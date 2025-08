Ziņojumā kritizēts "Titan" pilots Rašs: "Neapdomīga drošības ignorēšana"

Katastrofālais zaudējums Titāns zemūdens kuģis un pieci tā pasažieri, nirstot 3.8 km dziļumā Titānisks ASV Krasta apsardzes Jūras izmeklēšanas padome (MBI) otrdien skarbajā ziņojumā par letālā negadījuma vēsturi norādīja, ka avārijas vieta 2023. gada jūnijā bija novēršama.

Notikumi tika diezgan detalizēti aprakstīti Divernet ziņojumi tajā laikā un pēc incidenta"Iesākošais notikums" bija strukturālās integritātes zudums, kas izraisīja katastrofālu sabrukumu. Titānskorpuss, un iespējamā bojājuma vieta ir līmējošais savienojums starp tā titāna priekšējo kupolu un titāna segmentu vai oglekļa šķiedras korpusu.

Zemūdens aparāta konstrukcijas un konstrukcijas trūkumi bija vājinājuši tā strukturālo integritāti, kas, visticamāk, laika gaitā pasliktinājās. Galvenie faktori, kas izraisīja imploziju, saskaņā ar MBI ziņojumu bija operatora OceanGate nepietiekamais projektēšanas, sertifikācijas, apkopes un pārbaudes process. Titāns.

Jūras drošības inženieri apskata atgūto Titāna pakaļgala titāna gala vāciņu (ASV Nacionālā transporta drošības padome)

Starp daudzām citām detaļām, 327-page ziņojums attiecas uz maldināšanas apmēru, kas saistīts ar pārdošanu Titānisks ekspedīcijas pie "misiju speciālistiem" (termins, ar ko maksā pasažieriem, lai apietu noteikumus) zemūdens kuģim, kas bija ticis pakļauts tikai 11 testa niršanām un nebija pārsniedzis niršanas dziļumu, pirms sāka vest šos pasažierus uz leju. Titānisks.

Piepūsti skaitļi

Ziņojumā atklāts “satraucošs sagrozīšanas un neapdomīgas drošības ignorēšanas modelis OceanGate darbībā”. Titāns zemūdens”, un OceanGate izpilddirektors Stoktons Rašs, kurš kā pilots bija viens no pieciem negadījumā bojāgājušajiem asistentiem, “acīmredzot izmantoja pārspīlētus skaitļus, lai pastiprinātu uztverto drošību un niršanas skaitu pēdējā Titāns korpuss.

“Šī apzinātā datu manipulācija radīja maldīgu iespaidu par zemūdenes pierādīto uzticamību un drošību, un, pats galvenais, šī sagrozīšana misijas speciālistiem radīja pārspīlētu drošības sajūtu,” saka MBI. “Galīgās versijas ierobežotā testēšana…” Titāns korpuss tieši pretrunā ar jebkādiem apgalvojumiem par stingru validāciju.

Kā piemērs tam, kas tiek raksturots kā Raša "nicinājums pret tradicionālajiem zemūdens drošības protokoliem", ziņojumā teikts, ka 2021. gadā viņš izvēlējās nostiprināšanai izmantot tikai četras skrūves nepieciešamo 18 vietā. Titānspriekšējo kupolu uz pārējo zemūdens aparāta daļu, “jo tas aizņēma mazāk laika”.

Zemūdens kuģis "Titan" un tā platforma (OceanGate)

Inženierzinātņu direktora iebildumi tika ignorēti, un, lai gan Titāns tiekot paceltam uz māteskuģa, skrūves bija pāršķēlušās, kā rezultātā kupols atdalījās un nokrita uz zemūdens platformas. Tika teikts, ka tas uzsver “OceanGate tieksmi rūpīgi neizvērtēt darbības riskus, bieži vien darbības efektivitāti izvirzot augstāk par drošību”.

Tiek apgalvots, ka uzņēmums nav pienācīgi izmeklējis un novērsis zināmās korpusa anomālijas pēc 2022. gada Titānisks ekspedīcija. Titānsreāllaika uzraudzības sistēma bija ģenerējusi datus, kas būtu bijis jāanalizē un uz kuriem būtu jāreaģē, taču OceanGate nebija veikusi nekādu profilaktisko apkopi, kā arī nebija pienācīgi uzglabājusi šos datus. Titāns ilgstošās atpūtas laikā pirms 2023. gada ekspedīcijas.

"Sabrukšana gandrīz neizbēgama"

MBI atsaucas uz “toksisku darba vietas kultūru” OceanGate, kur darbinieki, īpaši tehniskajos un operatīvajos amatos, “tiek atrunāti no bažu paušanas un noniecināti par to, radot vidi, kurā drošība tiek atstāta novārtā un satrauktie darbinieki vai nu atkāpjas no amata, vai tiek atlaisti”.

