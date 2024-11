Wakatobi niršanas jahta Pelagian

Augsta stila niršana uz Pelagian klāja atklāj Indonēzijas zemūdens valstības nebeidzamās bagātības

Katru vakaru tieši pirms saulrieta koraļļu mežģīnes ap Magic Pier pamatni atdzīvojas, jo daudzas mandarīnu zivis izkļūst no savām slēptuvēm, lai veiktu krēslas rituālu. Mātītes pulcējas nelielās grupās pa 3 līdz 5 un gaida, kamēr tēviņi parādīsies. Kad ierodas pielūdzējs, viņš sāk sarežģītu pārošanās deju, plīvojot ar krūtīm. spuras kā kolibri, kad viņš riņķo ap vienu līdz divām nedaudz mazākajām mātītēm.

Piemājas mandarīnu (Synchiropus splendidus), kas ir pūķu dzimtas loceklis.

Kad vīriešu kārtas izpildītājs veiksmīgi piesaista labprātīgas sievietes uzmanību, pāris sāk spirālveida deju, paceļoties divas līdz trīs pēdas virs koraļļiem. Šī horeogrāfija ietver precīzu laiku, jo mandarīnu zivis ir raidījumu nārstotāji; un gan olšūnas, gan spermatozoīdi vienlaicīgi tiek izlaisti ūdens kolonnā, lai tos aiznestu straumē.

Lai panāktu optimālu apaugļošanos, mātīte paliek tuvu tēviņa iegurnim spuras kā viņi riņķo. Tad viņu kāpiena pīķa brīdī viņa izlaidīs savas olas. Kad viņu misija ir izpildīta, abi plandās atpakaļ uz leju, kur vīrietis atkal sāks pieklājību un pāries pie nākamā pieejamā partnera. Pieņemsim, ka dažiem puišiem ir paveicies.

Šī ikvakara izrāde ir tikai viens no daudzajiem notikumiem kruīzā uz niršanas jahtas Pelagian.

Vintage greznība ar piecu zvaigžņu servisu

Pelagian Dive Yacht pie enkura (augšpusē), galvenā salona interjers (apakšējā kreisajā stūrī), kambīzē strādā priekšnieki (labajā apakšā).

Pelagian nav jūsu vidējais tiešraides dēlis. Pelagian, kura garums bija 115 pēdas/36 metri, ar spēcīgo 24 pēdu/7.5 metru staru kūli un noapaļotu fantail pakaļgalu, savu dzīvi sāka kā elegantu pasaules mēroga motorjahtu, kas tika uzbūvēta Batservice Verft A/S kuģu būvētavā Mandalā, Norvēģijā 1965. gadā.

Astoņdesmito gadu sākumā jaunie īpašnieki pārveidoja jahtas galveno klāju, lai tā būtu piemērota niršanas operācijām, un laivu novietoja Sarkanajā jūrā. Toreiz pazīstama kā Fantasea, jahta mainīja norises vietu, lai dažus gadus brauktu pa Seišelu salām un Indijas okeānu, pirms atrada jaunas mājas Indonēzijā. Pēc pilnīgas remonta un atjaunināšanas Fantasea atdzima kā Pelagian un drīz vien kļuva par ideālu papildinājumu Wakatobi sauszemes niršanas operācijām.

Kameras telpa uz Pelagian Dive Yacht

Lai gan Pelagian līnijas ir senlaicīgas, naktsmītnes un sociālās zonas ir tikpat modernas kā jebkura augstākās klases luksusa jahta. Vakatobi nežēloja izdevumus, lai Pelagian sasniegtu tos pašus rūpīgos standartus, ar kuriem kūrorts ir tik labi pazīstams. Jahtā ir izsmalcināts interjers, kas piedāvā visas paredzamās ērtības, piemēram, individuāli regulējamu gaisa kondicionētāju un modernu mediju centru ar plakanā ekrāna izklaidi.

Pelagian Master Suite kabīne (augšpusē), superlux sabin (apakšējā kreisajā pusē) un standarta kabīne (apakšējā labajā pusē).

Tiem, kas meklē izcilu luksusa pieredzi, Pelagian galvenais komplekts piedāvā luksusa viesnīcas cienīgas naktsmītnes, un tas ir viens no lielākajiem un labiekārtotākajiem, ko var atrast uz niršanas klāja. Šis komplekts aptver visu kuģa platumu un aizņem visu galvenā klāja priekšējo daļu, nodrošinot gan privātumu, gan vieglu piekļuvi visām jahtas daļām.

