Wakatobi paradīze no sienas līdz sienai 

Ja jums patīk niršana no sienas, jūs atradīsiet paradīzi no sienas līdz sienai Wakatobi

Neatkarīgi no tā, cik reižu esat to piedzīvojis, pirmais brīdis, kad jūs sasniedzat milzīgas zemūdens sienas malu, vienmēr būs saviļņojums. Vienu sekundi jūs spurojat cauri seklam koraļļu rifam, bet nākamajā jūs esat karājušies pāri bezdibeņa malai. Šis topogrāfiskais kontrasts ir īpaši izteikts Wakatobi niršanas kūrortā, kur daudzās niršanas vietās ir kraujas sienas, kas sākas ļoti seklā dziļumā – dažas ir mazākas par 10 pēdām un iegrimst vertikālā trajektorijā dziļumā, kas krietni pārsniedz sporta niršanas pieļaujamās robežas. Pievienojieties mums šim virtuālajam niršanas piedzīvojumam ar niršanu no sienas, kas notiek vertikāli.

Ārpus rifa virsotnes Vakatobi slavenajā mājas rifā, caurspīdīgo sienu sedz krāsains cieto un mīkstu koraļļu, jūras vēdekļu, sūkļu un tunikātu klāsts.

Pāri malai

Niršanas laiva pie sienas malas Tas ir satriecošs skats, kad niršanas laiva tuvojas vienai no Wakatobi sienām, un priekšgals peld virs koraļļu rifa, kas šķiet pietiekami tuvu, lai pieskartos. foto autors Didi Lotze

Niršanas laivas kapteinis maigi manevrē tuvu rifa malai. Rīta saules gaisma iekļūst mierīgajā ūdens virsmā, sniedzot dramatisku ieskatu tajā, kas atrodas apakšā. Kontrasts starp okeāna dziļo hipnotiski zilo toni un pēkšņo rifa virsotnes paaugstināšanos, kas izskatās pietiekami sekls, lai iekāptu iekšā. Skatoties pāri sāniem, jūs varat sekot lielai sienas tīrās sejas daļai, kas ir labs ceļš lejup pa kristāldzidru ūdeni.

Pēdējā pārnesuma pārbaude un milzīgs solis vēlāk jūs saskaraties ar seklu zemi augšā un dziļi apakšā, kad sākat nolaisties ar smalku sava BCD ventilāciju. Pa ceļam jūsu uzmanību piesaista liels, krāsains nefrīta zaļš anemons ar klaunu zivīm, kas cieši pieguļ sienas malai, taču viņi var pagaidīt. Tieši tagad ir pienācis laiks apmeklēt pagrabu. Blakus jūsu draugs un jūsu niršanas ceļvedis, jūs trīs nolaidāties formācijā kā izpletņlēcēji, kas brīvi krīt palēninājumā. Ceļošana nesteidzīgā tempā jūsu niršanas datorsdziļuma rādījumi sāk atzīmēties ar trīskāršiem cipariem, bet tajā pašā laikā ainavā ir notikušas dažas dramatiskas izmaiņas.

Sūkļi lejā šajā ēnainajā pasaulē, lai iegūtu brīnišķīgu izskatu.

Šeit lejā, pasargāts no virszemes viļņu darbības un vētras, lietas kļūst lielākas. Sienas seju izraibā lielu, mīkstu koraļļu koku birzis un jūras vēdekļi, kas ir platāki nekā divas reizes jūsu izstieptajām rokām. Sūkļi šajā ēnainākajā pasaulē sāk iegūt dīvainākas proporcijas, piemēram, mucas sūkļi, kas izauguši daudz lielāki par īsto mucu. Jūs vēlētos, lai šorīt būtu gatavs fotografēt platleņķī, taču atkal ir vairāk sienu, nekā jūs varat saskaitīt, un, protams, starp sienas spraugām patvērsies daži noslēpumaini dzīvnieki.

Nirējs ar sarkanās jūras vēdekli un pātagas koraļļiem. Pinki's Wall, kas atrodas Sawa Reef sistēmas rietumu pusē, piedāvā milzīgus mucu sūkļus un lielus Gorgonijas jūras vēdekļus, kas aug uz dzegas, un tie visi satur dažādus radījumus.

Dodieties ātri virtuālā braucienā pa dažām Wakatobi sienām Šeit

Ir arī vairāki zivju veidi, ko nebijāt pamanījuši dažos seklākos niršanas gadījumos, piemēram, anthias un basslets ar svītrainiem marķējumiem vai plankumainiem krāsu rakstiem spilgtos toņos, kas izskatās gandrīz elektrizēti. Kustību un krāsu uzliesmojums piesaista jūsu uzmanību. Tā ir maza, oranža un rozā zivs, kas turas pie sienas un periodiski tajā iebrūk atklāts ūdens, uzliesmot tā spuras un šķietami iegūst vēl spilgtāku oranžu, rozā un violetu nokrāsu. Atgādinot pirms niršanas notikušo instruktāžu, jūs to atpazīstat kā vīriņu, kura mērķis ir piesaistīt potenciālā dzīvesbiedra uzmanību.

