tie, kas pieder Loida reģistra fonds Londonā, ir būtiski svarīgi, lai nodrošinātu lielāku noteiktību par izaicinājuma mērogu un raksturu. Tie satur informāciju par kuģa konstrukcijām, pārvadātajām kravām un pēdējām zināmajām pozīcijām pirms nozaudēšanas.

Tomēr šo pozīciju precizitāte ir mainīga, kas nozīmē, ka precīzi zināt, kur jūras gultnē varētu atrasties vraks, un tāpēc, kā to apsekot un novērtēt tā risku, nav vienkārši. Britu jūras arheologa darbs to ļoti labi raksturo Innesa Makartnija un okeanogrāfs Mike Roberts, kuras detalizētie ģeofiziskie un arhīvie pētījumi Īrijas jūrā parādīja, ka vēsturiskie vraki bieži ir nepareizi piešķirti un nepareizi izvietoti. Tas nozīmē, ka punkti kartē bieži atrodas nepareizās vietās, un līdz pat 60% var atrasties nezināmās vietās jūras dibenā.

Kuģa vraks (Pascal Ingelrest/Pexels)

Sacensības pret laiku

Lielākā daļa vraku, kas rada vislielākās bažas, ir no metāla vai metāla un koka konstrukcijām. Šajos vrakos esošais tērauds lēnām noārdās, palielinot kravu izšļakstīšanas un komponentu sabojāšanas iespēju. Tomēr tā ir tikai daļa no riska.

Jūra kļūst par arvien rosīgāku vietu, jo mēs veicam intensīvāku zveju un pastiprinām jūras vēja parku un citu enerģijas iekārtu celtniecību, lai izpildītu neto nulles saistības. Tie visi ietekmē jūras gultni un var fiziski traucēt vai mainīt vraku vietu dinamiku.

Ir palielinot globālo atpazīstamību par nepieciešamību risināt šo problēmu. Tas ir palicis neatrisināts līdz šim sarežģītā starptautiskā un starpdisciplinārā izaicinājuma dēļ, ko tas rada.

Daudzi vraki atrodas ūdeņos pie tām valstīm, kurās ir nekāda sakara ar kuģa sākotnējo īpašnieku. Kā tad noteikt, kurš ir atbildīgs? Un kurš maksā par sakopšanu – it īpaši, ja sākotnējais īpašnieks gūst labumu no suverēnās imunitātes juridiskās nepilnības?

Saskaņā ar šo koncepciju karoga valsts (valsts, kurā kuģis ir reģistrēts) nevar tikt saukta pie atbildības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, un tāpēc tai nav juridiska pienākuma maksāt.

Papildus šiem pamatjautājumiem par atbildību pastāv arī tehniskas problēmas. Ir grūti precīzi zināt, cik daudz vraku ir bažas un kā tos atrast. Tātad, kā novērtēt viņu stāvokli un noteikt, vai ir nepieciešama iejaukšanās? Un, ja jā, kā mēs iejaucamies?

Katrs no šiem jautājumiem ir sarežģīts izaicinājums, un to risināšanai ir nepieciešams vēsturnieku, arheologu, inženieru, biologu, ģeofiziķu, ģeoķīmiķu, hidrogrāfijas mērnieku, ģeotelpisko datu analītiķu un inženieru ieguldījums.

Tas jau ir noticis, reģionālajiem projektiem sasniedzot būtisku progresu un demonstrējot, ko var sasniegt. Tomēr problēmas milzīgais mērogs atsver līdz šim paveiktā darba apjomu.

Jaunās tehnoloģijas ir nepārprotami kritiskas, tāpat kā jauna attieksme. Problēmas pamatā ir jautājums par zināšanām un noteiktību — vai tas, mūsuprāt, ir vraks, vai tas rada problēmas un, ja jā, tad kādā laika posmā?

Uzlabojumi zemūdens dronos, kas pazīstami kā autonomie zemūdens transportlīdzekļi (AUV), kas ir aprīkoti ar sensoru klāstu, lai mērītu jūras gultni un noteiktu piesārņotājus, varētu palīdzēt uzlabosim mūsu zināšanas par vraku atrašanās vietām, to pārvadāšanu un to nolietojuma stāvokli. AUV var nodrošināt salīdzinoši lētus, augstas izšķirtspējas datus, kas rada mazāk emisiju nekā salīdzināma apsekojuma kampaņa, kas veikta no liela pētniecības kuģa.

AUV (MBARI) izvietošana

Taču mums ir arī jādalās ar šo informāciju un jāsalīdzina ar datiem no arhīviem, lai palīdzētu radīt zināšanas un augstāku noteiktības līmeni. Pārāk bieži zemūdens apsekojumi un izmeklēšanas notiek tvertnēs, un atsevišķu aģentūru vai uzņēmumu rīcībā ir dati, kas novērš strauju un kumulatīvu izpratnes pieaugumu.

Nav pilnībā zināms, cik nopietns ir vides un drošības apdraudējums, ko rada vraki okeāna dibenā, un kā tas mainās laika gaitā. Bet šī ir problēma, ko mēs varam atrisināt.

Rīcība ir vajadzīga tagad, un to veicina stingrs regulējums un finansēšanas sistēma, kā arī sanācijas tehniskie standarti. Globāla partnerība - ar koda nosaukumu Project Tangaroa – ir sasaukts, lai stimulētu šo sistēmu, taču ir vajadzīga politiskā griba un finansējums, lai tas kļūtu par realitāti.

Izmantojot mērķtiecīgu arhivēšanas un apsekojumu darbu, kā arī daloties ar datiem un idejām, mēs varam noteikt kursu uz nākotni, kur jūra nav vieta, kur mēs šodien ignorējam lietas, kas mūs apdraud rīt.

FREIZERS STŪRTS ir arheoloģijas profesors Sauthemptonas universitāte.

