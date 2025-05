Realitātes pārbaude: koraļļu atjaunošana neglābs pasaules rifus

Šo vēstījumu neviens nirējs nevēlētos dzirdēt, taču neatkarīgi pētījumi par koraļļu atjaunošanas projektiem visā pasaulē ir noveduši Koriju Dž. Bredšovu no Flindersa universitātes, Kleiju Mulu no Rietumaustrālijas universitātes, Džovanni Stronu no Helsinku universitātes un viņu komandu pie sarežģīta secinājuma.

Koraļļu rifi ir daudz vairāk nekā tikai skaista vieta, ko apmeklēt. Tie ir vienas no pasaules bagātākajām ekosistēmām, kurās atrodas aptuveni trešdaļa no visām jūras sugām.

Šie rifi arī tieši gūst labumu vairāk nekā miljards cilvēku, nodrošinot iztikas līdzekļus un pārtikas nodrošinājumu, kā arī aizsardzību pret vētrām un piekrastes eroziju.

Bez koraļļu rifiem pasaule būtu daudz nabadzīgāka vieta. Tāpēc, kad koraļļi iet bojā vai tiek bojāti, daudzi cilvēki cenšas tos atjaunot. Taču uzdevuma apjoms pieaug, klimatam turpinot sasilst.

In mūsu jaunais pētījums, mēs izpētījām visu esošo koraļļu atjaunošanas projektu apmēru visā pasaulē. Mēs aplūkojām, kas nosaka to panākumus vai neveiksmes un cik patiesībā izmaksātu jau zaudētā atjaunošana. Rifu atjaunošana, ko mēs jau esam zaudējuši visā pasaulē, varētu izmaksāt līdz pat 26 triljoniem Austrālijas dolāru (12.5 triljoniem mārciņu).

Balināts Acropora koraļļi Maldīvu salās (Davide Seveso / Milānas Universitāte)

Globālie zaudējumi

Diemžēl koraļļu rifi cieš visā pasaulē. Globālā sasilšana un jūras karstuma viļņi ir galvenie vainīgie, bet pārzveja un Piesārņojums pasliktina situāciju.

Kad jūras temperatūra ilgstoši paaugstinās virs sezonas vidējā līmeņa, koraļļi var kļūt... balinātsTie zaudē krāsu, izspiežot savu simbiotiskas aļģes stresa ietekmē, atklājot apakšā esošo balto skeletu. Spēcīga balināšana var nogalināt koraļļus.

Koraļļu balināšana un masveida koraļļu bojāeja tagad ir ikdienišķa parādība. Pagājušajā mēnesī milzīga siltā ūdens strūkla balinātas lielas Ningaloo rifa platības Austrālijas ziemeļrietumu piekrastē tāpat kā lielas Lielā Barjerrifa ziemeļu daļas balināja ziemeļaustrumu piekrastē.

Kopš 2023. gada sākuma visā reģionā ir notikusi masveida koraļļu balināšana. tropos un Indijas okeāna daļās.

Pēdējo 40 gadu laikā koraļļu rifu platība ir samazinājies uz pusiTurpinoties klimata pārmaiņām, koraļļu balināšana un bojāeja kļūt izplatītāki. Vairāk nekā 90% koraļļu rifiem draud ilgtermiņa degradācija līdz gadsimta beigām.

Mirušie koraļļi Maldīvu salās pēc koraļļu balināšanas (Simone Montano / Milānas Universitāte)

Tieša iejaukšanās

Koraļļu rifu atjaunošana var aizņemt daudzas formas, tostarp iznīcinot koraļļus ēdošās sugas, piemēram, papagaiļu zivs, koraļļu nārsta pārnešana vai pat manipulējot ar vietējā mikrobu kopiena lai uzlabotu koraļļu izdzīvošanu.

Bet līdz šim visizplatītākais restaurācijas veids ir “koraļļu dārzkopība”, kur stādaudzētavās audzēti koraļļu fragmenti tiek pārstādīti atpakaļ rifā.

Problēma ir mērogs. Koraļļu atjaunošanu var veiksmīgi veikt tikai nelielā mērogā. Lielākā daļa projektu darbojas tikai dažu simtu vai dažu tūkstošu kvadrātmetru platībā. Salīdziniet to ar gandrīz 12,000 XNUMX kvadrātkilometriem... zaudējumi un degradācija laikā no 2009. līdz 2018. gadam. Atjaunošanas projekti nebūt nav tik lieli, lai kompensētu klimata pārmaiņu un citu apdraudējumu radītos zaudējumus.

Dabas aizsardzības speciālisti strādā pie koraļļu dārzkopības un palīdz saglabāt šīs unikālās dzīvības formas.

Debesīs augstas izmaksas

Koraļļu atjaunošana ir dārgs, sākot no aptuveni 10,000 226 līdz 4,800 miljoniem ASV dolāru (109–XNUMX miljoniem mārciņu) par hektāru. Plašais diapazons atspoguļo dažādu izmantoto metožu mainīgās izmaksas, piekļuves vieglumu un darbaspēka izmaksas.

Piemēram, koraļļu audzēšana (stādaudzētavās audzēti koraļļu fragmenti, kas pārstādīti atpakaļ uz rifu) ir salīdzinoši lēta (vidējās izmaksas 558,000 270,000 USD jeb 830,000 400,000 GBP par hektāru), salīdzinot ar koraļļu kāpuru sēšanu (vidējās izmaksas 226 109 USD jeb XNUMX XNUMX GBP par hektāru). Mākslīgo rifu būvniecība var izmaksāt līdz pat XNUMX miljoniem USD (XNUMX miljoniem GBP) par hektāru.

