Wakatobi dubultā iegremdēšanas pieredze

Šīs varētu būt ideālas niršanas brīvdienas: sāciet ar apmeklējumu vienā no pasaules ikoniskākajiem niršanas kūrortiem, kur izpētiet senatnīgos koraļļu rifus, baudot nevainojamu apkalpošanu, pasaules klases ēdināšanu un pirmās klases naktsmītnes. Pēc tam jūs iekāpjat luksusa niršanas jahtā, kas dodas pa Bandas jūru, apmeklējot zemūdens ainavas, kas zināmas tikai dažiem, vienlaikus baudot tādu pašu pakalpojumu un ērtību priekšzīmīgu līmeni, kāds jums bija uz sauszemes. Šī dubultā iegremdēšana ar izcilu zemūdens pieredzi un relaksāciju augšpusē ir pieejama tikai viesnīcas viesiem Vakatobi niršanas kūrorts.

Wakatobi viss ir saistīts ar rifiem un to, kā jūs varat tajos nirt.

"Ļoti augsti standarti ir tikai Pelagian norma. Niršana bija elpu aizraujoša, apkalpe ir vienkārši lieliska, ēdiens un apkalpošana uz Pelagian katru reizi pārsniedz cerības. Es noteikti ļoti drīz rezervēšu citu ceļojumu!” ~ Saimons Bovens, 2022. gada oktobris

TAS SĀKAS BALI

Rīsu lauki, kas atrodas visā Bali, ir interesanti, jo tie ir skaisti. Raksturīgi, ka kalna pusē iebūvēta terašu veidā, gandrīz 2000 gadus veca lauksaimniecības metode, lielākā daļa no šiem laukiem tika izgrebti ar rokām.

Wakatobi ir “prom no visa” iemiesojums. Šis idilliskais pludmales kūrorts atrodas uz nelielas salas Indonēzijas Bandas jūras ūdeņos, tālu no ikdienas. Bet, lai arī tas ir attālināts, tas ir pārsteidzoši viegli sasniedzams, izmantojot kūrorta tiešie čarterlidojumi un konsjerža transporta pakalpojumi.

Kad viesi pieskaras plkst Bali starptautiskā lidosta, viņus sagaida Wakatobi pārstāvji, kuri parūpējas par visām detaļām par ierašanos, transfēriem un nakšņošanu. Wakatobi komanda var arī ieplānot naktsmītnes un ekskursijas viesiem, kuri vēlas pavadīt dažas papildu dienas Bali pirms došanās uz Wakatobi. Lidojuma rītā uz Vakatobi viesi gaida VIP atpūtas telpā, pirms iekāpj lielā piepilsētas lidmašīnā, lai ērti lidotu uz Vakatobi privāto lidlauku.

RELAKSĀCIJA UN ĪPAŠA NIRŠANA

Vakatobi divkāršā niršanas pieredze 13

Vakatobi niršanas kūrorts atrodas privātā jūras rezervātā, kurā atrodas daži no neskartākajiem un bioloģiski daudzveidīgākajiem koraļļu rifiem uz planētas. Tieši pie pludmales atrodas Mājas rifs, kas ir nosaukts par pasaules labāko krasta niršanu. Nirēji un snorkelētāji var izpētīt šo plašo zemūdens dārzu dienu un nakti. Katru dienu plaša, pēc pasūtījuma izgatavotu niršanas laivu flote nodrošina ekskluzīvu piekļuvi vairāk nekā trīs desmitiem izcilu niršanas un snorkelēšanas vietu. Uzmanīgi niršanas gidi nodrošina konsjerža līmeņa pakalpojumus gan laivās, gan zem ūdens.

Rifu dzīve Vakatobi. foto autors Marko Fierli

“Niršanu Vakatobi nevar pārspēt. Neskarti rifi un daudz dzīvības visur. Šis ceļojums nevarēja būt labāks. ” ~ Maikls un Barbara Meifīldi, 2022. gada septembris

Krastā viesi var atpūsties tradicionāla stila bungalo, kas atrodas piekrastes kokosriekstu birzī, vai vērot saulrieta skatus no krastmalas villas klāja. Naktsmītnēs ir apvienots mūžīgais Indonēzijas šarms ar mūsdienu ērtībām, lai nodrošinātu relaksējošu atvaļinājuma pieredzi. Augstākās aktivitātes ietver ūdens sporta veidus, spa pakalpojumus un aktivitātes, piemēram, ekskursijas pa salu un indonēziešu ēdienu gatavošanas nodarbības.

Ēdināšana pie jūras Wakatobi

Wakatobi ir pazīstams ar visaugstākā līmeņa personīgo apkalpošanu un savu virtuvi. Kūrorta talantīgā kulinārijas komanda paaugstina ēdināšanas pieredzi līdz gardēžu līmenim, piedāvājot kārdinošu starptautisku iecienītāko un reģionālo piedāvājumu kombināciju, kā arī pielāgotas ēdienkartes tiem, kam ir īpašas diētas prasības. Darbinieki var izveidot privātu maltīti sveču gaismā pludmalē vai pagatavot īpašas piknika pusdienas. Kūrorts piedāvā dažādus papildu īpašus pakalpojumus, piemēram, privātus niršanas un snorkelēšanas ceļvežus vai visas dienas čarterreisus ar privātu laivu.

Trīs no Wakatobi Dive Resort lielajām un plašajām niršanas laivām piestāj pie mola.