Ziņojumā teikts, ka Raša daudzās lomas kā līdzdibinātājam, izpilddirektoram, direktoru padomes sekretāram, galvenajam pilotam un galvenajam investoram "ļāva viņam pakāpeniski nostiprināt centralizēto un dominējošo kontroli pār visiem OceanGate lēmumiem un darbībām".

Stoktons Rašs: "Nicinošs viedoklis par tradicionālajiem iegremdējamo kuģu drošības protokoliem"

“Šī korporatīvā struktūra apvienojumā ar jēgpilnas ārējās uzraudzības trūkumu un vadības noraidošo attieksmi pret drošības jautājumiem radīja vidi, kas ļāva…” Titāns lai turpinātu darboties, jo tā galīgās sabrukšanas draudi pieaug gandrīz līdz neizbēgamībai.”

Četri vīrieši, kas gāja bojā kopā ar Rašu, bija franču zemūdens kuģu veterāni un Titānisks speciālists Pols-Anrī Nardžeolets un Apvienotās Karalistes pilsoņi Hamišs Hārdings un Šahzada Davuda, kā arī viņa 19 gadus vecais dēls Sulemans. 2023. gada ekspedīcija bija reklamēta kā piecas atsevišķas 8–10 dienu misijas, un lemtajā “Dive 88” misijas speciālisti par niršanu bija samaksājuši 650,000 XNUMX mārciņu.

Tika ziņots, ka OceanGate saskārās ar pieaugošiem finansiāliem trūkumiem, jo nervozi sponsori bija atsaukuši savu darbību.

Saskaņā ar ziņojumu, misijas speciālistu atbildības atteikšanās dokumentu parakstīšana parasti tika ieplānota tieši pirms plānotajām niršanas reizēm. Līdz tam laikam, lai gan iepriekš tika solīts "74 stundu iekšējais apmācības kurss", viņi bija konstatējuši, ka apmācības līmenis ir ievērojami atšķīries, bieži vien krietni nepietiekams, savukārt medicīniskās pārbaudes bija vai nu nepietiekamas, vai vispār nebija.

Drošības pasākumi nākotnei

Ziņojumā ir minēta nepietiekama vietējā un starptautiskā tiesiskā regulējuma sistēma zemūdens operācijām un “jaunas konstrukcijas kuģiem”, kā arī neefektīva trauksmes cēlēju procedūra saskaņā ar Jūrnieku aizsardzības likumu ASV.

Tāpēc tajā ir iekļauti 17 drošības ieteikumi, kuru mērķis ir stiprināt zemūdens operāciju uzraudzību, uzlabot koordināciju starp ASV federālajām aģentūrām un novērst nepilnības starptautiskajā jūrniecības politikā.

Šie ieteikumi ietver “Okeanogrāfijas pētniecības kuģa” apzīmējuma ierobežošanu zemūdenēm; federālo un starptautisko prasību paplašināšanu, attiecinot tās uz visām zemūdenēm, kas veic zinātniskas vai komerciālas niršanas; un krasta apsardzes dokumentācijas pieprasīšanu visiem ASV zemūdenēm.

Notikušais ar Titānu varētu iezīmēt jaunu zemūdens kuģu uzraudzību (OceanGate)

Krasta apsardzes MBI ziņojumā ir arī ieteikts pastiprināt krasta apsardzes personālu, lai atbalstītu jaunu zemūdeņu un “jauna dizaina kuģu” būvniecības uzraudzību, tostarp pārbaudes uz vietas.

Papildu ieteikumi ietver prasību zemūdens kuģu operatoriem iesniegt niršanas un ārkārtas reaģēšanas plānus vietējiem krasta apsardzes darbiniekiem; krasta apsardzes zemūdens meklēšanas un glābšanas spēju izvērtēšanu; un sadarbību ar Starptautisko Jūrniecības organizāciju. (IMO) lai definētu pasažieru zemūdenes un paplašinātu starptautiskās drošības prasības to darbībai atklātā jūrā.

Stingrāka uzraudzība

Ziņojumā arī aicināts izveidot jaunu Darba drošības un veselības aizsardzības administrāciju (OSHA) un krasta apsardzes nolīgumu, lai precizētu trauksmes cēlēju izmeklēšanas protokolus un uzlabotu starpaģentūru koordināciju ASV.

“Divus gadus ilgajā izmeklēšanā ir identificēti vairāki faktori, kas veicināja šo traģēdiju, sniedzot vērtīgas mācības, lai novērstu turpmākus notikumus,” komentēja Titāns MBI priekšsēdētājs Džeisons Noibauers. “Ir nepieciešama stingrāka uzraudzība un skaidras iespējas operatoriem, kuri izpēta jaunas koncepcijas ārpus esošā regulējuma.

Neibauers sacīja, ka viņš ir optimistiski noskaņots, ka secinājumi un ieteikumi "palīdzēs uzlabot izpratni par riskiem un pienācīgas uzraudzības nozīmi, vienlaikus nodrošinot ceļu inovācijām".

Krasta apsardzes komandierim tagad ir jāpārskata ziņojums, pirms tiek izdots “galīgais rīcības memorands”.