Mēs aprēķinājām, ka tas izmaksās vairāk nekā $ 1.6 miljardi (772 miljoni mārciņu), lai atjaunotu tikai 10% degradēto koraļļu platību visā pasaulē. Tas ir aprēķināts, izmantojot zemākās izmaksas par hektāru un pieņemot, ka visi atjaunošanas projekti ir veiksmīgi.

Pat mūsu konservatīvais aprēķins ir četras reizes lielāks nekā kopējās investīcijas koraļļu atjaunošanā pēdējo desmit gadu laikā (410 miljoni ASV dolāru jeb 198 miljoni mārciņu).

Taču, ņemot vērā augsto atteices līmeni, nepieciešamību izmantot vairākas metodes vienā vietā un lielos izdevumus, kas saistīti ar darbu attālos rifos, ir pamatoti izmantot augstākās izmaksas par hektāru. 10 % degradēto koraļļu platību atjaunošana visā pasaulē, par 226 miljoniem ASV dolāru par hektāru, izmaksātu vairāk nekā 26 triljonus ASV dolāru (12.5 triljonus mārciņu) — gandrīz 10 reizes vairāk nekā Austrālijā. gada IKP.

Tāpēc finansiāli nav iespējams risināt koraļļu rifu zuduma problēmu ar atjaunošanu, pat ja vietējie projekti joprojām var sniegt zināmu labumu.

Virvju audzētavas audzē koraļļu fragmentus, līdz tie ir gatavi stādīšanai (Luca Saponari / Milānas Universitāte)

Atrašanās vieta, atrašanās vieta, atrašanās vieta

mūsu pētniecība arī aplūkojām iemeslus atjaunošanas vietu izvēlei. Mēs atklājām, ka tas galvenokārt ir atkarīgs no tā, cik tuvu rifs atrodas cilvēku apmetnēm.

Pats par sevi tas ne vienmēr ir slikti. Taču mēs arī atklājām, ka atjaunošanas pasākumi biežāk tika veikti rifos, kas jau ir degradēti cilvēka darbības rezultātā un kuros ir mazāk koraļļu sugu.

Tas nozīmē, ka mēs ne vienmēr koncentrējamies uz vietām, kur atjaunošanai ir vislielākā iespēja izdoties vai kurām ir vislielākā ekoloģiskā nozīme.

Vēl viens ierobežojums ir tas, ka koraļļu dārzkopība parasti ietver tikai dažas koraļļu sugas – visvieglāk audzēt un pārstādīt. Lai gan tas joprojām var palielināt koraļļu segumu, tas neatjauno koraļļu daudzveidību tādā mērā nepieciešams veselīgām, noturīgām ekosistēmām.

"Panākumu" mērīšana

Vēl viena skumja realitāte ir tā, ka vairāk nekā trešdaļa no visiem koraļļu atjaunošanas centieniem neizdotiesIemesli var būt slikta plānošana, nepārbaudītas tehnoloģijas, nepietiekama uzraudzība un sekojoši karstuma viļņi.

Diemžēl nav standarta veida, kā apkopot datus vai ziņot par atjaunošanas projektiem. Tas apgrūtina – vai apgrūtina – tādu apstākļu noteikšanu, kas veicina panākumus, un samazina uzlabojumu tempu.

Gūsti panākumus tagad, ciet neveiksmi vēlāk

Lielākā daļa koraļļu transplantātu tiek uzraudzīti mazāk nekā 18 mēnešusPat ja viņi pārdzīvos šo periodu, nav garantijas, ka tie pastāvēs ilgāk. Ilgtermiņa panākumu līmenis nav zināms.

Kad mēs pārbaudījām ekstremālu karstuma notikumu iespējamību tūlīt pēc atjaunošanas un turpmākajās desmitgadēs, mēs atradām ka lielākajā daļā atjaunoto vietu neilgi pēc atjaunošanas jau bija notikusi spēcīga krāsas maiņa. Būs grūti atrast vietas, kas tiks pasargātas no globālās sasilšanas nākotnē.

Dažreiz jaunais koraļļš tiek izbalināts pirms atjaunošanas projekta pabeigšanas (Davide Seveso / Milānas Universitāte)

Nav aizvietotāja klimata rīcībai

Koraļļu atjaunošanai ir potenciāls būt vērtīgam instrumentam noteiktos apstākļos: ja tā veicina sabiedrības iesaistīšanos un risina vietējās vajadzības. Taču to vēl nav – un, iespējams, nekad nebūs – iespējams pietiekami paplašināt, lai ilgtermiņā radītu jēgpilnu pozitīvu ietekmi uz koraļļu rifu ekosistēmām.

Šai realitātes pārbaudei vajadzētu stimulēt konstruktīvas debates par to, kad un kur atjaunošana ir vērtīga. Neapturot klimata pārmaiņu temps un apmērs, mums ir maz spēka, lai glābtu koraļļu rifus no milzīgiem zaudējumiem nākamajā gadsimtā un turpmāk.

Citas saglabāšanas pieejas, piemēram, izveidošana, uzturēšana un ievērošanas nodrošināšana aizsargājamās jūras teritorijas Un uzlabošana ūdens kvalitāti varētu uzlabot koraļļu atjaunošanas projekta izdošanās iespējamību. Šie centieni varētu arī atbalstīt vietējās cilvēku kopienas ar dabas aizsardzības stimuliem.

Tādējādi papildinošu stratēģiju pastiprināšana varētu stiprināt ekosistēmas noturību, paplašinot koraļļu atjaunošanas projektu tvērumu un panākumus.