Funkcijas, kas patiesi atšķir Pelagian no vairuma augstākās klases niršanas dēļu, ir serviss un ekskluzivitāte. Pasažieru saraksts ir ierobežots līdz desmit viesiem, kas izmitināti piecās plašās kabīnēs. Ar 12 cilvēku apkalpi pasažieriem tiek nodrošināta visaugstākā līmeņa personiskā uzmanība, kas ir vairāk piemērota privātai jahtai. Katru dienu kuģa kulinārijas komanda gatavo maltītes, kas ir cienīgas ar Michelin zvaigzni novērtētu restorānu, iekļaujot svaigas vietējās garšas ēdienkartē, kurā ir iekļauti arī starptautiskie iecienītākie ēdieni.

“Wakatobi un Pelagian turpina noteikt pasaules klases, luksusa niršanas standartu. Apkalpe bija fenomenāla. Ēdiens vienmēr bija absolūti garšīgs. Niršanu no Pelagian nevar pārspēt. Neskarti rifi un daudz dzīvības visur. Šis ceļojums nevarēja būt labāks. ” Maikls un Barbara Meifīldi

Ēdināšana notiek galvenajā salonā vai uz fantastes, kas tiek pasniegta uz satriecoša jūras un debesu fona. Jahta piedāvā ēdamistabas un atpūtas zonas ar klimata kontroli, īpašu kameru telpu un aizsargātas un atvērtas āra atpūtas zonas, kas ir ideāli piemērotas lasīšanai vai klusai atpūtai.

Pelagian izcilais apkalpošanas ētoss skar visus dzīves aspektus uz klāja, sākot no vērīgiem salona un ēdināšanas pakalpojumiem līdz niršanas sagatavošanai un atbalstam ūdenī. Niršanas aktivitātes tiek veiktas, izmantojot pāris individuāli izgatavotus niršanas piedāvājumus, un apkalpe pārvalda visu aprīkojumu.

Viens no diviem Pelagian 17 pēdu niršanas piedāvājumiem izmantoja, lai nirēji nokļūtu niršanas vietās.

Niršanas ceļveži sniedz atbalstu ūdenī, kad tas tiek pieprasīts vai nepieciešams, un ir eksperti retu jūras objektu atrašanā. Tā kā niršana tiek veikta vai nu seklā ūdenī, vai uz konstrukcijām ar ievērojamiem vertikāliem reljefiem, kas ir ideāli piemēroti daudzlīmeņu profiliem, dibena laiks parasti pārsniedz 70 minūtes, un grafiks pieļauj līdz četrām niršanām dienā, ieskaitot nakts niršanu.

Pēc katras niršanas viesi tiek nodrošināti ar piparmētru dvieli un atspirdzinājumiem, jo ​​viņi tiek laipni gaidīti atpakaļ uz klāja, lai atpūstos, kamēr apkalpe gatavo visu nākamajai niršanai.

Gatavs, iestatīts, nirt

Pelagian septiņu dienu kruīzos pa Vakatobi arhipelāgu tiek izmantota daudzveidīga zemūdens vide, sākot no stāvām sienām, ko perforē pārkari gar Karang Kaledupa un Karang Kapota atolu ārējo malu, līdz izcilajām niršanas iespējām Butonas salas Pasar Wajo līcī.

Niršanas vieta Zivju tirgus netālu no Wangi Wangi, Wakatobi, Indonēzija

Pelagian arī šķērso Wangi Wangi un Kaledupa salu dienvidrietumu malas, nodrošinot vēl vienu brīnišķīgu rifu kārtu, dramatiskus vertikālus kritienus un virsotnes, katrs atklājot kaleidoskopisku jūras dzīves zvērnīcu. Nogāzes un sienas, kas iegrimst dziļumā, ir klātas ar lieliem, dinamiskas krāsas mīkstiem koraļļu kokiem un gorgoniem sarkanā, oranžā, rozā un dzeltenā krāsā. Ar dramatiskiem kritumiem un redzamību, kas parasti pārsniedz 75 metrus, šīs vietas ir ideāli piemērotas liela attēla uzņemšanai, un dažkārt tās piedāvā atklātu ūdeņu sugas, piemēram, melnspuru barakudas, jūras bruņurupučus un ērgļu starus.

Papildus dramatiskām jūras ainavām ir arī daudz mazu atradumu. Jebkuru Pelagiju kruīzu izcelt ir plašās iespējas atrast pigmeju jūraszirdziņus, jo niršana tiek veikta apgabalos, kur mīt trīs no ievērojamākajām sugām: Bargibant, Denise un Pontoh's.

niršana uz sārņiem

Pelaģiju ceļojuma iezīme ir niršana ar niršanu Butonas salas dienvidaustrumu pusē. Vietas, kas iemieso niršanas pieredzi, ietver Cheeky Beach, Banana Beach un In Between. Šajās vietās ir pakāpeniskas nogāzes no krasta līnijas līdz 100 pēdām, un tuksnesim līdzīgs dibens sastāv galvenokārt no smiltīm un grants, kas pārklāts ar nelielu nogulumu daudzumu, ko var viegli sajaukt nevietā. spura.

