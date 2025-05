Nirēja zvana atklājums izgāž kuģa avārijas mītu

Kanādas Karaliskās flotes korveti bija apņēmis "zvana mīts". Trentonijas kuru 1945. gada februārī Lamanšā nogremdēja vācu zemūdene, liecina pazīstamais britu tehniskais vraku nirējs Doms Robinsons.

Baumoja, ka artefakts ir atrasts, bet netika izcelts pirms vairākiem gadiem, kad pirmo reizi nirstēja 65 m dziļajā vrakā. Pēc tam tas vairs netika pamanīts un tika uzskatīts, ka tas ir uz visiem laikiem pazudis jūras gultnes dūņās.

“Tāpēc es pat savos trakākajos sapņos neticēju, ka to tiešām atradīšu, bet dažreiz mīti ir patiesi,” saka Robinsons, kuram nesen izdevās zvanu atgūt un kurš ir dalījies pieredzē savā populārajā vietnē. Dziļūdens nirējs YouTube kanāls (skatīt zemāk).

Turklāt divu nedēļu laikā pēc zvana atnešanas Robinsons to bija paziņojis kuģa vraka saņēmējam un atdevis Kanādas Jūras spēku pārstāvjiem. Tagad tas tiks restaurēts, lai to varētu izstādīt Helifaksas Jūras spēku muzejā.

HMCS Trentonian

HMCS Trentoniešu (K368) bija modificēts Puķeklases korvete un pēdējā, kas gāja bojā Otrā pasaules kara laikā. Tā bija piedalījusies Atlantijas kaujā un dienēja kā konvoja pavadonis Plimutas pavēlniecībā, kad to torpedēja vācu zemūdene. U-1004 netālu no Falmutas. Korvete nogrima mazāk nekā 10 minūtēs, un seši apkalpes locekļi gāja bojā.

Trešo reizi paveicās

Robinsons jau bija ieniris Trentoniešu divreiz un apmeklēja to trešo reizi tikai tāpēc, ka citi grupas nirēji ļoti vēlējās redzēt 63 m garā karakuģa atliekas.

Atpakaļ uz niršanas laivas – pacilāts Doms Robinsons (dziļo vraku nirējs / YouTube)

Vraks guļ stipri bojāts un nedaudz sasvēries uz kreisā borta, un Robinsona video ved skatītājus garām Jaro katliem līdz eksplodētam ugunsdzēšamajam aparātam pakaļgalā. Ir redzamas iluminatora un cauruļvadu paliekas, kā arī kaut kas tāds, kas varētu būt saplīsis dziļumbumba.

Tuvāk priekšgalam Robinsons apraksta "telpu, kas izgatavota no bronzas" vai cita krāsainā metāla, kas, domājams, ir bijusi kompasa telpa. Tālāk priekšpusē atrodas kabeļu, sadales kārbu un cauruļu masa, bet, kad viņš pamana zvana malu un mēģina to izņemt, noplūst nogulsnes.

Tā kā viņa GoPro kamera tik un tā zaudēja jaudu, zemūdens fotogrāfs Riks Airtons, par laimi, šajā brīdī bija klāt, lai pārņemtu filmēšanas pienākumus.

Zvaniņš Doma Robinsona (Rika Airtona) dzeltenos cimdos tērptajās rokās

Vraks nav aizsargāts, un jūras vēsturnieks Rodžers Litvilers uz ziņām par atklājumu reaģēja, Kanādas CTV News sakot, ka, viņaprāt, Trentoniešu būtu jāuzskata par kara kapu, atstājot savā vietā “mantojuma priekšmetus”, piemēram, misiņa artefaktus.

Litvilers sacīja, ka iepriekšējos gados ūdenslīdēji no vraka jau ir izņēmuši daudzus artefaktus. "Ja kādas Normandijas kapsētas darbinieki no rīta ieradītos darbā un atrastu visā kapsētā izraktas bedres un no zārkiem noņemtus misiņa rokturus, kāda būtu reakcija? Tas izraisītu starptautisku sašutumu," viņš pastāstīja stacijai.

Pareizā lieta

Robinsons piekrīt, ka vraks ir “bieži nirsts vismaz kopš 2000. gadu sākuma” un, runājot par zvanu, ka “daudzi nirēji ir neveiksmīgi mēģinājuši to atrast, tostarp es – līdz šai niršanai”.

“Es biju mazliet nervozs, kad satiku visus šos Kanādas virsniekus, jo jutu, ka viņi būs nedaudz sarūgtināti, ka mēs esam noņēmuši zvanu no kuģa vraka, kur acīmredzot bija gājuši bojā Kanādas Jūras spēku karavīri,” viņš saka.

Tikšanās ar kanādiešiem Apvienotajā Karalistē (Aidans Deiviss Vebs)

Kanādas Karaliskās Jūras kara flotes loceklis pārbauda zvanu nodošanas laikā (Aidans Deiviss Vebs)

Tomēr visas šādas bailes ātri vien izgaisa, kad viens no virsniekiem viņam teica: “Redziet, tas, ko jūs izdarījāt, bija pilnīgi pareizi. Īsā laika posmā tur apakšā nekas vairs nepaliks. Šīs lietas vienkārši trūd un krīt, un galu galā tās kļūs par daļu no jūras gultnes.”

Kanādas virsnieks Robinsonam teica: “Daudz labāk, ja šis zvans atrodas virszemē, muzejā, kur to varēs apskatīt daudzi, daudzi cilvēki un kur tiks pieminēti mirušie un dienējušie.”

“Esmu neticami sajūsmināts ne tikai tāpēc, ka atradu zvanu, lai gan tas, protams, ir apbrīnojami, bet arī par to, ka tas dodas atpakaļ uz Kanādu ar citu Kanādas karakuģi,” saka Robinsons. “Un, kad tas tur nokļūs, tas tiks izstādīts muzejā, lai pieminētu gan bojāgājušos, gan arī tos, kas dienēja.”

“Tā bija absolūti episka niršana, tā bija lieliska pieredze, un, ziniet, es domāju, ka esmu rīkojies pareizi.” Skatieties Trentoniešu niršana un citi vraku niršanas video at Dziļūdens nirējs.

