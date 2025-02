U-352 - Ziemeļkarolīnas Otrā pasaules kara kuģa avārija

at

at 10: 00 am

Ūdeņos pie Ziemeļkarolīnas piekrastes atrodas kuģu vraku kolekcija, kas atgādina kaujas, kas notika pie mūsu krastiem pēdējā pasaules kara laikā.

Viena no slavenākajām ir U-352, vācu zemūdens laiva, kas joprojām lielākoties ir neskarta 110 pēdu dziļumā.

Kā zina vairums Atlantijas okeāna vraku ūdenslīdēju, daudzas Ziemeļkarolīnas Ārkrasta vraku vietas radās "Atlantijas kauja." Otrā pasaules kara sākumposmā Vācijas marodierētās zemūdens laivas ieveda savu okeāna iznīcināšanas kampaņu tieši pie mūsu sliekšņa, un tās izrādījās viens no drausmīgākajiem un efektīvākajiem ieročiem jūras kara vēsturē.

Vācijas U-bootwaffe (vācu valodā — laivu flote) admirāļa Kārļa Donica vadībā viņi sāka savu pirmo triecienu sēriju pret Amerikas kuģniecību 1941. gada pēdējās dienās. Pazīstama kā operācija Paukenschlag (Bungu sitiens), uzbrūkošos spēkus veidoja pieci. IX klase, tālsatiksmes laivas.

Vācu U-352 zemūdens laiva as šodien atrodas pie Ziemeļkarolīnas krasta.

Laikā no ierašanās ASV teritoriālajos ūdeņos 27. gada 1941. decembrī līdz 6. gada 1942. februārim bundzinieki nogremdēja 25 kuģus. Līdz tā paša gada beigām zemūdens kuģu operācijas pa ASV kontinentālo šelfu kļuva par šķietami neapturamu spēku, kas plosījās no Meinas līdz pat Meksikas līcim. Mans tēvs, būdams zēns, kurš uzauga netālu no Ārkrastiem, vēroja, kā deg viņu upuru ugunis, un pēc tam izgaisa nakts melnajā plīvurā. Viena gada laikā zemūdens laivu skaits sasniedza gandrīz 100, bet paši cieta tikai 21 zaudējumu.

Reaģējot uz šiem slēptajiem draudiem, sabiedroto spēki organizēja karavānas ar jūras eskortu. Tēvzemes aizsardzības spēki izvietoja liela attāluma gaisa kuģu patruļas un kreiserus, kas bija bruņoti ar dziļuma lādiņiem, un tajā pašā laikā cītīgi strādāja, lai izstrādātu sarežģītākus apakšmedību pasākumus. Šie pasākumi ietvēra visu, sākot no aktīvo hidrolokatoru sistēmu uzlabošanas līdz radio triangulācijai un kodētu pārtverto ziņojumu uzlaušanai.

Tas bija mīklainā koda laušana, kas galu galā padarīja pakalpojumus uz zemūdens laivām gandrīz pašnāvniecisku. Līdz 1942. gada beigām iznīcināto zemūdens laivu skaits bija 64. Nākamā gada pirmajos mēnešos tika nogremdētas 94 laivas, kas beidzās flotes tumšākajā laikā, Melnajā maijā, kad gāja bojā 41 zemūdens kuģis un vēl 37 tika bojāti. viena mēneša laikā. Viens no šī uzbrukuma upuriem bija U-352.

Vācijas U-352 U-laivas pakaļgala daļa Ziemeļkarolīnas piekrastē

218 pēdas garais U-352 bija VIIC dizains, kas ietvēra 88 mm klāja lielgabalu, kas uzstādīts uz priekšu no ievirzes torņa. Pārsteidzoši, ka šī kuģa gods nebija neviena cilvēka bojāeja. Vēl ļaunāk, 9. gada 1942. maijā otrais un drīzumā pēdējais kuģis, uz kuru viņa izšāva, bija ASV krasta apsardzes kuģis Cutter Icarus. Izvairoties no U-352 torpēdām, Icarus veica savu uzbrukumu, izvēršot piecus dziļuma lādiņus, kas nopietni sabojāja U-laivas iekšpusi, sagraujot ielidošanas torni un nopūšot klāja lielgabalu.

Vēl divi dziļuma lādiņa uzbrukumi piespieda U-352 pacelties uz virsmas, kur tā komandieris KL Rathke pavēlēja apkalpei nogrimt un pamest kuģi. Galu galā 17 viņas apkalpes locekļi tika nogalināti, bet pārējie tika nogādāti Čārlstonā kā karagūstekņi.

Meklēšanas desmitgade

Par kauju, kas tika tik labi ierakstīta, neviens nezināja precīzu U-352 atrašanās vietu līdz kapteinim Džordžam Purifojam (cilvēkam, kurš sāka Olympus niršanas centrs Morhedsitijā, NC) kopā ar Rodu Grosu, Deils Makkalo un Klods Hols (grupa, kas sāka meklēšanu, veicot plašu Otrā pasaules kara flotes arhīvu izpēti) nolēma meklēt notriekto zemūdens vienību. Viņu medības turpinājās 10 gadus, pirms tās tika atrastas 1975. gada aprīlī, pilnu jūdzi un ceturtdaļu no sākotnējām Ikara reģistrētajām koordinātām.