Garneles Gobijs ar savu garneļu istabas biedru

Iesācējam ūdenslīdējam varētu rasties jautājums: "Kāpēc es esmu šeit?" – līdz tu sāc redzēt, kas tur ir! Pirmais novērojums varētu būt rāpuļu čūskas zuša raibai sarkanā seja, kas izvirzīta no smiltīm. Vai varbūt brīnumpusis astoņkājis, ārā pastaigāties. Sīkāk aplūkojot, tiks atklātas Kolmena garneles uz uguns ežu virsotnēm un citplanētiešiem līdzīgās pāva garneles, kā arī garneļu garneles, kas uzturas mājās kopā ar saviem istabas biedriem, kas dzīvo ar alfeīdu garnelēm, kuri, šķiet, dara visu darbu.

Niršana piestātnēs

Jebkurš sevi cienošs niršanas galamērķis ir jāietver niršana pie piestātnes, un Pasar Wajo līcī Pelagian var izvēlēties trīs veidus: Asphalt Pier, New Pier un Magic Pier. Katrs nodrošina savu raksturu un atrakcijas.

Reptiļu čūsku zutis

Starp fanu favorītiem ir Asphalt Pier. Ūdenslīdēji var droši medīt ap mola priekšpusi un pāļiem, lai atrastu garneles, vardes, lapu skorpionzivis un robustos spokus, spārnus un daudz ko citu.

Jaunā mola krāvumi ir lieliska vieta, kur atrast zilos lentzušus, gredzenotās skorpionzivis, un blakus esošais gružu lauks ir laba vieta, kur medīt. astoņkājis un gobijas, kas patveras gliemežvākos, kannās un pudelēs.

Oranžas krāsas vardezivs.

Un tad ir Magic Pier. Lai gan vietne var būt produktīva dienā, stundas no krēslas līdz rītausmai ir patiesi maģiskas. Papildus slavenajām mandarīnu zivīm šajā vietā atrodas bezmugurkaulnieku zvērnīca no sēpijām un zilgredzeniem astoņkājis līdz nūjiņām līdz plakanajiem tārpiem, kā arī vardzivīm un dvīņu lauvu zivīm.

Rifi, sienas un virsotnes

Trešais Pelagian maršruta posms ir vērsts uz koraļļiem bagātiem seklumiem, nogāzēm un stāvām nogāzēm, kas atrodas starp Vangi Vangi salu un Hogu. Daudzās vietās rifu profili paceļas līdz metram vai diviem no virsmas, nodrošinot nirējiem vienkāršus daudzlīmeņu profilus, lai maksimāli palielinātu dibena laiku 70 minūtes vai vairāk.

Niršanas vieta Karang Kapota

Viens no plašā Wangi Wangi apkaimes vietu saraksta ir Komangas rifs. Šis iegarenais jūras pilskalns ir dzīvs ar dinamiskiem mīksto koraļļu un sūkļu augiem, ko baro straumes un pārpildīts zivju daudzums, kas sasniedz maksimumu, mainoties paisumam. Cita vieta ir trāpīgi nosaukta Zivju tirgus, jo tas piesaista lielo zivju skaitu, tostarp diezgan milzīgu melnspuru barakudu baru.

Pelagian apstājas vietās, kas atrodas dienas laivu diapazona ārējā malā, piemēram, Blade kalnos ar nazi.

Ceļā uz savu mājas bāzi Wakatobi kūrortā un no tās, Pelagian var apstāties vietās, kas atrodas dienas laivu diapazona ārējā malā, piemēram, Blade kalnos. Šo neparasto konstrukciju veido virkne naža asmeņu, kas iet paralēli un ir savienotas ar zemāku izciļņu, kas piešķir visai struktūrai tādu kā zobaina naža asmens izskatu, kas novietots uz malas.

Šīs ir tikai dažas no daudzajām neaizmirstamajām vietām, ko nirēji piedzīvos uz Pelagian klāja. Apvienojot kruīzu ar uzturēšanos Wakatobi kūrortā, viesi var izbaudīt labāko, ko Indonēzija var piedāvāt.

"Kā parasti, Pelagian standarti nekad nepieviļ. Niršana bija elpu aizraujoša, apkalpe ir vienkārši lieliska, ēdiens un apkalpošana katru reizi pārsniedz cerības. Tik pārsteidzoša komanda. Es noteikti ļoti drīz rezervēšu citu braucienu uz Pelagian! ” ~ Saimons Bovens