Wakatobi niršanas ceļvedis piesaista jūsu uzmanību ar kustību “nāc pāri”. Viņa peld tuvu lielam gorgonim, norādot uz to, kas izskatās pēc citiem gorgonijas zariem. Tu izskaties. Tad paskaties tuvāk. Nekas. Visbeidzot, jūs to redzat: mazs jūras zirdziņš, kas ir pietiekami mazs, lai uzliktu jūsu nagu, ar krāsu un tekstūru, kas lieliski atdarina tā Gorgonijas saimnieku. Jūs varat attaisnoties, ka neredzējāt šo mazo radījumu. Pigmeja jūraszirdziņa maskēšanās ir tik perfekta, ka zinātnieki lielāko daļu sugu atklāja tikai pēc 2000. gada.

Nevainojami maskēta, pigmeja jūras zirdziņa ieskats ir skats, ko reti aizmirst. Šis mazais puisis tika nofotografēts pie Fan 38 East, kas ir Wakatobi siena, kas pazīstama ar daudziem, daudziem jūras faniem.

Jūsu fotografēšanas centieni iemūžināt mazo puisi sāk gūt vislabāko no jums, cenšoties noturēties stabili, un šķietami nekas nav zem jums. Taču, pirms var sākties neapmierinātība, jūsu ceļvedis iedarbojas kā cilvēka statīvs. Turot vienu roku pie nedzīva akmens gabala, otru zem rokas vai pie tvertnes augšdaļas, uzdevums pēkšņi kļūst viegls. Noklikšķiniet uz slēdža, un jums ir viņš. Kamēr uzskatāt, ka jums ir paveicies, ka esat to redzējis, neaizmirstiet pateikties savai niršanas gidei gan par viņas asajām acīm, gan pastāvīgo palīdzību.

Vidējais pamatojums: Wakatobi senās krasta līnijas apmeklējums

Šķiet, ka laiks apstājas, turoties nekustīgi līdzās sienas stiprajai sejai. Bet slāpekļa pulkstenis darbojas, un ir vēl daudz ko redzēt. Jūsu ceļvedis ved jūs lēnā augšupejošā traversā uz vidējo dziļumu, kur sienas seju iezīmē plašs ar ēnām piepildītu iegriezumu un alu tīkls. Vakara prezentācijā Longhouse pirms pāris naktīm niršanas centra vadītājs paskaidroja, ka sienas posmus šajā dziļuma diapazonā veidoja viļņu darbība pirms tūkstošiem gadu, kad jūras līmenis bija zemāks.

Apmēram 100 pēdu (30.5 metru) dziļuma diapazonā ūdenslīdēji bieži saskarsies ar pārkarēm un izciļņiem sienas sānos, ko veidoja viļņu darbība pirms tūkstošiem gadu, kad jūras līmenis bija zemāks.

Šīs senās erozijas tagad sniedz patvērumu dažādām izolētām radībām, kuras atklāj rūpīga pieeja un saprātīga neliela niršanas gaismas izmantošana. Indikatīvās antenas kā omāri izvirzās no spraugas, vēl viens padziļinājums atklāj zaļu bruņurupuci.

Papildinājums, ja izslēgts

Virzoties seklāk līdz dziļumam, lielākā daļa paliktu pie drošības apstāšanās, niršana vēl nebūt nav beigusies. Ātrs skatiens uz jūsu dators's displejs parāda, ka atlikušais bezapstāšanās laiks nav pat sācis sasniegt vienu ciparu. Jūsu spiediena mērītājs rāda, ka jums joprojām ir ērta rezerve, lai turpinātu darbu un maksimāli izmantotu Wakatobi preču zīmju 70 minūšu profilus.

Pārvietošanās uz mazāku dziļumu nozīmē vairāk saules gaismas, jo rifs sāk iegūt citu izskatu. foto autors Volts Stērnss

Tātad, jūs izmantojat pēdējās desmit līdz 15 minūtes, lai izpētītu rifa koraļļu klāto seklo plato. Augšpusē rifs iegūst citu izskatu spēcīgajā saules gaismā. Lielos sarkanos un oranžos gorgoniešus un jūras vēdekļus nomaina ādas koraļļu plankumi un sarežģīti plākšņu un galda koraļļu veidojumi. Kad paisums ir gandrīz zems, koraļļi paceļas gandrīz līdz virsmai, un to atspulgi atspoguļojas rāmā ūdens seklumā, radot sirreālu divkāršu rifu ekspozīciju.

Pēc kopējā attēla apbrīnošanas jūsu uzmanība atgriežas pie detaļām, kad sākat medības pa koraļļu virsotnēm un ielejām. Garām iet melno trigerzivju bars, ko parasti dēvē par melnajiem durgoniem, to krūšu un muguras spuras viļņojas ar plivināšanas kustībām, kas vairāk līdzinās lidojumam nekā peldēšanai.

Garām iet trigerzivju bars, to krūšu un muguras daļa spuras viļņojas ar plivināšanas kustībām, kas vairāk līdzinās lidojumam nekā peldēšanai.

Skatoties pāri jūsu ceļvedim, jūs abi virzāties uz augšu un prom no rifa, lai laiva varētu jūs uzņemt. Jūsu dators saka, ka niršanas laikā ir pagājušas 74 minūtes. Atgriežoties uz klāja, kad skatāties pāri sāniem, meklējot sēpiju, kas no jums atvadās, jūsu gids uzplaiksnī platu, gaišu smaidu un jautā: "Vai esat gatavs citai niršanai?" Pēc tam jūs saprotat, ka būs daudz vairāk iespēju atklāt šos slēptos medniekus un daudzas citas pārsteidzošas radības, kas Vakatobi sienas sauc par mājām.

