Vakatobi Dunia Baru

Dunia Baru, 35. numurs Vakatobi niršanas kūrortsniršanas vietu saraksts ar lepnumu atrodas desmitniekā, jo tie, kas to pazīst, uzskata to par rifu, kas ir gandrīz līdzvērtīgs citam fanu iecienītam Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana zooloģiskais dārzs. Tas ir tāpēc, ka šī vieta ir līdzīga kūrorta tiešā tuvumā, kā arī tai ir līdzīga topogrāfija kā Zooloģiskajam dārzam, ar cietu koraļļu klātu slīpu profilu, kas ved uz smilšainu platformu, pirms tā atkal ripo 20 metru (70 pēdu) augstumā. lejā pa sienu. Dunia Baru ir “ahh vibe”, kurā ūdenslīdēji var baudīt garus daudzlīmeņu profilus vidējā dziļumā, vienlaikus meklējot daudzveidīgu un intriģējošu jūras dzīves kolekciju.

Dažu minūšu attālumā no Wakatobi Dive Resort mola, Dunia Baru ir lielisks cietais koraļļu rifs ar slīpu profilu, kas ved uz smilšainu platformu un pēc tam atkal ripo pa sienu 20 metru (70 pēdu) augstumā.

Niršanas sākas ar nolaišanos no pietauvošanās līdz 12 metru (40 pēdu) dziļumam, kur smilšu dibenu izdala vidēja reljefa koraļļu galvas. Nogāze virs pietauvošanās pāriet uz koraļļiem klātiem akmeņiem, un augštecē dominē stagaru un pirkstu koraļļu mežs, kas paceļas līdz snorkelēšanas dziļumam. Lielākā daļa ūdenslīdēju saglabā nogāzes virsotni, lai niršanas beigās izpūstu gāzi, taču fotogrāfi dažreiz meklē stagarzivis, lai meklētu starp zariem daudzās kardinālu zivju sugas, tostarp vispieprasītākās pidžamas. kardinlzivs.

Šis pidžamas kardinālu (Sphaeramia nematoptera) pāris ir viena no daudzām jūraszivju sugām, kuras var redzēt Dunia Baru.

Pidžamas kardināls ir fotogrāfu iecienītākais, jo tiem ir viens no spilgtākajiem un neparastākajiem krāsu modeļiem starp rifā esošajām zivīm. Zivs pārsteidzošās sarkanoranžās acis izceļas no zaļgani dzeltenas sejas, kas ķermeņa vidusdaļā pēkšņi pāriet uz sudrabainu aizmugurējo daļu, kurā ir dziļi sārtināti plankumi. Šis neparastais krāsu raksts rada guļoša guļam izskatu ar baltām acīm, kas valkā punktotus pidžamas apakšbikses — kas ir piemērota līdzība, ņemot vērā to, ka šīs zivis meklē barību naktī.

Ūdenslīdēji, kas seko nogāzei lejup no pietauvošanās vietas, atradīs daudzus papildu priekšmetus, kuriem ir vērts pievērst uzmanību. Smilšu plankumi ir izraibināti ar garneļu gobiju dobumiem ar viņu kopdzīves vēžveidīgo partneri. Ir laba izklaide vērot šīs aizņemtās garneles, kad tās veic kopīgās urvas rakšanas darbus.

Garneļu garneles ar savu vēžveidīgo partneri, kas dzīvo kopā, nodrošina labu izklaidi, aizņemtajai garnelei veicot visu kopīgās urvas izrakšanas darbu, kamēr garneļu gobijs nedara neko, izņemot briesmas.

Apvedceļš uz vietas ziemeļu malā līdz 20 metru dziļumā atrastajām šķembu krāvumiem sniedz iespēju nomedīt zibensvilku. Bieži tiek uzskatīts par vienu no makro “svētajiem grāliem”. fotografēšana, šīs izcili izrotātās zivis var būt liels izaicinājums zemūdens spārniem, jo ​​tās reti noturas pietiekami ilgi, lai uzņemtu portretu.

Garām regulāri svārstās spārni un papagaiļu zivis, kā arī ik pa laikam sastopams vanags vai zaļais bruņurupucis. Dunia Baru ir arī krāsainu nūju zaru daļa, un tā ir viena no labākajām vietām Wakatobi jūras rezervātā, kur meklēt varavīksnes nokrāsas plakanos tārpus.

Šajā vietā ir arī dievlūdzēju garneles, kas smiltīs veido sarežģītas pazemes kameras. Lai gan dažreiz šie dzīvnieki parādās dienas gaišajā laikā, tie biežāk tiek novēroti nakts niršanas laikā. Un Dunia Baru ir populāra vieta niršanai pēc tumsas iestāšanās, jo tā atrodas tikai īsa laivas brauciena attālumā no kūrorta, un tajā ir minimālas straumes. Kad saule noriet, parādās pilnīgi jauns varoņu loks, lai iepriecinātu nirējus par to, ko daudzi, kas ir apmeklējuši šo vietni, raksturo kā vienu no saviem jaunajiem iecienītākajiem.

Kopumā Dunia Baru ir lieliska niršana starp tik lielisku skaistu cieto koraļļu sajaukumu, dziļu kritumu un unikāliem jūras dzīves priekšmetiem. Taču neaizmirstiet, ka Wakatobi ir vairāk nekā 50 citu nosauktu niršanas vietu, kuras ir vērts apmeklēt, padarot to par fotogrāfu paradīzi, lai darītu visu, sākot ar savu prasmju uzlabošanu vai jaunu un aizraujošu attēlu pievienošanu — gan platleņķa, gan makro, gan abus. jūsu foto bibliotēka.

foto kredīti: Volts Stērnss