DAŽĀDA VEIDA LIVEABOARD

Vakatobi Pelagijas luksusa niršanas jahta, kas iet garām kūrorta priekšā, kas apkalpo arī tās mājas ostu.

Ideāls papildinājums atpūtai Wakatobi Resort ir ceļojums uz kuģa Pelaģiju niršanas jahta. Skatoties no tālienes, šis mirdzoši baltais 36 metru kuģis varētu šķist viens no privātajiem izpriecu kuģiem, kas atrodas pie piestātnēm tādās krāšņās ostās kā Santropeza vai Ņūporta. Atšķirībā no vairuma niršanas laivu, Pelagian nav piemērota masām un ir konfigurēta tā, lai uzņemtu ne vairāk kā desmit viesus. Tas nodrošina ērtas jahtai līdzīgas naktsmītnes, kas vairāk līdzinās viesnīcas istabai, nevis šaurai kajītei. Divpadsmit cilvēku apkalpē ir šefpavārs un stjuarti, kas nodrošina izsmalcinātu maltīšu pieredzi un piecu zvaigžņu apkalpošanu.

Daļa no Pelagian maršruta ietver Butonas salas Pasarwajo līča apmeklējumu, kur niršanas vietā ar nosaukumu Magic Pier niršana krēslas stundā sniedz lielisku iespēju fotografēt mandarīnu (Synchiropus splendidus) pārošanos. foto autors Volts Stērnss

Taču, lai gan tās plašās kajītes un sociālās zonas demonstrē izsmalcinātu jahtas interjeru, Pelagian ir ļoti niršanas laiva. Kuģis šķērso plašu Vakatobi arhipelāgu un dodas uz Butonas salas dienvidu daļu. Septiņu dienu maršruti un sezonāli 10 dienu braucieni ietver daudzveidīgu zemūdens vidi, sākot no Karang Kaledupa un Karang Kapota sienām un beidzot ar izcilajām niršanas iespējām Butonas salas Pasarwajo līcī. Pelagijas maršruts šķērso arī Vangi Vangi un Kaledupa salu dienvidrietumu malas, nodrošinot vēl vienu brīnišķīgu rifu kārtu, dramatiskus vertikālus kritienus un virsotnes, katrs atklājot kaleidoskopisku jūras dzīves zvērnīcu.

Pelagian Dive jahtas salons Pelagian Master kabīne Pelagian kambīze (virtuve) Ūdenslīdēji gatavo vienu no Pelagian diviem 18 pēdu/5.5 m stingra korpusa piepūšamajiem piedāvājumiem.

Niršanas aktivitātes tiek veiktas, izmantojot pāris individuāli izgatavotus niršanas piedāvājumus, un apkalpe pārvalda visu aprīkojumu. Niršanu vada viens no Wakatobi pieredzējušiem gidiem, kuri pēc pieprasījuma vai nepieciešamības sniedz atbalstu ūdenī un ir eksperti retu jūras objektu atrašanā. Tā kā niršana tiek veikta vai nu sekla ūdens niršanas vietās, vai uz konstrukcijām ar ievērojamiem vertikāliem reljefiem, kas ir ideāli piemēroti daudzlīmeņu profiliem, dibena laiks parasti pārsniedz 70 minūtes, un grafiks pieļauj līdz četrām niršanām dienā, ieskaitot nakts niršanu.

SAVIENOJUMA IZVEIDOŠANA

Tā kā visi Pelagijas kruīzi sākas un beidzas Wakatobi kūrortā, sauszemes un jūras maršrutu savienošana ir vienkārša. Lidojumi no Bali parasti ierodas kūrortā pirms pusdienlaika, dodot kūrorta viesiem pietiekami daudz laika, lai baudītu pusdienas, iekārtotos un pirms vakariņām ienirtu ceļojumā. Ūdenslīdējiem, kuriem paredzēts doties tieši uz Pelagian klāja, ir arī iespēja atpūsties un baudīt pusdienas pludmales ēdamistabā, kamēr darbinieki pārceļas. bagāža un niršanas aprīkojumu kajītēs un skapīšos. Agrā pēcpusdienā viss ir vietā, un Pelagian dodas uz vietējo rifu, kur viesi var veikt izrakstīšanās niršanu, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Bet pat šī pirmā niršana bieži ilgst līdz 70 minūtēm vai ilgāk, nosakot toni nākamajai nedēļai.

Kad Pelagians atgriežas Vakatobi piestātnē katra kruīza beigās, izlidojošie viesi var brīvi atpūsties un izbaudīt kūrorta ērtības pirms pēcpusdienas lidojuma. Viesi, kas pārceļas uz kūrortu, var turpināt uzkrāt laiku, iekāpjot vēlā rīta vai pēcpusdienas laivā vai nirstot Mājas rifā. Visos šajos pārskaitījumos viesiem nekad nav jāuztraucas ar pārsūtīšanu bagāža vai aprīkojumu, jo Wakatobi darbinieki apstrādā visas detaļas, novēršot ceļošanas grūtības un atstājot tikai atpūtu.

Vai vēlaties izveidot savu Wakatobi Double Dip atvaļinājuma pieredzi? Apmeklējiet vietni wakatobi.com, kur varat ātri aizpildīt ceļojuma vaicājumu, lai sāktu plānot savu ceļojumu.

Lai dotos tieši uz lapu Inquire, lai veiktu rezervāciju Wakatobi Klikšķiniet šeit