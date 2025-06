Roma — Wakatobi niršanas vieta #42

For the underwater photographer, Roma’s magnificent collection of coral and unique fish life at Wakatobi can present a tough choice in which way to go – macro or wide-angle.

Roma is one of the most popular and celebrated dive sites found within the private marine preserve maintained by the Vakatobi niršanas kūrorts. Daudzās publikācijās, emuāros un viesu atsauksmēs tas ir atzīmēts kā viena no pasaules vadošajām niršanas vietām. Šis iegarenais jūras kalns atrodas Tomijas salas ziemeļrietumu stūra krastā, un bēguma laikā no dziļa ūdens paceļas divu metru attālumā no virsmas. Vietne ir ieguvusi savu nosaukumu no kartupeļu koraļļu apmales, kas ieskauj veidojuma virsotni ar rakstu, kas atgādina Romas Kolizeju.

Anemonu zivis ar savām šļūtenēm plaukst starp kartupeļu koraļļu kolonijām, kas dominē Romas iegarenā jūras kalna seklajā reģionā.

The virsotne seklā virsotne bieži ir apņemta ar virpuļojošiem fuzilieru mākoņiem, piramīdas tauriņu zivīm, seržantiem, snaperiem un sarkanzobainajām zivīm, kas iepriecina snorkelētājus, kuri ir laipni aicināti pavadīt nirējus, apmeklējot vietu. Ar tīru ūdeni un daudz saules gaismas snorkelētāji var medīt jūras dzīvi starp daudzajām koraļļu sugām, kas plaukst romos. Šajā augšējā līmenī atrodas daudzas anemonu kolonijas un tajās mītošās klaunzivis, un šī vieta ir pazīstama ar savu joslu jūras kraitu populāciju, ko bieži var pamanīt slīdējam pa jūras gultnes krokām un plaisām.

Vidējā dziļumā pie Romas ūdenslīdēju sagaida liela snapper bara.

Ūdenslīdējiem nokāpjot no virsotnes, viņi var iegremdēties lielā melnspuru un lielacu barakudu barā vai iepeldēt snapper un jack crevalle masīvā.

Visā Romas jūras kalnu ainavā ir blīvs cieto koraļļu un sūkļu sajaukums, no kuriem daudzos augšpusē mīt krinoīdi.

Pie 20 metru atzīmes vietas ražīgās koraļļu kolonijas dala vietu ar lielu mucu sūkļu birzi. Ieskatoties šo lielizmēra filtru padevēju iekšējos padziļinājumos, var atklāties daudz sīku vēžveidīgo.

Plaši pazīstamas kā diskveida vai ritenīšu koraļļi, milzīgas Turbinaria mesenterina kolonijas bieži var iegūt konfigurāciju, kas atgādina milzu rozi. Romā ir divi šādi veidojumi, no kuriem lielākais ir aptuveni 6 metrus (20 pēdas) šķērsām.

Neviens Romas apmeklējums nav pabeigts bez pieturas, lai apskatītu parakstu veidojumu, kas pazīstams kā Roze. Šīs apļveida turbinārijas koraļļu kolonijas diametrs ir aptuveni 6 metri (20 pēdas). Skatoties no augšas, veidojuma veidotās lapveida krokas apvienojas, radot milzu rožu zieda iespaidu. Pamatojoties uz šīs koraļļu kolonijas lielumu, tiek lēsts, ka tā ir vismaz 300 gadus veca.

Kad runa ir par brīnišķīgiem dārgumiem un gardumiem, romi nes tos lielus un mazus līdz pat vismazākajam, piemēram, Ponto pigmejam jūras zirdziņam (Hippocampus pontohi).

Pēc The Rose apskates ūdenslīdēji parasti sāk lēnu pacelšanos, kas ļauj veidot vairāku līmeņu profilus ilgāk par stundu. Paceļoties pa jūras kalna grēdai līdzīgo seju, viņi var izvēlēties starp divām izteikti atšķirīgām ainavām. Kreisajā pusē virsotne kļūst par gandrīz vertikālu sienu, kas ir pārklāta ar blīvu cieto koraļļu un sūkļu maisījumu. Krinoīdi atrodas uz zarojošu koraļļu ārējām malām, izstiepjot čokurošanās, daudzkrāsainus taustekļus, lai notvertu straumes atnestos garāmejošos kumosus. Paskatoties tuvāk, var atklāties krokodilu zivis, kas slazdā atrodas atseguma malā.

Zemūdens fotogrāfiem Roma var parādīt grūtu aicinājumu, kuru ceļu izvēlēties — makro vai platleņķa. Braucot plaši, jūs riskējat palaist garām lieliskus makro objektus, piemēram, šo purpurlapu skorpionzivs.

Stiprinājuma pretējā puse piedāvā maigāku nogāzi, kas klāta ar pavonas koraļļiem un krāsainu sūkļu klučiem, kas visi ir mijas starp baltu smilšu plankumiem. Koraļļu salātiem līdzīgās rokas nodrošina patvērumu dažādām mazām rifu zivīm. Sēpiju un astoņkājis ir atrodami šajā vietnē ar paredzamu regularitāti. Paskatoties tuvāk, redzami daudzkrāsaini kailu zari, kas veic lēnus, slīdošus gājienus, garneles medībās un dzeltenās joslas žokļu zivis, kas izrauj urvas smilšu plankumos.

