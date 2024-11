Ja Wakatobi niršanas vieta Turkey Beach nav par tītariem, tad par ko tā ir?

Daži no apskates objektiem, ko jūs redzēsiet Turcijas pludmalē, ir lielās baltplankumainās lāpstiņas (Arothron hispidus), zeltainā lāpstiņa (Platax boersii) un, protams, zaļie jūras bruņurupuči (Chelonia mydas).

Paskaties uz karti Vakatobi's Reefs, un jūs ievērosiet, ka niršanas vieta, kas pazīstama kā Turcijas pludmale, ir norādīta kā #1. Tam ir jēga, jo - izņemot Mājas rifs — tā ir viena no divām kūrorta molam tuvākajām vietām. Cik tuvu tas ir? Ja jūs sēdētu, malkojot rīta kafiju Wakatobi restorānā pie okeāna, skatoties pār ūdeni, jūs skatītos tieši tās sākumā.

Viesiem, kas uzturas Wakatobi jaunajos Turtle Beach bungalo, skats uz šo vietu būs arī no verandas, jo tā atrodas kūrorta teritorijas dienvidu malā. Kā norāda nosaukums, gar krastu ir balto smilšu pludmale, un šī ir iecienīta vieta ģimenēm, kuras meklē jauniešiem draudzīgu vietu, kur peldēties vai snorkelēt.

Wakatobi niršanas vieta Turkey Beach ir tās pašas rifu sistēmas turpinājums, kas veido Mājas rifu visas ar koraļļu klātajām rifu nogāzēm un vertikālajām sienām.

No niršanas un snorkelēšanas viedokļa Turcijas pludmale faktiski ir tās pašas rifu sistēmas turpinājums, kas veido Mājas rifu. Piekrastes reģionā, kas ir daudz lielāks par Mājas rifu, dominē plašas jūraszāļu dobes, kuru dziļums ir 1–3 metri. Uz āru plato maina sastāvu, veidojot bagātīgu un dzīvīgu koraļļu rifu, kas līdzīgi pēkšņai nolaižas dziļumā, taču ar dažām smalkām atšķirībām tā reljefā.

Tā vietā, lai nepārtraukti darbotos gandrīz vertikāls profils, rifa seja periodiski maina tempu no sienas uz stāvu nogāzi un atpakaļ. Virzoties pa tā seju, jūs atradīsiet cietu un mīkstu koraļļu un sūkļu brīnumzemi no rifa augšdaļas (2 līdz 3 metru dziļumā) līdz 50 metru atzīmei.

Kad straumes sasniedz savu zenītu, zivju bari pulcējas, lai barotos pie rifa virsotnes. Starp krāsainajām Anthias un fuziliers šauj apkārt, cenšoties noķert maltīti, paši par tādu nekļūstot. Jebkurā laikā jūs varat sastapt garām ejošu ērgļu raju vai divus ērgļus vai klejojošu kuprgalvju papagaiļu baru. Uzmanīgāk ieskatoties rifa krokās un plaisās, tiks atklāts plašs vēžveidīgo un citu bezmugurkaulnieku loks.

Turcijas pludmale ir pazīstama kā viena no labākajām vietām Wakatobi jūras rezervātā, kur atrast bruņurupučus.

Zaļais jūras bruņurupucis (Chelonia mydas) apmetās uz rifa Turcijas pludmalē, lai gulētu.

Papildinot šo jūras dzīves daudzveidību, lielākā daļa reljefa ir klāta ar seklām pārkarēm un iegriezumiem, kas nodrošina daudzajiem vietnes zaļajiem bruņurupučiem mājīgas vietas, kur pasnaust. Faktiski Turcijas pludmale ir pazīstama kā viena no labākajām vietām Wakatobi jūras rezervātā, kur atrast bruņurupučus. Dienā vai naktī ūdenslīdēji sastapsies ar veselīgu zaļo jūras bruņurupuču populāciju. Paisuma laikā tie ierodas seklumā, lai grauztu jūraszāles, un dziļākās nogāzēs tiem var pievienoties daži vanagu bruņurupuči, kas skraida sūkļus.

Ņemot vērā šajā vietnē atrasto bruņurupuču skaitu, jūs varētu brīnīties, kāpēc tā netika nosaukta par Bruņurupuču pludmali? Atbilde ir saistīta ar Wakatobi klientu daudzvalodu raksturu. Kūrorta pirmsākumos kāds viesis no Vācijas bija sajūsmā par daudzajiem jūras bruņurupučiem, ar kuriem sastapās niršanas laikā, taču viņam arī bija grūti saprast, kā angliski jāsaka “bruņurupucis”, un viņš tos kļūdaini dēvēja par “tītariem”. No šī brīža Turcijas pludmales nosaukums iestrēga.

Līdzīgi kā Mājas rifā, straumes Turcijas pludmalē var svārstīties stiprumā un virzienā, plūstot gan uz ziemeļiem, gan uz dienvidiem, pamatojoties uz plūdmaiņu ciklu. Rezultātā šajā vietā nav pietauvošanās bojas, un visas niršanas tiek veiktas kā dreifēšana. Atkarībā no straumes stipruma niršanas plāni var ietvert vieglu dreifēšanu vai kļūt aizraujošāki.

Papildus regulāri plānotajiem kūrorta niršanas laivu apmeklējumiem Turcijas pludmali apkalpo Wakatobi taksometru laivas. Kad straumes plūst uz ziemeļiem, ūdenslīdēji var doties piecu minūšu taksometra laivas braucienā uz vietu, pēc tam baudīt ilgstošu niršanu, kas viņus nogādā atpakaļ uz kūrorta molu.

Tā kā Turcijas pludmale atrodas netālu no kūrorta un tā piedāvā, tā ir viena no Vakatobi iecienītākajām nakts niršanas vietām. Iestājoties tumsai, jūs, iespējams, atradīsit, ka bruņurupuči guļ zem dzegas. Jūs atradīsit arī parastās nakts radības, tostarp lauvu zivis medībās, astoņkājis slīdēja starp koraļļiem, kalmāri patrulē, papagaiļu zivis, kas iebāztas to gļotādas kokonos, un visādi krabji, kas skraida apkārt.

Dienu vai nakti niršana Turcijas pludmalē ir vērtīga pieredze, un tā joprojām ir viena no Vakatobi iecienītākajām niršanas vietām.

