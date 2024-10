Vaļu haizivis uz sadursmes kursa

Jūras sasilšana var likt vaļu haizivis nonākt kuģu ceļos, liecina jauns pētījums, ko veikuši FREYA WOMERSLEY no Jūras bioloģiskās asociācijas un DAVID SIMS no Sauthemptonas universitātes.

Globālā sasilšana var mainīt telpas, kuras izmanto dzīvība uz Zemes, visās ekosistēmās. Un mūsu jauns pētījums rāda, ka vaļu haizivis – pasaules lielākās zivis – varētu būt apdraudētas, jo okeānu sasilšana var piespiest tās nonākt noslogotos cilvēku kuģu ceļos.

Vairāk nekā 12,000 XNUMX jūras sugu paredzams, ka nākotnē, jūrai sasilstot. Tie dzīvnieki, kuri nespēj pārvietoties, lai paliktu piemērotā vidē, var tikt pilnībā iznīcināti.

Taču lietas atšķiras ar lielākiem un ļoti mobiliem dzīvniekiem, kuri var brīvi pārvietoties, lai atrastu savām vajadzībām piemērotus apstākļus. Viņiem mainīgie okeāna apstākļi var nebūt tik milzīgs drauds atsevišķi, jo viņi var migrēt uz vēsākām jūrām.

Drīzāk mainīgie apstākļi var piespiest sugas nonākt jaunās un bīstamākās vietās, kur tās nonāk saskarē ar kuģu dzenskrūvēm un citiem tiešiem cilvēku apdraudējumiem.

Mēs baidāmies, ka tas notiks ar vaļu haizivīm. Šīs milzīgās haizivis var sasniegt pat 18 m — apmēram četras automašīnas no gala līdz galam, taču, neskatoties uz to izmēru un izturīgo izskatu, to skaits jau ir sasniedzis noraidīja par vairāk nekā 50% pēdējo 75 gadu laikā.

Vaļu haizivs Andamanu jūrā (Abe Khao Lak)

In iepriekšējais pētījums mēs atklājām, ka šis kritums daļēji var būt saistīts ar sadursmēm ar lieliem kuģiem. Vaļu haizivis ir īpaši neaizsargātas, jo tās staigā apkārt, barojoties ar planktonu un citiem sīkiem organismiem, un reti kad tām ir jāpeld ātrāk nekā cilvēka staigāšanas tempā. Pavadot ilgus laikus, lēnām pārvietojoties virsmas tuvumā, viņus bieži notriec kuģi un nogalina.

Mūsu jaunais pētījums balstās uz šo iepriekšējo darbu. Mēs atklājam, ka klimata pārmaiņas pakļaus šos paklausīgos milžus vēl lielākām briesmām, jo ​​viņu vēlamās dzīvotnes pārceļas uz jauniem apgabaliem ar intensīvu kuģu satiksmi.

Neskaidra nākotne

Pētījumu veica starptautiska komanda, kurā bija vairāk nekā 50 zinātnieku no 18 iesaistītajām valstīm Globālais haizivju kustības projekts, izmantojot 15 gadu satelītnovērošanas datus no gandrīz 350 atsevišķi marķētām vaļhaizivīm.

Kustības pēdas tika saskaņotas ar temperatūru, sāļumu un citiem vides apstākļiem tajā laikā, lai noteiktu, kāda veida dzīvotni haizivis deva priekšroku.

Pēc tam šīs attiecības tika prognozētas laikā, pamatojoties uz klimata modeļiem (jaudīgām datorprogrammām, kas simulē klimatu), lai atklātu, kurās okeāna daļās nākotnē var būt līdzīgi apstākļi tiem, kurus sugas izmanto šodien.

Mūsu modernā pieeja atklāja pilnīgi jaunas jomas, kas nākotnē varētu atbalstīt vaļu haizivis, piemēram, ASV ūdeņus Klusajā okeānā Kalifornijas līča reģionā, Japānas ūdeņus Ķīnas jūras austrumu daļā un Atlantijas okeāna ūdeņus. no daudzām Rietumāfrikas valstīm.

Mēs ātri sapratām, ka šajos reģionos atrodas dažas no pasaules noslogotākajām jūras ostām un kuģniecības maģistrālēm, tāpēc mēs pārklājām savas dzīvotņu izvēles kartes ar globālās kuģniecības kartēm, lai noteiktu, ka ir sagaidāms, ka haizivis ieskrienas kuģos.

Pasaules galvenie kuģniecības ceļi ar noslogotākajām joslām dzeltenā krāsā. Paredzams, ka apgabali C (ASV rietumu krasts), D (Rietumāfrika) un E (austrumāzija) kļūs piemērotāki vaļu haizivīm, jo ​​okeāni sasilst (Womersley et al / Dabas klimata pārmaiņas, CC BY-SA)

Ar to mēs prognozējam, ka līdz šī gadsimta beigām haizivju un kuģu sastopamība būs 15,000 20 reižu lielāka, ja mēs turpināsim lielā mērā paļauties uz fosilo kurināmo, salīdzinot ar tikai XNUMX reizēm, ja sekosim ilgtspējīgas attīstības scenārijam.

Tas nenozīmē, ka sadursmes palielināsies par 15,000 20 vai pat XNUMX reizēm, jo ​​mēs varam tikai prognozēt, kur vaļhaizivis atradīsies nākotnē, un precīzs kuģu skaits mainīsies. Tomēr, ja haizivis pārceļas uz šiem jaunajiem apgabaliem un to noslogotajiem kuģošanas ceļiem, palielināta mirstība ir ļoti reāla iespēja.

Mēs jau esam ierakstījuši haizivīm piestiprinātas satelīta zīmes, kas pēkšņi pārtrauc pārraidi kuģniecības ceļos, un dziļuma ierakstīšanas tagi rāda, ka haizivis lēnām grimst — iespējams, mirušas — jūras dibenā.

Taku maiņa

Mūsu rezultāti ir satraucoši, bet uzsver, ka mums ir iespējas mainīt vaļu haizivju populācijas trajektoriju. Šajā gadījumā, mazinot klimata pārmaiņas, mēs varam arī netieši nodrošināt, ka okeāns ir drošāka vieta dažiem tā lielākajiem iedzīvotājiem.

Mēs jau zinām, kuras stratēģijas izmēģināt, lai ierobežotu sadursmes starp kuģiem un haizivīm. 2024. gada februārī ANO Konvencijas par migrējošo sugu aizsardzību parakstītāju sanāksmē tika ierosināts ieteikumu sērija īpašu uzmanību pievēršot vaļu haizivīm.

Tie ietver ātruma samazināšanu un maršruta maiņu galvenās vietnesun sadursmju ziņošanas tīkla iestatīšanu. Tagad ir jārīkojas atsevišķu valdību ziņā.

Iespējams, ka citas sugas klimata pārmaiņu rezultātā piedzīvos līdzīgu spiedienu. Piemēram, karstuma viļņi okeānos var piespiest citas haizivis nonākt vēsākos virszemes ūdeņos, ko izmanto zvejniecībā ar āķu jedām, vai dziļākos dziļumos, kur ir mazāk skābekļa.

Ir pienācis laiks nākotnē pievērst uzmanību šiem mijiedarbīgajiem stresa faktoriem, lai mēs varētu sākt kvantitatīvi noteikt draudu mozaīku, kas jūras dzīvniekiem ir jāiztur rītdienas okeānos, un aizsargāt tos, kas ir visvairāk apdraudēti.

