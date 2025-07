Satelīti/mākslīgais intelekts ievieto “aizsargātos” aizsargājamās jūras teritorijās

Pirmais šāda veida pētījums atklāj, ka jūras aizsargājamās teritorijas (AJT) veiksmīgi ierobežo rūpniecisko zveju, taču tikai tās, kas tiek uzskatītas par pasaulē vislabāk kontrolētajām un pilnībā izmanto tādus palīglīdzekļus kā satelītnovērošana un mākslīgais intelekts.

Recenzētais pētījums ir pārliecinoši nosaukts Pilnībā un īpaši aizsargātās jūras teritorijās rūpnieciskā zveja notiek reti vai nemaz.Tajā teikts, ka satelītattēli apvienojumā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju var atklāt iepriekš neizsekojamus kuģus, kas ir atbildīgi par nelegālu zveju, radot jautājumu, kāpēc jebkurai teritorijai, kas 21. gadsimtā ir noteikta kā aizsargājama jūras teritorija, vajadzētu palikt “papīra parkam”.

Saskaņā ar ziņojumu 78.5 % no 1,380 pētījumam izvēlētajām aizsargājamām jūras teritorijām (AJT) netika veiktas komerciālas zvejas darbības. No AJT, kurās satelītattēlos tika konstatētas nelegālas zvejas darbības, 82 % vidēji zvejas ilgums kalendārajā gadā bija mazāks par 24 stundām.

Džeks Roca Partida, Revillagigedo salas (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Stingri aizsargātās AJT bija vidēji deviņas reizes mazāk zvejas kuģu uz kvadrātkilometru nekā neaizsargātās piekrastes zonās.

Starp AJT, kas noteiktas kā stingri aizsargājamas, bet kurās notiek ievērojama zvejas aktivitāte, bija Čagosas jūras rezervāts, Dienviddžordžijas un Dienvidsendviču salas, kā arī Lielā Barjerrifa jūras parks (apvienojumā ar Lielā Barjerrifa piekrastes jūras parku), katrā no tām gadā tiek zvejotas aptuveni 900 stundas.

“Tā kā stingri aizsargātās jūras teritorijas attur no nelegālas zvejas, zivis to robežās ir daudz vairāk; tās rada daudz vairāk mazuļu un palīdz papildināt apkārtējās teritorijas,” atzīmē pētījuma līdzautors Enriks Sala, National Geographic rezidējošais pētnieks un uzņēmuma dibinātājs. Senatnīgās jūras"Citiem vārdiem sakot, zivsaimniecības nozare gūst labumu no noteikumu ievērošanas."

Spiny omāri, Roca Partida, Revillagigedo salas (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Zivju izliešana

Citi pētījumi liecina, ka zivju un bezmugurkaulnieku izplūšana no aizsargājamām jūras teritorijām var palielināt nozveju ārpus to robežām par 12–18 %.

“Nelegāla zveja notiek okeāna apgabalos, kas paredzēti aizsardzībai, taču, izmantojot satelītus, mēs pirmo reizi esam atklājuši, ka aizsardzības līmenis nosaka, cik lielu risku rūpnieciskie zvejnieki ir gatavi uzņemties,” saka Sala.

Saskaņā ar pētījumu nelegāla zveja apdraud gan okeāna ekosistēmu veselību, gan zvejniecības nozares ekonomisko stabilitāti. Stingri aizsargātas aizsargājamās jūras teritorijas (AJT) atjauno jūras dzīvību to robežās, uzlabo vietējo zveju, nodrošina darbvietas un ekonomiskus ieguvumus, kā arī veido noturību pret okeāna sasilšanu.

Tajās AJT, kas ir tikai minimāli vai viegli aizsargātas, ieguvumi praktiski izzūd.

Zivis un koraļļu rifs Pulo Anna salā, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

“Okeāns vairs nav pārāk liels, lai to vērotu. Ar modernākajiem satelītiem un mākslīgo intelektu mēs padarām nelegālu zveju redzamu un pierādām, ka stingri jūras aizsardzības pasākumi darbojas,” saka pētījuma līdzautors un Pristine Seas zinātnieks Huans Majorga.

Lai nonāktu pie saviem secinājumiem, pētnieki analizēja piecu miljardu kuģu atrašanās vietas no Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) — GPS bāzes drošības signāla, ko pārraida daudzi rūpnieciskās zvejas kuģi.

Viņi šos datus savienoja ar satelītattēliem, ko ģenerējis sintētiskās apertūras radars (SAR), kas spēj noteikt kuģus neatkarīgi no laika apstākļiem vai apgaismojuma.

Datu kopu apvienošana ar mākslīgā intelekta modeļiem, ko izstrādājusi Pasaules zvejas pulkstenis ļāva pētniekiem atklāt lielāko daļu zvejas kuģu, kuru garums pārsniedz 15 m, tostarp "tumšos" kuģus, kas izvairās no savas atrašanās vietas pārraidīšanas.

Barakuda Bikaras atolā Māršala salās (Enriks Sala, National Geographic Pristine Seas)

Pilns attēls

“Neviens atsevišķs datu kopums nevar atrisināt zvejas darbību uzraudzības problēmu jūrā; katram no tiem ir savas aklās zonas,” saka Majorga. “Bet, kad mēs tos apvienojam, atklājas to spēks.”

“Apvienojot AIS izsekošanu ar satelītradaru attēliem un mākslīgo intelektu, mēs tagad esam daudz tuvāk pilnīgam priekšstatam par cilvēka darbību visā okeānā.”

“Tas ir īpaši svarīgi okeāna dārgakmeņos – pasaules visstingrāk aizsargājamajās teritorijās –, kur likmes uz noteikumu ievērošanas nodrošināšanu un bioloģisko daudzveidību ir visaugstākās.”

Angelfish, Sanbenedikto, Revillagigedo salas (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Autori apgalvo, ka AIS dati neatklāja gandrīz 90 % no SAR balstītiem zvejas kuģu atklāšanas AJT, savukārt jaunā metodoloģija piedāvā spēcīgu veidu, kā novērtēt zvejas atbilstību prasībām un pārvarēt aklās zonas pašreizējās uzraudzības metodēs.

“Izmantojot satelītus zvejas kuģu izsekošanai, valstis var paredzēt nelegālu darbību vietas un mērķtiecīgi novirzīt patruļas centienus, ietaupot gan darbaspēku, gan naudu,” secina pētījuma galvenā autore, Viskonsinas-Medisonas Universitātes profesore Dženifera Reinora. Pētījuma raksts ir publicēts žurnālā Zinātne.