Ūdenslīdēji, kas pēta vācu U-352 zemūdens laivu pie Ziemeļkarolīnas krasta

Mūsdienās U-352 ir viena no Ziemeļkarolīnas raksturīgākajām vraka vietām. Ūdenslīdējiem, kas dodas ceļojumā uz Morehead City, tas atrodas saraksta augšgalā. Pat ja niršanas instruktāža ir svaiga prātā, redzēt, kā U-352 materializējas no apakšas, sēžot ar 45 grādu sānsvere uz labo bortu, ir pārsteidzošs skats. U-35, kas atrodas aptuveni 352 jūdzes no krasta, atrodas Golfa straumes tiešā tuvumā, kas bieži vien atalgo nirējus ar redzamību augstāk par 100 pēdām.

Divi nirēji, viens rebreterā, bet otrs nirstot ar vācu U-laivu.

Sekojot nolaišanās līnijai virzienā uz leju, mans pirmais iespaids par vraku bija pilnīgs pārsteigums par tā salīdzinoši slaido diametru. Dzīvojamās telpas lielākajā daļā šī laikmeta vidēja izmēra uzbrukuma klases karakuģu bija tālu no greznības. Dzīve uz zemūdens laivas, kuras maksimālais platums ir tikai 20 pēdas, man šķita neizprotami klaustrofobiska – pat ja neviens nešāva vai nemetēja virsū sprāgstvielas.

Lai gan joprojām lielākoties neskarts, lielākā daļa no tā, ko redzat apakšā, ir spiediena korpusa paliekas, jo lielākā daļa U-laivas ārējā apvalka ir sarūsējusi.

U-352 snorkelis gulēja smiltīs pēc tam, kad nogrimšanas brīdī nokrita no vācu zemūdenes ielidošanas torņa.

Kamēr es strādāju pie vraka, lai izveidotu dažus izvēlētus attēlus, manī esošais ne-fotogrāfs klīda pa citu ceļu. Gadu gaitā man bija iespēja ienirt daudzās vrakos, vairumā vētru upuru, sadursmēs ar rifiem un pat dažās vācu U-laivu nogremdētās. Taču tas, ka pirmo reizi varēju pielikt roku uz kāda no šiem cilvēka radītajiem plēsējiem, bija spēcīga lieta.

Nokāpšana uz U-352

Ūdenslīdēji, kas karājas uz leju līniju sistēmas, kas ietver arī divas līnijas, kas atrodas paralēli niršanas laivai, lai nirēji, kas izklīst uz tiem, drošības apstāšanās laikā niršanas beigās.

Pat starp pieredzējušiem Outer Banks ūdenslīdējiem lielākais izaicinājums niršanai ar U-352 — tāpat kā vairumam apgabala vraku dziļumā, kas pārsniedz 70 pēdas — ir gaidīt, līdz niršanas laiva pievienosies vrakam un nolaidīs nolaišanās auklas. Procedūra paredz, ka apkalpes loceklim jānes aukla un fiziski jāiesien vrakā. U-352 gadījumā tas ir 120 pēdu peldēšana līdz apakšai, pirms kāds cits var iekļūt ūdenī.

Atkarībā no apstākļiem sējmašīna var ilgt 15 līdz 20 minūtes. Lai paātrinātu šo procesu, Olympus Diving Center ūdenslīdēji ir aprīkoti ar zemūdens sakaru aprīkojumu. No apakšas ūdenslīdējs var ieteikt kapteinim, vai viņam ir nepieciešams pārvietot laivu vai izmaksāt vairāk rindas, kā arī sniegt detalizētu ziņojumu par apstākļiem no augšas uz leju.

Ziemeļkarolīnas niršanas apstākļi

Vadošais mainīgais, nirstot pa Ziemeļkarolīnas Outer Banks vrakiem, ir laikapstākļi. Vienu dienu tas var būt lieliski, ar mierīgu jūru un zilu ūdeni, savukārt nākamajā dienā tas var kļūt pilnīgi netīrs, vai nu ar spēcīgu vēju un nelīdzenu jūru, vai vienkārši drūmu redzamību 10 līdz 30 pēdu diapazonā.

Visietekmīgāko dabas spēku rada Golfa straume, kas, plūstot uz ziemeļiem, pārvērš Bankas izvirzījumu austrumu virzienā. Straumes rezultātā ūdens vidējā temperatūra vasarā var sasniegt 70. gadus, dažkārt sasniedzot zemo 80. gadu līmeni, un zemūdens redzamība ir augstāka par 100 pēdām. Daudzās apgabala vraka vietās bieži ir pietiekami daudz strāvas, lai būtu obligāti jāizmanto lejupvada līnija.