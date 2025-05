Vakatobi fascinējošie mājas rifu regulārie apmeklētāji

Šeit ir tikai neliels paraugs no tā, ko var atrast Wakatobi mājas rifā. Un, kā to var apliecināt daudzi nirēji un snorkelētāji, kuri ir pieredzējuši šo zemūdens jūras dzīvnieku zvērnīcu, tas patiešām ir pelnījis savu titulu kā Pasaules labākā niršana krastā.

Vakatobi mājas rifs encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Vakatobi dīvainais pāris

Randall's garneļu goby (Amblyeleotris randalli) parasti sader ar Alpheus randalli garnelēm.

Rūpīgi pārmeklējot smilšu vai šķembu plankumus uz Mājas rifa, var atklāties paša Vakatobi “Odd Couple”. Randalas garneļu gobijs (Amblyeleotris randalli) ir alās mītoša zivs, kas nav liela mājas darbos. Atšķirībā no žokļa zivīm un citām sugām, kas paši izrok savas mājas jūras gultnē, šī gudrā zivtiņa ļauj savam istabas biedram strādāt. Kad jūs sastapsit kādu no šīm īpaši svītrainām zivīm, jūs, iespējams, redzēsit mazu garneļu pie tās. Šis vēžveidīgais uzņemas atbildību par savas kopīgās pazemes dzīvesvietas izveidi un uzturēšanu. Apmaiņā pret aizņēmuma apkopi gandrīz aklais garneles bauda vērīgu aizsardzību, ko uzrauga redzīgs kaķis, kurš pastāvīgi skenē apkārtni, kamēr garneles nodarbojas ar gružu izņemšanu.

Notiesātais darbs

Daži ūdenslīdēji tos sauc par notiesātajiem blenijiem (Pholidichthys leucotaenia), citi - par inženierzinātnēm. Visticamāk, ka jūs sastapsit šīs sugas mazuļus, jo tie veido barus, kuru skaits sasniedz simtus, lai plūstu rifus, kas barojas ar aļģēm.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Šos mazuļus var sajaukt ar svītrainajiem samiem, jo ​​tie atdarina šīs ļoti toksiskās sugas zīmes, lai apmānītu iespējamos plēsējus. Pieaugušie ir daudz noslēgtāki, lielāko dienas daļu pavadot, skatoties no smiltīs izrakto tuneļu ietekas – tātad inženierijas atsauce. Ja gadās pamanīt pieaugušu cilvēku, jūs sapratīsit notiesātā apzīmējumu, jo nobriedušām zivīm ir zušiem līdzīgi profili ar raksturīgām baltām svītrām uz melna fona, līdzīgi kā klasiskais cietuma apģērbs.

The Cleaning Con

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

Wakatobi's House Reef augšējos plašumus klāj tīrīšanas stacijas, kurās tīrākas dejas un šautriņas, lai piesaistītu klientus. Ja rifu plēsoņa apstājas ar žokļu atvēršanu, pastāv iebūvēta uzticēšanās pakāpe, ļaujot mazu zivtiņu un garneļu falangai plūst pār ķermeņa un mutē, lai noņemtu parazītus, mirušo ādu un satraucošās infekcijas.

Bet ir viens viltīgs rifu iemītnieks, kurš izmanto tīrīšanas stacijas ētiku.

Zilsvītrainais Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

Zilsvītrainais žagars (Plagiotremus rhinorhynchos) atdarina mazuļu zilo svītru sūcēju izskatu un uzvedību. Bet tā vietā, lai novāktu parazītus, šis fangblenny iekost mīkstumu. Šīs zivs vārda ilkņi var izdalīt sāpes remdinošu indi, kas satur morfīnam līdzīgus opioīdus, kas neļauj upurim sajust knaibles.

Star Is Born

Holivuda izveidoja zvaigzni no mazas spilgti zilas zivtiņas vārdā Dorijs. Viņas līdzinieku reālajā pasaulē varat atrast Vakatobi mājas rifā, lai gan, runājot par vārdiem, jūs varētu būt tikpat apmulsis kā multfilmas varonis. Paletes ķirurga zivs (Paracanthurus hepatus) ar nosaukumu Regal Blue Tang, flagtail surgeonfish un zivs ar sešiem burtiem ir tikai daži no gandrīz desmitiem šīs zivs nosaukumu.

Palete Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Nevienā nosaukumā nevar sajaukt raksturīgo indigo un tumši zilo krāsu rakstu, ko izmanto šīs sugas pieaugušie. Tikpat ikonisks kā tās krāsojums ir šīs ķirurga zivs smailais, purnam līdzīgais deguns, maza mute un smalki zobi. Šis mazais zobārstniecības darbs tiek izmantots, lai no koraļļiem un akmeņiem izspiestu nelielas aļģu daļiņas, piešķirot Dori reālajiem radiniekiem nozīmīgu lomu koraļļu aizaugšanā no aļģu aizaugšanas.

Dusmas nagi

Pāva Mantis garnele (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Slēpšanās vienkāršā redzeslokā

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers un Munchers

Bruņurupuču novērošana Wakatobi's House rifā ir gandrīz garantēta, un ir divas sugas, ar kurām jūs, visticamāk, saskaraties. Jauni zaļie bruņurupuči meklē barību zāles gultnēs tuvu krastam, dzenoties pēc medūzām un ar knābjiem bagarējot jūras gultni, meklējot mazus vēžveidīgos un bezmugurkaulniekus.

Liels, zaļš bruņurupucis, kas ēd seklā uz jūras zāles

Vēlāk viņi pāries uz veģetāru diētu un paši ganīsies jūras zālēs. Zaļajiem jūras bruņurupučiem ir liela nozīme jūraszāļu ekosistēmas veselībā, jo tie grauž stiebrzāles augšējās daļas, netraucējot auga saknēm, kas palīdz uzlabot jūraszāļu dobes veselību un augšanu.

Hawksbill bruņurupucis skatās fotogrāfa kameras kupola portā.

Pārvietojieties uz rifa nogāzi, un jūs, visticamāk, uzskrisit pāri vanagu bruņurupucim. Hawksbills bauda daudzveidīgāku uzturu nekā viņu brālēni veģetārieši, un viņi baudīs dažādus sūkļus, anemones, aļģes, kalmārus un garneles. Viņi bieži meklē barību ap akmeņu krāvumiem, izmantojot savas šaurās galvas un knābim līdzīgos žokļus, lai sasniegtu kaktus un spraugas.

Dartfish Trifecta

Šautriņu zivs ir viens no krāsainākajiem atradumiem Vakatobi rifos, kas piedāvā žilbinošu varavīksnes nokrāsu klāstu. Taču zivju ūdeņi un fotogrāfi, kas tuvojas pārāk agresīvi, drīz atklās šo viegli nobiedējamo dibena iemītnieku vārdamāsas iezīmi. Pēc pirmā mājiena par nepatikšanām šautriņu zivs atkal iekritīs smiltīs vai gruvešos jūras gultnē.

Dartfish vērotājiem Wakatobi ir trīs iespējas. Pirmā ir divu toņu dartfish (Ptereleotris evides) parasti sastopamas seklos rifos, padarot tās par ideālu atradumu snorkelētājiem. Šīs zivis ir vienas no lielākajām šautriņu sugām, kuru garums var sasniegt 6 collas.

Divtoņu šautrizivs (Ptereleotris evides)

Nirēji, kas dodas vidējā dziļumā no 6 līdz 15 metriem, var meklēt šautriņas (Nemateleotris magnifica), kuras bieži sastopamas pa pāriem, un tām ir raksturīgs liesmai līdzīgs krāsojums no vidusdaļas līdz astei.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Vēl dziļāk ir dekorētās šautriņas (Nemateleotris decora), kas dod priekšroku smiltīm klātajiem plauktiem un gravām rifu nogāzēs 15 līdz 30 metru dziļumā.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Greznas skropstas

De Boforta plakangalva (Cymbacephalus beauforti), biežāk saukta par krokodilu.

Uz Wakatobi rifiem dzīvo slēpts mednieks, taču lielākā daļa nirēju aizpeldēs tieši šai zivij garām, nepamanot tās klātbūtni. Krokodilzivs, tāpat kā rāpulis, ir slazds, kas lielāko daļu sava laika pavada nekustīgi guļot uz rifa atseguma, pacietīgi gaidot maltīti, lai peldētu kārtīgi ieplānota izklupiena diapazonā. Šīs zivis ir kamuflāžas meistari un var pielāgot ķermeņa krāsu un rakstus, lai tie atbilstu apkārtējai videi.

Krokodilu zivs acs

Krokodilzivis pārvar arī vienu no biežāk sastopamajām dāvanām, kas nomoka slepenos medniekus — acis. Lai slēptu savu aso seju, šīm zivīm aug gari, skropstām līdzīgi izaugumi, kas pazīstami kā lappetes. Šo klēpju izaugumu neregulārās, mežģīņotās formas palīdz izjaukt tumšās, atstarojošās acu kontūras, kas citādi varētu brīdināt potenciālo upuri par šī plēsoņa klātbūtni.

Es tiešām nekožu

Lai gan tas bieži tiek novērots dažās Vakatobi niršanas vietās, viens no nāvējošākajiem medniekiem ūdenī patiesībā nav rifu iemītnieks. Jūras kraiti ar joslām patiesībā ir gaisu elpojoši rāpuļi, kas dzīvo krastā un medī elpu starp koraļļiem un jūraszāļu gultām. Jūras kraits var palikt zem ūdens līdz pusstundai, kad ir pietiekami daudz laika, lai atrastu laupījumu un ievadītu nāvējošu paralizējošu kodumu.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Jūras kraita inde ir desmit reizes spēcīgāka par kobru, taču ūdenslīdējiem ir maz ko baidīties. Šīs čūskas nav agresīvas, lai gan būtu ārkārtīgi neprātīgi draudīgi piebāzt pirkstu pārāk tuvu. Wakatobi ir arī mājvieta viltniekam. Joslveida čūsku zuši attēlo tās pašas atšķirīgās baltās un melnās jūras kraita joslas, paļaujoties uz šo vizuālo nepareizo virzību, lai apmānītu iespējamos plēsējus. Paskatoties tuvāk, atklājas smalkas atšķirības, jo kraita ķermenis ir vairāk noapaļots, un tam ir maza, neasa galva.

